Liberty Middle School announces Honor Roll for second quarter of 2018-2019 school year Listen to the story Your device does not support the audio. EDWARDSVILLE - Liberty Middle School has announced the Honor Roll for the second quarter of the 2018-2019 school year. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment. 8th Grade Adu-Affum, Nhyira Akyaa

Ahlers, Alayna Karen

Aktuna, Selin

Albrecht, Destiny Nicole

Alexander, Ashley Jane

Aningo, Amaechine

Armstrong, Lillian Sorena

Bahrainwala, Ammar Murtuza

Baxter, Scott Russell

Becker, Natalie Ann

Berry, Luke Paul

Betts, Logan Andrew

Blair, Tyler Joseph

Bledsoe, Abigail Kaylynn

Blunt, Grace Elizabeth

Blunt, Wyatt Daniel

Bodo, Simona Natalia

Boeser, Mya Elizabeth

Bollman, Jacob Scott

Bond, Alma Alexis

Bradley, Francis Leonard

Brinkman, Chloe Ann

Bruss, Lauren Elizabeth

Bukovac, Riley Ann

Bushell, Matthew Ryan

Byron, Zoe Faith

Chitwood, Zachary Michael

Clow, Edan Gerard

Collmann, Piper Elise

Copeland, Caeleb John

Crouch, Caidyn Marie

Dacus, Richard Tyler

Davis, Evelyn Elizabeth

Dewald, Robert Aaron

Dingman, Ethan Cooper

Dombrowski, James Vacharin

Dowdy, Olivia Rae

Driver, Scout Morgan

Dunivan, Claire Nicole

Earnhart, Brooklyn Sue

Earnhart, Jessa Grace

Elvers, Chloe Ann

Faulkner, Jack Steven

Feldmann, Eleanore Jane

Fensterman, Adelaide Genevieve

Ferguson, Nathan Edward

Flavio, Madilyn Grace

Folmer, Claire Elizabeth

Ford, Arabella Grace

Funkhouser, Nicholas Hampton

Ganschinietz, March Elizabeth

Garella, Jenna Lyn

Gedda, Morgan Emily

Gianaris, Abraham Nicholas

Gibbons, Shane Michael

Golem, Chase David

Gori, Ethan Randall

Hamilton, Avery Lynn

Hanson, Morgan Elizabeth

Hauk, Ashlyn Brooke

Hauschild, Blake Wesley

Hawkins, Rhett Kaeden James

Heberer, Mackenzie Anneliese

Heberer, Taylor Carol Ann

Hernandez, Jaden Elizabeth

Hogue, Morgan Elizabeth

Holderer, Evan Lee

Hooks, Jasmine Alexandra

Hunt, Adrienne Nicoletta

Hupp, Vyla Mae

Hurley, Spencer Thomas

Iffrig, Riley Christopher

Jackson, Mariah Marie

Jesse, Gabrielle Marie

Johnson, Micah Patrice

Johnson, Nicole Claire

Johnson, Tehani Shiann Larissa

Karateew, Christopher Daniel

Karnes, Maddox Ray

Kennedy, Emily Grace

Kim, Ashley Minju

Knox, Emma Lamom

Koester, Adam Ryan

Kourinos, Abby Elena

Landau, Drew Thomas

Larrew, Emmy Su

Logan, Owen David

Loyet, Jessica Gretchen

Markus, Derek William

McBride, Kilee Ann

McCormick, Cheyenne Alexis

McKee, Kaylee Ann

McNece, Violet Abigail

Meier, Kayleigh Lynn

Mertz, Katelyn Rae

Micun, Brianna Leigh

Milburn, Madelyn Ann

Miller, Abbigayle Ann

Mills, Camryn Riley

Munzert, Daniel Rohner

Nelson, Zoe Malayne

Osborne, Avary Jean Hye

Payton, Logan Daniel

Petersen, Niklas Finn

Petry, Mackenzie Elise

Pfund, Charles Albert

Range, Luke Joseph

Rathgeb, Gabrielle Bryn

Rawson, Spencer Thomas

Reader, Samuel Lawrence

Rebmann, Atticus Charles

Ribbing, Brian Joseph

Rinkel, Faith Alexandra

Rodgers, Jackson Thomas

Rowe, Adam Lee

Rybolt, Gretchen Amy

Sanchez, Ella Ryan

Schardt, Lucas Ethan

Schmith, Carter Keeton

Schonlau, Taylar Elizabeth

Schwartz, Avarie Claire

Seel, Braden Wesley

Sepanski, Patrick M.

Shaffer, Bradey William

Smith, Amber Ann

Smith, Gabe Emmett

Sonderegger, Noelle Nataleigh

Spencer, Montasia Ra'chel

Spicer, Mireille

Sponeman, Grace Marie

Steinmann, Liam Neil Albert

Stotts, Owen William

Strotheide, Madison Rose

Suhre, Griffin

Tallon, Emma Elizabeth

Tarasovich, Logan Walter

Terch, Chloe Abriana

Terry, Margaret Grace

Thomas, Alexandra Ann

Thomas, Rebecca Ann

Trifiletti, Isabella Maria

Trimm, Alexis Danielle

Trimm, Madison Jolie

Valdez, Xavier Edgar

Valkov, Peter

Vaughan, Adrianna Rose

Vuagniaux, Olivia Catherine

Walker, Alexander Thomas

Weedman, Jensen Olivia

Whittaker, Ava Marie

Whittaker, Elle Damaris

Wiegers, Lainey Anne

Williams, Alyssa Jayde

Williams, Luke Anthony

Williams, Rachel Morgan

Woolsey, Amanda Rose

Yablonsky, Collin Steven

Yeager, Hailey Marie Article continues after sponsor message Reach Your Local Community with Us! 7th Grade Abdul-Rasheed, Ameenah

Allaria, Avery Suzanne

An, Fredy

Anderson, Owen Zachary

Andreas, Amira Joy

Andrews, Sydney Reese

Anoke, Joshua

Basarich, Ella Grace

Bauer, Isabella Marie

Beaupierre, Kevin T'Shane

Benson, Jacob Matthew

Berkbigler, Tyler Abe

Beyers, Bryce Alan

Billingsley, Taylor Grey

Black, Milly Isabelle

Blakemore, Grace Isabella

Blaskie, Avery Htay

Boyer, Isabella Grace

Brandmeyer, Nola Quinn

Brandon, Kaylee Mae

Brandon, Kaylee Mae

Brockmeier, Luke Stephen

Brown, Dalton Jeffrey Thomas

Brown, Deacon Edwin

Bryant, Austin Robert

Bryant, Riley Jackson

Bukovac, Abigail Marie

Campbell, Brady Adam

Carroll, Jackson Ryan

Chong, Sydney Lynn

Church, Brenna Kathleen

Cline, Avery Morgan

Cook, Hayden William

Cowling, William Arthur

De Witt, Tyler William

Delgado, Declan Charles

DeVries, Kaitlyn Faith

Dicks, Caitlyn Kinsey

Dingman, Easton Arthur

Dumas, Gabrielle

Federmann, Dominic Edward

Finazzo, Kaylee Anne

Foley, Noah Lee

Frank, Evin Ruth

Furry, Braunsyn Parker Layne

Gebhardt, Lucas Brian

Gent, Brynn Meredith

Griffith, Cole Andrew

Hall, Faith Rylea

Ham, Elijah Luke

Harmon, Jeremiah Grant

Hartman, Connor Lawrence

Hartman, Isabella Breanne

Hathhorn, Zoey Grace

Hawkes, Jilian Grace

Hayes, Tyler Joseph

Hedge, Michael William

Heiser, Alessia Lin

Helmkamp, Ella Marie

Hendricks, Julianne Victoria

Hernandez, Lillian Paige

Huang, Kate Jiaqi

Hughes, Ellie Nicole

Hunt, William Samuel

Hurley, Kelsey Nicole

Jackson, Faith Marie

Johnson, Kylie Rose

Kampwerth, Lia

Kapilla, Sienna

Kirk, Joshua Jordan

Kolnsberg, Olivia Anne

Kolnsberg, Wyatt Edon

Leaser, Tyson Alexander

Lin, Ivy Honpxiaag

Linden, Maria Noel

Lippoldt, Sadie Marie

Mahler, Jonas Dayton

Manley, Jessica Beth

Marchetto, Alec Joseph

Marty, Sarah Elizabeth

Matarelli, Hanna Marie

McGeehan, Ryan Alexander

McKey, Jacob Paul

McMeen, Tristan Dennis

McNamara, Reese Ellis

Melosci, Julia Ann

Mersinger, Mason James

Miller, Liana Claire

Moore, Evan Michael

Murphy, Drew Adam

Myers, Bryce Owen

Novosel, Sophia Grace

Onal, Pera

Osborn, Cohen Scott

Palmier, Iris Victoria

Pan, Winston

Paty, Margaret Adelaide Meckfessel

Pavlinek, Adam Michael

Peel, Dylan Alexis

Peel, Kylie Jay

Peel, Molly Kate

Petersen, Erik Christian

Pilkington, Aurora Elizabeth Downs

Plegge, Mia Jude

Pope, Rebecca Anne

Puckett, Carson Ivy

Rahman, Ava Jade

Reed, Ashe

Reed, Ella Kaye

Reed, Jezrael

Rensing, Grace Ashley

Renth, Kelsey Marie

Rizvi, Maarij Tariq

Roney, Zoe Jane

Rose, Tennyson Jacob

Ross, Allison Marie

Rowe, Maia Evan

Runnalls, Vivienne May

Sanders, Kayla Danielle

Schadt, Alexa Jaime

Schulte, Megan Gale

Schwalb, Spencer Douglas

Sedabres, Eleanor Claire

Sexton, Caden Timothy

Sheeley, Livia Ann

Smejkal, Carson Christopher

Smith, Grant Slone

Stacy, Abigail Estelle

Steiner, Michael Bartholomew

Stover, Allie Elizabeth

Taylor, Grace Meredith

Thomas, Camilla Rose

Thrun, Maxwell Niemietz

Tolie, Amber Elizabeth

Towell, Julia Marie

Uder, Alexander Edward

Ukena, Elizabeth Kathleen

Vasquez, Aubrey Monet

Venigalla, Saisrivarsha

Viliocco, Samantha Marie

Welton, Drew Bradley

Whittenburg, Jacob Ryan

Winchester, Minaya Louise

Wise, Alyssa Marie

Witt, Eva Kathryn

Yamnitz, Austin Joseph

Zacheis, Kayla Marie

Zheng, Hansen Ji

Zude, Anna Grace 6th Grade Aldrich, Madison Rae

Aldridge, Addison Lynn

Alldredge, Addison Ciara

Alvarez, Jonathan Andres

Andrews, Grace Isabella

Armstead, Adrian Michael

Bahrainwala, Jumana Murtuza

Baughman, Fynn Scott

Bell, Mikal Ismail

Birkner, Avery Lauren

Brase, Alison Jo

Brooman, Wyatt Eric

Brown, Brady Baxter

Brown-VanHoesen, Jaden William

Brune, Caleb Nathan

Bub, Lauren Grace

Byron, Sophie Claire

Carr, Brooklynn

Cerentano, Mallory Rae

Chapman, Sophia Elizabeth

Chen, Karis R

Cho, Ian Paul Hyun San

Clark, Dylan David

Clayton, Paige Lauryn

Close, Ashlin Beatrice

Close, Brooklin Leann

Cochran, Delaney Pierce

Cramsey, Lillian Marie

Crane, Zoe Jean

David, Quinn McCormick

Davis, Hughbert Samuel

Davis, Lillian Ann

Deaver, Gabriel James

DeAvila, AnnaBella Maria

DeConcini, Alia Grace

Dial, Justin Edward

Donjon, Kyleigh Nicole

Douglas, Rozalyn Celeste

Downs, William Oliver

Dunnill, Dax William

Dykstra, Dominic Asher

Eder, Isabella Grace

Emanuel, Valeria Isabel

Faituori, Roaa Mohamed

Feldmann, Zachary Eisenhower

Fisher, Kierstynn Elizabeth

Fuesting, Fiona Marie

Garman, Alayna Ann

Gessford, Kaylee Mackenzie

Gibson, Taylor Leigh

Gipson, Jonathan Thomas

Girada, Amulya

Grant, Alyssa Grace

Gregory, Elias

Gregory, Kasey Rae

Grist, Kylie Laine

Grotefendt, Allyson Kaye

Gupchup, Ruhee Chatura

Hangsleben, Samantha Thuy

Harris, Hailey Ashlyn

Hatcher, Chase Lucas

Heckler, Brock Selby

Heiser, Davina J

Henfling, Maya Rose

Henschen, Jayden Lynn

Hentz, William Christopher

Herman, Eric James

Hicks, Owen Michael

Hill, Gabriella Marie

Hockett, Blakely Taylor

Hoeferlin, Declan Logan

Holmquist, Landen Scott

Holtgrave, Gavin Michael

Homann, Ayla Reese

Hook, Mea Ann

Hoover, Azalia Denise

Horstmann, Isaac Lucas

Huck, Miranda Lou

Huneke, Grant Thomas

Isom, Tristan Cole

Jackoby, Danielle Elise

Jackson, Jaliegha Renee'

James, Caroline Rebecca

James, Mary Wesley

Jasutis, Logan Michael

Jesse, James Francesco

Johnson, Keira Ann

Johnson, Peyton Maurica

Jones, Aryana Sharon

Jones, Carlie Renee'

Kaman, Marie Anna

Kapilla, Jackson Tyler

Kelley, Chase Colin

Kennedy, Olivia Katherine

Kennett, Zachary Andrew

Klingensmith, Nancy Lucinda

Kloostra, Aubree Ruth

Kohlmiller, Savannah Rose

Kommineni, Veda Raaga

Kretzer, Rachel Anne

Kuhlman, Nadia Elizabeth

Lakatos, Clayton Michael

Lance, Tristan Joseph

Landau, Brendan Paul

Lanka, Sree Amrutha

Lee, Shelby Nicole

Leitschuh, Ava Elizabeth

Lemanski, Kaitlyn Elizabeth

Lewis, Noah William

Lieberman, Gavin Thomas

Liliensiek, Dylan Nelson

Liston, Joseph William

Luetkemeyer, Avan Gene

Lyles, Jeremy Phillip

Lynch, Bailey Ann

Lynch, Brock Richard

Mahler, Owen Andrew

Malawy, Grace Ann

Manning, Paul Joseph Meinz

Marini, Weston Thomas

Marsh, Lucas Alexander

Marshall, Benjamin Joseph

Marty, Jack Robert

Matthews, Norah Jade

May, Grace Elizabeth

McDowell, Ella Z

McNabnay, Ryan Joseph

McNece, Macie Grace

Meier, Hannah Suzanne

Meinhardt, Adalynn Rose

Melton, Thomas Roderick

Micklevitz, Ethan Joseph

Miller, Mia Rylee

Montgomery III, Gino M

Moody, Emily Renae

Morby, Marian Giovanna

Morgan, Sean Thomas

Msengi, Edward Shadrack

Nelson, Andrew James

Nelson, Riley Faith

Nevenner, Kelton Michael

Norcio, Austin Soon Chiang

Nottmeier, Jeremy Lawrence

Noud, Miles Joseph

Otten, Haylie Nicole

Paschall, Nicholas Bradford

Patel, Vandan H

Pavlow, Dillon James

Perry, Tyler Lee

Ramirez, Noah Andrew

Range, Mia Madeleine

Rathgeb, Greyson Oliver

Reader, Addison Lorin

Riechmann, Kendall Grace

Robberson, William Charles

Rodgers, Olivia Marie

Rosenthal, Miles Zane

Rowe, Samantha Rae

Rowe, Wren Layton

Rudd, Tyler James

Russo, Allison Grace

Saddler, Jake Wilson

Santiago, Elianid Nicole

Scarborough, Nicodemus Syrus

Schapman, Lucy

Schlechte, Collin James

Schofield, Hayden Thomas

Schomber, Mia Elizabeth

Schwartzkopf, Sofia Celeste

Shashack, Trevor

Shimizu, Miko

Siron, Reagan Faith

Smith, Drew Michael

Smith, Katelyn Olivia

Smith, Taylor Ann

Soldan, Celine Irene

Stacy, Lily Ann Marie

Steinhauff, Gillian Carleen

Suhre, Ryan Bradley

Sundar, Maya Grace

Sundberg, Spencer Reid

Tate, Alina Irene

Wahl, Jacob Matthew

Walker, Grady William

Wallace, Collin Guy

Watkins, Devin Tyler

Weaver, Parker Bryce

Weis, Grace Elizabeth

Welch, Charlotte

Wells, Lillian Isabel

White, Audrey Mae

Wilkinson, Elise Ann

Williams, Quentin Alexander

Williamson, Allison Gabrielle

Wilson, Xavier David

Winslow, Henry Michael Accario

Winters, Matthew Christian Paul

Wong, William Patrick

Yamnitz, Addison Elizabeth

Yeager, Logan Nicholas

Zheng, Hilary Ann More like this: Print Version Submit a News Tip