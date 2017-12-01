Alton dominates East St. Louis wrestlers 60-12 in varsity home dual match
ALTON - Alton's wrestling team dominated East St. Louis in its season opener 60-12 at Alton High Thursday night.
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
These are the results:
106- Kaleb Vann, Alton win by fft
113- King Esl win by fft
120 Gus Kodros Alton Win by decision
126- Damien Jones, Alton win by pin
132- Garrett Sims, Alton win by fall
138- Lawson Bruce, Alton, win by fall
145- Khaila Hughes, alton win by fft
152- Pierre Evans, alton, win by fall
160- Courteney Wilson, alton, win by dec.
170- Zak Wilson, alton win by pin
182- Nolan Wosczynski, alton win pin
195- ESL win by fall
220- Ryan Kane , alton , win by dec.
285- Kyle Hughes, alton, win by pin.
The Redbirds return to action Saturday at Bloomington with a quad meet, then host Granite City and Civic Memorial in a triangular match at 6 p.m. on Thursday, Dec. 7. Alton fans are encouraged to attend that home match.