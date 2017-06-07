Edwardsville High School announces fourth quarter honor roll
EDWARDSVILLE - Congratulations to the students who have excelled to the level of Edwardsville High School's Honor Roll and Honor Roll.
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Regular honor roll is based on a scale of 3.5 - 3.9 GPA.
High honor roll is based on a scale of 4.0 and greater GPA.
12th Grade High Honor Roll
Michael Adams
Nicholas Allen
Cassady Anderson
Bianca Arana
James Ariail
McKenna Atkins
Eden Ayoub
Jada Baker
Matthew Barton
Emily Behme
Benjamin Bequette
Isaac Bertels
Jackson Best
Tyler Bomar
Kelly Bonk
Savannah Brannan
Kennedi Brown
Nicholas Brunnworth
Michael Bugger
Matthew Busse
Caleb Byrd
Tanner Chavez
Joshua Chung
Molly Clarkson
Riley Coad
Morgan Colbert
Dakota Copple
Abigail Crabtree
Brynn Cross
Emily Crutchfield
Rachel Cruzan
Alec Curran
Margaret Curtis
Emma Dawson
Jacob DeBouck
Gwenneth DenHouter
Julianna Determan
Emily Dickerson
Brenden Dickmann
Isabella Divine
Lauren Dodson
Samuel Downes
Lawrence Eastman
Barbara Ellis
Cameron Ellsworth
Jennie Ellsworth
Chase Farmer
Tyler Farrar
Zachariah Fensterman
Charles Ferratto
Colin Fischer
Joseph Fitzgerald
Madelyn Foster
Raven Frank
Noah Frew
Helena Frisbie-Firsching
Mikayla Fry
James Fulton
Rylie Fusaro
Alexandra Gabriel
Jordan Garella
Collin Garvey
Joseph Gassiraro
Kameron Gausling
Michael Glisson
Morgan Goebel
Sarah Goldacker
Matthew Griebe
Lilyanne Grieve
Hannah Griffin
Philip Griffin
Bailey Grinter
Andrea Gross
Jacob Grosze
Nicholas Guetterman
Chase Gulledge
Amanda Gunderson
Logan Hahs
Kathryn Hajny
Emily Hayes
Colton Higgerson
Andrew Holderer
Kerrington Holland
Raylee Hook
Desire' Huene
Jack Hultz
Kyle Hylla
Faheem Jafri
Lindsey James
Anna Johnson
Katelyn Johnson
Caroline Kaminsky
Ian Klein
Riley Kloostra
Jasmyn Kloster
Oliver Knapp
McKenna Knobeloch
Nathaniel Kolesa
Sophie Kraus
Jessica Krebs
Matthew Kundrick
Sara LaCicero
Madison Lammert
Mercedes Langston
Meghan Lanzante
Samantha Leapley
Sarah Lenhardt
Benjamin Lombardi
Dawson Loyd
Alexandra Lunn
Katherine Lynn
Rebecca Lynn
Riley Mackey
Savannah Maloney
Rory Margherio
Nara Markowitz
Taylor Mateyka
Samuel McCormick
Kathleen McCracken
Madalyn McDaniel
Sidney McLean
Elaine McWhorter
Alison Meehan
Gavin Menk
Nicole Meyer
Maria Mezo
Mirela Minkova
Miranda Mobley
Emma Moore
Erin Morrisey
Isaiah Mueller
Rylie Murray
Benjamin Musec
Mallory Mushill
Amanda Mutz
Elaine Myers
Hannah Nafziger
Jared Nosser
Darla Opel
Riley Patterson
Spencer Patterson
Grace Perry
Daniel Picchiotti
Michael Picchiotti
Brett Polinske
Jason Queen
Luke Raffaelle
Jeanna Roman
Amanda Sakadaris
Hannah Scaggs
Caitlyn Scheibal
Julann Scheibal
Benjamin Schlueter
Jacob Schoenthal
Emily Schroeder
Curtis Sellers
Christine Sheriff
Spencer Sholl
Makenzie Silvey
Luniva Singh
Jamie Skigen
Amber Sommer
Molly Spangenberg
Katrina Springman
Connor Stewart
Sean Swanson
Julia Sylvies
Camille Taylor
Emma Taylor
Amy Terry
Jane Thompson
Brian Tiahrt
Emily Troske
Julia Tsertsvadze
Noni Updyke
Claudia Vazquez-Flanigan
Victoria Vegher
Mercedes Velez
Alyssa Voepel
Jack Vuagniaux
John Wasmuth
Zachary Way
Mary Webb
Jade Weber
Erik Weiler
Kayla Weinacht
Chase Wernex
Ashlin West
Mark White
Joshua Wilburn
Rana Wilken
Emily Will
Bailey Williams
Braydon Williams
Kaylynn Williamson
Hannah Willmore
Megan Winston
Megan Wyatt
Elliot Yablonsky
Andrew Yancik
Madison Young
11th Grade High Honor Roll
Kennison Adams
Dane Aerne-Moore
James Akeman
Delaney Allan
Parker Allen
Andrew Aramowicz
Myah Archer
Mary Arth
Erika Axtell
Sydney Balding
Ezri Beckmann
Hannah Benson
Grant Berkbigler
Sydney Biethman
Evan Billiter
Megan Bowman
Andrew Bridenbaugh
Taryn Brown
Anna Burke
Lorie Cashdollar
Jessie Charpentier
Kylie Chiapelli
Lucas Clayton
Madalyn Close
Anna Conner
Collin Cox
Alexis Cummings
Haley Deem
Izabella Delgado
Grace Desse
Lindsey Dial
Sarah Dietzen
Ansley Dorsey
Jared Engeman
Wyatt Engeman
Ava Fehrmann
Akbar Fidahussain
Bryce Fitzgerald
James Foppe
Zak Francis
Devonte Fuller
Courtney Genovese
Grant Gill
Kayla Gluntz
Luke Goeckner
Meghan Gorniak
David Grant
Spencer Gray
Danielle Greathouse
Matthew Griffin
Ryan Grimm
Rachel Gvillo
Kirsten Halverson
Jessica Harris
Tanner Hartman
Riley Hathhorn
Marissa Hayes
Mitchell Heberer
Leatrice Hein
William Hengehold
Wyatt Hennig
Brenden Hernandez
Robyn Herndon
Maeve Heumann
Anna Hicks
Michael Hoelting
Lindsey Hohlt
Allie Hosto
Austin Huang
Abigail Huffstutler
Caylie Hurtte
Abbie Huynh
Meghan Ide
Brittany Jett
Sarah Jobe
Alyssa Johnson
Sydney Joslyn
Emily Joyce
Adrienne Kelley
Aaron Keune
Areej Khan
Zakary Kimble
Darren Kirsch
Emma Knowlton
Sydney Kolnsberg
Griffin Kraut
Anna Kutz
Matthew Lawhead
Emma Lazerson
Emma Lewis
Alexander Ligman
Dylan Loyd
Colin Loyet
Ryan Luer
Robin Luo
Airiana Madrid
Ben Manibusan
Jack Marinko
Cameron Marsh
Ryan McFarland
Kilauren McMahon
Christian Meinzen
Andrew Meng
Dane Miller
Joshua Myung
Natalie Nava
Nicolas Nelson
Blake Neville
Avery Ogle
Jackson O'Leary
Jason Pan
Joseph Paolucci
Graham Peterson
Madeline Pierce
Grace Pizzini
Amber Pocuca
Emily Potter
Rachel Pranger
Logan Pursell
Hannah Reed-Elliott
Abbigail Reynolds
Madison Richey
Payton Roberts
Zoe Robinson
Francesco Romano
David Scepurek
Nicholas Schuette
Justin Schulz
Amber Schwertman
Paige Scott
Ryan Shustrin
Katelyn Singh
Maxwell Smidowicz
Amber Smith
Whitney Smith
Emilie Sparrow
Melissa Spencer
Hailey Sponeman
Ryan St. Peters
LeAnn Steinbrook
Jacob Stellhorn
Rachel Stephenson
Stephen Stewart
David Stricker
Dean Stuart
Mikaela Suess
Morgan Swanner
Matthew Swanson
Amal Tamari
Lauren Taplin
Paige Terch
Mary Teske
Lilli Thalmann
Daniel Thomas
Zachary Timmermann
Lauren Tripp
Nicholas Trueb
Caleb Tucker-Loewe
Chloe Turner
Skylar Van Ryswyk
Chase Viehman
Rachel Vinyard
William Wallace
Ava Walton
Paige Way
Jon Wickenhauser
Megan Woll
Natalee Wooff
Hannah Zeier
Addasyn Zeller
10th Grade High Honor Roll
Kolten Ackerman
Emilee Adams
Katrina Agustin
Morgan Allen
Ryan Ash
Lukas Bixen
Noah Black
Grace Bolton
Lindsey Bonk
Justin Bonner
Matthew Boyer
Samantha Boyer
Alexis Boykin
Amari Brooks
Isabella Brown
Benjamin Byrd
Lauren Byrd
Christopher Byron
Eunice Chung
Abby Cimarolli
Tara Colligan
Emily Coulter
Lauren Coulter
Zachary Crutchfield
Jacob Davis
Macy Deck
Kiara Delgado
Greer DenHouter
Patrick Doolin
Patrick Driscoll
Daniel Duncan
Evan Dunning
Meghan Dustmann
Anna Elovitz
Anthony Evans
Anna Farrar
Margaret Farrar
Alexandra Fawbush
Annie Fawbush
Zachary Fillback
Aniyah Fletcher
Zanayah Flores
Jessica Fosse
Adam Foster
Lorelei Frank
Dustin Franke
Jamie Garrison
Jop Gielingh
Spencer Gillaspie
Payton Ginestra
McKinlee Gobble
Sydney Grammer
Caden Grizzard
Emily Haar
Rebecca Hackett
Jeffrey Hampton
Lynde Hampton
Lauren Hangsleben
Maxwell Hartmann
Grace Hauch
Katherine Henderson
Talia Holmes
Tyler Holt
Destiny Hope
Vanessa Hovey
Alison Howard
Haley Hundelt
Macy Ivie
Joseph Jaworski-Moiles
Claire Jenkins
Meredith Johnson
Emily Jones
Alanna Kaminsky
Mulenga Kapatamoyo
Rebecca Keasey
Katherine Korasick
Sarah Kraus
Rachel Kubicek
Samuel Lance
Emma Laughlin
Sarah Lavelle
Rachel Lavick
Katherine Lickert
Seth Lipe
Joey Lu
Lindsey Lucas
Mackenzie Lyerla
Amy Malcharek
Liam McCracken
Benjamin McNabnay
Maren McSparin
Ashley Melosci
Alexander Miller
Madelyn Miller
Joshua Mills
Lila Motley
Marenike Moyegun
Amanda Munzert
Kylee Myers
Abby Nahlik
Maya Noonan
Loewy Noud
Mackenzie Owens
Joshua Perry
Alexandra Pohl
Kylie Raasch
Jack Raffaelle
Delaney Reed
Taegan Riley
Raechel Roberson
Morgan Rockwell
Skyler Romano
Adrienne Rose
Joy Schollmeier
Abigail Schrobilgen
Matthew Sharoni
Garrett Short
Hope Shumake
Megan Silvey
Kiara Smidt
Blake Stawar
Molly Stout
Hannah Stuart
Noah Surtin
Harishaan Suthan
Jaydi Swanson
Sophia Swarthout
Sean Sweet
Mitchell Sylvies
Galina Tennant
Tyler Tepen
Ashlee Thomilson
Corrine Timmermann
Joseph Toscano
Jade Townsend
Jaeden Townsend
Zachary Trimpe
Paige Tulacro
Cierra Veizer
Kyle Walsh
Adam Walters
Nathaniel Waple
Reece Watson
Caden Watters
Peyton Weaver
Madison Wente
Alex Wernex
Claire Wickenhauser
David Wickman
Alyssa Wilson
Regan Windau
Jared Wright
Aaron Young
Matthew Zollner
9th Grade High Honor Roll
Lindsay Ahlers
Zoe Ahlers
Zahra Ali
Eloise Allen
Hannah Almos
Jacquelin Anderson
Ian Bailey
Maraya Baker
Cyrina Beckmann
Jacqueline Benson
Katrina Benson
Hannah Bielicke
Anna Blankenship
Katherine Bobinski-Boyd
Muriel Bowen
Kurt Brase
Anna Bruss
Meghan Burris
Anna Buss
Grant Coffey
Ava Cruzan
Mia Dalla Riva
Ethan Daly
Abigail Davis
Leonardo De La Torre Cruz
Alecea Dees
Lauren Dial
Gaylen Dimick
Justine Dioneda
Kiera Doughty
Isabella Doyle
Jakob Doyle
Mathiew Doyle
Evan Driscoll
John Duffy
Hayley Earnhart
Ayden El-Khatib
Julia French
Nathaniel Frey
Elise Fricke
Gwynn Frisbie-Firsching
Grace Gassiraro
Kenneth Giese
Kyrah Glaze
Jacqueline Glenn
Jessica Glenn
Chase Green
Shivani Greene
Nathaniel Greenland
Margaret Grieve
Henry Gruben
Casey Hansen
Joshua Harris
Caleb Harrold
Nicholas Hemken
Brock Hennig
Jonah Herndon
Alexandria Hicks
Zachary Hunter
Henry Hupp
Austin Jackels
Corryn Jarrett
Reed Kaburick
Paul Kampwerth
Grant Karlas
Miriam Kastens
Makenzi Keller
John Kelley
Eliza Keth
Mackenzie Kimble
Joshua Klein
Emily Kloostra
Gayathri Kondepati
Emily Kramer
Hannah Kramer
Tess Kruse
Ryan Kulasekara
Alayna Lammert
Elizabeth Lebro
Samuel Lewis
Jason Liu
Abigail Loftus
Logan Loftus
Quierra Love
Natalie Loveridge
Bruce Lowry
Benjamin Lunn
Bryson Maedge
Dev Mathur
Lauren McCartney
Edgar McClintock
Colleen McCracken
Connor McNabnay
Amanda Mills
Logan Mills
Aubrey Morgan
Nadia Msakni
Alison Mutz
Natalie Niehaus
Javier Nieto
Matteson Norton
Kailey Noud
Denis Pandarakalam
Daivi Patel
Jack Pifer
Ashley Pizzini
Danielle Polinske
William Range
Gabrielle Rasche
Lawson Redmon
Usma Rizvi
Samantha Rojas
Riley Salmi
William Schueler
Kylie Schumacher
Carli Scott
Daniel Searcy
Maria Smith
Adam Sneed
Karmanpreet Sohal
Dara Stack
Sam Stearns
Sydni Stevens
Latham Studley
Meredith Stump
Austin Svoboda
Elizabeth Thompson
Jocelyn Tiller
Michaela Tillerson
Caitlin Towell
Mark Tucker
Garrett Valley
Kristen Valley
Kamryn Van Arsdale
Barrett Van
McKenna Vereeke
Elizabeth Viox
Emma Vuagniaux
Zachary Walters
Morgan Weiler
Trevor Welsh
Brooke Wesley
Lauren Whaley
Joshua Whittenburg
Amanda Wickman
Aidan Williams
Payton Wolfe
Alyson Yablonsky
Emma Youchoff
Andi Zabotka
12th Grade Honor Roll
Brian Baggette
Blair Baugher
Allysiah Belt
Alan Benson
Logan Bielicke
L'oreal Boyd-Harper
Eric Brammeier
Spencer Burbach
Kade Burns
Mackenzie Cadagin
Veronica Carrow
Jason Clark
Taija Cook
Olivia Cope
Alexander Daly
Christian Davis
Lucas Davis
Rebecca Dean
Rebecca Delin
Erin Delmore
Meredith Dodson
Veronica Fields
Ethan Flatt
Laura Forsyth
Andrew Frank
Ryleigh Franklin
Alexandra Furfaro
Juleigh Furry
Isaac Garrett
Cheyenne Grenaway
Hayley Grimm
Jack Grimm
Miranda Gusewelle
Sarah Hangsleben
Darryl Harlan
Lawrence Hartman
Matthew Heaton
Chandler Henson
Benjamin Hickman
Kaitlin Hogan
Kara Holder
Karli Hubbard
Natalie Hubert
Cameron Johnston
Logan Jones
Cameron Kelahan
Nathan Klein
Colton Klenke
Abigail Knight
Brendan Korak
Micah Korasick
John Krekovich
Benjamin Linck
Emma Lipe
Jarod Long
Katie Malcharek
Ethan Manley
Ian McAtee
Evan Meyers
Amber Miller
Kamali Mitchell
Isaac Mizel
Zachary Modrusic
Tyler Morris
Avalyn Mosby
Joel Mueller
Anna Mulford
Madison Niesciur
Hunter Noud
Jesse Parrick
Tyarra Pattin
Ethan Payne
Kathleen Pennington
Jessica Peters
Callum Plunk
Callista Poiter
Campbell Potter
Alexis Pulliam
Cody Reyman
Kyleigh Roberts
Hannah Rolens
Shelbey Saye
Tess Secor
Nathan Sedor
Edward Sims Jr
Jaren Smidt
Kaitlyn Smith
Makinsey Smith
Joseph Stahl II
Eleanor Stamer
Danielle Steele
Katrianna Stern-Ritter
Grant Thiede
Elizabeth Thomas
Ian Thomas
Caitlyn Thompson
Devonte' Tincher
Joseph Towner
Hannah Townzen
Caitlyn Violet
Craig Whitaker
Kaylie Wilson
August Windau
Benjamin Womack
11th Grade Honor Roll
Haley Allard
Caleb Blakemore
Ryan Bobb
Audrey Bridges
Morgan Brown
Margaret Brumback
Hannah Burch
Kyle Burch
El Burkhead
Caleb Carnes
Paige Carter
Grant Connoyer
Alison Conway
Audrey Crader
Tymei Dappert
Myles Daugherty
Sheyenne Daughrity
Natasha Davis
Elaine Day
Aidan Delgado
Molly Denmon
Kyleigh Duboise
Collin Elvers
Dalton Ferris
Alexandra Freese
Bridgett Gain
Elizabeth Gaumer
Sophie Gianaris
Chase Gockel
Morgan Gray
Rachael Gray
Remington Grosze
Zachary Hale
Paige Hamel
Cole Hampton
Dakota Harlan
Caitlin Henseler
Daniel Hentz
Ethan Hoefer
Connor Holt
Maisie Jett
Andrew Jones
Eli Kaase
Zoe Kienstra
Emma Ladd
Jaylen Lewis
Madison Linden-Swafford
Douglas Lloyd
Kara Lowry
Stanley Lucas
Anthony Maliszewski
Olivia Marks
Kate Martin
Jacob Milton
Cierra Mitchell
Madeleine Moffett
Jacob Mulvihill
Gillian Murphey
Xavier Ojeda
Grace Olsen
Brooke Ory
Shauna Parker
Julia Paul
Sarah Pfile
Jesse Plunk
Hayden Roberts
Xander Roberts
Alisha Romann
Bailey Ruesch
Blake Runyon
Melanie Russell
Ryan Salamon
Carla Sampaio Pinheiro
Cole Scarbrough
Ethan Schmidt
Mark Schoolman
Kayla Seest
Taylor Seilheimer
Thomas Siganga
Willem Skigen
Kristine Skinner
Austin Smith
Haley Sparks
Reagan Stanfill
Michael Taplin
Riley Threlkeld
Alec Van Patten
Lucas Verdun
Matthew Voltz
Jocelyn Wagner
Emily Webb
Madison Weimer
Cal Werths
Carson Whitney
Alana Wilkerson
Destiny Williams
10th Grade Honor Roll
David Ahrens
Alexis Allen
Annabell Ambuel
Joshua Anderson
Maddison Arseneaux-Castillo
Sierra Barnard
Benjamin Basarich
Grace Becker
Jacob Behme
Tyler Berry
Tristan Blair
Skylar Bloch
Kallista Booker-Rhodes
Connor Bouse
Sierra Brannan
Lukas Brase
Brianna Brasfield
James Bright
Lauren Brown
Maori Brown
Anastasia Castle
Grace Chapman
Christina Clark
Layla Cooley
Abigail Davey
Leta DeBardeleben
Bianca Diaz
Emily Diekemper
Elizabeth Doak
Erin Dowdy
Tyler Duty
Andreas Ellinas
Maria Fitzgerald
Payton Flowers
Carter Fulton
Monique Garrett
Kailea Garvey
Laura Giguere
Bryce Glisson
Seth Goodman
Bailey Hanson
Abigail Harmon
Amber Harris
Samantha Hartnagel
Maryn Heidt
Ryan Hellmann
Lydia Hemings
Emma Hensley
Jacob Hinds
Justin Hinds
Jon Hinson
Megan Hubler
Gretchen Iken
Aleksandra Ivanov
Lauren Jenkins
Taylor Jennings
Kaitlyn John
Dylan Johnson
Natalie Karibian
Bronson Kelley
Ross Kerlin
Alexandra Klamm
John Kocevar
Joshua Krausz
Elise Krone
Luca Krug
Tessa Leapley
Elizabeth Levey
Anna Lombardi
Christopher Lott
Sean Marsteller
Teagan McKechnie
Rachel McTague
Dylan Messina
Ethan Metcalf
Christina Mills
Elizabeth Mislan
Madeline Misukonis
Zoe Monroe
Trenton Moore
Mitchell Nolan
Emma O'Boyle
Joshua Ohl
Lauren Parker
Michael Pinson
Tyler Pope
Miranda Pratte
Severine Rebmann
Noah Robertson
Malik Robinson
Sydney Sahuri
Kennedy Scaggs
Meara Schaefer
Jaren Schuette
David Sedor
Emma Sitton
Jacob Slosar
Drew Smith
Julianna Smith
Connor Sotelo
Eric Spurling
Madelyn Stephen
Kody Sterkis
Cami Stieren
Stella Swalley
Kay Swanson
Emma Tegert
Kayla Toenyes
Heather Usher
Matthew Vollmar
Jonathan Voltz
Tiana Washington
Jackson Weller
Katherine White
Mackayla Wieter
9th Grade Honor Roll
Jocelyn Allen
Emily Anderson
Kaitlin Baker
Scottlynn Ballard
Khary Bausily
Jason Beard
Kaden Beeler
Olivia Bell
Jessica Benson
Ethan Bogner
Elise Bollinger
Anna Brase
Beauregard Braundmeier
Josephine Bushell
Olivia Byrne
Gwendalyn Calvo
Erynn Colligan
Brennen Collins
Ella Cooper
Sabrina Copple
Shelby Craft
Alexandra Curtis
Jacob Davis
Madalynn Davis
William Day
Colten Dickmann
Abigail Downes
Katelyn Draper
Mario Emanuel
Joshua Fenner
Olivia Fensterman
Hannah Garde
Raegene Gardner
Shane Greathouse
Leah Griffin
Marie Grimm
Emilee Gulledge
Trent Hansel
Peyton Hauk
Paige Hendrickson
Akilah Hudson
Hunter James
Alexis Jones
Amara Jones
Abigail Korak
Rileigh Kuhns
Rylee Langendorf
Kadin Lieberman
Henry Lingafelter
John Link
Nicholas Logan
Madeleine Loyet
Troy Marchetto
Tamia McCray
Elizabeth McDougal
Gabriel McGuiggan
Taylor McOlgan
Devin McVey
Maurice Miner
Joseph Moore
Lydia Morningstar
John Mulvihill
Jack Nafziger
Andrew Neville
Cooper Nolan
McLain Oertle
Elizabeth Paschall
Zachary Paul
Allison Paur
Layne Pfund
Joseph Picarella
Anna Potter
George Rasmussen
Madison Rea
Everett Roseman
Adam Sarabia
Jace Scheibal
Ryan Schelling
William Schuster
Max Sellers
Olivia Sotelo
Evan Stamer
Ashley Stephenson
Benjamin Strotheide
Ellery Tyrrell
Brenda Untama
Lauren Vaughn
Annabelle Watkins
Sydney Webber
Colin Williams
Jaden Willis
Kurt Wright
Nathan Zickuhr
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