JERSEY - Jersey Community High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll recipients for its Freshman through Senior classes, recognizing students for their outstanding academic achievements. The school also recognized students from the 8th Grade who made it to the High Honor Roll and Honor Roll for the fourth quarter, highlighting their commitment to academic excellence. These achievements reflect the dedication and hard work of the students and the school's commitment to fostering a culture of academic success.

High Honor Roll - Senior Class of 2023

Abbott, William A.

Anderson, Mary A.

Antoine, Chloe E.

Ayres, Tyler J.

Beiermann, Emily S.

Bohannon, Molli M.

Breden, Cate A.

Brunaugh, Tanner J.

Buck, Madalyn R.

Crawford, Ryan M.

Croxford-Stone, Breeya A.

Davenport, Moriah G.

Davis, Kendal I.

Delp, Lillian P.

Dohrn, Bernard J.

Dohrn, Jack C.

Dublo, Samuel D.

Elliott, Jacob D.

Fickle, Alexis M.

Fink, Anna C.

Fritz, Lucy M.

Goetten, Drake K.

Golley, Alexandra A.

Hallstead, Hannah M.

Heberling, Kendall J.

Hudson, Josie E.

Isringhausen, Rozlynn J.

Jones, Amelia E.

Jones, Mackenzie R.

Kallal, Chloe M.

Kanallakan, Ayden M.

King, Katelyn E.

Klunk, Ethan J.

Kosowski, Wladyslaw W.

Krueger, Kari E.

Lamarsh, Adalynn E.

Laplant, Jerra P.

Loellke, Anna R.

Loges, Isaac W.

Maag, Cassidy M.

Marshall, Morgan E.

Meisner, Logan V.

Perdun, Joshua A.

Pilkington, Addison B.

Richards, Abbigail G.

Samples, Amber L.

Savienkova, Kateryna

Schroeder, Madison F.

Schultz, Brendan E.

Scott, Kylie J.

Shaffer, Jayme L.

Smith, Marissa M.

Springman, Mason W.

Steinacher, Alexander G.

Stelbrink, Taylor N.

Stellhorn, Kendall R.

Stockstill, Brooke C.

Talkington, Alana N.

Tuttle, Bria E.

Walsh, Elaina D.

Wellenreiter, Brayden E.

Williams, Griffin D.

Wittman, Dayton J.

Wormington, Mya I.

Honor Roll - Senior Class of 2023

Axley, Gabriel C.

Barten, Peter J.

Bollinger, Reghan O.

Coney, Jeneyce N.

Cox, Elizabeth M.

Goff, Gavin E.

Hasty, Jace R.

Hoffmann, Zachary T.

Kahl, Logan C.

Kendall, Joshua M.

McClure, Aislinn F.

McPheeters, Gabriel M.

Miller, Jayden M.

Palos, Savana N.

Roach, Hunter J.

Roe, Taj J.

Rust, Devon J.

Tepen, Ashton B.

Towell, Daniel C.

Wagner, Jacob C.

High Honor Roll - Junior Class of 2024

Benner, Elena J.

Berghoff, Kennedy E.

Bizaillion, Kennadi F.

Bolds, Ryan M.

Bowen, Ryan G.

Bradshaw, Ella J.

Brown, Ashlyn E.

Chin, Connor C.

Clarkson, Alexia M.

Collins, Emily R.

Crawford, Tessa L.

Crowe, Dora A.

Davis, Erica E.

Deist, Delaney R.

Deist, Karley J.

Deist, Katie A.

Denton, Jacob A.

Dial, Anna K.

Dong, Vivian *

Dougherty, Kathleen L.

Drainer, Kaelyn N.

East, Clay M.

Eschbach, Reese A.

Fink, Luke M.

Fraley, Caleb D.

Gettings, Autumn R.

Gibson, Madison M.

Glass, Sierra L.

Griffith, Keegan M.

Gunning, Hunter D.

Harp, Maddilyn E.

Heafner, Easton C.

Heitzig, Bradley J.

Heitzig, Josie M.

Heitzig, Kate E.

Heitzig, Owen M.

Hernandez-Lamer, Sofia B.

Hetzel, Eli F.

Higgins, Mary J.

Hubbell, Alexander M.

Huey, Daelynn M.

Hutchens, Kaeden R.

Isringhausen, Bradley O.

Jones, Haylie L.

Jones, Landon K.

Kallal, Walker H.

King, Chelsea E.

Kodros, Gracie L.

Lacy, Evan E.

Lacy, Kendal M.

Lacy, Rebecca A.

Lane, Brayden C.

Little, Zoey A.

Lott, Walker D.

Lyons, Lauren R.

McCormick, Emma L.

McCormick, Libby M.

McDuffie, Merris J.

Noble, Elise C.

Ontis, Lorinda E.

Phipps, Macie E.

Raymond, Miranda M.

Ricklefs, Holly N.

Roberts, Bailey L.

Sams, Madison L.

Schroeder, Cora R.

Setzer, Kaitlyn M.

Shalley, Grace S.

Shipley, Jacob A.

Smith, Drake N.

Smith, Jaleigh G.

Smith, Sydney E.

Springer, Katlyn R.

Susnig, Madison C.

Talley, Aiden C.

Taul, Loretta K.

Towell, Emily E.

Trexler, Lexi G.

Wells, Jonathan R.

Wilkinson, Taylor N.

Williams, Avery E.

Honor Roll - Junior Class of 2024

Beavers, Isaac T.

Bizaillion, Kierstyn R.

Charlesworth, Bricklin P.

Conrad, Kutler R.

Darabcsek, Richard J.

Edwards, Karlie L.

Goetten, Wade H.

Goodwin, Hailey K.

Laborde, Madison M.

Lewis, Anthony R.

Maness, Megan R.

McCoy, Perrin C.

Shanks-Goetten, Peyton E.

Smith, Natasha M.

Smith, Peyton D.

Tonsor, Ava M.

Van Deven, Caleb A.

Vinyard, Ashlynn M.

Vogel, Francis A.

High Honor Roll - Sophomore Class of 2025

Baro, Jayce C.

Becker, Bryce T.

Bellet, Jacob R.

Benedict, Katreona G.

Benz, Abbigail M.

Bockstruck, Charlie L.

Bolds, Jordan M.

Brunaugh, Jaxon J.

Burney, Ava L.

Carter, Halie M.

Clyde, Cheyenne E.

Deist, Bradley M.

Derrick, Corah M.

Dougherty, Meredith J.

Eads, Jaren A.

Eilerman, Michaela G.

Fields, Logan X.

Finkes, Peyton R.

Goetten, Dax J.

Graham, Kenli K.

Groves, Brayden T.

Hansen, Angela C.

Heineman, Hailey M.

Hudson, Kate M.

Hutchens, Reese M.

Johnson, Camryn A.

Kallal, Casey M.

Kelly, Addison

Kuebrich, Alexis M.

Laird, Ellie M.

Leslie, Arianne R.

Longley, Jenna R.

Lorton, Reese A.

Maag, Matthew J.

Marshall, Jace D.

Maxeiner, Maggie C.

McGrath, Merissa A.

McPheeters, Irelynd P.

Mellas, Molly A.

Mossman, Abigail R.

Niemeyer, Brooke L.

Ottwell, Tucker J.

Pickel, Kiley R.

Poletti, Caitlyn G.

Powers, Gracie S.

Roach, Haley M.

Robinson, Sebastian Z.

Schleeper, Garin S.

Schroeder, Camden M.

Schulte, Peyton E.

Schultz, Katie L.

Scoggins, Hannah M.

Scott, Ashlen D.

Short, Elyse K.

Slusser, Dinah L.

Smith, Ella J.

Strebel, Amelia G.

Stumpe, Kortney N.

Turner, Mylee R.

Vandygriff, Ella M.

Wadlow, Clay J.

Walker, Gage A.

Wargo, Isaac J.

Weber, Arlynn R.

Witt, Jasmine P.

Yamnitz, Annabelle L.

Yates, Corree E.

Honor Roll - Sophomore Class of 2025

Belcher, Kelsey N.

Bounds, Grace S.

Finkes, Talan W.

Gray, Morgan L.

Hedger, Madalyn M.

Hileman, Jovee E.

Huitt, Logan M.

Johnson, Tyler J.

Kiel, Joseph C.

Lamparter, Olivia R.

Oates, Riley J.

Pohlman, Kennedy A.

Stilwell, Heaven M.

Wallace, Carson S.

High Honor Roll - Freshman Class of 2026

Adams, John D. III

Allen, Josselyn A.

Barnett, Zoey J.

Behl, Abigail L.

Bick, Kyler E.

Bishop, Matthew A.

Blasa, Clark B.

Bodenbach, Madalyn L.

Breden, Cali L.

Cannon, Jonathan I.

Carey, Kelsy A.

Cheek, Evan M.

Chin, Abigail L.

Davis, Ariana M.

Downey, Kale B.

Duggan, Jolyn M.

Edwards, Ethan R.

Feddersen, Elise M.

Fleming, Austin B.

Ford, Kimberlee J.

Friedel, Shayla R.

Goetten, Cash D.

Goff, Lauren J.

Gray, Meredith A.

Grindstaff, Elijah M.

Hartman, Chloe E.

Hasty, Daniel J.

Howell, Chase J.

Hunter, Lucille J.

Hutchens, Bryce L.

Kallal, Malakai C.

Kanallakan, Jeremiah A.

Kribs, Abram T.

Lamer, Shane T.

Little, Ava N.

Long, Lucas E.

Longley, Hayden D.

Lott, Samantha T.

Lyons, Emma R.

Maxeiner, Brady E.

Muscarella, Alyson A.

Peuterbaugh, Izabelle H.

Piazza, Abigail D.

Plunk, Grace M.

Plunk, Mallory L.

Ramirez, Mylie J.

Russell, Grace M.

Samples, Hannah M.

Slusser, Paul T.

Smith, Lilly A.

Speidel, Raeanna M.

Strong, Logan A.

Sutton, Sophia E.

Talley, Connor J.

Trexler, Jack D.

Walker, Savana L.

Wedig, Abigail A.

Weitzel, Matthew R.

Westfall, Benjamin D.

Woodring, Taylor F.

Woolsey, Makayla L.

Honor Roll - Freshman Class of 2026

Arnold, Katy D.

Blasa, Adrian J.

Buerk, Ethan J.

Buttry, Hope C.

Carpenter, Addison G.

Deist, Clint M.

Fitzgerald, Jescie M.

Graham, Jayden L.

Hewitt, Lauren A.

Jones, Jude D.

Klunk, Caden M.

Kodros, John S.

McCoy, Willow C.

Nave, David A. Jr.

Pohlman, Georgia C.

Schroeder, Maria R.

Staton, Mylee M.

Turnbaugh, Kristopher M.

Wock, Aubrey C.

High Honor Roll for Quarter 4 - Eighth Grade Class of 2027

Aday, Madalyn G.

Ball, Rosalie O.

Bean, Kylie A.

Beauchamp, Anna F.

Beauchamp, Emma G.

Brunaugh, Aden M.

Burris, Maurissa A.

Butler, Carter R.

Davenport, Haven L.

Deist, Jack A.

Forrester, Kaelyn M.

Fritz, Morgan L.

Hackethal, Isaac R.

Hanlon, Bailee J.

Hedden, Alexis R.

Heitzig, Stone E.

Hileman, Islee M.

Judkins, Lilian C.

King, Kiley A.

Krueger, Kylee S.

Laird, Alaina L.

Lakin, Josie R.

Lancaster, Mila G.

Latempt, Riley J.

LeClaire, Aubree-Paige

Luther, Thomas W.

Marshall, Marley L.

Maynard, Meryre L.

McDuffie, Myles R.

Moore, Makinna S.

Perkinson, Katelynn E.

Petrea, Dawson R.

Phillips, Anna M.

Powers, Autumn M.

Rawe, Myra J.

Roberts, Michael T.

Robinson, Katherine E.

Roth, Kaylee J.

Rothe, Alayna M.

Scott, Cheyenne R.

Smith, Alyssa J.

Snyder, Halle C.

Steckel, Morgan P.

Storey, Clara I.

Strang, Ryan W.

Strebel, Dylan G.

Strubberg, Samantha M.

Turner, David G. III

Van Deven, Leah R.

Vandygriff, Kenzi B.

Wells, Haylie J.

West, Brookelyn M.

Westfall, Bryan M.

Woolsey, Mylee M.

Zimmerman, Benjamin H.

Honor Roll for Quarter 4 - Eighth Grade Class of 2027

Bland, Cayden E.

Bogle, Emma E.

Boraj, Yulia J.

Bowles, Jacob S.

Bowman, Ryan W.

Campbell, Addison P.

Daley, Breonah K.

DeWitt, Rylie N.

Dong, Brian

Entrikin, Emmalynn F.

Frost, Mason G.

Gardner, Michael A.

Giberson, Ryker J.

Gill, Hailee J.

Green, Annalee N.

Green, Kelley M.

Grindstaff, Peyton D.

Hagen, Madelyn R.

Hahn, Traven R.

Harmon, Alaina M.

Hill, Nayeli R.

Howland, Peyton L.

Kanallakan, Brogan C.

LeBlanc, Ella G.

Little, Taryn R.

Mann, Levi A.

Martin, Alex B.

McGowen, Hayden M.

Miller, Amelia M.

Mueller, Quincy J.

Nevlin, Carson R.

Roth, Dylan A.

Schuster, Sawyer E.

Short, Brody J.

Simpson, Scout E.

Soffray, Kylie L.

Speidel, Rory G.

Strohbeck, Kaden M.

Talley, Ethan M.

Tucker, Trevor M.

Varble, Maebre A.

Wagenblast, Wyatt G.

Walls, Layla K.

