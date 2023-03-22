Civic Memorial High School 2022-2023 3rd Quarter Honor Roll
Seniors - High Honor Roll
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Joseph Aiello
Michael Attebery
Jacob Baker
Gabriel Bays
Evangelynn Beasley
Hailey Becker
Carter Bloodworth
Hayden Bodwell
Jade Bowker
Anaya Braggs
Jace Brawner
Ellah Brown
Sophee Brown
Gabrielle Bryant
Dalton Buhs
Caleb Butler
Lauren Carpenter
Jocelyn Combes
Alexis Cox
Madelyn Daniels
Isabella Dugger
Olivia Durbin
Carter Ehlers
Maireli Figueroa-Santana
Nicholas Fiorino
Zachary Fitzgerald
Jynnifer Floyd
Brady Geisler
Kylee Golden
Olivia Goodman
Haley Greeling
Dathan Greene
Addilyn Hadley
Journey Hammons
Logan Hanner
Ryleigh Haynes
Hayley Hicks
Laura Hicks
Dylan Hoffmann
Cael Huber
Noah Huth
Tyler Jenkins
Isabella Kallal
Jacob Knight
Travis Kramer
Caitlynn Laird
Jarrett Lamb
Hannah Laper
Adelaide Liljedahl
Myah Lindley
Alyssa Mann
Hannah Meiser
Ethan Miller
Benjamin Morris
Baylea Nickle
Emma Niemeier
Kaitlyn Pfeifer
Aurora Phillips
William Piening
Peter-James Postlewait
Kaitlyn Rider
Alivia Roark
Kaydence Saboff
Addison Scully
Lillian Shaw
Alexis Sheppard
Emma Smith
Jordan Teems
Jared Thomas
Maya Tuckson
Aubree Wallace
Drayden Wallendorf
Trinity Weaver
Payton Whaley
Clara Wineland
Abraham Wojcikiewicz
Lauren Wright
Brayden Zyung
Juniors - High Honor Roll
Alyssa Abernathy
David Adams
Akkadia Allsman
Kadince Arico
Ethan Bruhn
Reid Buffington
David Chen
Gabriella Cochran
Makayla Collman
Avari Combes
Anaiah Dabney
Jasmine Davis
David Dutton
Justice Eldridge
Garreth Floyd
Julian Floyd
Bryce Griffin
Elijah Gruen
Samantha Hamby
Bella Hannaford
Lisa Henry
Caden Heston
Joshua Hodge
Alyssa Hoffmann
Jayden Huff
Zak King
Ella Landers
Sydney Law
Madison Lindley
Chloe Maberry
Joshua McCune
Isabel Mims
Lucas Naugle
Aniston Naumann
Madelyn Ogden
Raegan Ottwell
Courtney Picklesimer
Shelby Quick
Ethan Rea
Ella Richey
Meredith Schaaf
Caleb Scott
Kent Scottberg
Jae Lynne Shotwell
Destiny Slone
Taylor Stanford
Josaline Stewart
Christian Strader
Chloe Stryffeler
Noah Thien
Kylie Thomas
Mason Walker
Bryleigh Ward
Lauren Welcher
Avery Wilson
Zachary Wooten
Sophomores - High Honor Roll
Alexander Arnold
Katelyn Attebery
Lauren Bagby
Andrey Ballard
Elouise Bargiel
John Bowker
Ryne Breyer
Isabelle Brousseau
Meredith Brueckner
Mackayla Byrd
Miriam Calixto
Amanda Cannon
Boe Cato
Danika Chester
Abigail Clowers
Jordyn Coleson
Alexis Collins
Sylvia Crockett
Connor Damm
Emma Davis
Gabrielle Davis
Kayleigh Donahue
Eliza Donaldson
Austin Droit
Aubrey Falk
Brea Farrell
Elliana Fiorino
Brody Floyd
August Frankford
Logan Gaertner
Megan Griffith
Gillian Gross
Jayna Halley
Dawson Hanneken
Lauren Hardy
Avery Huddleston
Taylor Hunter
Kylee Jenkins
Ashton Johnsey
Alora Kincade
Haley Klaas
Cannon LeBlanc
Makenna Lenhardt
Kyleigh Lowrance
Matthew Lyman
Bryce McArthur
Madalynn McKey
Savanah Meyers
Gracie Miller
Peyton Minner
Sydney Moore
Kendall Moss-Smith
Isabella Murray
Andrew Nation
Camryn Neilson
Adam Ogden
Madison Parnell
Nolan Paslay
Marissa Perez
Peyton Phillips
Carlie Pritchett
Cheyenne Quertermouse
Colton Rawlings
Quentin Roose
Peyton Rorie
Izzabella Sabin
Joie Sappington
Jonathan Scroggins
Jake Sims
Lilian Tackitt
Isabella Thien
Kadin Thompson
Isabella Tite
Reegan Twente
Aubrey Voyles
Luke Westerhold
Evan Wiley
Tyler Wilson
Madeline Wood
Arianna Wright
Freshmen - High Honor Roll
Delilah Allen
Isabelle Ambrose
Oletta Baker
Gabriella Beasley
Ty Books
Autumn Bowman
Jude Breyer
Taylor Brooks
Grace Burton
Taylor Clendenny
Nicole Cooper
Rylee Covey
Abby Cruz
Josie Darrow
Wyatt Dorris
Marlee Durbin
Isabelle Edwards
Mason Fries
Arayah Gallup
Olivia Garcia
Adrian Gares
Dane Godar
Kinley Govero
Delaney Grieve
Jillian Halcomb
Patrick Hale
Wyatt Hall
Alexia Hamby
Melanie Hamrick
Abigail Harms
Rachel Harms
Brailey Harrop
Riley Harshbarger
Bryn Helminger
Raegan Herzog
Danielle Hicks
Averie Huebner
Nicholas Huth
Olivia Johnson
Charlie Kilpatrick
Marissa Kudelka
Riley Lamb
Adam Lednicky
Adisen Lilly
Kaden Link
Madison McCune
Kale McMichael
Grace Meyer
Sarah Mueller
Milla Munsch
Avery Naylor
Marley Ogden
Parker Parnell
John Patrick
Brandi Patton
Merkenna Phillips
Kimberly Price
Hailey Rutherford
Abagail Saboff
Isla Schilling
Claire Shaw
Grant Shirley
Ella Sims
Hunter Slotta
Aubrie Spann
Keagan Thomas
Mitaya Thomas
Emma Wade
Violet Williams
Keely Windsor
Nicholas Witcher
Brayden Zampieri
Makenzie Zimmerman
Noa Zimmerman
Seniors - Honor Roll
Clarence Arnold
Bryer Arview
Danny Arview
Samuel Buckley
Meadow Cermak
Jackson Collman
Sierra Combs
Jessica Cox
Ryder Daniel-Collins
Annaliese Dankenbring
Tyson Davidsmeyer
Bryce Davis
Shelby Duncan
Andrew Fonrodona
Nathan Friedel
Nolan Halcomb
Ryan Halley
Gracie Hammond
Eric Harkey
Paige Harris
Willow Hess
Alexia Joseph
Hunter Keller
Aaron Kilpatrick
Nikita Lawrence
Dakota McDonnell
Marley McGibany
Hunter Meiser
Dylan Moore
Lucky Nance
Emma Oller
Darnell Polk Jr
Aidan Shields
Jose Silva
Tara Smith
Savannah Sumpter
Travis Tendick
Kyra Wade
Jordan Waltz
Wyatt Williams
Emmaleigh Wright
Juniors - Honor Roll
Drew Abernathy
Madelin Baker
Angelina Bays
Charly Bellanca
Carter Braun
William Brown
Riley Clevenger
Justin Dyer
Alliya Eckler
James Farris
Tayla Fontana
Samuel Frey
Abrianna Garrett
Christian Garrett
Camryn Gehrs
Caleb Hartwell
Lela Haskins
Haylee Janssen
Drake Jones
Rileigh Jones
Andrew Klaas
Lucy Lednicky
Jacob Liefer
Jerrid Main
Hailey Monroe
Jonathan Moore
Vincent Newton
Kaitlynn Niemeyer
Timothy Oldham
Noah Petersen
Xander Randall
Trinity Roberson
Logan Scoggins
Avy Smith
Lauren Stacknick
Joshua Teems
Kaitlyn Twente
Sean Tyus
Lincoln Unthank
Lauren Vaughn
Madilynn Ward
Connor Wells
Jillian Williams
Keagan Withers
Darian Wolf
Sophomores - Honor Roll
Aliza Beaty
Sean Bechtold
Garret Bugger
Blake Carroll
Kaleigh Chester
Rynn Cline
Caitlyn Colley
Jamiya Crymes
Brayden Eardley
Jose Estrada
Kamdyn Fulcher
Kevin Gonzalez Rios
Brooke Harris
Brynlee Hausman
Nathan Herrin
Skylar Johnson
John Kotzamanis
Gabby Krieb
Erica McGaughey
Tyler Mills
Anna Moore
Carter OBrien
Isaiah Oehmke
Om Patel
Taylor Peterson
Julie Phillips
Makya Phillips
Jack Piening
Thomas Pinski
Brayden Prott
Crysta Ridenour
Bradley Ruckman
Elizabeth Runyan
Riley Ryals
Justin Sands
Brett Schoen
JaNiah Wade
John Wallace
Kaylin Weinberg
Calvin Wieneke
Addyson Wolf
Freshmen - Honor Roll
Jaelyn Bagley
Patrick Bargiel
Lucas Bechtold
Addison Becker
McKenzie Bohnhoff
Jonathan Carnes
Julien Castellanos
Sawyer Clark
Kyli Collman
Rylee Cope
Brendyn Cox
Daltyn Cox
Mackenzie Dodd
Jaylenn Durham
Laila Earney
Clayton Eldridge
Ava Fassler
Jacob Flowers
Jazlyn Fontana
Brock Greene
Delaney Griffin
Ava-Rose Hernandez
Kaydence Hibbs
Joslyn Highsmith
Mary Hugghins
Morgan McCann
Luke McCoy
Gavin Morgan
Austin Nichols
Hunter Nolte
Ryder OBrien
Joseph Payne
Ashlyn Perkins
Alexa Peterson
Olivia Phelan
Amelia Pinski
Hudson Potter
Gabriel Rambeau
Liam Shain
Kaylee Shields
Wesley Stewart
Caitlyn Thornton
Cali Vance
Tyler Ward
Kierstyn Watters
MaKenna Wehmeier
Audrey Whipple
Morgan Zimmerman
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