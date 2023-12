St. Mary's Middle In Alton Releases Honor Roll List Listen to the story Your device does not support the audio. ALTON - This is the St. Mary's Honor Roll and High Honor Roll List. 8th Grade High Honor Roll Alivia Beaber Brooke Boston Clara Brass Connor Cochran Baylee Dunse Alayna Graham Isabella Greenberg Emily Hough Sophia Jacobs Jensen Janek Cameron Jones Chase Jones Ryan Joehl Sam Jun Allison Nash Natalie Novak Gianna Pulido Nora Ringering Jocelyn Thomas Mason Widman 8th Grade Honor Roll Jackson Ellis-Gable David Haegele Lucas Joyce Kayleigh Pollock 7th Grade High Honor Roll Avery Conrad Elaina Cowan James Fischer Katherine Fitzgerald Tucker Hamilton Eli Heischmidt Joseph Henesey Parker Hough Caleb Kasten Kainan Kelly Colette Manns Clyde Phillips Lucia Pulido Article continues after sponsor message Jenna Redman Caden Roth William Roth Caden Shewmake Olivia Smith William Waters Brendan White 7th Grade Honor Roll Sam Johnson Kaelyn Page Alexander Schmittling Sophia Schmittling Elizabeth Strickland Brock Woodward Zoey Zeller 6th Grade High Honor Roll Jeffrey Bagley Lauren Elliott Claire Hill Ava Holt Jay Klunk Jackson Lorsbach Alena Manns Charlotte Marshall Eva Martin Brody McLeod Angelina Phillips Josephine Root Charlotte Scheer Genevieve Stendeback Leena Walker Sophia Waters Abigail Widman 6th Grade Honor Roll Ella Ahlquist-Durbin Ava Berkenbile Calvin Greenberg Kora Grizzle Ryan Lopez Allison Novak Sean Schwigen Connor Von Sothen More like this: Print Version Submit a News Tip watch live → Live Now Our Daily Show! Ft Treehouse Wildlife Center, Food For Thought, and More!