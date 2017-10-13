Bryce Owen Marburger
October 13, 2017 1:43 PM
Listen to the story
Name: Bryce Owen Marburger
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
Parents: Amanda and Brent Marburger of East Alton
Birth weight: 6 lbs 5 oz
Birth Length: 19 inches
Article continues after sponsor message
Time : 2:09 PM
Date: October 6, 2017
Hospital: OSF St. Anthony’s
Siblings: Mason (5)
Grandparents: Constance & William Delehanty, Alton;
Lorie & Daniel Henderson, Godfrey; Steven & Jayne Marburger, Bethalto