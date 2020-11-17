SPRINGFIELD – The Illinois Department of Public Health (IDPH) today announced 12 COVID-19-related deaths in Madison County. The deaths were as follows: 1 female 50s, 1 female 60s, 2 females 70s, 2 males 70s, 2 females 80s, 3 males 80s, and 1 female 90s. IDPH also announced another death in Greene County, a female in her 80s.

IDPH reported 12,601 new confirmed and probable cases of coronavirus disease (COVID-19) in Illinois, including 97 additional deaths.

A synopsis of the statewide COVID-19-related deaths in past 24 hours was as follows:

Bureau County: 1 female 80s, 1 male 90s

Cass County: 1 female 80s

Coles County: 1 female 80s

Cook County: 1 female 30s, 2 females 60s, 3 females 70s, 1 male 70s, 2 females 80s, 3 males 80s, 4 females 90s, 1 male 90s, 1 male 100+

DuPage County: 1 female 40s, 1 female 80s, 1 female 90s, 1 male 90s

Franklin County: 1 male 80s

Greene County: 1 female 80s

Hancock County: 1 male 80s

Iroquois County: 1 female 70s

Jefferson County: 1 female 80s

Jo Daviess County: 1 male 70s, 1 female 100+

Kane County: 1 female 60s, 1 male 60s, 1 female 70s, 1 male 70s, 1 female 80s, 1 male 80s, 1 male 90s

Kankakee County: 1 male 80s, 1 male 90s

Knox County: 1 female 80s, 1 female 90s

Lake County: 1 male 40s, 1 male 70s, 1 female 90s, 1 male 90s

Logan County: 1 female 70s, 1 male 90s

Macon County: 2 males 70s, 1 female 90s, 1 male 90s

Madison County: 1 female 50s, 1 female 60s, 2 females 70s, 2 males 70s, 2 females 80s, 3 males 80s, 1 female 90s

Marion County: 1 female 60s, 1 male 70s, 1 female 80s, 1 female 90s

Morgan County: 1 female 80s, 1 female 90s

Ogle County: 1 female 80s, 1 male 90s

Peoria County: 1 female 60s

Rock Island County: 1 female 70s, 1 male 70s, 1 female 80s, 1 male 80s

Sangamon County: 1 female 90s

St. Clair County: 1 male 90s

Tazewell County: 2 males 70s

Vermilion County: 1 male 70s, 2 males 80s

Warren County: 1 male 60s

Wayne County: 1 female 80s

Whiteside County: 1 male 70s

Will County: 2 females 80s, 1 male 80s

Williamson County: 1 male 70s, 1 female 80s

Winnebago County: 1 male 70s, 1 male 80s, 1 male 90s

Currently, IDPH is reporting a total of 597,849 cases, including 10,875 deaths, in 102 counties in Illinois. The age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. Within the past 24 hours, laboratories have reported 94,205 specimens for a total 9,255,658. As of last night, 5,887 in Illinois were reported to be in the hospital with COVID-19. Of those, 1,158 patients were in the ICU and 545 patients with COVID-19 were on ventilators.

The preliminary seven-day statewide positivity for cases as a percent of total test from November 10 – November 16, 2020 is 12.5%. The preliminary seven-day statewide test positivity from November 10 – November 16, 2020 is 14.5%.

*All data are provisional and will change. In order to rapidly report COVID-19 information to the public, data are being reported in real-time. Information is constantly being entered into an electronic system and the number of cases and deaths can change as additional information is gathered. Information for a death previously reported has changed, therefore, today’s numbers have been adjusted. For health questions about COVID-19, call the hotline at 1-800-889-3931 or email dph.sick@illinois.gov.

