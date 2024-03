Jersey Community Middle School Third-Quarter Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. JERSEYVILLE - Jersey Community Middle School announced its third-quarter Honor Roll lists. They can be found below. 5th Grade Honor Roll RICHARD A. COOLEY, LUKAS M. DARR, LANDEN J. DEVERGER, HAYLIE I. DEWITT, LYDIA A. KANALLAKAN, WILLIAM S. LAUBSCHER, BRADEN J. MYERS, RYKER J. PFLEGER, LIAM M. REISCH, CHARLI SANDERS, GRAYSON T. SCHAAF, JOSIAH X. SHAW, ABEL C. SHORT, ADALYNN E. TRETTER, LORELIA R. WARREN 5th Grade High Honor Roll COLLIN J. ABBOTT, LOGAN B. ALLGOOD, LIAM D. ANDERSON, CATHERINE B. BALCER, JESSA J. BARO, MADELYNN E. BAZE, AUBREY M. BEHL, JONA BEXHETI, BRYNNA J. BICK, ABILENE M. BRAY, ANNORA R. BURKMAN, MAKAILYNN A. BYRD, MOLLY J. CAMPION, OLIVIA N. DALTON, HAILEY L. DARR, CLAYTON J. DAUGHERTY, PEYTON I. EICH, ARTHUR W. FALLIN, CHIARA FALTER, HAYLEIGH N. FERGUSON, PIPER FRY, VIOLET E. GAJEWSKI, SAWYER M. GREATHOUSE, CLEIGHTON W. GREEN, MYA W. GREEN, KNOX H. HAMILTON, NEHEMIAH K. HARGIS, CARSON D. HAYES, LIAM L. HAZELWOOD, EVA J. HERRING, ABEL J. HUFF, CARTER A. JOHNSON, GAGE R. JORDAN, ZOEY E. JORDAN, JAXEN KLUNK, KADE B. LAKIN, ANNABELLE L. LAMBERT, LUCY LILLEY, JASE W. LOTT, BRYLEE E. MADSON, COLTON B. MARSHALL, KARLIAH M. MCDONALD, LANDON F. MCNELLY, WILLOW A. MCNELLY, ADALYN E. MILLER, FAITH E. MISURACA, ALEXANDER S. MORGAN, ELIZABETH D. MORGAN, BRAYDEN D. MUNTZ, MASON J. NEUNABER, LAYTON M. OSELAND, MABLE N. POHLMAN, MADISON RADER, LOGAN G. RAMSAY, REESE E. RAY, TIBERIUS A. REX, SOPHIA F. REYNOLDS, LOGAN A. ROEMER, HADLEY R. SHAW, LEVI P. SHEPPARD, GRAYSON J. SMITH, HYLEIGH N. SMITH, CAYDEN J. SOUDER, EMMALYN R. STEINKUEHLER, HAILER J. STONE, OWEN W. STREBEL, KALEIGH R. STROHBECK, CLAYTON M. TALLEY, MILEY K. THEISEN, MILES C. VAHLE, JAXTON R. VALSTAD, ADLEY J. WALKER, KASH G. WALLACE, PARKER L. WARFORD, COOPER B. WAYMAN, RUBY L. WAYNE, KALEIGH E. WEATHERFORD, BRAXTYN E. WELLENREITER, ALIVIA K. WESTFALL, MADDOX E. WILLIAMS, STEVIE K. WILSON, AIDEN R. WITTMAN, KELLAN R. WOOLSEY, MIA R. WYATT 6th Grade Honor Roll ISABELLA J. BRUCE, CHARLIE M. CHARLTON-STIERLEY, SAM A. COFFMAN, KAYLEE M. CUNNINGHAM, MILES W. DESHERLIA, CLOEY M. ELDRED, KENNA L. ERWIN, JAYDEN L. FRY, LIAM P. GRAHAM, MACI E. GRAY, BRADEN J. HALL, NOEL S. HAYES, CHARLOTTE F. HINKSON, EVELYN M. HUGHES, SULLIVAN E. HUTCHENS, ARIANA M. LAVIGNE, PARKER M. LOGAN, KAGEN A. MCCLINTOCK, CHRISTOPHER J. MERRELL, KAYLIN M. NORMAN, KARLEE K. PEGUE, LAYNE PERRY, ADIRA J. RAMSAY, ANDREW R. RAY, BESART REDZEPI, CECILIA SCHMIDT, KENZI L. SCHULTE, COLTON D. SETTLES, LEVI W. SMITH, MCKENZIE A. TOWELL, BRYNLEE R. WALLS, ASHLYN M. WELDON, BRYCE K. WEST, EMILY G. WOELFEL, MOLLY M. YORK, DAMIEN O. YOUNG 6th Grade High Honor Roll TREY N. ALICH, WADE R. BALL, LYLA A. BLACKBURN, NASH D. CHALLANS, EMERSYN J. COLE, LILLIE M. CORNELIUS, KYLE A. DARR, HENRY D. DOHRN, AYDEN S. DROEGE, LOGAN T. DUNHAM, STELLA M. EGELHOFF, ADDISON J. FESSLER, JAMES D. FORD, CHARLES R. FRIEDEL, DAVIS J. FROST, CADENCE M. GOODEY, REID K. GRAHAM, BENTLEY W. GRASLE, FALLIN M. GREEN, EMMITT M. GRIZZLE RUIZ, MALINA E. GUTHRIE, AUBREY A. HARGRAVE, IZABELLA R. HERNANDEZ, TOD M. HERNDON, SOPHIA M. HERTER, HARPER L. HILL, BRODY A. HOYT, AUSTIN HUANG, HARMONY M. JANTZEN, CULLAN J. KINSER, KIYAH B. KNOCHE, GRACE E. LATEMPT, BENNETT L. LESLIE, KHLOE M. LUTHER, GRAYSON M. MANGARA, BRANDON C. MCCANE JR, CJAY T. NEVLIN, CAILYNN R. NEWBY, WYATT M. PERRY, ARIA Q. PFLEGER, AIDEN G. PHILLIPS, WILLOW M. RICHARDSON, EMMY L. ROTHE, BENTLEY D. SCHANNOT, CAROLINE SCHMIDT, CARTER D. SCOTT, KENNA R. SIEVERS, MOLLY R. STECKEL, AURELIA L. STRANG, NOLAN J. VAHLE, ELIZABETH L. VANDEVEN, LANA M. WEST, BRODY Q. WHITE, LILLIE M. WILFONG, LAINEY J. WILLIAMS, REESE H. WILLIAMS, PIPER R. WITTMAN, CARTER E. YOUNG, DRILON ZENKU 7th Grade Honor Roll CHARLES R. BARNETT, PIERCYN J. BECHTOLD, GRANT M. BLASA, NYLAH R. BOX-MICHAELS, OWEN M. DALEY, ELIZABETH G. FEDERLE, VIKTOR L. MAYNARD, SAMUEL L. ODHIAMBO, GABRIEL P. RAWE, AUBREY J. VETTER, GRACE A. WELLER 7th Grade High Honor Roll SKYLER R. ANDERSON, JACKSON E. BERGHOFF, DANIEL C. BRUNS, JORDAN R. CATO, RUTHIE L. CRITCHFIELD, BRYSON M. CUMMINES, TRINITY A. CUMMINES, CADEN L. DARR, KELLI J. DOOLEY, ERIN J. FEDERLE, SOPHIE M. GAVAZA, CALI K. GEERS, MATTELYN R. GRASLE, ZANE O. GRUMMEL, ALLISON R. HAARMANN, ISABELLA O. HAWKINS, RYLIE G. HEDGER, JEREMY E. HEINEMAN, GRACE A. HENSLEY, AVNEY E. HERRING, GRACIE L. HERRMANN, MADELYN R. HIGHFILL, LILLIE K. HOLMES, MADDIE S. HOPKINS, COOPER N. HOYT, ASHLEY HUANG, ISABELLA G. HUITT, IAN B. KANALLAKAN, JAYCELYNN D. KEFFER, FINLEY L. LANCASTER, HADILY M. LONG, AUSTIN C. MINTERT, JENA A. PEGRAM, HUCKLEBERRY E. PETERS, GAVIN E. PIPER, SCARLETT D. REX, ALEXANDER P. ROBERTS, CRISTIAN M. ROJAS, RYLEE A. ROTH-WOOD, SOPHIA L. SCHROEDER, RAELYN L. SINCLAIR, LIAM D. SPENCER, RIGBY J. STRANG, LOGAN R. STREBEL, WYATT A. TAYLOR, KEEGAN D. VARBLE, JAMISON S. WALLACE, LUCAS T. WALLACE, JESSICA D. WILKINSON, AYDEN J. YATES