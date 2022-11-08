Civic Memorial 1st Quarter Honor Roll

Seniors - High Honor Roll

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Joseph Aiello

Clarence Arnold

Bryer Arview

Brock Barrows

Gabriel Bays

Evangelynn Beasley

Hailey Becker

Carter Bloodworth

Hayden Bodwell

Jade Bowker

Jace Brawner

Ellah Brown

Sophee Brown

Gabrielle Bryant

Dalton Buhs

Caleb Butler

Lauren Carpenter

Meadow Cermak

Jackson Collman

Jocelyn Combes

Darren Cox

Tyson Davidsmeyer

Bryce Davis

Isabella Dugger

Olivia Durbin

Carter Ehlers

Maireli Figueroa

Nicholas Fiorino

Zachary Fitzgerald

Jynnifer Floyd

Brady Geisler

Kylee Golden

Olivia Goodman

Rylee Gorby

Haley Greeling

Dathan Greene

Addilyn Hadley

Nolan Halcomb

Ryan Halley

Journey Hammons

Kaydence Harlan

Ryleigh Haynes

Laura Hicks

Dylan Hoffmann

Noah Huth

Tyler Jenkins

Alexia Joseph

Isabella Kallal

Jacob Knight

Travis Kramer

Caitlynn Laird

Jarrett Lamb

Hannah Laper

Myah Lindley

Alyssa Mann

Gage Martin

Bryanna McDuffie

Hannah Meiser

Hunter Meiser

Marissa Meyer

Ethan Miller

Karli Miller

Dylan Moore

Adriana Nasello

Baylea Nickle

Emma Niemeier

Linda Paslay

Kaitlyn Pfeifer

Aurora Phillips

William Piening

Peter James Postlewait

Kaitlyn Rider

Kaydence Saboff

Lillian Shaw

Alexis Sheppard

Jose Silva

Emma Smith

Rebekah Summers

Jordan Teems

Travis Tendick

Jared Thomas

Maya Tuckson

Aubree Wallace

Drayden Wallendorf

Trinity Weaver

Benjamin Werts

Payton Whaley

Clara Wineland

Abraham Wojcikiewicz

Lauren Wright

Brayden Zyung

Juniors - High Honor Roll

Alyssa Abernathy

Akkadia Allsman

Kadince Arico

Ethan Bruhn

Reid Buffington

David Chen

Gabriella Cochran

Makayla Collman

Avari Combes

Anaiah Dabney

Jasmine Davis

David Dutton

Justin Dyer

Justice Eldridge

Garreth Floyd

Julian Floyd

Samuel Frey

Bryce Griffin

Elijah Gruen

Samantha Hamby

Bella Hannaford

Lisa Henry

Caden Heston

Joshua Hodge

Alyssa Hoffmann

Jayden Huff

Zak King

Ella Landers

Sydney Law

Madison Lindley

Chloe Maberry

Jerrid Main

Joshua McCune

Gage Meyer

Isabel Mims

Lucas Naugle

Aniston Naumann

Kaitlynn Niemeyer

Madelyn Ogden

Raegan Ottwell

Courtney Picklesimer

Shelby Quick

Ethan Rea

Ella Richey

Meredith Schaaf

Caleb Scott

Kent Scottberg

Jae Lynne Shotwell

Destiny Slone

Taylor Stanford

Josaline Stewart

Christian Strader

Noah Thien

Kylie Thomas

Mason Walker

Bryleigh Ward

Lauren Welcher

Avery Wilson

Darian Wolf

Zachary Wooten

Sophomores - High Honor Roll

Alexander Arnold

Katelyn Attebery

Lauren Bagby

Andrey Ballard

Elouise Bargiel

Aliza Beaty

John Bowker

Ryne Breyer

Isabelle Brousseau

Meredith Brueckner

Mackayla Byrd

Miriam Calixto

Amanda Cannon

Boe Cato

Danika Chester

Abigail Clowers

Jordyn Coleson

Alexis Collins

Connor Damm

Emma Davis

Gabrielle Davis

Kayleigh Donahue

Eliza Donaldson

Austin Droit

Aubrey Falk

Elliana Fiorino

Brody Floyd

August Frankford

Logan Gaertner

Megan Griffith

Gillian Gross

Jayna Halley

Lauren Hardy

Avery Huddleston

Taylor Hunter

Kylee Jenkins

Ashton Johnsey

Alora Kincade

Haley Klaas

Cannon LeBlanc

Makenna Lenhardt

Kyleigh Lowrance

Matthew Lyman

Bryce McArthur

Madalynn McKey

Savanah Meyers

Gracie Miller

Peyton Minner

Sydney Moore

Kendall Moss-Smith

Isabella Murray

Andrew Nation

Camryn Neilson

Adam Ogden

Marissa Perez

Peyton Phillips

Carlie Pritchett

Cheyenne Quertermouse

Quentin Roose

Peyton Rorie

Joie Sappington

Jake Sims

Lilian Tackitt

Isabella Thien

Kadin Thompson

Isabella Tite

Aubrey Voyles

Kaylin Weinberg

Luke Westerhold

Calvin Wieneke

Evan Wiley

Tyler Wilson

Madeline Wood

Arianna Wright

Freshmen - High Honor Roll

Delilah Allen

Isabelle Ambrose

Oletta Baker

Gabriella Beasley

Ty Books

Autumn Bowman

Jude Breyer

Taylor Brooks

Grace Burton

Sawyer Clark

Taylor Clendenny

Kyli Collman

Nicole Cooper

Rylee Covey

Carlie Crabtree

Abby Cruz

Josie Darrow

Wyatt Dorris

Marlee Durbin

Laila Earney

Isabelle Edwards

Ava Fassler

Jacob Flowers

Mason Fries

Arayah Gallup

Olivia Garcia

Adrian Gares

Dane Godar

Kinley Govero

Brock Greene

Delaney Grieve

Jillian Halcomb

Patrick Hale

Wyatt Hall

Alexia Hamby

Savanah Hammock

Melanie Hamrick

Abigail Harms

Rachel Harms

Brailey Harrop

Riley Harshbarger

Article continues after sponsor message

Bryn Helminger

Raegan Herzog

Kaydence Hibbs

Danielle Hicks

Averie Huebner

Nicholas Huth

Olivia Johnson

Charlie Kilpatrick

Michael Kirk

Marissa Kudelka

Riley Lamb

Adam Lednicky

Adisen Lilly

Kaden Link

Morgan McCann

Madison McCune

Kale McMichael

Grace Meyer

Sarah Mueller

Milla Munsch

Avery Naylor

Hunter Nolte

Marley Ogden

Parker Parnell

John Patrick

Brandi Patton

Ashlyn Perkins

Keirren Phillips

Merkenna Phillips

Kimberly Price

Hailey Rutherford

Abagail Saboff

Isla Schilling

Claire Shaw

Grant Shirley

Ella Sims

Hunter Slotta

Aubrie Spann

Wesley Stewart

Keagan Thomas

Mitaya Thomas

Caitlyn Thornton

Emma Wade

Kierstyn Watters

MaKenna Wehmeier

Audrey Whipple

Violet Williams

Keely Windsor

Brayden Zampieri

Makenzie Zimmerman

Morgan Zimmerman

Seniors - Honor Roll

Danny Arview

Michael Attebery

Jacob Baker

Anaya Braggs

Finley Branson

Michael Bridgeman

Samuel Buckley

Izabelle Chester

Ryder Collins

Sierra Combs

Jessica Cox

Madelyn Daniels

Annaliese Dankenbring

Jared Delp

Braden Dorris

Shelby Duncan

Daisy Edwards

Olivia Enke

Andrew Fonrodona

Jadyn Franklin

Nathan Friedel

Aiden Gould

Alexander Griffith

Olivia Hamann

Gracie Hammond

Logan Hanner

Eric Harkey

Kristina Harlan

Paige Harris

Andrew Hayden

Ronnie Herzog

Hayley Hicks

Mathew Howard

Cael Huber

Eyon Johnson

Hunter Keller

Aaron Kilpatrick

Kwentin King

Nikita Lawrence

Adelaide Liljedahl

Elishka Little

Olivia Lyerla

Dakota McDonnell

Marley McGibany

Benjamin Morris

Elijah Norris

Emma Oller

Darnell Polk Jr

Alivia Roark

Reagen Roose

Andrew Rorie

Nathaniel Runyan

Charlie Sasek

Mariah Schillinger

Addison Scully

Aidan Shields

Emily Slone

Tara Smith

Savannah Sumpter

Kyra Wade

Jordan Waltz

Wyatt Williams

Juniors - Honor Roll

Drew Abernathy

David Adams

Madelin Baker

Angelina Bays

Caleb Becker

Charly Bellanca

Carter Braun

William Brown

Andrea Buchanan

JaCorey Carter

Riley Clevenger

Parker Collins

Hansford Davis

Alliya Eckler

James Farris

Tayla Fontana

Abrianna Garrett

Camryn Gehrs

Evan Gould

Jacob Herrin

Haylee Janssen

Drake Jones

Rileigh Jones

Andrew Klaas

Lucy Lednicky

Jonathan Moore

Vincent Newton

Timothy Oldham

Noah Petersen

Vincenzo Pizzo

Rylee Rudd

Logan Scoggins

Avy Smith

Chloe Stryffeler

Aden Turner Norberg

Kaitlyn Twente

Sean Tyus

Lincoln Unthank

Lauren Vaughn

Jaidyn Wallace

Brooklynn Wells

Connor Wells

Jordan Wright

Sophomores - Honor Roll

Tristan Baker

Justin Banovz

Sean Bechtold

Garret Bugger

Blake Carroll

Kaleigh Chester

Rynn Cline

Caitlyn Colley

Sylvia Crockett

Chase Cruse

Jamiya Crymes

India Dabney

Serenity Dale

Brayden Eardley

Brea Farrell

Arwen French

Kamdyn Fulcher

Avery Furlow

Dawson Hanneken

Kaleb Harper

Brynlee Hausman

Trent Heflin

Nathan Herrin

Janice Johnson

Skylar Johnson

John Kotzamanis

Gabby Krieb

Erica McGaughey

Tyler Mills

Steven Morgan

Carter OBrien

Madison Parnell

Nolan Paslay

Om Patel

Taylor Peterson

Lance Phillips Jr.

Makya Phillips

Jack Piening

Thomas Pinski

Betsy Ramirez Esparza

Colton Rawlings

Crysta Ridenour

Bradley Ruckman

Elizabeth Runyan

Riley Ryals

Izzabella Sabin

Justin Sands

Jonathan Scroggins

Lucas Smith

Reegan Twente

JaNiah Wade

John Wallace

Hunter Walters

Addyson Wolf

Freshmen - Honor Roll

Kaylan Aljets

Patrick Bargiel

Lucas Bechtold

Addison Becker

Serenity Bell

Kaylee Brefeld

Mason Bryant

Chase Cameron

Jonathan Carnes

Julien Castellanos

Rylee Cope

Brendyn Cox

Drake Davenport

Hudson Davis

Angelina Dobrinich

Mackenzie Dodd

Brenna Dugger

Jaylenn Durham

Clayton Eldridge

Jazlyn Fontana

Anthony Garrett

Delaney Griffin

Ava-Rose Hernandez

Brayden Highley

Joslyn Highsmith

Tanner Hokamp

Samantha Jackson

Landon Kearbey

Daeton Martin

Jordan McBride

Luke McCoy

December Meyers

Jaden Meyers

Emma Moore

Gavin Morgan

Lauren Mouser

Austin Nichols

Ryder OBrien

Joseph Payne

Alexa Peterson

Amelia Pinski

Hudson Potter

Kaden Robinson

Nathan Ryan

Shawn Scoggins

Liam Shain

Kaylee Shields

Mia Suarez

Cali Vance

Tyler Ward

Leila Webber

Lucas Weinbauer

Lyla Wilks

Nicholas Witcher

Parker Wulf

Gracie Zeigenbein

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