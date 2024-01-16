Jersey Community Middle School Honor Roll
5th Grade Honor Roll
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COLLIN ABBOTT, MAYCEE CARRAWAY, HAILEY DARR, LUKAS DARR, AIDEN DAUGHERTY, CLAYTON DAUGHERTY, HANNAH GILLESPIE, NEHEMIAH HARGIS, LIAM HAZELWOOD, JOSEPH HEITZMAN, HUNTER HORTON, AIDEN KRAUSHAAR, ELLISON NEWTON, LAYTON OSELAND, LIAM REISCH, KINDELL REPPENHAGEN, ABEL SHORT, SAMSON TAYLOR, TATE VALSTAD, JERI WAHL, REMINGTON WEDDING
5th Grade High Honor Roll
LOGAN ALLGOOD, LIAM ANDERSON, CATHERINE BALCER, JESSA BARO, MADELYNN BAZE, AUBREY BEHL, BRYNNA BICK, ABILENE BRAY, KARLEEN BRITTAIN, ANNORA BURKMAN, MAKAILYNN BYRD, MOLLY CAMPION, RICHARD COOLEY, OLIVIA DALTON, LANDEN DEVERGER, HAYLIE DEWITT, PEYTON EICH, ARTHUR FALLIN, CHIARA FALTER, HAYLEIGH FERGUSON, PIPER FRY, VIOLET GAJEWSKI, SAWYER GREATHOUSE, CLEIGHTON GREEN, MYA GREEN, ROBERT GRESHAM, KNOX HAMILTON, CARSON HAYES, EVA HERRING, CARTER JOHNSON, GAGE JORDAN, JAXEN KLUNK, KADE LAKIN, ANNABELLE LAMBERT, WILLIAM LAUBSCHER, LUCY LILLEY, BRYLEE MADSON, COLTON MARSHALL, KARLIAH MCDONALD, LANDON MCNELLY, WILLOW MCNELLY, ADALYN MILLER, ALEXANDER MORGAN, ELIZABETH MORGAN, BRAYDEN MUNTZ, BRADEN MYERS, MASON NEUNABER, RYKER PFLEGER, MABLE POHLMAN, MADISON RADER, REESE RAY, SOPHIA REYNOLDS, LOGAN ROEMER, GRAYSON SCHAAF, HADLEY SHAW, JOSIAH SHAW, LEVI SHEPPARD, DELANEY SHIELDS, CAYDEN SOUDER, EMMALYN STEINKUEHLER, HAILER STONE, OWEN STREBEL, KALEIGH STROHBECK, CLAYTON TALLEY, GATLIN TAYLOR, MILEY THEISEN, ADALYNN TRETTER, MILES VAHLE, JAXTON VALSTAD, ADLEY WALKER, PARKER WARFORD, LORELIA WARREN, COOPER WAYMAN, RUBY WAYNE, KALEIGH WEATHERFORD, BRAXTYN WELLENREITER, ALIVIA WESTFALL, MADDOX WILLIAMS, STEVIE WILSON, AIDEN WITTMAN, KELLAN WOOLSEY, MIA WYATT
6th Grade Honor Roll
LYLA BLACKBURN, JUDE CRADER, MILES DESHERLIA, JOURDAN DUDA-ORRILL, LOGAN DUNHAM, CLOEY ELDRED, ARIA FORRESTER, DAVIS FROST, MALINA GUTHRIE, EVELYN HUGHES, KAGEN MCCLINTOCK, LIVIA MCKINNON, COLTON MUELLER, CAILYNN NEWBY, KARLEE PEGUE, ANDREW RAY, CAROLINE SCHMIDT, CECILIA SCHMIDT, KENZI SCHULTE, COLTON SETTLES, MCKENZIE TOWELL, BRIANNA WATERS, ASHLYN WELDON, GABRIEL XOLIO, MOLLY YORK, CARTER YOUNG
6th Grade High Honor Roll
TREY ALICH, WADE BALL, NASH CHALLANS, CHARLIE CHARLTON-STIERLEY, EMERSYN COLE, LILLIE CORNELIUS, KAYLEE CUNNINGHAM, KYLE DARR, HENRY DOHRN, MYLES DOUGHERTY, AYDEN DROEGE, STELLA EGELHOFF, KENNA ERWIN, ADDISON FESSLER, JAMES FORD, CHARLES FRIEDEL, JAYDEN FRY, CADENCE GOODEY, LIAM GRAHAM, REID GRAHAM, BENTLEY GRASLE, MACI GRAY, FALLIN GREEN, EMMITT GRIZZLE RUIZ, AUBREY HARGRAVE, TOD HERNDON, SOPHIA HERTER, HARPER HILL, CHARLOTTE HINKSON, BRODY HOYT, AUSTIN HUANG, SULLIVAN HUTCHENS, HARMONY JANTZEN, KELLAN JOHNSON, BLAKE JONES, CULLAN KINSER, KIYAH KNOCHE, GRACE LATEMPT, BENNETT LESLIE, LLUVIA LOPEZ, KHLOE LUTHER, GRAYSON MANGARA, BRANDON MCCANE JR, CJAY NEVLIN, HAYLEE PERRY, WYATT PERRY, ARIA PFLEGER, AIDEN PHILLIPS, WILLOW RICHARDSON, EMMY ROTHE, BENTLEY SCHANNOT, CARTER SCOTT, KENNA SIEVERS, LEVI SMITH, MOLLY STECKEL, AURELIA STRANG, NOLAN VAHLE, ELIZABETH VANDEVEN, JAIREN WATTS, BRYCE WEST, LANA WEST, BRODY WHITE, LILLIE WILFONG, LAINEY WILLIAMS, REESE WILLIAMS, PIPER WITTMAN, EMILY WOELFEL, DAMIEN YOUNG, DRILON ZENKU
7th Grade Honor Roll
JADEN BAECHT, ERYN BENNER, GRANT BLASA, CODY CAGLE, ZANE GRUMMEL, RYLIE HEDGER, GRACIE HERRMANN, IAN KANALLAKAN, JAYCELYNN KEFFER, JOSIE MANN, SAMUEL ODHIAMBO, KEEGHAN THOMAS, AUBREY VETTER, LUCAS WALLACE, GRACE WELLER, BRANDEN WINSELL
7th Grade High Honor Roll
WILLIAM BARNES JR, JACKSON BERGHOFF, NYLAH BOX-MICHAELS, DANIEL BRUNS, JORDAN CATO, RUTHIE CRITCHFIELD, BRYSON CUMMINES, TRINITY CUMMINES, CADEN DARR, ERIC DIRKSMEYER-LYMING, ERIN FEDERLE, SOPHIE GAVAZA, CALI GEERS, MATTELYN GRASLE, ALLISON HAARMANN, ISABELLA HAWKINS, JEREMY HEINEMAN, GRACE HENSLEY, AVNEY HERRING, MADELYN HIGHFILL, LILLIE HOLMES, MADDIE HOPKINS, COOPER HOYT, ASHLEY HUANG, ISABELLA HUITT, KAYLYNN JOHNSON, FINLEY LANCASTER, HADILY LONG, AUSTIN MINTERT, JENA PEGRAM, HUCKLEBERRY PETERS, GAVIN PIPER, GABRIEL RAWE, SCARLETT REX, ALEXANDER ROBERTS, CRISTIAN ROJAS, RYLEE ROTH-WOOD, HUNTER SCHRODT, HEATH SCHROEDER, RIGBY STRANG, LOGAN STREBEL, KEEGAN VARBLE, JESSICA WILKINSON
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