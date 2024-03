Play It Again Sports Scoreboard - Saturday, March 23, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. BASEBALL Greenbrier, Ark. 11, Collinsville 1 Munford, Tenn. 5, Collinsville 2 Father McGivney Catholic 11. Lausanne Collegiate (Memphis) 1 IMG Academy Black (Bradenton, Fla.) 8, Father McGivney Catholic 5 (8 innings) Highland 7, Moline 3 Highland 5, Quincy Notre Dame Catholic 1 Marissa-Coulterville 12-5, Waterloo Gibault Catholic 1-3 Civic Memorial 15, Herrin 3 Carlyle 9, Campbell Hill Trico 6 Nashville 5, Freeburg 4 Jacksonville 1, Roxana 0 Marquette Catholic 3, Hardin Calhoun 2 Civic Memorial 6, Olney Richland County 5 Freeburg 2, Hillsboro 0 Carrollton 10, Virden North Mac 1 Peru St. Bede Catholic 9, White Hall North Greene SOFTBALL Freeburg 10, Mt. Vernon 0 Pinckneyville 15, Freeburg 4 Red Bud 11, Collinsville 1 Roxana 16, Marquette Catholic 1 Columbia 15, Zeigler-Royalton 1 Trenton Wesclin 14, Staunton 3 Salem 15, New Athens 0 Marion 1, Columbia 0 Park Hill (Mo.) Central 8, Triad 5 Triad 10, Belleville West 4 Piasa Southwestern 10-16, Granite City 1-1 Carlinville 13, Taylorville 1 Carrolton 5, Auburn 2 GIRLS SOCCER Edwardsville 4, Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 2 Triad 4, Alton 0 Granite City 1, Belleville Althoff Catholic 1 Duchesne Catholic (St. Charles, Mo.) 1, Marquette Catholic 0 Breese Mater Dei Catholic 2, Roxana 0 BOYS VOLLEYBALL Oswego East 21-25-15, Edwardsville 25-13-11 Belleville West 25-25, Father McGivney Catholic 21-16 Collinsville 25-25, Metro-East Lutheran 15-23 St. Pius X Catholic (Festus, Mo.) 25-21-15, Maryville Christian 20-25-7 Alton 11-25-15, Duchesne Catholic (St. Charles, Mo.) 25-18-8 Belleville East 25-25, Marquette Catholic 7-17 Alton 25-25, Collinsville 17-22 Duchesne Catholic 25-25, Metro-East Lutheran 15-0 Father McGivney Catholic 25-19-25, Marquette Catholic 19-25-15 Marquette Catholic 25-25, Metro-East Lutheran 22]-11 Collinsville 19-25-27, Father McGivney Catholic 25-20-25 Father McGivney Catholic 25-25, Duchesne Catholic 23-18 Plainfield North 25-25, Alton 12-12 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 5, Minnesota Wild 4 (OT) Chicago Blackhawks 5, San Jose Sharks 4 (OT) Article continues after sponsor message MAJOR LEAGUE SOCCER DC United 2, St. Louis City SC 2 MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING GRAPEFRUIT LEAGUE AT JUPITER, FLA. Washington Nationals 2, St. Louis Cardinals 2 CACTUS LEAGE AT MESA, ARIZ. Milwaukee Brewers 7, Chicago Cubs 4 NCAA MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT --- SECOND ROUND EAST REGIONAL AT CHI HEALTH CENTER OMAHA, OMAHA, NEB. (3) Illinois 89, (11) Duquesne 63 (2) Iowa State 67, (7) Washington State 56 SOUTH REGIONAL AT PPG PAINTS ARENA, PITTSBURGH, PA. (11) North Carolina State 79. (14) Oakland University 73 (OT) MIDWEST REGIONAL AT DELTA CENTER, SALT LAKE CITY, UTAH AND SPECTRUM CENTER, CHARLOTTE, N.C. (5) Gonzaga 89. (4) Kansas 68 (2) Tennessee 62, (7) Texas 58 (3) Creighton 86. (11) Oregon 73 (2OT) WEST REGIONAL AT DELTA CENTER, SALT LAKE CITY, UTAH (2) Arizona 78. (7) Dayton 68 (1) North Carolina 85. (9) Michigan State 68 NCAA WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT --- FIRST ROUND-UP REGIONAL 1 AT SIMON SKOJDT ASSEMBLY HALL, BLOOMINGTON, IND. AND PURCELL PAVILION, SOUTH BEND, IND. (4) Indiana 89, (13) Fairfield 56 (5) Oklahoma 73, (12) Florida Gulf Coast 70 (2) Notre Dame 81, (15) Kent State 67 (7) Mississippi 67, (10) Marquette 55 REGIONAL 2 AT CARVER-HAWKEYE ARENA, IOWA CITY, IA. AND PAULEY PAVILION, LOS ANGELES, CALIF. (1) Iowa 91, (16) Holy Cross 65 (8) West Virginia 63, (9) Princeton 53 (7) Creighton 87, (10) UNLV 73 (2) UCLA 84 (15) California Baptist 55 REGIONAL 3 AT GAMPEL PAVILION, STORRS, CONN. AND GALEN CENTER, LOS ANGELES, CALIF. (3) Connecticut 86. (14) Jackson State 64 (6) Syracuse 74, (11) Arizona 69 (8) Kansas 81, (9) Michigan 72 (OT) (1) USC 87, (16) Texas A&M-Corpus Christi 55 REGIONAL 4 AAT REYNOLDS COLISEUM, RALEIGH, N.C. AND MCCARTNEY ATHLETIC CENTER, SPOKANE, WASH. (6) Tennessee 92, (11) Green Bay 63 (3) North Carolina State 64. (14) Chattanooga 45 (4) Gonzaga 75. (13) California-Irvine 56 (5) Utah 68. (12) South Dakota State 54 More like this: Print Version Submit a Sports Tip watch live → Live Now Our Daily Show! Ft. Salvation Army, Caritas Family Solutions, Beyond the Shelve's, and more!