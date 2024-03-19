JERSEYVILLE - Jersey Community Middle School announced its third-quarter Honor Roll lists. They can be found below.

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5th Grade Honor Roll

RICHARD A. COOLEY, LUKAS M. DARR, LANDEN J. DEVERGER, HAYLIE I. DEWITT, LYDIA A. KANALLAKAN, WILLIAM S. LAUBSCHER, BRADEN J. MYERS, RYKER J. PFLEGER, LIAM M. REISCH, CHARLI SANDERS, GRAYSON T. SCHAAF, JOSIAH X. SHAW, ABEL C. SHORT, ADALYNN E. TRETTER, LORELIA R. WARREN

5th Grade High Honor Roll

COLLIN J. ABBOTT, LOGAN B. ALLGOOD, LIAM D. ANDERSON, CATHERINE B. BALCER, JESSA J. BARO, MADELYNN E. BAZE, AUBREY M. BEHL, JONA BEXHETI, BRYNNA J. BICK, ABILENE M. BRAY, ANNORA R. BURKMAN, MAKAILYNN A. BYRD, MOLLY J. CAMPION, OLIVIA N. DALTON, HAILEY L. DARR, CLAYTON J. DAUGHERTY, PEYTON I. EICH, ARTHUR W. FALLIN, CHIARA FALTER, HAYLEIGH N. FERGUSON, PIPER FRY, VIOLET E. GAJEWSKI, SAWYER M. GREATHOUSE, CLEIGHTON W. GREEN, MYA W. GREEN, KNOX H. HAMILTON, NEHEMIAH K. HARGIS, CARSON D. HAYES, LIAM L. HAZELWOOD, EVA J. HERRING, ABEL J. HUFF, CARTER A. JOHNSON, GAGE R. JORDAN, ZOEY E. JORDAN, JAXEN KLUNK, KADE B. LAKIN, ANNABELLE L. LAMBERT, LUCY LILLEY, JASE W. LOTT, BRYLEE E. MADSON, COLTON B. MARSHALL, KARLIAH M. MCDONALD, LANDON F. MCNELLY, WILLOW A. MCNELLY, ADALYN E. MILLER, FAITH E. MISURACA, ALEXANDER S. MORGAN, ELIZABETH D. MORGAN, BRAYDEN D. MUNTZ, MASON J. NEUNABER, LAYTON M. OSELAND, MABLE N. POHLMAN, MADISON RADER, LOGAN G. RAMSAY, REESE E. RAY, TIBERIUS A. REX, SOPHIA F. REYNOLDS, LOGAN A. ROEMER, HADLEY R. SHAW, LEVI P. SHEPPARD, GRAYSON J. SMITH, HYLEIGH N. SMITH, CAYDEN J. SOUDER, EMMALYN R. STEINKUEHLER, HAILER J. STONE, OWEN W. STREBEL, KALEIGH R. STROHBECK, CLAYTON M. TALLEY, MILEY K. THEISEN, MILES C. VAHLE, JAXTON R. VALSTAD, ADLEY J. WALKER, KASH G. WALLACE, PARKER L. WARFORD, COOPER B. WAYMAN, RUBY L. WAYNE, KALEIGH E. WEATHERFORD, BRAXTYN E. WELLENREITER, ALIVIA K. WESTFALL, MADDOX E. WILLIAMS, STEVIE K. WILSON, AIDEN R. WITTMAN, KELLAN R. WOOLSEY, MIA R. WYATT

6th Grade Honor Roll

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ISABELLA J. BRUCE, CHARLIE M. CHARLTON-STIERLEY, SAM A. COFFMAN, KAYLEE M. CUNNINGHAM, MILES W. DESHERLIA, CLOEY M. ELDRED, KENNA L. ERWIN, JAYDEN L. FRY, LIAM P. GRAHAM, MACI E. GRAY, BRADEN J. HALL, NOEL S. HAYES, CHARLOTTE F. HINKSON, EVELYN M. HUGHES, SULLIVAN E. HUTCHENS, ARIANA M. LAVIGNE, PARKER M. LOGAN, KAGEN A. MCCLINTOCK, CHRISTOPHER J. MERRELL, KAYLIN M. NORMAN, KARLEE K. PEGUE, LAYNE PERRY, ADIRA J. RAMSAY, ANDREW R. RAY, BESART REDZEPI, CECILIA SCHMIDT, KENZI L. SCHULTE, COLTON D. SETTLES, LEVI W. SMITH, MCKENZIE A. TOWELL, BRYNLEE R. WALLS, ASHLYN M. WELDON, BRYCE K. WEST, EMILY G. WOELFEL, MOLLY M. YORK, DAMIEN O. YOUNG

6th Grade High Honor Roll

TREY N. ALICH, WADE R. BALL, LYLA A. BLACKBURN, NASH D. CHALLANS, EMERSYN J. COLE, LILLIE M. CORNELIUS, KYLE A. DARR, HENRY D. DOHRN, AYDEN S. DROEGE, LOGAN T. DUNHAM, STELLA M. EGELHOFF, ADDISON J. FESSLER, JAMES D. FORD, CHARLES R. FRIEDEL, DAVIS J. FROST, CADENCE M. GOODEY, REID K. GRAHAM, BENTLEY W. GRASLE, FALLIN M. GREEN, EMMITT M. GRIZZLE RUIZ, MALINA E. GUTHRIE, AUBREY A. HARGRAVE, IZABELLA R. HERNANDEZ, TOD M. HERNDON, SOPHIA M. HERTER, HARPER L. HILL, BRODY A. HOYT, AUSTIN HUANG, HARMONY M. JANTZEN, CULLAN J. KINSER, KIYAH B. KNOCHE, GRACE E. LATEMPT, BENNETT L. LESLIE, KHLOE M. LUTHER, GRAYSON M. MANGARA, BRANDON C. MCCANE JR, CJAY T. NEVLIN, CAILYNN R. NEWBY, WYATT M. PERRY, ARIA Q. PFLEGER, AIDEN G. PHILLIPS, WILLOW M. RICHARDSON, EMMY L. ROTHE, BENTLEY D. SCHANNOT, CAROLINE SCHMIDT, CARTER D. SCOTT, KENNA R. SIEVERS, MOLLY R. STECKEL, AURELIA L. STRANG, NOLAN J. VAHLE, ELIZABETH L. VANDEVEN, LANA M. WEST, BRODY Q. WHITE, LILLIE M. WILFONG, LAINEY J. WILLIAMS, REESE H. WILLIAMS, PIPER R. WITTMAN, CARTER E. YOUNG, DRILON ZENKU

7th Grade Honor Roll

CHARLES R. BARNETT, PIERCYN J. BECHTOLD, GRANT M. BLASA, NYLAH R. BOX-MICHAELS, OWEN M. DALEY, ELIZABETH G. FEDERLE, VIKTOR L. MAYNARD, SAMUEL L. ODHIAMBO, GABRIEL P. RAWE, AUBREY J. VETTER, GRACE A. WELLER

7th Grade High Honor Roll

SKYLER R. ANDERSON, JACKSON E. BERGHOFF, DANIEL C. BRUNS, JORDAN R. CATO, RUTHIE L. CRITCHFIELD, BRYSON M. CUMMINES, TRINITY A. CUMMINES, CADEN L. DARR, KELLI J. DOOLEY, ERIN J. FEDERLE, SOPHIE M. GAVAZA, CALI K. GEERS, MATTELYN R. GRASLE, ZANE O. GRUMMEL, ALLISON R. HAARMANN, ISABELLA O. HAWKINS, RYLIE G. HEDGER, JEREMY E. HEINEMAN, GRACE A. HENSLEY, AVNEY E. HERRING, GRACIE L. HERRMANN, MADELYN R. HIGHFILL, LILLIE K. HOLMES, MADDIE S. HOPKINS, COOPER N. HOYT, ASHLEY HUANG, ISABELLA G. HUITT, IAN B. KANALLAKAN, JAYCELYNN D. KEFFER, FINLEY L. LANCASTER, HADILY M. LONG, AUSTIN C. MINTERT, JENA A. PEGRAM, HUCKLEBERRY E. PETERS, GAVIN E. PIPER, SCARLETT D. REX, ALEXANDER P. ROBERTS, CRISTIAN M. ROJAS, RYLEE A. ROTH-WOOD, SOPHIA L. SCHROEDER, RAELYN L. SINCLAIR, LIAM D. SPENCER, RIGBY J. STRANG, LOGAN R. STREBEL, WYATT A. TAYLOR, KEEGAN D. VARBLE, JAMISON S. WALLACE, LUCAS T. WALLACE, JESSICA D. WILKINSON, AYDEN J. YATES

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