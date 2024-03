Play It Again Sports Scoreboard For Thursday, March 21, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD - THURSDAY, MARCH 21, 2024 BASEBALL Collinsville 6, Van Buren, Ark. 0 Columbia 13, Clayton 0 (Game 2) Du Quoin 7, Chester 6 Marissa 15, Okawville 5 Salem 9, Centralia 5 Waterloo 5, New Athens 0 Red Bud 6, Roxana 2 Alton 3, Piasa Southwestern 1 SLUH 10, Belleville East 2 Columbia 5, Clayton 1 (Game 1) SOFTBALL Waterloo 6, Red Bud 1 Columbia 7, Mascoutah 6 Edwardsville 2, Gillespie 1 Elkville Elverado 9, New Athens 4 Sparta 13, Dupo 1 Jerseyville 7, Collinsville 1 Du Quoin 9, Chester 8 Highland 9, Granite City 5 Triad 11, Belleville East 2 GIRLS SOCCER Columbia 5, Gibault Catholic 0 Fort Zumwalt South 3, Triad 2 Belleville West 2, Alton 0 O'Fallon 1, Edwardsville 0 (PKs) Highland 7, Mount Vernon 2 Granite City 5, Mascoutah 0 Roxana 8, Piasa Southwestern 0 BOYS VOLLEYBALL Edwardsville 3, CBC 1 (16-25, 25-22, 25-22, 25-18) NCAA MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT - FIRST ROUND No. 9 Michigan State 69, No. 8 Mississippi State 51 No. 11 Duquesne 71, No. 6 BYU 67 No. 3 Creighton 77, No. 14 Akron 60 Article continues after sponsor message No. 2 Arizona 85, No. 15 Long Beach St. 65 No. North Carolina 90, No. 16 Wagner 62 No. 3 Illinois 85, No. 14 Morehead St. 69 No. 11 Oregon 87, No. 6 South Carolina 73 No. 7 Dayton 63, No. 10 Nevada 60 No. 7 Texas 56, No. 10 Colorado St. 44 No. 14 Oakland 80, No. 3 Kentucky 76 No. 2 Iowa St. 82, No. 15 South Dakota St. 65 No. 5 Gonzaga 86, No. 12 McNeese 65 No. 2 Tennessee 83, No. 15 St. Peter's 49 No. 11 NC State 80, No. 6 Texas Tech 67 No. 7 Washington St. 66, No. 10 Drake 61 No. 4 Kansas 93, No. 13 Samford 89 MAJOR LEAGUE BASEBALL - SPRING TRAINING Houston Astros 9, St. Louis Cardinals 1 Chicago Cubs 5, Colorado Rockies 2 Tampa Bay Rays 6, Philadelphia Phillies 5 New York Mets 10, Detroit Tigers 5 Washington Nationals 9, Minnesota Twins 8 Atlanta Braves 5, New York Yankees 2 Cleveland Guardians 8, Kansas City Royals 5 Chicago White Sox 3, Kansas City Royals 3 Boston Red Sox 3, Baltimore Orioles 2 Toronto Blue Jays 3, Pittsburg Pirates 2 San Fransisco Giants 7, Milwaukee Brewers 6 Seattle Mariners 7, Cincinnati Reds 6 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 5, Ottawa Senators 2 Anaheim Ducks 4, Chicago Blackhawks 0 Carolina Hurricanes 3, Philadelphia Flyers 2 (OT) New Jersey Devils 4, Winnipeg Jets 1 New York Rangers 5, Boston Bruins 2 Detroit Red Wings 6, New York Islanders 3 Nashville Predators 3, Florida Panthers 0 Edmonton Oilers 8, Buffalo Sabres 3 Vancouver Canucks 4, Montreal Canadiens 1 Tampa Bay Lightning 4, San Jose Sharks 1 Las Vegas Golden Knights 3, Seattle Kraken 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip