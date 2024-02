Southwestern High School Semester 2020-2021 High Honor Roll and Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio.

Senior Class of 2021 High Honor Roll List for Semester 2 Colton Adams, Megan Bailey, Sydney Baumgartner, Josie Bouillon, Myah Brantley, Mallory Carter, Jeffrey Doerr, Brandon Dunsing, Brodie Edwards, Anna Gallaher, Chloe Hanslow, Amelia Hines, Addison Moore, Megan Nolte, Molly Reed, Joseph Reno, Brianna Roloff, Brittney Rose, Brady Salzman, Madison Schneider, Wyatt Sims, Emily Smith, Ashtin Sorgea Junior Class of 2022 High Honor Roll List for Semester 2 Olivia Ahlemeyer, Tanner Albrecht, Thomas Albrecht, AmyDee Bachman, Jelsumina Biciocchi, Laini Bock, Joshua Eddington, Joshua Goff, Alexandria Goss, Grace Greenwell, Mackenzie Hampsey, Whitney Keith, Kayla LeMarr, Haileigh Lenger, Emily Lowis, Quinn Owens, Kayla Rudolph, Ashton Seniker, Jack Sinks, Megan Webb, Laina Wilderman, Sophomore Class of 2023 High Honor Roll List for Semester 2 Brandon Adams, Jillian Beilsmith, Hank Bouillon, Rylee Crane, Kennedy Dempsey, Melanie Goff, Audrey Gordon, Madyson Henderson, Madison Pruiett, Gracie Schneider, Corbin Tutterow Freshman Class of 2024 High Honor Roll List for Semester 2 Wyatt Akers, Matthew Arendell, Garrett Beuttel, Kelsey Bray, Carson Burns, Mia Greenwell, Abigail Hellrung, Gavin Humm, Colin Lemarr, Parker Lemarr, Abigail McDonald, Aubrey Reno, Madison Seymour, Jillian Smith, Ean Springer-Heath, Avenelle Tennill, Alexandra Wigger Senior Class of 2021 Honor Roll List for Semester 2 Evan Archer, Mackenzie Behrends, Alena Beilsmith, Hunter Bland, Zoe Bohn, Katelynn Budde, Collin Campbell, Colten Campbell, Kier Childress, Abbigail Crane, Katarina Gonzalez, Christian Gust, Clayton Hall, Caitlynn Hasquin, Korrie Hopkins, Noah Kelly, Erika Pfitzner, Brenan Seyfried, Destiny Wuthrich Junior Class of 2022 Honor Roll List for Semester 2 Madison Anderson, Jessica Arnold, Gavin Custer, Gavin Day, Morgan Durham, Aaron Frost, Addison Green, Brittney Lutz, Ryan Mandorca, Caleb Mary, Bryan McGee, Owen Nixon, Nina Phillips, Gage Richardson, Samuel Robinson, Katelyn Schrieber, Cale Schuchman, Riley Tucker, Levi Unverzagt, Morgan Williams, Cadence Woods Sophomore Class of 2023 Honor Roll List for Semester 2 Cassie Christian, Kathryn Egelhoff, Vance Hake, Tyson Kahl, Samuel Marshall, Jenna Morgan, Paige Randolph, Ryan Raymond, Taylor Richey, Collin Robinson, Hayley Rodgers, Blythe Roloff, Quinten Strohbeck, Benjamin Thompson, David Watkins, Jaron Whipps Freshman Class of 2024 Honor Roll List for Semester 2 Connor Ball, Samantha Brewer, Caden Bunting, Rocky Darr, Kyle Duitsman, Shaun Fisher, Lola Francis, Anthony French, Trenton Goodbrake, Evan Hanold, Alyssa Kasten, Logan Keith, Trenton Orban, Zachary Rue, Hope Seniker, McKenzie Stanton, Jaiden Thaxton, Jeremy Web