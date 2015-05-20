Southwestern High School 2015 Graduation
Congratulations to the 2015 graduating seniors of Southwestern High School. As their adolescent journey comes to an end, Edglentoday.com and Riverbender.com would like to recognize the names of the graduating students. As these students embrace their next step in life, the following few years will shape and define the youthful characters of this area into the established individuals that they hope to be.
The following students will walk the stage and receive their diploma at 7 p.m. on Friday, May 22, a significant and proud moment in a young person’s life for a job well done:
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AGNEY, ANDREN WAYNE
ARNOLD, DANE JOSHUA
BACHMAN, ZACHARY WADE
BALDWIN, ALEX MICHAEL
BALDWIN, RACHEL LYNN
BALLARD, NICHOLAS ‘KEITH
BANGERT, COURTNEY DANIELLE
BARNETT, AMBER MARIE
BEEMAN, CAYLIN RENEE
EEYER, ERIC JOHN ROBERT
BOLLINI, EALIE DeeAnn
BOWMAN, CHASE ELLIOT
BROCKWAY, JAMIE CHRISTINE
CHAMBERLAIN, ETHAN TYLER
CHESTNEY, JAMES DONALD
COLBURN, BLYZABETH DANIELLE
COX, ALYSSA ELAINE
COZART, LESLIE JOAN
CROWDER, KATHRYN LYNN
CUMMINGS, TREVOR LOUIS
DALE, TANNER ALEXANDER
DOBBS, ALEIGHA LYNN
DOERR, KRISTEN JEAN
DONAHUE, SHELBY DANIELLE
DUNHAM, TANNER AUSTIN
DUPONT, JOSHUA JAMES
DUPONT, SARAH MICHELLE
DUVALL, DAKOTA DALE
EGEHOFF, KEELY ANN
EMMONS, BRENDEN LEE-PATRICK
EVANs, TIFFANIE RAE
FIENE, BRADFORD ALEXANDER
FONES, LEANNA HOPE
FOWLER, BREANNA MARIE
FOWLER, TOBY WILLIS
FRY, ANDREW GRAHAM
GILLESPIE, BRIANA CHRISTINE
GREELING, HANNAH KAY
GRIZZLE, JUSTIN WAYNE
HAND, AARON JAMES
HARSTAD, NOAH ANDREW
HAWK, CHRISTOPHER EDWARD
HEINEMAN, SPENCER DONALD
HEYEN, PAYTON MICHELLE
HOWARD, KEVIN RAY
HOXSIE, ANDREW JAMES
JACKSON, ANDREW GENE
JOHNSON, BRISTON NIKOLAS MARTIN
JONES, DARBY ELISE
JONES, EMILY MORGAN
KIRBY, MEGAN MARIE
LARAMEE, RYAN JACOB
LAWSON, RICHARD BLAKE
LINDSAY, JADEN ALEXANDER
LINK, CARLEY ELIZABETH
LULY, GRACE ANNA
MANNS, AILEEN MARGARET
MARTIN, KELSEY ANN
MAYHEW, TYLER NICHOLAS
McCOY, SARA JANE
McGAUGHEY, LEAH DIANNE
MERIDETH, DANIEL PAUL
MILLER, FAITH ANN MARIE
SAMANTHA DELANEY MILLER
MILLIGAN, CHELSEY MARIE
MOORE, KATRINA MARIE
MORAN, BRENDAN PATRICK
MORAN, TREVOR MICHAEL
MUENSTERMANN, CADE CHARLES
MURPHY, BRANDON KELSEY
NASH, ASHLYNN MARIE
NEIBEL, HAYLEY KATHERINE
NORRIS, JOSHUA COLE
OZARK, MORGAN ELIZABETH
PACE, AYLA RAINE
PEIFFER, LAUREN MICHELLE
PEUTERBAUGH, MEGHAN ASHLY
POMEROY, MEGHAN CHRISTINE
PRICE, HANNAH MARIE
PRUIETT, COLE ALLEN
RANDS, NICOLE RENEE
RICH, JACOB CONLY
RINGHAUSEN, ASHLYN LEIGH
ROBERTS, CODY WADE
ROBERTS, NATALEE KRISTINE
ROBINSON, CONNOR ALAN
ROETTGERS, CHELSEY MARIE
ROTERMUND, JACOB HENRY
SADLER, CAMERON AUSTIN
SCHELLE, MADALYNN CAROL ANNE
SCOTT, TRISTAN SAMUEL
SEETS, JOHN WAYNE
SHERMAN, DALLAS BRADLEY
SHOMSHOR, CODY MICHAEL
SKELTON, TYLER JOSEPH
THORNSBURY, AUBREY RAE
TROMBETTA, ELISE NICOLE
VAN DOREN, JOSHUA CHARLES
VINYARD, LEO CLARK
VOMUND, JANINA NICOLE
VOSS, KASSANDRA ANNE
WALDEN, SYDNEY JANE
WATERS, JAIKOB MICHAEL-PAUL
WATSON, BO RICHARD
WATSON, DANIEL ALLEN
WATTS, ANDREW THOMAS
WEAVER, DAKOTA RAYMOND
WHITEHEAD, AMBER MARIE
WILD, TROY STEVEN
WILLIAMS, ISABELLA RENEE
WITTMAN, ASHLEE NICHOLE
ZINI, KARLY LYNN
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