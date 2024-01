JERSEYVILLE - Jersey Community High School recently released the full list of all Honor Roll and High Honor Roll students recognized for the second quarter of the 2023-2024 school year.

The full lists of both Honor and High Honor Roll students are available below:

HIGH HONOR ROLL - SENIORS:

Bell, Kyla A.

Benner, Elena J.

Berghoff, Kennedy E.

Bierman, Madison P.

Bilyeu, Elizabeth A.

Bizaillion, Kennadi F.

Bolds, Ryan M.

Bowen, Ryan G.

Bradshaw, Ella J.

Brown, Ashlyn E.

Cerentano, Nolan M.

Chin, Connor C.

Clarkson, Alexia M.

Collins, Emily R.

Conrad, Kutler R.

Crawford, Tessa L.

Crowe, Dora A.

Crull, Skylar T.

Darabcsek, Richard J.

Davis, Erica E.

Deist, Delaney R.

Dial, Anna K.

Dong, Vivian.

Dougherty, Kathleen L.

Drainer, Kaelyn N.

Edgell, Aiden C.

Edwards, Karlie L.

Eschbach, Reese A.

Fuse, Emma G.

Gettings, Autumn R.

Gibson, Madison M.

Glass, Sierra L.

Goetten, Wade H.

Gray, Wyatt M.

Griffith, Keegan M.

Gunning, Hunter D.

Hall, Khloee E.

Harp, Maddilyn E.

Heafner, Easton C.

Heitzig, Bradley J.

Heitzig, Josie M.

Heitzig, Owen M.

Hernandez-Lamer, Sofia B.

Hetzel, Eli F.

Higgins, Mary J.

Hubbell, Alexander M.

Huey, Daelynn M.

Hutchens, Kaeden R.

Johnson, Lyrissa

Jones, Haylie L.

Kallal, Hannah R.

King, Chelsea E.

Kodros, Gracie L.

Laborde, Madison M.

Lacy, Evan E.

Lacy, Kendal M.

Lacy, Rebecca A.

Lane, Brayden C.

Little, Zoey A.

Loftus, Jillian C.

Lott, Walker D.

Lyons, Lauren R.

Mackintosh, Ryan C.

Margherio, Drew J.

McCormick, Emma L.

McCormick, Libby M.

McDuffie, Merris J.

Moore, Jace P.

Noble, Elise C.

Ontis, Lorinda E.

Phipps, Macie E.

Raymond, Miranda M.

Reynolds, Walker J.

Ricklefs, Holly N.

Roberts, Bailey L.

Sams, Madison L.

Sawyer, Charli S.

Schroeder, Cora R.

Setzer, Kaitlyn M.

Shalley, Grace S.

Shanks-Goetten, Peyton E.

Shipley, Jacob A.

Silk-Campbell, Alexis M.

Smith, Drake N.

Smith, Jaleigh G.

Smith, Natasha M.

Smith, Peyton D.

Smith, Sydney E.

Steinacher, Sean G.

Talley, Aiden C.

Taul, Loretta K.

Taylor, Aiden D.

Towell, Emily E.

Trexler, Lexi G.

Turner, Hannah M.

Van Allman, Matthew S.

Van Deven, Caleb A.

Vinyard, Ashlynn M.

Wells, Jonathan R.

Wilkinson, Taylor N.

HIGH HONOR ROLL - JUNIORS:

Baro, Jayce C.

Becker, Bryce T.

Bellet, Jacob R.

Benedict, Katreona G.

Benz, Abbigail M.

Bolds, Jordan M.

Brunaugh, Jaxon J.

Burney, Ava L.

Carter, Halie M.

Cheek, Elliot J.

Daniels, Ethan J.

Deist, Bradley M.

Derrick, Corah M.

DeSherlia, Dayne C.

Dougherty, Meredith J.

Drainer, Evan F.

Eads, Jaren A.

Eilerman, Michaela G.

Finkes, Peyton R.

Goetten, Dax J.

Gray, Morgan L.

Groves, Brayden T.

Hardwick, Aiden W.

Heineman, Hailey M.

Herrera, Timothy S.

Hudson, Kate M.

Hutchens, Reese M.

Johnson, Camryn A.

Kallal, Casey M.

Kelly, Addison

Laird, Ellie M.

Lamparter, Olivia R.

Leslie, Arianne R.

Longley, Jenna R.

Lorton, Reese A.

Maag, Matthew J.

Marshall, Jace D.

Maxeiner, Maggie C.

Pickel, Kiley R.

Poletti, Caitlyn G.

Powers, Gracie S.

Price, Karson A.

Roach, Haley M.

Robinson, Sebastian Z.

Schleeper, Garin S.

Schroeder, Meredith G.

Schulte, Peyton E.

Schultz, Katie L.

Short, Elyse K.

Slusser, Dinah L.

Smith, Ella J.

Stamper, Emmy R.

Stewart, Megan R.

Strebel, Amelia G.

Sumpter, Damon L.

Turner, Mylee R.

Vandygriff, Ella M.

Vogel, John Paul

Wadlow, Clay J.

Walker, Gage A.

Wargo, Isaac J.

Weber, Arlynn R.

Witt, Jasmine P.

Yamnitz, Annabelle L.

Yates, Corree E.

HIGH HONOR ROLL - SOPHOMORES:

Adams, John D. III

Allen, Josselyn A.

Arnold, Katy D.

Behl, Abigail L.

Bick, Kyler E.

Bishop, Matthew A.

Blasa, Adrian J.

Blasa, Clark B.

Bodenbach, Madalyn L.

Breden, Cali L.

Brooks, Aliyah M.

Cannon, Jonathan I.

Cheek, Evan M.

Chin, Abigail L.

Downey, Kale B.

Duggan, Jolyn M.

Edwards, Ethan R.

Feddersen, Elise M.

Feldman, Hailey M.

Fitzgerald, Jescie M.

Ford, Kimberlee J.

Friedel, Shayla R.

Goetten, Cash D.

Goff, Lauren J.

Gray, Daniel L.

Gray, Meredith A.

Greham, Jayden L.

Hartman, Chloe E.

Hasty, Daniel J.

Hewitt, Lauren A.

Howell, Chase J.

Hunter, Lucille J.

Hutchens, Bryce L.

Jones, Jude D.

Kanallakan, Jeremiah A.

Klunk, Caden M.

Lamer, Shane T.

Little, Ava N.

Long, Lucas E.

Longley, Hayden D.

Lott, Samantha T.

Lyons, Emma R.

Maxeiner, Brady E.

McCoy, Willow C.

Muscarella, Alyson A.

Peuterbaugh, Izabelle H.

Piazza, Abigail D.

Plunk, Mallory L.

Pohlman, Georgia C.

Ramirez, Mylie J.

Ruiz, Adelina E.

Russell, Carly J.

Russell, Grace M.

Samples, Hannah M.

Schroeder, Maria R.

Shipley, Josie B.

Slusser, Paul T.

Smith, Lilly A.

Speidel, Raeanna M.

Sutton, Cloud R.

Sutton, Sophia E.

Talley, Connor J.

Trexler, Jack D.

Turnbaugh, Kristopher M.

Turpin, Lauryn E.

Walker, Savana L.

Wayne, Lila K.

Wedig, Abigail A.

Weitzel, Matthew R.

Westfall, Benjamin D.

Woodring, Taylor F.

Woolsey, Makayla L.

HIGH HONOR ROLL - FRESHMEN:

Aday, Madalyn G.

Alexander, Magdalene L.

Ball, Rosalie O.

Bean, Kylie A.

Beauchamp, Anna F.

Beauchamp, Emma G.

Bell, Alexander D.

Benz, Emily A.

Burris, Maurissa A.

Butler, Carter R.

Calan, Henry L.

Carter, Evan L.

Clemmer, Jack O.

Crotchett, Reese M.

Daley, Breonah K.

Davenport, Haven L.

Deist, Jack A.

Derrick, Maleah M.

Dewitt, Rylie N.

Dong, Brian

Edwards, Emma M.

Eilerman, Haylie A.

Entrikin, Emmalynn F.

Fritz, Morgan L.

Gardner, Michael A.

Gill, Hailee J.

Goetten, Neely K.

Green, Kelley M.

Grindstaff, Peyton D.

Hackethal, Isaac R.

Hanlon, Bailee J.

Harmon, Alaina M.

Hedden, Alexis R.

Heitzig, Corie R.

Heitzig, Stone E.

Hileman, Islee M.

Hunter, Haley M.

Jones, Mary H.

King, Kiley A.

Kribs, Anna C.

Krueger, Kylee S.

Laird, Alaina L.

Lakin, Josie R.

Lancaster, Mila G.

Latempt, Riley J.

Leblanc, Ella G.

Leclaire, Aubree-Paige

Little, Taryn R.

Lorton, Vanessa J.

Maag, Charlie J.

Marshall, Marley L.

Maynard, Meryre L.

McDuffie, Myles R.

McIntyre, Lydia E.

Mireles-Cook, Kinley T.

Mueller, Quincy J.

Nevlin, Carson R.

Niemeyer, Brady M.

Perkinson, Katelynn E.

Petrea, Dawson R.

Phillips, Anna M.

Powers, Autumn M.

Rawe, Myra J.

Reed, Lola T.

Reynolds, Kara E.

Roberts, Michael T.

Robinson, Katherine E.

Roth, Kaylee J.

Rothe, Alayna M.

Scott, Cheyenne R.

Short, Brody J.

Smith, Alyssa J.

Snyder, Halle C.

Soffray, Kylie L.

Speidel, Rory G.

Steckel, Morgan P.

Stelbrink, Carly R.

Strang, Ryan W.

Strubberg, Samantha M.

Turner, David G. Iii

Utterback, Rayven K.

Van Deven, Leah R.

Varble, Maebre A.

Walls, Layla K.

Warren, Gabriel S.

Wegierski, Andrew (Huck) H.

West, Brookelyn M.

Westfall, Bryan M.

Wittman, Peyton R.

Woolsey, Mylee M.

Zimmerman, Benjamin H.

HIGH HONOR ROLL - 8TH GRADE:

Baro, Jada P.

Becker, Carson M.

Brainerd, Holly A.

Breden, Courtney H.

Brunaugh, Makenna K.

Burch, Madisyn M.

Burney, Mason J.

Cazier, Marley J.

Deardeuff, Adalynn R.

DeSherlia, Quincy M.

Drainer, Justice L.

Duggan, Chase L.

Fessler, Cheyenne M.

Green, Brayden A.

Green, Madison K.

Green, Mason P.

Heitzig, Emma C.

Helderman, Miles G.

Hetzel, Sophie G.

Hodge, Aubrey J.

Hutchens, Adalyn F.

Jantzen, Melody A.

Kallal, Carter B.

Karrick, Mia G.

Kelly, Brenley P.

Little, Tegan R.

McElligott, Raymond P.

Mitchell, Alaina G.

Morgan, Anna E.

Morgan, Emma K.

Newton, Roanna B.

Redzepi, Besjan

Robinson, Uriah J.

Robles, Melinda I.

Schannot, Hudson T.

Schulte, Kiersten R.

Scott, Willow R.

Short, Brayden M.

Smith, Kaylynn S.

Sutton, Emelia G.

Timpe, Antony M.

Waltz, Bodey R.

Wedig, Nicholas K.

HONOR ROLL - SENIORS:

Beavers, Isaac T.

Bizaillion, Kierstyn R.

Charlesworth, Bricklin P.

Conway, Sydaleigh P.

Kallal, Walker H.

McCoy, Perrin C.

McDonald, Shawn A.

McIntyre, Vivian R.

Renken, Connor L.

Swanson, Luke G.

Vogel, Francis A.

HONOR ROLL - JUNIORS:

Bounds, Grace S.

Carey, Gage V.

Dugger, Christian R.

Graham, Kenli K.

Hansen, Angela C.

Hileman, Jovee E.

Johnson, Tyler J.

Kadell, Alex M.

Kendall, Aiden W.

Lyons, Andrew P.

Meador, Alexandra M.

Oates, Riley J.

Ottwell, Tucker J.

Parker, Elliott N.

Parker, Winston A.

Pohlman, Kennedy A.

Robles, Sarah L.

Scoggins, Hannah M.

Scott, Ashlen D.

Stepanek, Michael A.

Walsh, Tristan J.

Warren, Rachel L.

Wintjen, Keira J.

HONOR ROLL - SOPHOMORES:

Borkowski, Noah B.

Cummines, Brenna L.

Davis, Ariana M.

Davis, Ellie R.

Fleming, Austin B.

Grindstaff, Elijah M.

Hodge, Hunter D.

Judkins, Cameron J.

Kallal, Malakai C.

Kribs, Abram T.

Mouser, Lily M.

Myers, Kelsey L.

Plasmeier, Andrew T.

Plunk, Grace M.

Staton, Mylee M.

Wock, Aubrey C.

HONOR ROLL - FRESHMEN:

Bland, Cayden E.

Boraj, Yulia J.

Bowles, Jacob S.

Brunaugh, Aden M.

Campbell, Addison P.

Diamond, Lincoln H.

Edwards, Dayton J.

Gallegos, Drake A.

Green, Annalee N.

Hahn, Traven R.

Hill, Nayeli R.

Howland, Peyton L.

Hughes, Ethan M.

Johnson, Andrew C.

Judkins, Lilian C.

Kanallakan, Brogan C.

Koenig, Andrew J.

Mann, Levi A.

Miller, Amelia M.

Pinkard, Lorali

Richardson, Laney

Roentz, Rocho J.

Schuster, Sawyer E.

Shaw, Kaylee G.

Simpson, Scout E.

Storey, Clara I.

Strohbeck, Kaden M.

Tucker, Trevor M.

Vanausdoll, Jerra N.

Vandygriff, Kenzi B.

Wagenblast, Wyatt G.

Walters, Drake P.

HONOR ROLL - 8TH GRADE:

Baggett, Kaylee E.

Barnett, Tate R.

Behl, Olivia R.

Bell, Jaclyn F.

Benedict, Lillie R.

Boes, Lucy K.

Bogart, Makswell F.

Crimmins, Caden M.

Decker, Jaron C.

Deverger, Kyah L.

Diehl, Aurora N.

Frost, Benjamin T. Jr

Fuhler, Lily G.

Gates, Lily M.

Georgevits, Kyra M.

Graham, Ella R.

Green, William H.

Hackethal, Sophie S.

Hanson, Karen R.

Hart, Nathaniel T.

Isakson, Tabitha S.

Jones, Jaya A.

Lair, Miranda L.

Marshall, Ashlynn G.

McCoy, Loial J.

McNatt, Hayden T.

Pfleger, Kyrie P.

Rawe, Jase L.

Sams, Gregory R.

Sanders, Nicole L.

Schaake, Ryan C.

Shaw, Serenity A.

Soehnlin, Ruby E.

Stamper, Myla J.

Tenorio, Marlie M.

Tenorio, Maxx A.

Thompson, Josie L.

Timpe, Alexander R.

Towell, Lauren E.

Underwood, Gavin M.

Vanausdoll, Graham A.

Vanek, Riley J.

Young, Peyton N.

