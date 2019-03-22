3rd Quarter High Honor Roll

9th Grade

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Christopher Agwuedu

Diego Arana

Kyla Archer

Braden Baker

Christian Bandy

Nathan Beck

Ruben Benjankar

Daniel Benson

Meera Bharati

Marcie Billings

Maxwell Brandmeyer

Jack Busse

Caroline Byron

Karli Camp

Laine Chapman

Tyler Chrenka

Bethany Christians

Maya Clark

Hannah Colbert

Kate Conner

Kaitlyn Conway

Ashley Cook

Brianna Cooper

Sean Craig

Eden Cudak

Callie Cunningham

Grace Daech

David Deuanephenh

Trey Dicks

Jakob Duboise

Alyck El-Khatib

Elle Evans

Payton Federmann

Oliver Ferdinand

Katlyn Finkel

Grace Frey

Andrew Friedel

Emilie Fry

Emma Garner

Jacob Geisen

Hailey Gibson

John Gingerich

Jane Gockel

Ximena Gonzalez

Jacob Grandone

Jonah Hallquist

Lucas Hanson

Julia Hantla

Zachary Harmon

Lillian Hendricks

Aiden Henke

Liam Hoeferlin

Jacob Holtgrave

Jaelyn Hudson

Danielle Huene

Sydney Huskey

Benjamin Hyten

Olga Ivashyna

Adam Johnson

Grace Kalb

Luke Karlas

Connor Kielty

Taylor Klamm

Meredith Kremitzki

Sydney Lane

Lindsey Lankford

Abigail Law

Sydney Lawrence

Riley Lewis

Benjamin Loftus

Teddy Lopansri

Makenna Lueking

Ryan Luitjohan

Allyson Lunsford

Akira Malik

Julietta Marini

Nicholas McClintock

Trevor McGeehan

Grace McGinness

Andrew McNally

Maci McNamee

Madison Mersinger

Isabela Meyer

Mason Miller

Ariah Miner

Alissa Mollett

Kathryn Morgan

Nicole Morris

Rachel Mueller

Kaitlyn Naney

Kearsten Naney

Edward Noonan

Adrian Norcio

Augustino Ojeda

Shaun Pacatte

Alexia Pastore-Perez

Rachel Piazza

Reese Pifer

Katherine Poe

Ashlyn Porter

Adam Powell

Patrick Rawson

Ryan Rea

Cole Reinking

Kyndall Robertson

Joshua Robinson

Logan Roever

Erin Rushing

Mera Rusick

Sebastian Sanchez

Benjamin Schardt

Ann Schmidt

Macy Silvey

Anna Singh

Wyatt Smith

Spencer Stearns

Ryan Stopka

Jasmyn Story

Joshua Stout

Jackson Summers

Jacob Summers

Hannah Tae

Chloe Taylor

Timothy Tossey

Cameron Tripp

Aidan Underwood

Natalie Usher

Gabriela Vazquez

Madison Vieth

Gavin Walls

Evan Wells

Jillian Welsh

Hannah Whaley

Michael Whaley

Ryan Whaley

Mitchell White

Taylor Wilkerson

Jeffrey Windau

Jenae Wright

Ella Young

Abigail Zupanci

3rd Quarter High Honor Roll

10th Grade

Alexis Allaria

Jillian Allen

Emily Amick

Ethan Anderson

Celeste Arnett

Rogelio Berumen

Elannore Bester

Seth Blakemore

Eli Bland

Jack Bostick

Claire Bouse

Elizabeth Brasel

Elena Brown

Jackson Budwell

Gracelyn Burroughs

Jonathan Burroughs

Andrew Byer

Anastasia Curtis

Elizabeth Dawson

Mara Day

Kevin DeConcini

Jonah Deem

Alicia Diaz

Melinna Diaz

Cole Dickinson

Lydia Donaldson

Isabelle East

John Eska

Sarah Fidahussain

Kiley Fisher

Lydia Foster

Lyla Foushee

Elizabeth Gaughan

Haley Gebauer

Rachel Goebel

Shane Goodman

Connor Gramke

Orion Gregory

Phoebe Gremaud

Autumn Grinter

Isabella Grinter

Savannah Grinter

Felicity Guttmann

Drew Gvillo

Grace Hackett

Ryan Hampton

Sarah Harmon

Madison Hawley

Lillian Heddinghaus

Alexis Hendricks

Brooke Henry

Emma Herman

Tayler Hope

Rhianna Huebner

Lauren Jacober

III Jarvis

Ryan Jenkins

Sophie Jobe

Anna Keune

Emma Krumm

Madison Kuethe

Annalise Kuhlman

Michael Kwasa

Stuart Lech

Aidan Leopold

Joanna Leston

Morgan Levy

Abby Liu

Kaitlyn Loyet

Emma Malawy

Morgan Marshall

Camryn Marteeny

Dhruv Mathur

Amanda Mayfield

Eli McLean

Briana McQueen

Olivia Melosci

Jordan Mercer

Jacob Mertz

Angelus Miles

Andrew Mink

Brynn Miracle

Andrew Mouldon

Samuel Msengi

Anastacia Muratov

Bailee Nail

Allison Naylor

Zackary Noll

Araujo Orozco

Eileen Pan

Claire Paul

Austin Payne

Nathaniel Perry

Alec Pizziferro

Kyle Polson

Jessica Pool

Ruth Prenzler

Noah Range

Brooke Rawson

Cassidy Reaka

Julia Ribbing

Elijah Rinkel

Amal Rizvi

Katelynne Roberts

Sondra Scoggin

Amber Siatkowski

Seth Smidowicz

Rayne Smith

Clayton Snyders

Joseph Sommer

Drake Springman

John Starck

Mitchell Steinkuehler

Marian Steinmann

Sarah Stuiber

Storm Suhre

Connor Surtin

Malinda Tedrick

Gabrielle Trauernicht

Morgan Tulacro

Linnea Turner

Conor Vogel

Elliot Voss

Landon Vuagniaux

Rylee Warmouth

Luke Warnecke

Preston Weaver

Elaine Wei

Brennan Weller

Elaine Wendler

Chase West

Andrew Wiley

Mason Wilke

Holly Williams

Jack Wise

Kenna Wyatt

Peter Yoon

Ava Zeller

Hellen Zheng

3rd QuarterHigh Honor Roll

11th Grade

Lindsay Ahlers
Zahra Ali
Eloise Allen
Hannah Almos
Jacquelin Anderson
Zaineb Bahrainwala
Khary Bausily
Cyrina Beckmann
Olivia Bell
Jacqueline Benson
Hannah Bielicke
Andrew Billhartz
Ethan Bogner
Samuel Borg
Muriel Bowen
Kierra Boyles
Anna Brase
Kurt Brase
Anna Bruss
Meghan Burris
Josephine Bushell
Anna Buss
Grant Coffey
Michael Coles
Cameron Conrad
Sabrina Copple

Shelby Craft
Ava Cruzan
Alexandra Curtis
Riva Dalla
Abigail Davis
Madalynn Davis
Leonardo De La Torre Cruz
Alecea Dees
Tyler Depper
Lauren Dial
Melissa Diaz
Justine Dioneda
Kiera Doughty
Mathiew Doyle
Evan Driscoll
John Duffy
Hayley Earnhart

Ayden El-Khatib
Lila Eska
Joshua Fenner
Olivia Fensterman
Julia French
Nathaniel Frey
Elise Fricke
Gwynn Frisbie-Firsching
Grace Gassiraro
Kyrah Glaze
Jacqueline GlennJessica Glenn
Shane Greathouse
Shivani Greene
Nathaniel Greenland
Margaret Grieve
Leah Griffin
Henry Gruben
Trent Hansel
Casey Hansen
Joshua Harris
Caleb Harrold
Brock Hennig
Jonah Herndon
Henry Hupp
Austin Jackels
Amara Jones
Grant Karlas
Andrew Kassing
Miriam Kastens
Makenzi Keller
John Kelley
Eliza Keth
Mackenzie Kimble
Joshua Klein
Emily Kloostra
Gayathri Kondepati
Abigail Korak
Emily Kramer
Hannah Kramer

Rileigh Kuhns
Ryan Kulasekara
Rylee Langendorf

Elizabeth Lebro
Samuel Lewis
Abigail Loftus
Logan Loftus
Quierra Love
Natalie Loveridge
Bryson Maedge
Troy Marchetto
Dev Mathur
Edgar McClintock
Colleen McCracken
Connor McNabnay
Amanda Mills
Logan Mills
Maurice Miner
Joseph Moore
Aubrey Morgan
Lydia Morningstar
Alison Mutz
Jack Nafziger
Natalie Niehaus
Javier Nieto
Matteson Norton
Kailey Noud
McLain Oertle

Denis Pandarakalam
Elizabeth Paschall
Daivi Patel
Calvin Perkins
Layne Pfund
Nicole Picchioldi
Jack Pifer
Ashley Pizzini
Danielle Polinske
Anna Potter
William Range
Gabrielle Rasche
Lawson Redmon
Lloyd Reynolds
Usma Rizvi
Samantha Rojas
Riley Salmi

William Schueler
Kylie Schumacher
Carli Scott
Daniel Searcy
Max Sellers
Eian Sims
Isabelle Sitki
Adam Sneed
Karmanpreet Sohal
Olivia Sotelo
Dara Stack

Sam Stearns
Ashley Stephenson
Sydni Stevens
Meredith Stump
Elizabeth Thompson
Hannah Thompson
Jocelyn Tiller
Caitlin Towell
Mark Tucker
Garrett Valley
Kristen Valley
Arsdale Van
Barrett Van
McKenna Vereeke
Elizabeth Viox
Jacob Waldman
Zachary Walters
Jaidyn Webb
Trevor Welsh
Brooke Wesley
Lauren Whaley
Joshua Whittenburg
Amanda Wickman
Andre Wilke
Colin Williams
Alyson Yablonsky
Emma Youchoff
Andi Zabotka
William Zupanci

3rd Quarter High Honor Roll

12th Grade

Kolten Ackerman

Emilee Adams

Katrina Agustin

Halee Baker

Tyler Berry

Lukas Bixen

Skylar Bloch

Grace Bolton

Lindsey Bonk

Matthew Boyer

Samantha Boyer

Alexis Boykin

Lukas Brase

Amari Brooks

Isabella Brown

Michael Bugger

Lauren Byrd

Christopher Byron

Emilio Carrion

Anastasia Castle

Grace Chapman

Abby Cimarolli

Tara Colligan

John Cooper

Emily Coulter

Lauren Coulter

Teryn Cross

Zachary Crutchfield

Jacob Davis

Macy Deck

Kiara Delgado

Emily Diekemper

Kylea Dietz

Patrick Doolin

Erin Dowdy

Patrick Driscoll

Daniel Duncan

Evan Dunning

Andreas Ellinas

Anna Elovitz

Anthony Evans

Anna Farrar

Margaret Farrar

Alexandra Fawbush

Annie Fawbush

Zachary Fillback

Maria Fitzgerald

Payton Flowers

Adam Foster

Lorelei Frank

Spencer Gillaspie

Payton Ginestra

Seth Goodman

Katelyn Gregory

Caden Grizzard

Emily Haar

Rebecca Hackett

Lauren Hangsleben

Bailey Hanson

Abigail Harmon

Maxwell Hartmann

Samantha Hartnagel

Grace Hauch

Maryn Heidt

Margaret Heinrich

Ryan Hellmann

Lydia Hemings

Katherine Henderson

Emma Hensley

Talia Holmes

Tyler Holt

Destiny Hope

Gavin Hosto

Megan Hubler

Jack Hultz

Haley Hundelt

Gretchen Iken

Macy Ivie

Joseph Jaworski-Moiles

Claire Jenkins

Brittany Jett

Maisie Jett

Kaitlyn John

Emily Jones

Alanna Kaminsky

Mulenga Kapatamoyo

Natalie Karibian

Rebecca Keasey

Ross Kerlin

Alexandra Klamm

John Kocevar

Sarah Kraus

Joshua Krausz

Luca Krug

Samuel Lance

Emma Laughlin

Sarah Lavelle

Rachel Lavick

Katherine Lickert

Seth Lipe

Christopher Lott

Joey Lu

Lindsey Lucas

Mackenzie Lyerla

Amy Malcharek

Liam McCracken

Annie McGinnis

Teagan McKechnie

Benjamin McNabnay

Maren McSparin

Rachel McTague

Ashley Melosci

Viktor Milanesi

Alexander Miller

Dane Miller

Madelyn Miller

Christina Mills

Joshua Mills

Elizabeth Mislan

Lila Motley

Amanda Munzert

Kylee Myers

Abby Nahlik

Adrianne Newbold

Maya Noonan

Loewy Noud

Hailee ODell

Aydin Panahshahi

Lauren Parker

Tyarra Pattin

Joshua Perry

Alexandra Pohl

Tyler Pope

Kylie Raasch

Jack Raffaelle

Delaney Reed

Taegan Riley

Raechel Roberson

Malik Robinson

Morgan Rockwell

Skyler Romano

Adrienne Rose

Meara Schaefer

Sophia Schaefer

Joy Schollmeier

Parul Sharma

Garrett Short

Hope Shumake

Megan Silvey

Hunter Sitki

Kiara Smidt

Connor Sotelo

Blake Stawar

Cami Stieren

Article continues after sponsor message

Molly Stout

Hannah Stuart

Austin Sullivan

Noah Surtin

Harishaan Suthan

Jaydi Swanson

Kay Swanson

Sophia Swarthout

Sean Sweet

Mitchell Sylvies

Emma Tegert

Galina Tennant

Tyler Tepen

Ashlee Thomilson

Corrine Timmermann

Joseph Toscano

Jade Townsend

Zachary Trimpe

Paige Tulacro

Heather Usher

Cierra Veizer

Matthew Vollmar

Jonathan Voltz

Kayleigh Wallace

Kyle Walsh

Adam Walters

Nathaniel Waple

Elizabeth Ward

Reece Watson

Caden Watters

Peyton Weaver

Jackson Weller

Madison Wente

Alex Wernex

Claire Wickenhauser

David Wickman

William Wike

Mya Williams

Alyssa Wilson

Regan Windau

Amanda Woll

Jared Wright

Elliot Yablonsky

Aaron Young

Matthew Zollner

3rd Quarter Honor Roll

9h Grade

Mackenzie Allen

Mason Babington

Megan Bequette

Lillian Berry

Loren Bowen

Alex Boyer

Fiona Burton

Alan Buss

Annabel Carr

Nathan Chapman

Kaili Church

Amanda Cobb

Ryan Cross

Javier Delacruz

Madison Delgado

Logan Donjon

Luke Essner

Ava Fanning

Harrison Feco

Rowan Foley

Trevor Fox

Evan Fry

Mitchell Garde

Abigail Garvey

Robert Glisson

Hersch Greene

Lucas Greer

Alexandra Griffin

Alaina Hall

Jada Hall

Sydney Harris

Lexie Hauskins

Mia Heiser

Angela Hinojosa

Caley Hitt

Macie Hockett

Kaiden Holman

Ming Hou

Aryanna Hudson

Nathaniel Hunt

Ally Janson

Benjamin Jenkins

Paul Jennings

Adam Johnson

Grace Johnson

Jorden Johnson

Chase Jones

Justin Jones

Leah Kaburick

Kloi Karban

Ashley Kuethe

Delaney Kuhns

Morgan Landry

Donovan Latham

Emily Lebro

Kevin LeDuc

Lisa Lobbig

Avah Marse

Simon McKean

Gavin McWhorter

Kayla Morrisey

Josephine O'Day

Mitchell Olsen

Ryleigh Owens

Tabbitha Palmer

Geordan Patrylak

Ethan Pavlinek

Adisyn Postol

Nadim Rana

Riley Reed

Evan Reid

Jonathan Reynolds

Jacoby Roberson

Brady Roberts

Luke Russell

Colin Samson

NovaLee Saucier

Gabriella Saye

Zack Schmidt

Carter Schwalb

Lucinda Sheeley

Cole Sitton

Nicholas Smith

Connor Spencer

Alexander Sundar

Christine Szymula

Amaya Tillerson

Brooke Tolle

Allison Toma

Taryn Trauernicht

Kyle Voepel

Michael Voltz

William Voss

Tyler Whorl

Ryan Wilkinson

Mia Williams

Zoie Williams

Michael Wise

James Zugmaier

3 rd Quarter Honor Roll

10 th Grade

Allison Adams

Canon Adams

Mason Ahlers

Paola Arana

Brooke Behme

Justin Bertels

Aidan Birkner

Benjamin Blake

Jacob Blume

Brienna Bowers

Emily Cecil

Quinlan Chavez

Patrick Cheatham

Kaden Chiapelli

Riley Chitwood

Camden Cline

Jayna Connoyer

Sean Cooley

Stephen Cromer

Robert Dacus

Addison Donelson

Nicholas Doyle

Jacob Duelm

Jack Fehrmann

Robert Ferratto

John Fields

Dailyn Fohey

Chloe Fuller

Evan Funkhouser

Lauren Gander

Daniel Garrison

Ryan Garrison

Olivia Gebhardt

Zackery Gibbs

Morgan Gillum

Jordyn Ginestra

Gabriella Gomez

Alexis Gorniak

Cameron Grant

Olivia Gray

Nicholas Greenland

Madeleine Grimes

Madelyn Grotefendt

Abigail Hall

Katelyn Harris

Benjamin Hauschild

John Heiderscheid

Sydney Hemken

Katherine Hengehold

Mara Hull

McKenzie Jacober

Lillian James

Tyler Janson

Madelyn Jones

Erin Joy

William Kirk

Colin Knox

Carson Krapf

Stella Kuchta

Marlee Landry

Sarah Lange

Drew Law

Madison Lein

Shelby Markus

Madisyn McGee

Susana Meyer

Andrew Mills

Hayden Moore

Pajtim Mora

Haylee Mueller

Jake Mueller

Samantha Nolen

Darin Olson

Morgan Petry

Katelyn Pollock

Lydia Redmon

Milo Reed-Elliott

Matthew Reid

Tessa Renken

Madison Rensing

Cole Salter

Samantha Sanders

Reece Savant

Jill Schollmeier

Camden Seel

Hudson Sharp

Katelyn Shelton

Trent Sholl

Grace Skiff

Andrew Smith

Christopher Smith

Marlee Smith

Reagan Smith

Dylan Snyders

Calvin Soldan

Lilith Spears

Logan Swanner

Owen Szedlar

Grant Toby

Camp Van

Abigail Vollmar

Colin Walsh

Sydney Weedman

Mackenzie Weisner

Emma Welch

Arianna Winters

Justin Wright

Abigail Zajac

3rd Quarter Honor Roll

11th Grade

Christian Adams

Zoe Ahlers

Jocelyn Allen

Katie Baker

Scottlynn Ballard

Jason Beard

Charles Belobrajdic

Jessica Benson

Anna Blankenship

Katherine Bobinski-Boyd

Ethan Booker

Katelyn Bowman

Tessa Bunselmeyer

Kylie Burg

Olivia Byrne

Ella Cooper

Kilee Crause

Amber Crick

Jacob Davis

William Day

Zyon Demers

Colten Dickmann

Abigail Downes

Isabella Doyle

Jakob Doyle

Katelyn Draper

Darien Durell

Eric Epenesa

Justin Folmer

Tyler Frolik

Hannah Garde

Chase Green

Marie Grimm

Emilee Gulledge

Peyton Hauk

Nicholas Hemken

Akilah Hudson

Corryn Jarrett

Lindsay Johnson

Reed Kaburick

Paul Kampwerth

Jacob Kitchen

Bastian Kraus

Alayna Lammert

Kadin Lieberman

Nicholas Logan

Sophie McDonald

Elizabeth McDougal

Lauren McGarr

Gabriel McGuiggan

Sophia Mohsen

Blake Moss

Nadia Msakni

John Mulvihill

Andrew Neville

Jailyn Nichols

Cooper Nolan

Colton OBrien

Isabella Olson

Daniel Pauk

Rachel Pfile

Madison Rea

Gavin Reames

Gabriella Regalado

Joshua Robinson

Elke Schag

A J Scheffel

Jace Scheibal

Ryan Schelling

Taylor Scott

Abigail Sherrill

Maria Smith

Evan Stamer

Ryan Stewart

Riley Stroehmer

Benjamin Strotheide

Latham Studley

Austin Svoboda

Courtney Tempest

Lydia Thiems

Michaela Tillerson

Alexander Valdez

Lauren Vaughn

Emma Vuagniaux

Megan Walker

Vanessa Walters

Morgan Weiler

Harrison Whitney

Aidan Williams

Kaitlyn Williams

Payton Wolfe

Kurt Wright

Ethan Young

Jackson Zawitkowski

3rd Quarter Honor Roll

12th Grade

Alexis Allen

Morgan Allen

Annabell Ambuel

Andrew Aramowicz

Sierra Barnard

Libby Bateman

Jack Beck

Kaleb Beeler

Jacob Behme

Kalie Bertels

Tristan Blair

Justin Bonner

Connor Bouse

Sierra Brannan

Bryce Broshow

Maori Brown

Toni Brown-Hill

Victoria Brust

Benjamin Byrd

Tyler Calame

Myah Chenault

Christian Davis

Leta DeBardeleben

Bianca Diaz

Peyton Dixon

Elizabeth Doak

Meghan Dustmann

Madison Fagala

Jessica Fosse

Dustin Franke

Carter Fulton

Monique Garrett

Jop Gielingh

Sydney Grammer

Blake Gvillo

Amber Harris

Jon Hinson

Chloe Hoelscher

Kaitlin Hogan

Jaycie Hudson

Aleksandra Ivanov

Meredith Johnson

Eli Kaase

William Kaminski

Bronson Kelley

Peyton Klauber

Blake Klingsick

Elise Krone

Giedre Krotovaite

Rachel Kubicek

Michael Lane

Brendan Latham

Tessa Leapley

Alexander Lohrum

Anna Lombardi

Dawson Loyd

Emily Magruder

Rebecca Markiewicz

Samuel Martin

Dylan Messina

Ethan Metcalf

Steven Meyer

Tess Millard

Ethan Miracle

Madeline Misukonis

Markus Moreno

Mashadah Morocco

Marenike Moyegun

Devan Multidor

Trevor Neumeister

Michael Pinson

Callum Plunk

Miranda Pratte

Roland Prenzler

Hunter Richardson

Noah Robertson

Joseph Russo

Kennedy Scaggs

David Scepurek

Dane Schaake

Drake Schreiber

Jaren Schuette

David Sedor

Emma Sitton

Grayson Slagle

Kent Sleeter

Eric Spurling

Madelyn Stephen

Leilani Vasquez

Aubrey Wagner

Ava Walls

Nolan Weber

Zachary Wedel

Trinity White

Evan Williams

Brittney Yarbrough

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