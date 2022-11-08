Civic Memorial 1st Quarter Honor Roll
Seniors - High Honor Roll
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Joseph Aiello
Clarence Arnold
Bryer Arview
Brock Barrows
Gabriel Bays
Evangelynn Beasley
Hailey Becker
Carter Bloodworth
Hayden Bodwell
Jade Bowker
Jace Brawner
Ellah Brown
Sophee Brown
Gabrielle Bryant
Dalton Buhs
Caleb Butler
Lauren Carpenter
Meadow Cermak
Jackson Collman
Jocelyn Combes
Darren Cox
Tyson Davidsmeyer
Bryce Davis
Isabella Dugger
Olivia Durbin
Carter Ehlers
Maireli Figueroa
Nicholas Fiorino
Zachary Fitzgerald
Jynnifer Floyd
Brady Geisler
Kylee Golden
Olivia Goodman
Rylee Gorby
Haley Greeling
Dathan Greene
Addilyn Hadley
Nolan Halcomb
Ryan Halley
Journey Hammons
Kaydence Harlan
Ryleigh Haynes
Laura Hicks
Dylan Hoffmann
Noah Huth
Tyler Jenkins
Alexia Joseph
Isabella Kallal
Jacob Knight
Travis Kramer
Caitlynn Laird
Jarrett Lamb
Hannah Laper
Myah Lindley
Alyssa Mann
Gage Martin
Bryanna McDuffie
Hannah Meiser
Hunter Meiser
Marissa Meyer
Ethan Miller
Karli Miller
Dylan Moore
Adriana Nasello
Baylea Nickle
Emma Niemeier
Linda Paslay
Kaitlyn Pfeifer
Aurora Phillips
William Piening
Peter James Postlewait
Kaitlyn Rider
Kaydence Saboff
Lillian Shaw
Alexis Sheppard
Jose Silva
Emma Smith
Rebekah Summers
Jordan Teems
Travis Tendick
Jared Thomas
Maya Tuckson
Aubree Wallace
Drayden Wallendorf
Trinity Weaver
Benjamin Werts
Payton Whaley
Clara Wineland
Abraham Wojcikiewicz
Lauren Wright
Brayden Zyung
Juniors - High Honor Roll
Alyssa Abernathy
Akkadia Allsman
Kadince Arico
Ethan Bruhn
Reid Buffington
David Chen
Gabriella Cochran
Makayla Collman
Avari Combes
Anaiah Dabney
Jasmine Davis
David Dutton
Justin Dyer
Justice Eldridge
Garreth Floyd
Julian Floyd
Samuel Frey
Bryce Griffin
Elijah Gruen
Samantha Hamby
Bella Hannaford
Lisa Henry
Caden Heston
Joshua Hodge
Alyssa Hoffmann
Jayden Huff
Zak King
Ella Landers
Sydney Law
Madison Lindley
Chloe Maberry
Jerrid Main
Joshua McCune
Gage Meyer
Isabel Mims
Lucas Naugle
Aniston Naumann
Kaitlynn Niemeyer
Madelyn Ogden
Raegan Ottwell
Courtney Picklesimer
Shelby Quick
Ethan Rea
Ella Richey
Meredith Schaaf
Caleb Scott
Kent Scottberg
Jae Lynne Shotwell
Destiny Slone
Taylor Stanford
Josaline Stewart
Christian Strader
Noah Thien
Kylie Thomas
Mason Walker
Bryleigh Ward
Lauren Welcher
Avery Wilson
Darian Wolf
Zachary Wooten
Sophomores - High Honor Roll
Alexander Arnold
Katelyn Attebery
Lauren Bagby
Andrey Ballard
Elouise Bargiel
Aliza Beaty
John Bowker
Ryne Breyer
Isabelle Brousseau
Meredith Brueckner
Mackayla Byrd
Miriam Calixto
Amanda Cannon
Boe Cato
Danika Chester
Abigail Clowers
Jordyn Coleson
Alexis Collins
Connor Damm
Emma Davis
Gabrielle Davis
Kayleigh Donahue
Eliza Donaldson
Austin Droit
Aubrey Falk
Elliana Fiorino
Brody Floyd
August Frankford
Logan Gaertner
Megan Griffith
Gillian Gross
Jayna Halley
Lauren Hardy
Avery Huddleston
Taylor Hunter
Kylee Jenkins
Ashton Johnsey
Alora Kincade
Haley Klaas
Cannon LeBlanc
Makenna Lenhardt
Kyleigh Lowrance
Matthew Lyman
Bryce McArthur
Madalynn McKey
Savanah Meyers
Gracie Miller
Peyton Minner
Sydney Moore
Kendall Moss-Smith
Isabella Murray
Andrew Nation
Camryn Neilson
Adam Ogden
Marissa Perez
Peyton Phillips
Carlie Pritchett
Cheyenne Quertermouse
Quentin Roose
Peyton Rorie
Joie Sappington
Jake Sims
Lilian Tackitt
Isabella Thien
Kadin Thompson
Isabella Tite
Aubrey Voyles
Kaylin Weinberg
Luke Westerhold
Calvin Wieneke
Evan Wiley
Tyler Wilson
Madeline Wood
Arianna Wright
Freshmen - High Honor Roll
Delilah Allen
Isabelle Ambrose
Oletta Baker
Gabriella Beasley
Ty Books
Autumn Bowman
Jude Breyer
Taylor Brooks
Grace Burton
Sawyer Clark
Taylor Clendenny
Kyli Collman
Nicole Cooper
Rylee Covey
Carlie Crabtree
Abby Cruz
Josie Darrow
Wyatt Dorris
Marlee Durbin
Laila Earney
Isabelle Edwards
Ava Fassler
Jacob Flowers
Mason Fries
Arayah Gallup
Olivia Garcia
Adrian Gares
Dane Godar
Kinley Govero
Brock Greene
Delaney Grieve
Jillian Halcomb
Patrick Hale
Wyatt Hall
Alexia Hamby
Savanah Hammock
Melanie Hamrick
Abigail Harms
Rachel Harms
Brailey Harrop
Riley Harshbarger
Bryn Helminger
Raegan Herzog
Kaydence Hibbs
Danielle Hicks
Averie Huebner
Nicholas Huth
Olivia Johnson
Charlie Kilpatrick
Michael Kirk
Marissa Kudelka
Riley Lamb
Adam Lednicky
Adisen Lilly
Kaden Link
Morgan McCann
Madison McCune
Kale McMichael
Grace Meyer
Sarah Mueller
Milla Munsch
Avery Naylor
Hunter Nolte
Marley Ogden
Parker Parnell
John Patrick
Brandi Patton
Ashlyn Perkins
Keirren Phillips
Merkenna Phillips
Kimberly Price
Hailey Rutherford
Abagail Saboff
Isla Schilling
Claire Shaw
Grant Shirley
Ella Sims
Hunter Slotta
Aubrie Spann
Wesley Stewart
Keagan Thomas
Mitaya Thomas
Caitlyn Thornton
Emma Wade
Kierstyn Watters
MaKenna Wehmeier
Audrey Whipple
Violet Williams
Keely Windsor
Brayden Zampieri
Makenzie Zimmerman
Morgan Zimmerman
Seniors - Honor Roll
Danny Arview
Michael Attebery
Jacob Baker
Anaya Braggs
Finley Branson
Michael Bridgeman
Samuel Buckley
Izabelle Chester
Ryder Collins
Sierra Combs
Jessica Cox
Madelyn Daniels
Annaliese Dankenbring
Jared Delp
Braden Dorris
Shelby Duncan
Daisy Edwards
Olivia Enke
Andrew Fonrodona
Jadyn Franklin
Nathan Friedel
Aiden Gould
Alexander Griffith
Olivia Hamann
Gracie Hammond
Logan Hanner
Eric Harkey
Kristina Harlan
Paige Harris
Andrew Hayden
Ronnie Herzog
Hayley Hicks
Mathew Howard
Cael Huber
Eyon Johnson
Hunter Keller
Aaron Kilpatrick
Kwentin King
Nikita Lawrence
Adelaide Liljedahl
Elishka Little
Olivia Lyerla
Dakota McDonnell
Marley McGibany
Benjamin Morris
Elijah Norris
Emma Oller
Darnell Polk Jr
Alivia Roark
Reagen Roose
Andrew Rorie
Nathaniel Runyan
Charlie Sasek
Mariah Schillinger
Addison Scully
Aidan Shields
Emily Slone
Tara Smith
Savannah Sumpter
Kyra Wade
Jordan Waltz
Wyatt Williams
Juniors - Honor Roll
Drew Abernathy
David Adams
Madelin Baker
Angelina Bays
Caleb Becker
Charly Bellanca
Carter Braun
William Brown
Andrea Buchanan
JaCorey Carter
Riley Clevenger
Parker Collins
Hansford Davis
Alliya Eckler
James Farris
Tayla Fontana
Abrianna Garrett
Camryn Gehrs
Evan Gould
Jacob Herrin
Haylee Janssen
Drake Jones
Rileigh Jones
Andrew Klaas
Lucy Lednicky
Jonathan Moore
Vincent Newton
Timothy Oldham
Noah Petersen
Vincenzo Pizzo
Rylee Rudd
Logan Scoggins
Avy Smith
Chloe Stryffeler
Aden Turner Norberg
Kaitlyn Twente
Sean Tyus
Lincoln Unthank
Lauren Vaughn
Jaidyn Wallace
Brooklynn Wells
Connor Wells
Jordan Wright
Sophomores - Honor Roll
Tristan Baker
Justin Banovz
Sean Bechtold
Garret Bugger
Blake Carroll
Kaleigh Chester
Rynn Cline
Caitlyn Colley
Sylvia Crockett
Chase Cruse
Jamiya Crymes
India Dabney
Serenity Dale
Brayden Eardley
Brea Farrell
Arwen French
Kamdyn Fulcher
Avery Furlow
Dawson Hanneken
Kaleb Harper
Brynlee Hausman
Trent Heflin
Nathan Herrin
Janice Johnson
Skylar Johnson
John Kotzamanis
Gabby Krieb
Erica McGaughey
Tyler Mills
Steven Morgan
Carter OBrien
Madison Parnell
Nolan Paslay
Om Patel
Taylor Peterson
Lance Phillips Jr.
Makya Phillips
Jack Piening
Thomas Pinski
Betsy Ramirez Esparza
Colton Rawlings
Crysta Ridenour
Bradley Ruckman
Elizabeth Runyan
Riley Ryals
Izzabella Sabin
Justin Sands
Jonathan Scroggins
Lucas Smith
Reegan Twente
JaNiah Wade
John Wallace
Hunter Walters
Addyson Wolf
Freshmen - Honor Roll
Kaylan Aljets
Patrick Bargiel
Lucas Bechtold
Addison Becker
Serenity Bell
Kaylee Brefeld
Mason Bryant
Chase Cameron
Jonathan Carnes
Julien Castellanos
Rylee Cope
Brendyn Cox
Drake Davenport
Hudson Davis
Angelina Dobrinich
Mackenzie Dodd
Brenna Dugger
Jaylenn Durham
Clayton Eldridge
Jazlyn Fontana
Anthony Garrett
Delaney Griffin
Ava-Rose Hernandez
Brayden Highley
Joslyn Highsmith
Tanner Hokamp
Samantha Jackson
Landon Kearbey
Daeton Martin
Jordan McBride
Luke McCoy
December Meyers
Jaden Meyers
Emma Moore
Gavin Morgan
Lauren Mouser
Austin Nichols
Ryder OBrien
Joseph Payne
Alexa Peterson
Amelia Pinski
Hudson Potter
Kaden Robinson
Nathan Ryan
Shawn Scoggins
Liam Shain
Kaylee Shields
Mia Suarez
Cali Vance
Tyler Ward
Leila Webber
Lucas Weinbauer
Lyla Wilks
Nicholas Witcher
Parker Wulf
Gracie Zeigenbein
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