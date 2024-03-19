Jersey Community Middle School Third-Quarter Honor Roll
JERSEYVILLE - Jersey Community Middle School announced its third-quarter Honor Roll lists. They can be found below.
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5th Grade Honor Roll
RICHARD A. COOLEY, LUKAS M. DARR, LANDEN J. DEVERGER, HAYLIE I. DEWITT, LYDIA A. KANALLAKAN, WILLIAM S. LAUBSCHER, BRADEN J. MYERS, RYKER J. PFLEGER, LIAM M. REISCH, CHARLI SANDERS, GRAYSON T. SCHAAF, JOSIAH X. SHAW, ABEL C. SHORT, ADALYNN E. TRETTER, LORELIA R. WARREN
5th Grade High Honor Roll
COLLIN J. ABBOTT, LOGAN B. ALLGOOD, LIAM D. ANDERSON, CATHERINE B. BALCER, JESSA J. BARO, MADELYNN E. BAZE, AUBREY M. BEHL, JONA BEXHETI, BRYNNA J. BICK, ABILENE M. BRAY, ANNORA R. BURKMAN, MAKAILYNN A. BYRD, MOLLY J. CAMPION, OLIVIA N. DALTON, HAILEY L. DARR, CLAYTON J. DAUGHERTY, PEYTON I. EICH, ARTHUR W. FALLIN, CHIARA FALTER, HAYLEIGH N. FERGUSON, PIPER FRY, VIOLET E. GAJEWSKI, SAWYER M. GREATHOUSE, CLEIGHTON W. GREEN, MYA W. GREEN, KNOX H. HAMILTON, NEHEMIAH K. HARGIS, CARSON D. HAYES, LIAM L. HAZELWOOD, EVA J. HERRING, ABEL J. HUFF, CARTER A. JOHNSON, GAGE R. JORDAN, ZOEY E. JORDAN, JAXEN KLUNK, KADE B. LAKIN, ANNABELLE L. LAMBERT, LUCY LILLEY, JASE W. LOTT, BRYLEE E. MADSON, COLTON B. MARSHALL, KARLIAH M. MCDONALD, LANDON F. MCNELLY, WILLOW A. MCNELLY, ADALYN E. MILLER, FAITH E. MISURACA, ALEXANDER S. MORGAN, ELIZABETH D. MORGAN, BRAYDEN D. MUNTZ, MASON J. NEUNABER, LAYTON M. OSELAND, MABLE N. POHLMAN, MADISON RADER, LOGAN G. RAMSAY, REESE E. RAY, TIBERIUS A. REX, SOPHIA F. REYNOLDS, LOGAN A. ROEMER, HADLEY R. SHAW, LEVI P. SHEPPARD, GRAYSON J. SMITH, HYLEIGH N. SMITH, CAYDEN J. SOUDER, EMMALYN R. STEINKUEHLER, HAILER J. STONE, OWEN W. STREBEL, KALEIGH R. STROHBECK, CLAYTON M. TALLEY, MILEY K. THEISEN, MILES C. VAHLE, JAXTON R. VALSTAD, ADLEY J. WALKER, KASH G. WALLACE, PARKER L. WARFORD, COOPER B. WAYMAN, RUBY L. WAYNE, KALEIGH E. WEATHERFORD, BRAXTYN E. WELLENREITER, ALIVIA K. WESTFALL, MADDOX E. WILLIAMS, STEVIE K. WILSON, AIDEN R. WITTMAN, KELLAN R. WOOLSEY, MIA R. WYATT
6th Grade Honor Roll
ISABELLA J. BRUCE, CHARLIE M. CHARLTON-STIERLEY, SAM A. COFFMAN, KAYLEE M. CUNNINGHAM, MILES W. DESHERLIA, CLOEY M. ELDRED, KENNA L. ERWIN, JAYDEN L. FRY, LIAM P. GRAHAM, MACI E. GRAY, BRADEN J. HALL, NOEL S. HAYES, CHARLOTTE F. HINKSON, EVELYN M. HUGHES, SULLIVAN E. HUTCHENS, ARIANA M. LAVIGNE, PARKER M. LOGAN, KAGEN A. MCCLINTOCK, CHRISTOPHER J. MERRELL, KAYLIN M. NORMAN, KARLEE K. PEGUE, LAYNE PERRY, ADIRA J. RAMSAY, ANDREW R. RAY, BESART REDZEPI, CECILIA SCHMIDT, KENZI L. SCHULTE, COLTON D. SETTLES, LEVI W. SMITH, MCKENZIE A. TOWELL, BRYNLEE R. WALLS, ASHLYN M. WELDON, BRYCE K. WEST, EMILY G. WOELFEL, MOLLY M. YORK, DAMIEN O. YOUNG
6th Grade High Honor Roll
TREY N. ALICH, WADE R. BALL, LYLA A. BLACKBURN, NASH D. CHALLANS, EMERSYN J. COLE, LILLIE M. CORNELIUS, KYLE A. DARR, HENRY D. DOHRN, AYDEN S. DROEGE, LOGAN T. DUNHAM, STELLA M. EGELHOFF, ADDISON J. FESSLER, JAMES D. FORD, CHARLES R. FRIEDEL, DAVIS J. FROST, CADENCE M. GOODEY, REID K. GRAHAM, BENTLEY W. GRASLE, FALLIN M. GREEN, EMMITT M. GRIZZLE RUIZ, MALINA E. GUTHRIE, AUBREY A. HARGRAVE, IZABELLA R. HERNANDEZ, TOD M. HERNDON, SOPHIA M. HERTER, HARPER L. HILL, BRODY A. HOYT, AUSTIN HUANG, HARMONY M. JANTZEN, CULLAN J. KINSER, KIYAH B. KNOCHE, GRACE E. LATEMPT, BENNETT L. LESLIE, KHLOE M. LUTHER, GRAYSON M. MANGARA, BRANDON C. MCCANE JR, CJAY T. NEVLIN, CAILYNN R. NEWBY, WYATT M. PERRY, ARIA Q. PFLEGER, AIDEN G. PHILLIPS, WILLOW M. RICHARDSON, EMMY L. ROTHE, BENTLEY D. SCHANNOT, CAROLINE SCHMIDT, CARTER D. SCOTT, KENNA R. SIEVERS, MOLLY R. STECKEL, AURELIA L. STRANG, NOLAN J. VAHLE, ELIZABETH L. VANDEVEN, LANA M. WEST, BRODY Q. WHITE, LILLIE M. WILFONG, LAINEY J. WILLIAMS, REESE H. WILLIAMS, PIPER R. WITTMAN, CARTER E. YOUNG, DRILON ZENKU
7th Grade Honor Roll
CHARLES R. BARNETT, PIERCYN J. BECHTOLD, GRANT M. BLASA, NYLAH R. BOX-MICHAELS, OWEN M. DALEY, ELIZABETH G. FEDERLE, VIKTOR L. MAYNARD, SAMUEL L. ODHIAMBO, GABRIEL P. RAWE, AUBREY J. VETTER, GRACE A. WELLER
7th Grade High Honor Roll
SKYLER R. ANDERSON, JACKSON E. BERGHOFF, DANIEL C. BRUNS, JORDAN R. CATO, RUTHIE L. CRITCHFIELD, BRYSON M. CUMMINES, TRINITY A. CUMMINES, CADEN L. DARR, KELLI J. DOOLEY, ERIN J. FEDERLE, SOPHIE M. GAVAZA, CALI K. GEERS, MATTELYN R. GRASLE, ZANE O. GRUMMEL, ALLISON R. HAARMANN, ISABELLA O. HAWKINS, RYLIE G. HEDGER, JEREMY E. HEINEMAN, GRACE A. HENSLEY, AVNEY E. HERRING, GRACIE L. HERRMANN, MADELYN R. HIGHFILL, LILLIE K. HOLMES, MADDIE S. HOPKINS, COOPER N. HOYT, ASHLEY HUANG, ISABELLA G. HUITT, IAN B. KANALLAKAN, JAYCELYNN D. KEFFER, FINLEY L. LANCASTER, HADILY M. LONG, AUSTIN C. MINTERT, JENA A. PEGRAM, HUCKLEBERRY E. PETERS, GAVIN E. PIPER, SCARLETT D. REX, ALEXANDER P. ROBERTS, CRISTIAN M. ROJAS, RYLEE A. ROTH-WOOD, SOPHIA L. SCHROEDER, RAELYN L. SINCLAIR, LIAM D. SPENCER, RIGBY J. STRANG, LOGAN R. STREBEL, WYATT A. TAYLOR, KEEGAN D. VARBLE, JAMISON S. WALLACE, LUCAS T. WALLACE, JESSICA D. WILKINSON, AYDEN J. YATES
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