Name: Bryce Owen Marburger

Parents: Amanda and Brent Marburger of East Alton

Birth weight: 6 lbs 5 oz

Birth Length: 19 inches

Time : 2:09 PM

Date: October 6, 2017

Hospital: OSF St. Anthony’s

Siblings: Mason (5)

Grandparents: Constance & William Delehanty, Alton;

Lorie & Daniel Henderson, Godfrey; Steven & Jayne Marburger, Bethalto

 