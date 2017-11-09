Civic Memorial High School announces first quarter Honor and High Honor rolls
BETHALTO - Civic Memorial High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll for the first quarter. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment.
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
High Honor Roll - 12th Grade
Allison, Ryan Danielle
Bates, Madison Kay
Beck, Richard Charles
Beckham, Morgan Marie
Bloodworth, Emily Grace
Bond, Emily Paige
Brown, Madison Ray
Buchanan, Susan Elizabeth
Burnham, Jamie Nicole
Butler, Morgan Ashley
Callies, Cohl William
Calvin, Parker Lee
Carnes, Kara Madison
Cathorall, Zachary Austin
Clark, Caden Lee
Crockett, Madison Paige
Denney, Kaleb Micca
Denney, Kameron Shelton
Diamond, Hannah Alysse
Dixon, Michael Owen
Dodson, Alexis Lauryn
Durbin, Jennifer Mae
Durbin, Katelyn Anne
Eaton, Haley Jannae
Elledge, Michael Joshua
Engelmeyer, Alexandra Elyse
Englert, Daniel Martin
Flack, Adam Mark
Fromme, Jacob James
Golden, Isaac Robert
Gorby, Isaac Justin
Gould, Natalie Rose
Hall, Cassie Leigh
Henson, Angelle Nicole
Hess, Megan Elizabeth
Hogue, Serena Noel
Huang, Alexander James
Huhsman, Jacob Matthew
Hyden, Tristen Dayne
Jakich, Breann Elizabeth
Kallal, Alexander James
King, Skylar Nikole
Krocker, Trenton Edward
Lee, Cameryn Lorene
Lewis, Abby Jean
Little, Kerri Renee
Little, Paige Christine
Little, Peyton Lynn
Marshall, Jacklynn
Masiero, Rhece Marie
McCune, Maxwell Carson
Miller, Kaitlyn LaDon
Morgan, Jarret Anthony
Mosby, Kara Rose
Myers, Megan Marie
Nolte, Sierra Mae
Pierce, Brayden Garrett
Radcliff, Paul Quinlan
Ramirez, Gabrielle Ann
Reed, Cassandra Lauren
Roberts, Isabella Lynn
Scheffel, Samantha Lynn
Schmidt, Hannah Elizabeth
Scott, Anna Marie
Seidler, Lauren Elizabeth
Smith, Jacob Owen
Smock, Reghan Mae
Sontag, Hayden Thomas
Stawar, Christian Michael
Stevenson, Michael Matthew
Stover, Crista Nicole
Turner, Kassandera Lyn
Tyus, Alaira Nicole
Waters, Matthew Joseph
Wesolowski, Kyle Adam
Wethington, Elizaveta Anastasia
Wethington, Michaela Anastasia
Whitworth, Joseph Scott
Wiggenhorn, Jonah Thomas
Wilson, Morgan Nicole
Winter, Alexander James
Withers, Geoffrey Dylan
Zobrist, Erin Denise
Zyung, Kylee Beth
High Honor Roll - 11th Grade
Ayers, Chandler Hope
Blagoue, Sophia Rose
Brown, Hudson Delmar
Buhs, William Michael
Camerer, Natalie Rose
Cato, Mackenzie Ann
Davis, William Blake
Dougherty, Mia Grace
Douglass, Ryan Michael
Emerick, Ashlyn Elise
Forrester, Nathaniel Thomas
Frank, Bailey Regina
Frey, Andrew Thomas
Georgeoff, Brayden Cole
Gray, Cameron Taylor
Griffith, Erin Morgan
Hannaford, Ethan Cole
Heflin, Kyleigh Jo
Hornsey, Alex Lee
Hyman, Colton Jett
Jackson, Cort Evan
Johnson, Josephine Marie
Jones, Taylor Elizabeth
Keller, Hailey Nicole
Klaustermeier, Kaylee Marie
Lair, Caleb Steven
Lesemann, Clayton Andrew
Lisenbee, Madison Jade
McGarvey, Cameron James
Meiser, Madyson Nicole
Morgan, Chase Alexander
Neal, Nicholas Steven
Norvell, Kharissa Denise
Pierce, Ryan Marie
Pipkin, Emily Margaret
Robinson, Jenna Marie
Rothe, Savannah Rose
Sasek, Clark Edward
Sayles, Nathaniel Jameson
Schaaf, Madison Nicole
Schillinger, Jacob Dean
Shirley, Brayden Christopher
Snyders, Robert Allen
Spahr, Erin Jessica
Spanhook, Jayson Parker
Stacks, Allison Grace
Sumpter, Megan Marie
Terry, Seth Alan
Vaughn, Zachary Michael
Watson, Maisey Leigh
Wells, Zachary Austin
Westerhold, Emily Bernice
Williams, Emily Christel
Williams, Jacob Andrew
Wrenn, Kaitlynn Marie
High Honor Roll - 10th Grade
AlKalaf, Sofia Zainab
Bedwell, Shelby Lynn
Bell, Melanie Marie
Bernard, Madelyn Leigh
Biesk, Samantha Loy
Boverie, Alexis Leigh
Braun, Grace Elaine
Butler, Mackenzie Jan
Christeson, Jenna Marie
Collman, Kya Megan
Compton, Allison Danielle
Cooper, Brianna Rene
Cooper, Wyatt Michael
Copeland, Samuel Connor
Dankenbring, Dannielle Alexis
Devino, Jaden Ann
Ehlers, Carmen Danielle
Ehlers, Madelyn Kate
Elledge, Sarah Ann
Emshousen, Madison Ann
Ewing, Zoey Ann
Finegan, Kayleigh Noel
Fitzgerald, Emily Elizabeth
Flaherty, Brennan John
Geiger, Taryn Elizabeth
Giffin, Isaiah Wilson
Griffith, Kate Elizabeth
Hall, Anna Kathryn
Halley, Grant Steven
Hannaford, Malynn Elizabeth
Harkey, Rebecca Kathleen
Harmon, Jacob Michael
Henke, Sydney Grace
Hilligoss, Travis Joel
Hogan, Jessica Sarah
Janssen, Samantha Nicole
Kirby, Mary Jae
Lair, Benjamin Michael
Landers, Griffin Michael
Lane, Grant Charles
Lee, Peyton Alexander
Linkeman, Keaton William
Martin, Caitlyn Paige
Martin, Sidney Elizabeth
Meyers, Richard Allen
Ottwell, Abigail Mikala
Pearson, Mary Ellen
Poulsen, Samuel Michael
Price, Savannah Elizabeth
Prindable, Austin Christopher
Qiu, Shelly
Reiske, Justin Freddie
Robinson, Aaliyah Marie
Ryan, Dalton Joseph
Seeley, Kimberley Marie
Singleton, Toby Wayne
Slone, Jonathan Andrew
Smith, Stella Rose
Smock, Elijah Gregory
Stuart, Sydney Rayne
Stutz, Samuel Rope
Tincher, Zachary David
Turbyfill, Noah Lee
Tyus, Kourtland Kennedi
Vaughn, Nicholas Eugene
Walker, Annaston Elynn
Walker, Drake Alexander
Walker, Nicholas Samuel
Wells, Kati Mychelle
Witsken, Gavin Chase
Yates, Hannah Rose
High Honor Roll - 9th Grade
Alcorn, Josephine Paige
Bechtold, Peyton Alek Zander
Bloodworth, Jenna Claire
Borth, Reese Marie
Brockman, Madelyn Joan
Brooks, Nolan
Bryant, Norah Isabelle
Buhs, Harper Grace
Butkovich, Hannah Marie
Callies, Addison Marann
Canham, Amelia Gail
Clendenny, Ryanne Maddison
Courtoise, Gracie Marie
Davis, Brittain Grace
DeClue, Christopher Stephen
Drew, Mandy Sue
Dublo, Dillon Robert
Ferguson, Reese Victoria
Flack, Meredith Elizabeth
Forrester, Alexander Mason
Garrett, Isabella Irene
Geiger, Abbi Leanne
Gould, Alyssa Michelle
Gray, Andrea Doron
Gross, Grace Ann
Hardy, Allyson LeeAnn
Haskins, Ariana Lynn
Heflin, Ian Matthew
Hendricks, Jordan Thomas
Hornsey, April Nikohl
Hosto, Shane McGregor Barrett
Huhsman, Jaiden Nicole
King, Brayden Dakota
LaTempt, Sierra Noel
Lively, Mattie Grace
Loewen, Kennedy Julieann
Luck, Emily Shannon
McCabe, Madison Alyssa
McIntire, Evan Wayland
Mihalich, Brittney Anne
Miller, Melissa Marie
Montoya, Brenda Vega
Moore, Spenser Tate
Morin, Megan Dianne
Reinhardt, Austin Noah
Rorie, Marissa Elaine
Schaaf, Katherine Lee
Scheffel, Austin Blake
Scott, Ethan David
Seely, Taylor Ashley
Shain, Alayna Nicole
Shelton, Gavin Joseph
Shive, Clint Edward
Shouse, Emma Marie
Smith, Sara Emily
Sontag, Hannah Rachel
Standefer, Tori MaeJean
Stauder, Gracie Sue
Torres, Dominick Livio
Tuckson, Marcus Joseph
Tyus, Caine Edward
Tyus, Caleb Mehki
VonBergen, Elizabeth Marie
Webster, Genna Christine
White, Chandler Josiah
Wickenhauser, Alexander Joseph
Wieneke, Andrew James
Williams, Mackenzie Nicole
Williams, Molly Kaye Lynn
Wimberly, Maya Cheyenne
Woelfel, Jackalynn E
Honor Roll - 12th Grade
AlKalaf, Jafer Ryan
Beckham, Cori Lynn
Bell, Joshua Aaron
Blaine, Savannah Lynn
Buckley, Elizabeth JeanAnn
Burnham, Jordan Alexander
Cannon, Rabeka Lynn
Carter, Ashlie Michele
Cherry, Kassandra Alexis
Cline, Andria Lynn
Coates, Sean William
Collman, Alexandra Josephine
Cox, Sarah Beth
Davis, Michaela Rhys
Davis, Trevor Alexander
Denton, Kayla Danielle
Eaton, Austin Jeffrey
Eldridge, Ross MaClane
Enke, Alexis Christine
Garner, Autum Sky
Goheen, Molly Annette
Hamann, Zachary Scott
Hartley, Brianna Jaquelyn
Hearn, Zachary Wilson
Heeren, Jaydon James
Hocking, Christopher Michael
Howard, Brent Michael
Janssen, Ryan Kristopher
Jones, William A
Magnuson, Destin Brynn
McDaniel, Mekel Christine
McGiffen, Sean Michael
Miller, Katelyn Marie
Motzer, Shawn Michael
Moxey, Austin James
Mushill, Riley Joseph
Oberheim, Courtney Madison
Owens, Caitlyn Jo
Peterson, Mykal Dylan
Pfeifer, Tori Elizabeth
Qiu, Steven
Rodriguez, Daniela Alejandra
Sanchez, Joseft James
Schmidt, Christopher David
Serafini, Jayden Joseph DeShawn
Slone, Joshua Aaron
Stief, Amaya Lynn
Stillwell, Taylor Renee
Strong, Keywanna Rose
Teepe, Lynnsea Nicole
Toenyes, Cody Wayne
Weathers, Macayla Rae
Williams, Christofer John
Honor Roll - 11th Grade
Allen, Christapher Scott
Axsom, Zachary Alexander
Bollinger, Alexis Faith
Brooks, Nickolas Justin
Cox, Dakota Lee
Daniels, Jenna Darlene
Davis, Johnathon Robert
Durbin, Katherine Paige
Goddard, Elise Theresa
Hanneken, Aaron Lennon
Harlan, Gabrielle Jainel
Hatfield, Hunter Christopher
Hausman, Drennon Wade
Kharitonov, Bogdan
King, Nicole Elizabeth
Lawrence, RayAnn Leigh
Levermann, Lea Marie
Markins, Sara Rhiannon
Mays, Jessica Yvonne
Parks, Dara Rose Marie
Pizzo, Julian Antonio
Rea, Roby Allyn
Saviers, Domonique Renee
Shirley, Michaela Brianne
Simmons, Bethanie Elaine
Skaggs, Sidney Rae
Snyders, Jarrett Scott
Stephenson, Drake Steiner
Stewart, Mercedes Lynn
Thompson, Bailey Faye
Thornton, Hunter Michael
Welch, Emily Grace
Williams, Makenna Raine
Zipprich, Brianna Lynn
Zupan, Bryce Thomas
Honor Roll - 10th Grade
Adams, Sade Janiece
Allen, Brian Joseph
Banks, Jason Arthur
Belangee, Megan Sara
Bennett, Olivia Raiven Noel
Cameron, Cassie Jane
Church, Isaiah Bryan
Clark, Cahki Beth
Cox, Christian James Scott
Crull, Sarah Maleah
Danco, Christina Marie
Daniels, Sophie Nichol
Deardeuff, Elliott Gene
Dunlap, Noah Joseph
Fields, Brandon Lloyd
Greenwell, Patrick Alan
Hall, Aubrey Louann
Hall, Mason Charles
Harlan, Hana Demetra
Harrison, Rylee Lynne
Hartmann, Chasey Jaden
Herrin, Lucas Patrick
Jansen, Braydon Dale
Jennings, Rodger Wayne
Kitzmiller, Caitlin J
Koshinski, David Lee
Lewis, Maria Dorothea
Lewis, Zoey Michelle
Loewen, Keaton Steven
Maldonado, Dylan Michael
Marrujo, Sage Noe
McArthur, Tamia Jordan
Mennemeier, Jacob Allen
Meyer, Halee Diann
Moore, Matthew William
Mosby, Justin Lee
Nolte, Jordan Mechelle
Nooner, Corey Robert
Oller, Callie Rose
Oxley, Ethan Charles
Powell, Chandler Montgomery
Reams, Alex Conner
Reynolds, Cory Allen
Ricci, Nathan Gene
Rulo, Kerrigan Lee
Selhime, Madison Elaine
Sine, Justis Nash
Stacy, Andrew Cordale
Tendick, Trever Lee
Thomas, Allen Matthew
Throne, Trevor Alan
Tucker, Tori Danyell
Tyler, Kennedie Beth
Wade, Malena Lazara Rose
White, Maggie Taylor
Winter, Matthew Glenn
Zangori, Jacqueline Marie
Honor Roll - 9th Grade
Bechel, Raegan Alexis
Betts, Riley Elaine
Books, Emma Jo
Booth, Ethan Conner
Bosaw, Zachary Steven
Brown, Julia Annette
Brown, Taylor Jolynn
Burgard, Keegan Andrew
Cafazza, Vincent Michael
Christeson, Briley Austin
Colley, Elizabeth Marie
Cox, Braylen Elizabeth
Curvey, Jacob William
Davis, Emma Rose
Davis, Jonathan August
Emde, Wesley Wyatt
Evans, Heaven Lynne
Evans, Trenton Robert
Ferrell, Austin Caleb
Forrester, Emily Elizabeth
Gleason, Chloe Marie
Gleason, Taylor Dawn
Hamby, Alec Paul
Hargrave, Hunter Dean Scott
Henkhaus, Morgan Elizabeth
Howard, Spencer Allen
Klaustermeier, Cole Brendan
Lovett, Alyse Marie
Massey, Danielle Nichole
Neumann, Samuel Garrison
Nolte, Samantha Renee
Ott, Kaelan Patrick
Pryor, Jace James
Ray, Azia Ciara
Ritchie, Nicholas Timothy
Rosales, Hope Lynn
Rulo, Winston Eugene
Saviers, Raquel Leigh
Smith, Brendon Paull
Stroud, Matthew Randle
Thorpe, Aleah Christiana Marie
Tieman, Holland Jewels
Todaro, Emmah Nicole
Toenyes, Kaeden Conner
Vatole, Damon Kayne
Watkins, Bryce Michael
Wells, Carter Mark
Whitlock, Olivia Mary Jane
Williams, Caleb Michael
Wojcikiewicz, William Isaac
More like this: