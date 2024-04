Play It Again Sports Scoreboard - Saturday, April 20, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. BASEBALL Triad 6, Cape Girardeau, Mo., Notre Dame Catholic 1 Hardin Calhoun 12-1, Metro-East Lutheran 1-16 Father McGivney Catholic 15, Carrollton 1 Edwardsville 8, Memphis Christian Brothers Catholic 0 Paducah, Ky., McCracken County 1, Edwardsville 0 Breese Mater Dei Catholic 2, Marquette Catholic 0 Piasa Southwestern 4-1, New Berlin 3-5 Staunton 17, Colfax Ridgeview 0 SOFTBALL Auburn 10, Hardin Calhoun 1 Carrollton 9, Waltonville 0 Nashville 10, Carrollton 0 Edwardsville 4-3, Breese Mater Dei Catholic 0-2 Belleville East 9-5, Jersey 1-2 New Berlin 8, White Hall North Greene 5 GIRLS SOCCER Roxana 7, Salem 0 Gillespie 6, Metro-East Lutheran 2 Collinsville 9, East Alton-Wood River 0 BOYS VOLLEYBALL Father McGivney Catholic 2, Collinsville 0 Edwardsville 25-24-15, Chaminade College Prep Catholic 21-26-11 Saxony Lutheran (Jackson, Mo.) 25-25, Collinsville 13-16 Edwardsville 25-25, Belleville Althoff Catholic 23-21 Father McGivney Catholic 25-25, Oak Park-River Forest 22-16 Oak Park-River Forest 25-25, Collinsville 20-11 Belleville West 25-22-15, Edwardsville 21-25-13 Father McGivney Catholic 25-23-15, Saxony Lutheran (Jackson, Mo.) 21-25-11 MAJOR LEAGUE BASEBALL Milwaukee Brewers 12, St. Louis Cardinals 5 Miami Marlins 3-3, Chicago Cubs 2-5 Tampa Bay Rays 2, New York Yankees 0 (10 innings) Minnesota Twins 4, Detroit Tigers 3 San Francisco Giants 7, Arizona Diamondbacks 3 Boston Red Sox 4, PIttsburgh Pirates 2 Washington Nationals 5, Houston Astros 4 (10 innings) New York Mets 6, Los Angeles Dodgers 4 Article continues after sponsor message Philadelphia Phillies 9, Chicago White Sox 5 Cleveland Guardians 6, Oakland Athletics 3 Cincinnati Reds 7, Los Angeles Angels 5 Baltimore Orioles 9, Kansas City Royals 7 Atlanta Braves 5, Texas Rangers 2 Seattle Mariners 7, Colorado Rockies 5 Toronto Blue Jays 5, San Diego Padres 2 NATIONAL HOCKEY LEAGUE --- STANLEY CUP PLAYOFFS FIRST ROUND --- BEST-OF-SEVEN EASTERN CONFERENCE Carolina Hurricanes 3, New York Islanders 1 (CAR leads 1-0) Boston Bruins 5, Toronto Maple Leafs 1 (BOS leads 1-0) NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION --- 2024 PLAYOFFS FIRST ROUND --- BEST-OF-SEVEN EASTERN CONFERENCE Cleveland Cavaliers 97, Orlando Magic 83 (CLE leads 1-0) New York Knicks 111, Philadelphia 76ers 104 (NY leads 1-0) WESTERN CONFERENCE Minnesota Timberwolves 120, Phoenix Suns 95 (MIN leads 1-0_ Denver Nuggets 114. Los Angeles Lakers 103 (DEN leads 1-0) MAJOR LEAGUE SOCCER (NOTE: Home teams are listed first in all scorelines) St. Louis City SC 3, Sporting Kansas City 3 Atlanta United FC 1, FC Cincinnati 2 CF Montreal 2, Orlando City SC 2 Columbus Crew FC 2, Portland Timbers FC 2 Inter Miami CF 3, Nashville SC 1 New York City FC 2, DC United 0 Toronto FC 1, New England Revolution FC 0 Chicago Fire FC 0, Real Salt Lake 4 Houston Dynamo FC 0, Austin FC 1 Colorado Rapids 2, FC Dallas 1 Los Angeles FC 2, New York Red Bulls FC 2 Seattle Sounders FC 0, Vancouver Whitecaps FC 2 UNITED FOOTBALL LEAGUE --- WEEK FOUR St. Louis BattleHawks 32, Memphis Showboats 17 Birmingham Stallions 20, DC Defenders 18 San Antonio Brahmas 19, Michigan Panthers 9 More like this: Print Version Submit a Sports Tip