Play It Again Sports Scoreboard - Thursday, March 28, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. BASEBALL Edwardsville 5, Germantown, Tenn., Houston 4 Wheaton-Warrenville South 9, Triad 5 Jersey 11, Virden North Mac 1 Centralia 7. Carbondale 3 Roxana 4, Breese Central 2 Freeburg 18, East Alton-Wood River 4 Belleville West 7, Granite City 1 Valmeyer 6, Marissa-Coulterville 5 Marquette Catholic 9, Waterloo Gibault Catholic 5 Mountain Brook (Birmingham, Ala.) JV 5, Edwardsville 4 Auburn, Ala. 15, Edwardsville 3 Mt. Sterling Brown County 8, Hardin Calhoun 5 Williamsville 15, Carlinville 3 Carrollton 3, Concord Triopia 2 Jacksonville Routt Catholic 12, White Hall North Greene 1 Litchfield 3, Staunton 2 SOFTBALL Edwardsville 5, Collinsville 2 (8 innings) Trenton Wesclin 6, Red Bud 5 Breese Central 9, Roxana 6 Freeburg 10, East Alton-Wood River 0 Carlinville 5, Jersey 4 Gillespie 8, Highland 4 Waterloo 2, Campbell Hill Trico 1 Belleville East 10, Alton 0 New Athens 5, Steeleville 0 Marissa-Coulterville 4, Valmeyer 1 Hardin Calhoun 15, Mt. Sterling Brown County 0 Carrollton 5, Concord Triopia 0 Piasa Southwestern 11, Marquette Catholic 1 Staunton 7, Triad 6 GIRLS SOCCER Marquette Catholic 3, Belleville Althoff Catholic 2 Civic Memorial 3, Highland 0 Waterloo 5, Jersey 0 Triad 2, Mascoutah 1 Article continues after sponsor message O'Fallon 4, Granite City 1 BOYS VOLLEYBALL Belleville East 25-25, Collinsville 18-13 O'Fallon 25-25, Belleville West 13-14 MAJOR LEAGUE BASEBALL --- OPENING DAY Los Angeles Dodgers 7, St. Louis Cardinals 1 Texas Rangers 4, Chicago Cubs 3 (10 innings) Baltimore Orioles 11, Los Angeles Angels 3 Detroit Tigers 1, Chicago White Sox 0 Minnesota Twins 4, Kansas City Royals 1 New York Yankees 5, Houston Astros 4 Pittsburgh Pirates 6, Miami Marlins 5 (12 innings) San Diego Padres 6 San Francisco Giants 4 Toronto Blue Jays 8, Tampa Bay Rays 2 Cincinnati Reds 8, Washington Nationals 2 Cleveland Guardians 8, Oakland Athletics 0 Boston Red Sox 6, Seattle Mariners 4 Arizona Diamondbacks 16, Colorado Rockies 1 Milwaukee Brewers at New York Mets --- postponed, rain Atlanta Braves at Philadelphia Phillies --- postponed, rain NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 5, Calgary Flames 3 Ottawa Senators 2, Chicago Blackhawks 0 NCAA MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT --- REGIONAL SEMIFINALS SWEET SIXTEEN EAST REGIONAL AT TD GARDEN, BOSTON, MASS. (3) Illinois 72, (2) Iowa State 69 (1) Connecticut 82, (5) San Diego State 58 WEST REGIONAL AT CRYPTO.COM ARENA, LOS ANGELES, CALIF. (5) Clemson 77, (2) Arizona 72 (4) Alabama 89, (1) North Carolina 87 More like this: Print Version Submit a Sports Tip