Lewis and Clark Community College celebrates 42nd Annual GED Graduation

GODFREY - Lewis and Clark Community celebrated the 42nd GED graduating class of 2018 Thursday evening at the Hathaway Cultural Center.

Those receiving their diploma Thursday included:

Samantha Angenendt, William Asbury, Tiffany Barnes, Ashley Barton, Audrey Bayer, Patricia Beck, Michael Berry, Kenzie Bolin, Maralyn Bosaw, Martino Britt, Dillion Buck, James Calvert, Zoe Campbell, Koty Caraker, Luke Chappell, Gary Clark, Tiffany Clark, Hannah Cooley, Hayley Copeland, Christopher Corrigan, Megan Courtouise, Braydon Cox, Dustin Crane, Chelsea Daniels, Nicholas Daugherty, Bri Davis, Trent Davis, Courtney Demko, Maria DeStefano, Julia Eden, Gabrielle Fansher, Lacona Fortney, Alexa Franke, Bill Gill, Jerad Gleason, LaTashua Graves, Brianna Hancock, Curtis Harang, Colten Haring, Sean Headley, Megan Henkhaus, Sierra Huber, Ivy Johnson, Daniel Jones, Gage Jones, Kendra Kennedy, Brina Kessinger, Jonathan Landis, Ryan Laubscher, Charles Danyael Lemp, Cailynn Lytle, Austin Maronie, Dolly Mattenklodt, John Mattenklodt, Aeriel McClendon, Catherine McDonald, Chelsea McKeever, Ashley Merkel, Tyrese Mitchell, Shawna Mize, Courtney Newby, Trey Norton, Taylor Oden, Sarah Padilla, Josie Palmer, Brenda Parran, Megan Payette, James Pepper, Mercedes Pocklington, Yonzae Reed, Shante' Riddlespringer, Denny Ridenour, Lauren Robinson, Jordan Roeten, Isaiah Romious, Dalton Rull, Jessie Rutherford, Garry Sawyer, Lindsay Schmidt, Justin Dale Sies, Samuel Silveus, Brayden Simon, Chelsea Sitzmore, Damien Smith, Trenton Spears, Joseph Spurgeon, Diandre Taylor, Kaine Tucker, Jennifer Weishaupt, Calista White, D' Andra Whitelow, Mary Williams, Teon Williams, Brett Willis, Stephanie Wilson, Jeffrey Wyatt and David Yenne.