The following students are on the Lincoln Middle School 3rd Quarter Honor Roll List: Student Name Last-First-Middle Grade Marti, Raymond Edward 06 Cooper, Brianna Lee 06 Schmidt, Zack Thomas 06 Karlas, Luke Aaron 06 Kalb, Grace Elaine 06 Lankford, Lindsey Paige 06 Summers, Jackson Scott 06 Ferdinand, Oliver 06 Law, Abigail Ann 06 Welsh, Jillian Scherrills 06 Buss, Alan Bernard 06 Rea, Ryan Matthew 06 Archer, Kyla Marie 06 Rusick, Mera Anne 06 Lankford, Lindsey Paige 06 Babington, Mason Mc Taggart 06 Rea, Madison Taylor 06 Stearns, Spencer Nicholas 06 Robinson, Joshua Chritopher Jude 06 Stearns, Spencer Nicholas 06 Byron, Caroline Frances 06 Saye, Gabriella Marie 06 Marti, Raymond Edward 06 Porter, Ashlyn Elle 06 Jackson, Olivia Grace 06 Meyer, Isabela Michelle 06 Malik, Akira Oikawa 06 Pacatte, Shaun Robert 06 Windau, Jeffrey George 06 Jokisch, Jaylen Jordan 06 Brickman, Rhett Joseph 06 Underwood, Aidan Robert 06 Colbert, Hannah Lynn 06 Marti, Raymond Edward 06 Rana, Nadim Zaman 06 Saye, Gabriella Marie 06 McGinness, Grace Emily 06 Voss, William Henry 06 Huene, Danielle Lauren 06 Mollett, Alissa Renae 06 Kassis, Rachel Renee 06 Berry, Lillian Michelle 06 Wise, Michael Kristofer 06 Wilkinson, Ryan David 06 Logan, Kathryn Elizabeth Reilly 06 Zupanci, Abigail Elizabeth 06 Schaefer, Josephine C 06 Oertle, Logan Ryan 06 Matthews, Jillian Rose 06 Hayes, Charlotte Marie 06 Vieth, Madison Taylor 06 Saucier, NovaLee Addison 06 Spencer, Connor James 06 Chrenka, Tyler Martin 06 Tillerson, Amaya Kaylene 06 Saucier, NovaLee Addison 06 Griffin, Alexandra Marie 06 Johnson, Cierra Nicole 06 Laboy-Flores, Elizabeth Marie 06 Slemmer, Luke August 06 Fanning, Ava Ruth 06 Hardy, Cade Michael 06 Allen, Mackenzie Ann 06 Wilkerson, Taylor Abigail 06 Dmochowski, Madison Brooke 06 Samson, Colin Joseph 06 Wells, Evan Jeffrey 06 Arico, Jonah Breckin 06 Knoyle, Carter Andrew 06 Carr, Annabel Rae 06 Summers, Jacob Alexander Elvis 06 Powell, Adam Christopher 06 Benson, Daniel Shane 06 Schmidt, Ann Noel 06 Glisson, Robert Charles 06 Axtell, Kyle Joseph 06 Axtell, Kyle Joseph 06 Loveridge, Angela Grace 06 Holt, Henry Robert 06 Lembeck, Shelby Kathleen 06 Ballossini, Chesca Margarita 06 Story, Jasmyn Patrice 06 Latham, Donovan Robert 06 Hyten, Benjamin Jeffrey 06 Heflin, Rachel Marie 06 Gilmer, Isabella 06 Lewis, Riley Kathryn 06 Hyten, Thomas David 06 Thiems, Tianna Joy 06 Wittkamp, Lily Rose 06 Bolton, Jay Michael 06 Parker, Chase Nolan 06 Hyten, Thomas David 06 Lewis, Riley Kathryn 06 Motley, Samuel John 06 Williams, Zoie Orion 06 El-Khatib, Alyck Amiel 06 Olsen, Mitchell Colin 06 Potter, Katherine Elizabeth 06 Walker, Jenna Marie 06 Harmon, Zachary Oscar 06 Scharff, Cooper Jeffrey 06 Potter, Katherine Elizabeth 06 Mathews, Ben Gerald 06 Stroehmer, Hunter Allen 06 Agwuedu, Christopher Chidubem 06 Sabri, Nureddine Mohammad 06 Slater, Sarah Eileen 06 Taylor, Chloe Louise 06 Wagenblast, Evan Lee 06 Hamad, Jenna Abdulatif 06 Gusewelle, Brady Wayne 06 Landry, Morgan Ryanne 06 Adamitis, Jack Thomas 06 Van Ryswyk, Tatum Ann 06 Ulrich, Haley Nicole 06 Lebro, Emily Ann 06 Hunter, Rayna Gray 06 Woods, Dylan Jacob 06 Bandy, Christian Joseph 06 Christians, Bethany Jean 06 Burton, Matthew Jonathan 07 Mills, Andrew Robert 07 Steinmann, Marian Grace 07 Lunn, Adam Matthew 07 Starck, John Braden 07 Eska, John Burke 07 Kwasa, Michael Ouko Sarn 07 Cecil, Emily Katherine 07 Keune, Anna Michelle 07 Meyer, Susana Paola 07 Budwell, Jackson Aaron 07 Leston, Joanna Claire 07 Musec, Josie Nicole 07 Burton, Matthew Jonathan 07 Williams, Holly Marie 07 Burroughs, Gracelyn Amy 07 Weisner, Mackenzie Nicole 07 Marteeny, Camryn Renee 07 Paul, Claire Elizabeth 07 Gorniak, Alexis Emily 07 Mink, Andrew Russell 07 Milford, Katelyn Nicole 07 Hampton, Ryan Patrick 07 Day, Mara Stokes Swearingen 07 Hope, Tayler R. 07 Warmouth, Rylee Jane 07 Tulacro, Morgan Reese 07 Connoyer, Jayna Michele 07 Leopold, Aidan Asher 07 Krumm, Emma Kathryn 07 Gaughan, Elizabeth Patricia 07 Curry, Madilyn Marie 07 Foster, Lydia Jane 07 Perry, Nathaniel David 07 Dawson, John Lawrence 07 Brown, Elena Celeste 07 Stuiber, Sarah Ann Issa 07 Dawson, Elizabeth Jane 07 Wyatt, Kenna Nichole 07 East, Isabelle Elisabeth 07 Burroughs, Jonathan Thomas 07 Turner, Linnea Victoria 07 Goebel, Rachel Mackenzie 07 Duelm, Jacob Timothy 07 Miracle, Brynn Albee 07 Zeller, Ava Louise 07 Bland, Eli Marcus 07 Wise, Jack Robert 07 Thompson, Avery Wilmer 07 Dacus IV, Robert Doyle 07 Jones, Madelyn Grace 07 Gremaud, Phoebe Marie 07 Hemken, Sydney Grace 07 Rizvi, Amal Aziza 07 Nappier, Audrey Lynn 07 Garrison, Daniel Warren 07 Marshall, Morgan Ann 07 Thayn, Chloe Elizabeth 07 Reaka, Cassidy Jeannine 07 Hendricks, Alexis Lynn 07 Reaka, Cassidy Jeannine 07 Loyet, Kaitlyn Grace 07 Jacober, McKenzie Marie 07 Gibbs, Zackery Scott 07 Kohlberg, Kayla Marie 07 Jacober, Lauren Elizabeth 07 Law, Drew Curtis 07 Naylor, Allison Michelle 07 Garrison, Daniel Warren 07 Chiapelli, Kaden Philip Josef 07 Weller, Brennan Matthew 07 Hillmer, Dylan Andrew 07 Hillmer, Dylan Andrew 07 Pizziferro, Alec Jon 07 Noll, Zackary Thomas 07 Valentine, Caleb Jordan 07 Gielingh, Lieke 07 Cheatham, Patrick Seamus Article continues after sponsor message Limited spots available - advertise with us today! 07 Steinkuehler, Mitchell Henry 07 Cheatham, Patrick Seamus 07 Schwalb, Brooke Jaylene 07 Middleton, Quinn Marie 07 Nicol, Abigail Louise 07 Bowers, Brienna Marie 07 Mayfield, Amanda 07 Eyre, Brayden Bristol 07 Sanders, Samantha Ray 07 Schlueter, Jordan Lynn 07 Bridges, Caroline Kate 07 Yarbrough, Brianna Denise 07 Wilgus, Ian Edward 07 Ruklic, Madison Marie 07 Updyke, Macy Szanne 07 Diaz, Alicia 07 Hollingshead, Allison Nicole 07 Fuller, Chloe Boyd 07 Chavez, Quinlan Gray 07 Gerstner, Haylee Michelle 07 Gregory, Orion Alexander 07 Mayfield, Amanda 07 West, Chase Liam 07 Harmon, Sarah Ashlynne 07 Kaylor, Riley Jamison 07 Skiff, Grace Ann 07 McGee, Madisyn Nicole 07 Kuchta, Stella Rose 07 Smith, Reagan Paige 07 Gusewelle, Amanda Layne 07 McGee, Madisyn Nicole 07 Johnson, Arianna Noelle 07 Wallschleager, Malyah June 07 DeMare, Nicholas Ryan 07 Krone, Austin Philip 07 Bima, Paolo Guiseppe 07 Taylor, Mason Kenneth 07 Huber, Tia Nicole 07 Smith, Andrew Delancey 07 Mouldon, Andrew Parker 07 Karibian, Christopher Stanley 07 Johnson, Arianna Noelle 07 Pizziferro, Jack Dennis 07 Wallschleager, Malyah June 07 Gander, Lauren Nicole 07 Shustrin, Lane Everhart 07 Pizziferro, Jack Dennis 07 Lincoln, Hailey Renee 07 Mathews, Parker Lane 07 Smith, Andrew Delancey 07 Lincoln, Hailey Renee 07 Tiller, Jocelyn Gabrielle 08 Patel, Daivi G. 08 Stevens, Sydni Clara 08 Tillerson, Michaela Mae 08 Day, William W S 08 Kondepati, Gayathri 08 Reames, Gavin Michael 08 Kimble, Mackenzie Briana 08 Noud, Kailey Nicole 08 Lowry, Bruce Edgar 08 Loveridge, Natalie Margaret 08 Wesley, Brooke Elizabeth 08 Lebro, Elizabeth Kathryn 08 Kramer, Hannah Mary 08 Potter, Anna Lillian 08 Thompson, Hannah Katherine 08 Lunn, Benjamin Daniel 08 Scheibal, Jace Terrence 08 Williams, Aidan Myles 08 Vuagniaux, Emma Irene 08 Hendrickson, Paige Catherine 08 Norton, Matteson Marie 08 Coffey, Grant David 08 Stearns, Sam Jerald 08 McVey, Devin Elizabeth 08 Loftus, Abigail Louise 08 Gilliam, Peyton Reed 08 Viox, Elizabeth Renee 08 Throneberry, Blake Christopher 08 Glenn, Jacqueline Annette 08 Stump, Meredith Jaden 08 Griffin, Leah Grace 08 Whitely, Paige Lillian 08 Glenn, Jessica Michelle 08 McGuiggan, Gabriel Michael 08 Buss, Anna Marie 08 Crabtree, Jakob Dean 08 Fricke, Elise Katherine Lang 08 Hughart, Caitlin Nicole 08 Stroehmer, Riley Marie 08 Thompson, Elizabeth Julia 08 Stephenson, Ashley Elisabeth 08 Benson, Jacqueline Marie 08 Welsh, Trevor James 08 Kaburick, Reed Wyatt 08 Frisbie-Firsching, Gwynn Elizabeth 08 Davis, Abigail Grace 08 Beeler, Kaden James 08 Karlas, Grant Steven 08 Zabotka, Andi Alyn 08 Smith, Jordan Charles 08 Driscoll, Evan Jerome 08 Dimick, Gaylen Louise 08 Van Arsdale, Kamryn Nicole 08 Rizvi, Usma Tariq 08 El-Khatib, Ayden Issam 08 Ali, Zahra 08 Dalla Riva, Mia Elizabeth 08 Korak, Abigail Marie 08 Anderson, Jacquelin Marie 08 Pizzini, Ashley Rose 08 Dimick, Gaylen Louise 08 Wickman, Amanda Helen 08 Orofino, Gina Annmarie 08 Pauk, Daniel Joseph 08 Koehler, Mikaela Rane 08 Gruben, Henry James 08 Stanifer, Drew Allison 08 Davis, Madalynn Marie 08 Davis, Madalynn Marie 08 Malone, Sydney Terese 08 Morningstar, Lydia Kay 08 Braundmeier, Beauregard Bradley 08 Dickmann, Colten Russell 08 Rea, Madison Michelle 08 Sohal, Karmanpreet Singh 08 Rea, Madison Michelle 08 Picarella, Joseph Harrison 08 Kruse, Tess Alexandria 08 Roseman, Everett Robert 08 Schueler, William Logan 08 Allen, Jocelyn Jean 08 Niehaus, Natalie Elizabeth 08 Schuster, William J. 08 Brasel, Zachary Thomas 08 Kassing, Andrew Alan 08 Hemken, Nicholas Daniel 08 Stack, Dara Caroline 08 Kassing, Andrew Alan 08 Kitchen, Jacob Edward 08 Allen, Jocelyn Jean 08 Klein, Joshua Ryan 08 Lammert, Alayna Grace 08 Nafziger, Jack Logan 08 Mohsen, Sophia A 08 Weiler, Morgan Rose 08 Mohsen, Sophia A 08 Griffin, Elise Jewel 08 Herndon, Jonah Reid 08 French, Julia Rene 08 Jones, Amara Mikel 08 Logan, Nicholas Reilly 08 Keth, Eliza Jane 08 Tyrrell, Ellery Laine 08 Cooper, Ella 08 Hyten, William Kenneth 08 Kramer, Emily Katherine 08 Eska, Lila Anne 08 Webber, Sydney Elizabeth 08 Durell, Darien Kent 08 Untama, Brenda Karin Albarracin 08 Webb, Jaidyn Maree 08 Mulvihill, John David 08 Schoeneweis, Micaela Dawn 08 Oertle, McLain Thomas 08 Walker, Megan Christine 08 Earnest, Coleman Russell 08 Scheffel, A J Thomas 08 Anderson, Emily LeeAnn 08 Watkins, Annabelle Paige 08 Mutz, Alison Faith 08 Padon, Harrison Maxwell 08 Bima, Vincenzo Dominic 08 Picchioldi, Nicole Marie 08 Schoeneweis, Micaela Dawn 08 Davis, Jacob Thomas 08 Gulledge, Emilee Rushelle 08 Mayberry Lopilato, Myles Landyn Emazar 08 Oglesby, Luke Vincent 08 Michaels, Noah Ryan 08 Healey, James Christopher 08 Sabri, Amr Mohammad 08 Zupanci, William Thomas 08 Lappe, Owen Paul 08 McGowan, Nathaniel Joseph 08 Korunka, Mackenzie Rae 08 Hawkins, Jayveon Yhakel 08 McGuire, Jacob Dale 08 James, Hunter Samuel 08 Schelling, Ryan Christopher 08 Scott, Taylor Nevaeh 08 Phillips, Karina Lynn 08 Goldsmith, Noah-Christopher Fanene 08 Gerber, Collin David 08 Martinez, Noah Petronio 08 Vassilakis, Cole Jacob 08 Garrett, Destiny Michelle 08 Blankenship, Anna Marie 08 Morrissey, Jacob Miller 08