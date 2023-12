Listen to the story

EDWARDSVILLE - Congratulations to the students who have excelled to the level of Edwardsville High School's Honor Roll and Honor Roll.

Regular honor roll is based on a scale of 3.5 - 3.9 GPA.

High honor roll is based on a scale of 4.0 and greater GPA.

12th Grade High Honor Roll

Ligita Abele

Kennison Adams

Dane Aerne-Moore

Ethan Alexander

Haley Allard

Parker Allen

Myah Archer

Mary Arth

Erika Axtell

Molly Ball

Uranbaigali Bayarjargal

Ezri Beckmann

Grant Berkbigler

Evan Billiter

Ryan Bobb

Megan Bowman

Andrew Bridenbaugh

Taryn Brown

Margaret Brumback

Hannah Burch

Anna Burke

Grace Carlson

Caleb Carnes

Lorie Cashdollar

Kylie Chiapelli

Lucas Clayton

Madalyn Close

Anna Conner

Collin Cox

Tymei Dappert

Aidan Delgado

Izabella Delgado

Molly Denmon

Grace Desse

Lindsey Dial

Sarah Dietzen

Ansley Dorsey

Kyleigh Duboise

Collin Elvers

Jared Engeman

Wyatt Engeman

Ava Fehrmann

Akbar Fidahussain

Bryce Fitzgerald

Hanna Forsting

Zak Francis

Alexandra Freese

Paige Frick

Devonte Fuller

Elizabeth Gaumer

Mitchell George

Grant Gill

Kayla Gluntz

Luke Goeckner

Meghan Gorniak

David Grant

Danielle Greathouse

Matthew Griffin

Rachel Gvillo

Kirsten Halverson

Cole Hampton

Jessica Harris

Riley Hathhorn

Marissa Hayes

Mitchell Heberer

Reid Hendrickson

William Hengehold

Wyatt Hennig

Brenden Hernandez

Robyn Herndon

Maeve Heumann

Anna Hicks

Michael Hoelting

Lindsey Hohlt

Allie Hosto

Austin Huang

Abigail Huffstutler

Abbie Huynh

Meghan Ide

Brittany Jett

Sarah Jobe

Alyssa Johnson

Adrienne Kelley

Aaron Keune

Areej Khan

Zakary Kimble

Darren Kirsch

Emma Knowlton

Sydney Kolnsberg

Griffin Kraut

Anna Kutz

Emma Ladd

Matthew Lawhead

Emma Lazerson

Emma Lewis

Alexander Ligman

Madison Linden-Swafford

Douglas Lloyd

Dawson Loyd

Colin Loyet

Robin Luo

Anthony Maliszewski

Ben Manibusan

Jack Marinko

Olivia Marks

Ryan McFarland

Kilauren McMahon

Christian Meinzen

Andrew Meng

Cierra Mitchell

Gillian Murphey

Joshua Myung

Natalie Nava

Nicolas Nelson

Avery Ogle

Grace Olsen

Jason Pan

Jesse Parrick

Tyarra Pattin

Julia Paul

Grace Pellock

Sarah Pfile

Grace Pizzini

Jesse Plunk

Amber Pocuca

Rachel Pranger

Logan Pursell

Hannah Reed-Elliott

Craig Roberts

Payton Roberts

Xander Roberts

Francesco Romano

Melanie Russell

Ryan Salamon

David Scepurek

Madyson Schreiber

Nicholas Schuette

Justin Schulz

Amber Schwertman

Paige Scott

Ryan Shustrin

Thomas Siganga

Katelyn Singh

Whitney Smith

Haley Sparks

Emilie Sparrow

Melissa Spencer

Hailey Sponeman

Ryan St. Peters

Rachel Stephenson

David Stricker

Dean Stuart

Mikaela Suess

Morgan Swanner

Matthew Swanson

Amal Tamari

Lauren Taplin

Paige Terch

Mary Teske

Lilli Thalmann

Daniel Thomas

Riley Threlkeld

Zachary Timmermann

Lauren Tripp

Nicholas Trueb

Caleb Tucker-Loewe

Alec Van Patten

Skylar Van Ryswyk

Lucas Verdun

Rachel Verdun

Chase Viehman

Rachel Vinyard

Ava Walton

Paige Way

Cal Werths

Jon Wickenhauser

Megan Woll

Natalee Wooff

Elliot Yablonsky

Hannah Zeier

11th Grade High Honor Roll

Kolten Ackerman

Emilee Adams

Katrina Agustin

Morgan Allen

Ryan Ash

Libby Bateman

Anna Beard

Jacob Behme

Tyler Berry

Lukas Bixen

Noah Black

Skylar Bloch

Benjamin Bodenschatz

Grace Bolton

Lindsey Bonk

Connor Bouse

Samantha Boyer

Alexis Boykin

Amari Brooks

Isabella Brown

Lauren Byrd

Christopher Byron

Emilio Carrion

Grace Chapman

Abby Cimarolli

Tara Colligan

John Cooper

Lauren Coulter

Emily Coulter

Teryn Cross

Zachary Crutchfield

Jacob Davis

Macy Deck

Kiara Delgado

Greer DenHouter

Emily Diekemper

Kylea Dietz

Patrick Doolin

Erin Dowdy

Patrick Driscoll

Daniel Duncan

Evan Dunning

Meghan Dustmann

Andreas Ellinas

Anna Elovitz

Anthony Evans

Anna Farrar

Margaret Farrar

Alexandra Fawbush

Zachary Fillback

Maria Fitzgerald

Payton Flowers

Jessica Fosse

Adam Foster

Lorelei Frank

Dustin Franke

Carter Fulton

Jamie Garrison

Jop Gielingh

Spencer Gillaspie

Payton Ginestra

Mc Gobble

Seth Goodman

Sydney Grammer

Katelyn Gregory

Caden Grizzard

Blake Gvillo

Emily Haar

Rebecca Hackett

Allison Hahs

Lauren Hangsleben

Bailey Hanson

Abigail Harmon

Amber Harris

Maxwell Hartmann

Grace Hauch

Maryn Heidt

Lydia Hemings

Katherine Henderson

Emma Hensley

Justin Hinds

Jacob Hinds

Talia Holmes

Tyler Holt

Destiny Hope

Alison Howard

Megan Hubler

Haley Hundelt

Gretchen Iken

Macy Ivie

Joseph Jaworski-Moiles

Claire Jenkins

Kaitlyn John

Meredith Johnson

Emily Jones

Alanna Kaminsky

Mulenga Kapatamoyo

Natalie Karibian

Rebecca Keasey

Ross Kerlin

Alexandra Klamm

Katherine Korasick

Sarah Kraus

Luca Krug

Rachel Kubicek

Brendan Latham

Emma Laughlin

Sarah Lavelle

Rachel Lavick

Tessa Leapley

Elizabeth Levey

Seth Lipe

Anna Lombardi

Christopher Lott

Joey Lu

Lindsey Lucas

Mackenzie Lyerla

Amy Malcharek

Liam McCracken

Annie McGinnis

Benjamin McNabnay

Maren McSparin

Ashley Melosci

Dylan Messina

Alexander Miller

Madelyn Miller

Joshua Mills

Elizabeth Mislan

Lila Motley

Amanda Munzert

Kylee Myers

Abby Nahlik

Maya Noonan

Loewy Noud

Keegan O'Gara

Mackenzie Owens

Joshua Perry

Alexandra Pohl

Tyler Pope

Kylie Raasch

Jack Raffaelle

Delaney Reed

Taegan Riley

Raechel Roberson

Morgan Rockwell

Skyler Romano

Adrienne Rose

Sydney Sahuri

Kennedy Scaggs

Joy Schollmeier

Abigail Schrobilgen

David Sedor

Caleb Shaw

Garrett Short

Hope Shumake

Megan Silvey

Hunter Sitki

Jacob Slosar

Kiara Smidt

Connor Sotelo

Eric Spurling

Blake Stawar

Madelyn Stephen

Molly Stout

Hannah Stuart

Noah Surtin

Harishaan Suthan

Jaydi Swanson

Kay Swanson

Sophia Swarthout

Sean Sweet

Mitchell Sylvies

Emma Tegert

Galina Tennant

Tyler Tepen

Ashlee Thomilson

Corrine Timmermann

Joseph Toscano

Zachary Trimpe

Paige Tulacro

Heather Usher

Cierra Veizer

Matthew Vollmar

Kyle Walsh

Adam Walters

Nathaniel Waple

Reece Watson

Peyton Weaver

Jackson Weller

Madison Wente

Alex Wernex

Claire Wickenhauser

David Wickman

Mackayla Wieter

William Wike

Alyssa Wilson

Regan Windau

Jared Wright

Aaron Young

Matthew Zollner

10th Grade High Honor Roll

Lindsay Ahlers

Zoe Ahlers

Zahra Ali

Eloise Allen

Hannah Almos

Jacquelin Anderson

Maraya Baker

Cyrina Beckmann

Olivia Bell

Jacqueline Benson

Jessica Benson

Anna Blankenship

Muriel Bowen

Anna Brase

Kurt Brase

Anna Bruss

Meghan Burris

Josephine Bushell

Anna Buss

Grant Coffey

Shelby Craft

Ava Cruzan

Alexandra Curtis

Mia Dalla Riva

Abigail Davis

Jacob Davis

William Day

Alecea Dees

Lauren Dial

Melissa Diaz

Justine Dioneda

Kiera Doughty

Abigail Downes

Mathiew Doyle

Evan Driscoll

John Duffy

Ayden El-Khatib

Olivia Fensterman

Julia French

Nathaniel Frey

Elise Fricke

Gwynn Frisbie-Firsching

Kyrah Glaze

Jacqueline Glenn

Jessica Glenn

Shane Greathouse

Shivani Greene

Nathaniel Greenland

Margaret Grieve

Leah Griffin

Henry Gruben

Casey Hansen

Joshua Harris

Caleb Harrold

Brock Hennig

Jonah Herndon

Henry Hupp

Austin Jackels

Morgan James

Amara Jones

Grant Karlas

Miriam Kastens

Makenzi Keller

John Kelley

Eliza Keth

Mackenzie Kimble

Emily Kloostra

Gayathri Kondepati

Abigail Korak

Emily Kramer

Hannah Kramer

Rileigh Kuhns

Ryan Kulasekara

Alayna Lammert

Rylee Langendorf

Elizabeth Lebro

Samuel Lewis

Abigail Loftus

Logan Loftus

Quierra Love

Natalie Loveridge

Bryson Maedge

Dev Mathur

Lauren McCartney

Edgar McClintock

Colleen McCracken

Gabriel McGuiggan

Connor McNabnay

Amanda Mills

Logan Mills

Aubrey Morgan

Lydia Morningstar

Alison Mutz

Javier Nieto

Kailey Noud

McLain Oertle

Denis Pandarakalam

Elizabeth Paschall

Daivi Patel

Calvin Perkins

Layne Pfund

Jack Pifer

Ashley Pizzini

Danielle Polinske

William Range

Gabrielle Rasche

Lawson Redmon

Usma Rizvi

Samantha Rojas

Riley Salmi

William Schueler

Carli Scott

Daniel Searcy

Isabelle Sitki

Adam Sneed

Dara Stack

Sam Stearns

Ashley Stephenson

Sydni Stevens

Meredith Stump

Austin Svoboda

Elizabeth Thompson

Hannah Thompson

Michaela Tillerson

Caitlin Towell

Garrett Valley

Kristen Valley

Kamryn Van Arsdale

Barrett Van

McKenna Vereeke

Elizabeth Viox

Emma Vuagniaux

Zachary Walters

Jaidyn Webb

Trevor Welsh

Brooke Wesley

Lauren Whaley

Joshua Whittenburg

Amanda Wickman

Alyson Yablonsky

Emma Youchoff

Andi Zabotka

William Zupanci

9th Grade High Honor Roll

Mason Ahlers

Alexis Allaria

Jillian Allen

Emily Amick

Celeste Arnett

Elannore Bester

Benjamin Blake

Seth Blakemore

Claire Bouse

Brienna Bowers

Elizabeth Brasel

Elena Brown

Jackson Budwell

Gracelyn Burroughs

Jonathan Burroughs

Andrew Byer

Quinlan Chavez

Riley Chitwood

Elizabeth Dawson

Mara Day

Kevin DeConcini

Jonah Deem

Alicia Diaz

Cole Dickinson

Jacob Duelm

Isabelle East

John Eska

Sarah Fidahussain

Kiley Fisher

Dailyn Fohey

Lydia Foster

Lyla Foushee

Lauren Gander

Elizabeth Gaughan

Haley Gebauer

Zackery Gibbs

Jordyn Ginestra

Rachel Goebel

Orion Gregory

Phoebe Gremaud

Madeleine Grimes

Autumn Grinter

Isabella Grinter

Savannah Grinter

Felicity Guttmann

Drew Gvillo

Grace Hackett

Abigail Hall

Ryan Hampton

Sarah Harmon

Benjamin Hauschild

Madison Hawley

Lillian Heddinghaus

Alexis Hendricks

Katherine Hengehold

Brooke Henry

Emma Herman

Tayler Hope

Rhianna Huebner

McKenzie Jacober

Lillian James

Daniel Jarvis III

Ryan Jenkins

Sophie Jobe

Arianna Johnson

Anna Keune

Emma Krumm

Stella Kuchta

Annalise Kuhlman

Michael Kwasa

Sarah Lange

Madison Lein

Aidan Leopold

Joanna Leston

Abby Liu

Kaitlyn Loyet

Emma Malawy

Elise Manning

Morgan Marshall

Camryn Marteeny

Dhruv Mathur

Eli McLean

Olivia Melosci

Jordan Mercer

Susana Meyer

Katelyn Milford

Andrew Mills

Andrew Mink

Brynn Miracle

Anastacia Muratov

Allison Naylor

Maria Orozco Araujo

Eileen Pan

Claire Paul

Austin Payne

Nathaniel Perry

Morgan Petry

Alec Pizziferro

Kyle Polson

Jessica Pool

Michael Pritchard

Noah Range

Brooke Rawson

Cassidy Reaka

Matthew Reid

Madison Rensing

Julia Ribbing

Elijah Rinkel

Amal Rizvi

Katelynne Roberts

Cole Salter

Samantha Sanders

Jill Schollmeier

Kaleigh Schwertman

Sondra Scoggin

Seth Smidowicz

Rayne Smith

Clayton Snyders

Joseph Sommer

Savannah Stacknick

John Starck

Mitchell Steinkuehler

Marian Steinmann

Sarah Stuiber

Storm Suhre

Logan Swanner

Chloe Thayn

Morgan Tulacro

Linnea Turner

Abigail Vollmar

Elliot Voss

Landon Vuagniaux

Rylee Warmouth

Luke Warnecke

Preston Weaver

Elaine Wei

Mackenzie Weisner

Brennan Weller

Mason Wilke

Holly Williams

Jack Wise

Justin Wright

Kenna Wyatt

Ava Zeller

Hellen Zheng

12th Grade Honor Roll

James Akeman

Delaney Allan

Victoria Andersen

Maria Arzuagas

Kayla Ayoub

Kristin Baer

Hannah Beck

Sydney Biethman

Tyler Bottens

Neal Bozark

Audrey Bridges

Maegen Brown

Kharia Buford

Michael Bugger

Jacob Burroughs

Caleb Byrd

Jessie Charpentier

Grant Connoyer

Sheyenne Daughrity

Mitchell Davis

Clara Dawson

Elaine Day

Haley Deem

Warner Evans

James Foppe

Cole Frizzo

Bridgett Gain

Sophie Gianaris

Chase Gockel

Alexander Gray

Rachael Gray

Spencer Gray

Kendra Griggs

Ryan Grimm

Remington Grosze

Paige Hamel

Dakota Harlan

Tanner Hartman

Jordyn Henricks

Daniel Hentz

Celine Hernandez

Ethan Hoefer

Kaitlin Hogan

Connor Holt

Trevor Huene

Jack Hultz

Caylie Hurtte

Tristan Jones

Lucy Koncurat

Antonio Konradt

Stanley Lucas

Ryan Luer

Morgan Mantei

Cameron Marsh

Kate Martin

Samantha McGowan

Samuel Megbolugbe

Morgan Mollett

Rachel Mullican

Jacob Mulvihill

Daniel Myers

Blake Neville

Timothy Nolen

Jackson O'Leary

Delaney Pallas

Joseph Paolucci

Graham Peterson

Madeline Pierce

Callum Plunk

Jonathan Ratterman

Elizabeth Rice

Madison Richey

Zoe Robinson

Hope Roderick

Bailey Ruesch

Benjamin Ryan

Breanna Sak

Pinheiro Sampaio

Ethan Schmidt

Erik Schober

Elijah Schon

Cecelia Schumacher

Kayla Seest

Willem Skigen

Kristine Skinner

Maxwell Smidowicz

Austin Sparks

Reagan Stanfill

Stephen Stewart

Sophia Swalley

Alison Swearingen

Michael Taplin

Devin Trice

Chloe Turner

Jocelyn Wagner

Dustin Walls

Alex Wang

Cale Warrer

Emily Webb

Tanner White

11th Grade Honor Roll

Alexis Allen

Annabell Ambuel

Zyer Anoth

Halee Baker

Sierra Barnard

Benjamin Basarich

Todd Baxter

Grace Becker

Tristan Blair

Justin Bonner

Matthew Boyer

Sierra Brannan

Lukas Brase

Lauren Brown

Maori Brown

Toni Brown-Hill

Anastasia Castle

Myah Chenault

Christina Clark

Samuel Clark

Kennedi Crawford

Abigail Davey

Leta DeBardeleben

Peyton Dixon

Elizabeth Doak

Allyson Douglas

Tyler Duty

Noah Eagle

Mason Evans

Annie Fawbush

Ashley Fenton

Tayler Fusaro

Monique Garrett

Kailea Garvey

Laura Giguere

Bryce Glisson

Hannah Green

Lynde Hampton

Rachel Hampton

Samantha Hartnagel

Ryan Hellmann

Chloe Hoelscher

Vanessa Hovey

Jaycie Hudson

Morgan Hulme

Aleksandra Ivanov

Lauren Jenkins

William Kaminski

Bronson Kelley

Peyton Klauber

Blake Klingsick

John Kocevar

Joshua Krausz

Elise Krone

Samuel Lance

Michael Lane

Sierra Lane

Emmanuel Leyva

Katherine Lickert

Samantha Linck

Emily Magruder

Trinity Martin

Noah May

Teagan McKechnie

Rachel McTague

Ethan Metcalf

Steven Meyer

Kayla Mikhayel

Christina Mills

Ethan Miracle

Madeline Misukonis

Trenton Moore

Haylee Morgan

Nathaniel Moss

Adrianne Newbold

Emma O'Boyle

Hailee O'Dell

Joseph Odorizzi

Joshua Ohl

Lauren Parker

Miranda Pratte

Roland Prenzler

Severine Rebmann

Joshua Reed

Hunter Richardson

Noah Robertson

Malik Robinson

Sophia Schaefer

Jaren Schuette

Christopher Scott

James Scott

Emma Sitton

Julianna Smith

Cami Stieren

Austin Sullivan

Stella Swalley

Jade Townsend

Jaeden Townsend

Leilani Vasquez

Kayleigh Wallace

Ava Walls

Wyatt Waltenberger

Elizabeth Ward

Caden Watters

Katherine White

Evan Williams

Jeannette Wood

Alexandra Wren

10th Grade Honor Roll

Emily Anderson

Katie Baker

Scottlynn Ballard

Khary Bausily

Jason Beard

Charles Belobrajdic

Hannah Bielicke

Andrew Billhartz

Katherine Bobinski-Boyd

Madison Bock

Ethan Bogner

Katelyn Bowman

Tessa Bunselmeyer

Michael Coles

Sabrina Copple

Kilee Crause

Madalynn Davis

Leonardo De La Torre Cruz

Andrew Delmore

Tyler Depper

Colten Dickmann

Isabella Doyle

Katelyn Draper

Hayley Earnhart

Gabriel Eitzmann

Joshua Fenner

Grace Gassiraro

Marie Grimm

Trent Hansel

Paige Hendrickson

Alexandria Hicks

Nathanael Johnson

Reed Kaburick

Paul Kampwerth

Joshua Klein

Tess Kruse

Henry Lingafelter

Bruce Lowry

Madeleine Loyet

Troy Marchetto

Tamia McCray

Elizabeth McDougal

Devin McVey

Maurice Miner

Joseph Moore

Blake Moss

Nadia Msakni

John Mulvihill

Jack Nafziger

Andrew Neville

Natalie Niehaus

Cooper Nolan

Matteson Norton

Colton O'Brien

Isabella Olson

Harrison Padon

Rachel Pfile

Joseph Picarella

Madison Rea

Joshua Robinson

Jonathan Rothert-Radzom

Jace Scheibal

Kylie Schumacher

Max Sellers

Abigail Sherrill

Eian Sims

Maria Smith

Karmanpreet Sohal

Olivia Sotelo

Hunter Stellhorn

Daisy Stevenson

Benjamin Strotheide

Lydia Thiems

Blake Throneberry

Jocelyn Tiller

Mark Tucker

Lauren Vaughn

Megan Walker

Sydney Webber

Morgan Weiler

Harrison Whitney

Andre Wilke

Aidan Williams

Colin Williams

Payton Wolfe

9th Grade Honor Roll

Canon Adams

Paola Arana

Rogelio Berumen

Aidan Birkner

Eli Bland

Jacob Blume

Jack Bostick

Abigail Calhoon

Patrick Cheatham

Kaden Chiapelli

Stephen Cromer

Madilyn Curry

Robert Dacus

Melinna Diaz

Lydia Donaldson

Addison Donelson

Jacob Fearon

Robert Ferratto

Chloe Fuller

Olivia Gebhardt

Gabriella Gomez

Shane Goodman

Alexis Gorniak

Lino Gramaglia

Connor Gramke

Cameron Grant

Olivia Gray

Nicholas Greenland

Madelyn Grotefendt

Amanda Gusewelle

Ashley Haines

Kristopher Harbison

Alexa Harris

Katelyn Harris

John Heiderscheid

Dylan Hillmer

Mara Hull

Lauren Jacober

Tyler Janson

Leah Johnson

Madelyn Jones

Kirsten Kaminski

Ava Kayich

Maxwell Kent

Breanna Kircher

William Kirk

Sarah Knowlton

Colin Knox

Joseph Korasick

Zoey Kue

Madison Kuethe

Marlee Landry

Drew Law

Stuart Lech

Hailey Lincoln

Shelby Markus

Amanda Mayfield

Briana McQueen

Jacob Mertz

Quinn Middleton

Matthew Miller

Kyle Modrusic

Pajtim Mora

Andrew Mouldon

Haylee Mueller

Samantha Nolen

Zackary Noll

Nathan Norman

Darin Olson

Jack Perulfi

Jack Pizziferro

Katelyn Pollock

Lydia Redmon

Milo Reed-Elliott

Tessa Renken

Reece Savant

Jordan Schlueter

Katelyn Shelton

Trent Sholl

Amber Siatkowski

Grace Skiff

Mabry Slagle

Andrew Smith

Marlee Smith

Drake Springman

Connor Surtin

Owen Szedlar

Malinda Tedrick

Taylor Thierman

Grant Toby

Gabrielle Trauernicht

Macy Updyke

Colin Walsh

Henry Wang

Sydney Weedman

Emma Welch

Chase West

Kermit Winslow

Peter Yoon

Abigail Zajac

