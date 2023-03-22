Seniors - High Honor Roll

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Joseph Aiello

Michael Attebery

Jacob Baker

Gabriel Bays

Evangelynn Beasley

Hailey Becker

Carter Bloodworth

Hayden Bodwell

Jade Bowker

Anaya Braggs

Jace Brawner

Ellah Brown

Sophee Brown

Gabrielle Bryant

Dalton Buhs

Caleb Butler

Lauren Carpenter

Jocelyn Combes

Alexis Cox

Madelyn Daniels

Isabella Dugger

Olivia Durbin

Carter Ehlers

Maireli Figueroa-Santana

Nicholas Fiorino

Zachary Fitzgerald

Jynnifer Floyd

Brady Geisler

Kylee Golden

Olivia Goodman

Haley Greeling

Dathan Greene

Addilyn Hadley

Journey Hammons

Logan Hanner

Ryleigh Haynes

Hayley Hicks

Laura Hicks

Dylan Hoffmann

Cael Huber

Noah Huth

Tyler Jenkins

Isabella Kallal

Jacob Knight

Travis Kramer

Caitlynn Laird

Jarrett Lamb

Hannah Laper

Adelaide Liljedahl

Myah Lindley

Alyssa Mann

Hannah Meiser

Ethan Miller

Benjamin Morris

Baylea Nickle

Emma Niemeier

Kaitlyn Pfeifer

Aurora Phillips

William Piening

Peter-James Postlewait

Kaitlyn Rider

Alivia Roark

Kaydence Saboff

Addison Scully

Lillian Shaw

Alexis Sheppard

Emma Smith

Jordan Teems

Jared Thomas

Maya Tuckson

Aubree Wallace

Drayden Wallendorf

Trinity Weaver

Payton Whaley

Clara Wineland

Abraham Wojcikiewicz

Lauren Wright

Brayden Zyung

Juniors - High Honor Roll

Alyssa Abernathy

David Adams

Akkadia Allsman

Kadince Arico

Ethan Bruhn

Reid Buffington

David Chen

Gabriella Cochran

Makayla Collman

Avari Combes

Anaiah Dabney

Jasmine Davis

David Dutton

Justice Eldridge

Garreth Floyd

Julian Floyd

Bryce Griffin

Elijah Gruen

Samantha Hamby

Bella Hannaford

Lisa Henry

Caden Heston

Joshua Hodge

Alyssa Hoffmann

Jayden Huff

Zak King

Ella Landers

Sydney Law

Madison Lindley

Chloe Maberry

Joshua McCune

Isabel Mims

Lucas Naugle

Aniston Naumann

Madelyn Ogden

Raegan Ottwell

Courtney Picklesimer

Shelby Quick

Ethan Rea

Ella Richey

Meredith Schaaf

Caleb Scott

Kent Scottberg

Jae Lynne Shotwell

Destiny Slone

Taylor Stanford

Josaline Stewart

Christian Strader

Chloe Stryffeler

Noah Thien

Kylie Thomas

Mason Walker

Bryleigh Ward

Lauren Welcher

Avery Wilson

Zachary Wooten

Sophomores - High Honor Roll

Alexander Arnold

Katelyn Attebery

Lauren Bagby

Andrey Ballard

Elouise Bargiel

John Bowker

Ryne Breyer

Isabelle Brousseau

Meredith Brueckner

Mackayla Byrd

Miriam Calixto

Amanda Cannon

Boe Cato

Danika Chester

Abigail Clowers

Jordyn Coleson

Alexis Collins

Sylvia Crockett

Connor Damm

Emma Davis

Gabrielle Davis

Kayleigh Donahue

Eliza Donaldson

Austin Droit

Aubrey Falk

Brea Farrell

Elliana Fiorino

Brody Floyd

August Frankford

Logan Gaertner

Megan Griffith

Gillian Gross

Jayna Halley

Dawson Hanneken

Lauren Hardy

Avery Huddleston

Taylor Hunter

Kylee Jenkins

Ashton Johnsey

Alora Kincade

Haley Klaas

Cannon LeBlanc

Makenna Lenhardt

Kyleigh Lowrance

Matthew Lyman

Bryce McArthur

Madalynn McKey

Savanah Meyers

Gracie Miller

Peyton Minner

Sydney Moore

Kendall Moss-Smith

Isabella Murray

Andrew Nation

Camryn Neilson

Adam Ogden

Madison Parnell

Nolan Paslay

Marissa Perez

Peyton Phillips

Carlie Pritchett

Cheyenne Quertermouse

Colton Rawlings

Quentin Roose

Peyton Rorie

Izzabella Sabin

Joie Sappington

Jonathan Scroggins

Jake Sims

Lilian Tackitt

Isabella Thien

Kadin Thompson

Isabella Tite

Reegan Twente

Aubrey Voyles

Luke Westerhold

Evan Wiley

Tyler Wilson

Madeline Wood

Arianna Wright

Freshmen - High Honor Roll

Delilah Allen

Isabelle Ambrose

Oletta Baker

Gabriella Beasley

Ty Books

Autumn Bowman

Jude Breyer

Taylor Brooks

Grace Burton

Taylor Clendenny

Nicole Cooper

Rylee Covey

Abby Cruz

Josie Darrow

Wyatt Dorris

Marlee Durbin

Isabelle Edwards

Article continues after sponsor message

Mason Fries

Arayah Gallup

Olivia Garcia

Adrian Gares

Dane Godar

Kinley Govero

Delaney Grieve

Jillian Halcomb

Patrick Hale

Wyatt Hall

Alexia Hamby

Melanie Hamrick

Abigail Harms

Rachel Harms

Brailey Harrop

Riley Harshbarger

Bryn Helminger

Raegan Herzog

Danielle Hicks

Averie Huebner

Nicholas Huth

Olivia Johnson

Charlie Kilpatrick

Marissa Kudelka

Riley Lamb

Adam Lednicky

Adisen Lilly

Kaden Link

Madison McCune

Kale McMichael

Grace Meyer

Sarah Mueller

Milla Munsch

Avery Naylor

Marley Ogden

Parker Parnell

John Patrick

Brandi Patton

Merkenna Phillips

Kimberly Price

Hailey Rutherford

Abagail Saboff

Isla Schilling

Claire Shaw

Grant Shirley

Ella Sims

Hunter Slotta

Aubrie Spann

Keagan Thomas

Mitaya Thomas

Emma Wade

Violet Williams

Keely Windsor

Nicholas Witcher

Brayden Zampieri

Makenzie Zimmerman

Noa Zimmerman

Seniors - Honor Roll

Clarence Arnold

Bryer Arview

Danny Arview

Samuel Buckley

Meadow Cermak

Jackson Collman

Sierra Combs

Jessica Cox

Ryder Daniel-Collins

Annaliese Dankenbring

Tyson Davidsmeyer

Bryce Davis

Shelby Duncan

Andrew Fonrodona

Nathan Friedel

Nolan Halcomb

Ryan Halley

Gracie Hammond

Eric Harkey

Paige Harris

Willow Hess

Alexia Joseph

Hunter Keller

Aaron Kilpatrick

Nikita Lawrence

Dakota McDonnell

Marley McGibany

Hunter Meiser

Dylan Moore

Lucky Nance

Emma Oller

Darnell Polk Jr

Aidan Shields

Jose Silva

Tara Smith

Savannah Sumpter

Travis Tendick

Kyra Wade

Jordan Waltz

Wyatt Williams

Emmaleigh Wright

Juniors - Honor Roll

Drew Abernathy

Madelin Baker

Angelina Bays

Charly Bellanca

Carter Braun

William Brown

Riley Clevenger

Justin Dyer

Alliya Eckler

James Farris

Tayla Fontana

Samuel Frey

Abrianna Garrett

Christian Garrett

Camryn Gehrs

Caleb Hartwell

Lela Haskins

Haylee Janssen

Drake Jones

Rileigh Jones

Andrew Klaas

Lucy Lednicky

Jacob Liefer

Jerrid Main

Hailey Monroe

Jonathan Moore

Vincent Newton

Kaitlynn Niemeyer

Timothy Oldham

Noah Petersen

Xander Randall

Trinity Roberson

Logan Scoggins

Avy Smith

Lauren Stacknick

Joshua Teems

Kaitlyn Twente

Sean Tyus

Lincoln Unthank

Lauren Vaughn

Madilynn Ward

Connor Wells

Jillian Williams

Keagan Withers

Darian Wolf

Sophomores - Honor Roll

Aliza Beaty

Sean Bechtold

Garret Bugger

Blake Carroll

Kaleigh Chester

Rynn Cline

Caitlyn Colley

Jamiya Crymes

Brayden Eardley

Jose Estrada

Kamdyn Fulcher

Kevin Gonzalez Rios

Brooke Harris

Brynlee Hausman

Nathan Herrin

Skylar Johnson

John Kotzamanis

Gabby Krieb

Erica McGaughey

Tyler Mills

Anna Moore

Carter OBrien

Isaiah Oehmke

Om Patel

Taylor Peterson

Julie Phillips

Makya Phillips

Jack Piening

Thomas Pinski

Brayden Prott

Crysta Ridenour

Bradley Ruckman

Elizabeth Runyan

Riley Ryals

Justin Sands

Brett Schoen

JaNiah Wade

John Wallace

Kaylin Weinberg

Calvin Wieneke

Addyson Wolf

Freshmen - Honor Roll

Jaelyn Bagley

Patrick Bargiel

Lucas Bechtold

Addison Becker

McKenzie Bohnhoff

Jonathan Carnes

Julien Castellanos

Sawyer Clark

Kyli Collman

Rylee Cope

Brendyn Cox

Daltyn Cox

Mackenzie Dodd

Jaylenn Durham

Laila Earney

Clayton Eldridge

Ava Fassler

Jacob Flowers

Jazlyn Fontana

Brock Greene

Delaney Griffin

Ava-Rose Hernandez

Kaydence Hibbs

Joslyn Highsmith

Mary Hugghins

Morgan McCann

Luke McCoy

Gavin Morgan

Austin Nichols

Hunter Nolte

Ryder OBrien

Joseph Payne

Ashlyn Perkins

Alexa Peterson

Olivia Phelan

Amelia Pinski

Hudson Potter

Gabriel Rambeau

Liam Shain

Kaylee Shields

Wesley Stewart

Caitlyn Thornton

Cali Vance

Tyler Ward

Kierstyn Watters

MaKenna Wehmeier

Audrey Whipple

Morgan Zimmerman

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