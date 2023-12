Jersey Middle School First-Quarter Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. JERSEYVILLE - This is the Jersey Middle School School First-Quarter Honor Roll: 5th Grade Honor Roll Atteberry, Zoey N., Bexheti, Jona, Dalton, Olivia N., Deverger, Landen J., Dewitt, Haylie I., Eberlin-Brown, Kynleigh J., Gillespie, Hannah M., Hardwick, Keilee J., Herring, Eva J., Jordan, Gage R., Kanallakan, Lydia A., Klunk, Jaxen, McNelly, Landon F., Orlando, Phenix A., Reisch, Liam M., Rex, Tiberius A., Smith, Grayson J., Talley, Clayton M., Taylor, Samson W., Weatherford, Kaleigh E., Wellenreiter, Braxtyn E. 5th Grade High Honor Roll: Abbott, Collin J., Adair, Trenton M., Allgood, Logan B., Anderson, Liam D., Balcer, Catherine B., Baro, Jessa J., Baze, Madelynn E., Behl, Aubrey M., Bray, Abilene M., Brittain, Karleen P., Burkman, Annora R., Byrd, Makailynn A., Campion, Molly J., Cooley, Richard A., Damm, Ashlynn N., Darr, Hailey L., Daugherty, Clayton J., Eich, Peyton I., Fallin, Arthur W., Falter, Chiara, Ferguson, Hayleigh N., Fry, Piper, Gajewski, Violet E., Greathouse, Sawyer M., Green, Mya W., Hamilton, Knox H., Hayes, Carson D., Hazelwood, Liam L., Johnson, Carter A., Kraushaar, Aiden M., Lakin, Kade B., Lambert, Annabelle L., Lilley, Lucy, Madson, Brylee E., Marshall, Colton B., McDonald, Karliah M., McNelly, Willow A., Miller, Adalyn E., Morgan, Alexander S., Morgan, Elizabeth D., Muntz, Brayden D., Neunaber, Mason J., Newton, Ellison S., Pfleger, Ryker J., Pohlman, Mable N., Rader, Madison, Ray, Reese E., Reynolds, Sophia F., Roemer, Logan A., Schaaf, Grayson T., Shaw, Hadley R., Shaw, Josiah X., Sheppard, Levi P., Shields, Delaney A., Souder, Cayden J., Steinkuehler, Emmalyn R., Stone, Hailer J., Strebel, Owen W., Strohbeck, Kaleigh R., Taylor, Gatlin J., Theisen, Miley K., Vahle, Miles C., Valstad, Jaxton R., Walker, Adley J., Warford, Parker L., Wayman, Cooper B., Wayne, Ruby L., Westfall, Alivia K., Williams, Maddox E., Wilson, Stevie K., Wittman, Aiden R., Woolsey, Kellan R., Wyatt, Mia R., Young, Grace E. 6th Grade Honor Roll: Blackburn, Lyla A., Bruce, Isabella J., Carter, Julian E., Cazier, Georgia A., Coffman, Sam A., Dougherty, Myles P., Duda-Orrill, Jourdan, Erwin, Kenna L., Grasle, Bentley W., Hall, Braden J., Hayes, Noel S., Hernandez, Izabella R., Hughes, Evelyn M., Logan, Parker M., Lopez, Lluvia, McKinnon, Livia B., Newby, Cailynn R., Perry, Haylee J., Rothe, Emmy L., Ruyle, Kinley B., Schulte, Kenzi L., Waters, Brianna M., West, Bryce K., Woelfel, Emily G., Young, Carter E. Article continues after sponsor message 6th Grade High Honor Roll: Alich, Trey N., Ball, Wade R., Challans, Nash D., Cole, Emersyn J., Cornelius, Lillie M., Cunningham, Kaylee M., Darr, Kyle A., Dohrn, Henry D., Droege, Ayden S., Egelhoff, Stella M., Eldred, Cloey M., Fessler, Addison J., Ford, James D., Foster, Brady G., Friedel, Charles R., Frost, Davis J., Fry, Jayden L., Funk, Olivia D., Goodey, Cadence M., Graham, Liam P., Graham, Reid K., Gray, Maci E., Green, Fallin M., Guthrie, Malina E., Hargrave, Aubrey A., Herndon, Tod M., Herter, Sophia M., Hill, Harper L., Hinkson, Charlotte F., Hoyt, Brody A., Huang, Austin, Hutchens, Sullivan E., Jantzen, Harmony M., Kinser, Cullan J., Knoche, Kiyah B., Latempt, Grace E., Leslie, Bennett L., Luther, Khloe M., Mangara, Grayson M., McCane, Brandon C. Jr, McClintock, Kagen A., Nevlin, Cjay T., Pegue, Karlee K., Perry, Wyatt M., Pfleger, Aria Q., Phillips, Aiden G., Ray, Andrew R., Richardson, Willow M., Schannot, Bentley D., Schmidt, Caroline, Schmidt, Cecilia, Scott, Carter D., Settles, Colton D., Sievers, Kenna R., Smith, Levi W., Steckel, Molly R., Strang, Aurelia L., Towell, McKenzie A., Vahle, Nolan J., Vandeven, Elizabeth L., West, Lana M., White, Brody Q., Wilfong, Lillie M., Williams, Lainey J., Williams, Reese H., Wittman, Piper R., Young, Damien O., Zenku, Drilon. 7th Grade Honor Roll: Barnett, Charles R., Box-Michaels, Nylah R., Cato, Jordan R., Daley, Owen M., Dooley, Kelli J., Hein, Natalia C., Holmes, Lannie E., Johnson, Carson J., Johnson, Kaylynn B., Mann, Josie M., Nasello, Peyton A., Schroeder, Heath R., Schroeder, Sophia L., Sheppard, Lane A., Thomas, Keeghan L. 7th Grade High Honor Roll: Bergoff, Jackson E., Blasa, Grant M., Bruns, Daniel C., Cagle, Cody S., Critchfield, Ruthie L., Cummines, Bryson M., Cummines, Trinity A., Darr, Caden L., Federle, Erin J., Fessler, Grace E., Gavaza, Sophie M., Geers, Cali K., Grasle, Mattemyn R., Gundlach, Isaiah J., Haarmann, Allison R., Hawkins, Isabella O., Hedger, Rylie G., Heineman, Jeremy E., Hensley, Grace A., Herring, Avney E., Herrmann, Gracie L., Highfill, Madelyn R., Holmes, Lillie K., Hopkins, Maddie S., Hoyt, Cooper N., Huang, Ashley, Huitt, Isabella G., Kanallakan, Ian B., Keffer, Jaycelynn D., Lancaster, Finley L., Long, Hadily M., Maynard, Viktor L., Mintert, Austin C., Newell, Ella R., Patel, Manav V., Pegram, Jena A., Peters, Huckleberry E., Piper, Gavin E., Rawe, Gabriel P., Rex, Scarlett D., Roberts, Alexander P., Rojas, Cristian M., Roth-Wood, Rylee A., Schlott, Chad, Smith, Aiden J., Strang, Rigby J., Strebel, Logan R., Taylor, Wyatt A., Vanausdoll, Luther A., Varble, Keegan D., Vetter, Aubrey J., Wallace, Lucas T. 