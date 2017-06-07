Edwardsville High School announces fourth quarter honor roll Listen to the story Your device does not support the audio. EDWARDSVILLE - Congratulations to the students who have excelled to the level of Edwardsville High School's Honor Roll and Honor Roll. Regular honor roll is based on a scale of 3.5 - 3.9 GPA. High honor roll is based on a scale of 4.0 and greater GPA. 12th Grade High Honor Roll Michael Adams

Nicholas Allen

Cassady Anderson

Bianca Arana

James Ariail

McKenna Atkins

Eden Ayoub

Jada Baker

Matthew Barton

Emily Behme

Benjamin Bequette

Isaac Bertels

Jackson Best

Tyler Bomar

Kelly Bonk

Savannah Brannan

Kennedi Brown

Nicholas Brunnworth

Michael Bugger

Matthew Busse

Caleb Byrd

Tanner Chavez

Joshua Chung

Molly Clarkson

Riley Coad

Morgan Colbert

Dakota Copple

Abigail Crabtree

Brynn Cross

Emily Crutchfield

Rachel Cruzan

Alec Curran

Margaret Curtis

Emma Dawson

Jacob DeBouck

Gwenneth DenHouter

Julianna Determan

Emily Dickerson

Brenden Dickmann

Isabella Divine

Lauren Dodson

Samuel Downes

Lawrence Eastman

Barbara Ellis

Cameron Ellsworth

Jennie Ellsworth

Chase Farmer

Tyler Farrar

Zachariah Fensterman

Charles Ferratto

Colin Fischer

Joseph Fitzgerald

Madelyn Foster

Raven Frank

Noah Frew

Helena Frisbie-Firsching

Mikayla Fry

James Fulton

Rylie Fusaro

Alexandra Gabriel

Jordan Garella

Collin Garvey

Joseph Gassiraro

Kameron Gausling

Michael Glisson

Morgan Goebel

Sarah Goldacker

Matthew Griebe

Lilyanne Grieve

Hannah Griffin

Philip Griffin

Bailey Grinter

Andrea Gross

Jacob Grosze

Nicholas Guetterman

Chase Gulledge

Amanda Gunderson

Logan Hahs

Kathryn Hajny

Emily Hayes

Colton Higgerson

Andrew Holderer

Kerrington Holland

Raylee Hook

Desire' Huene

Jack Hultz

Kyle Hylla

Faheem Jafri

Lindsey James

Anna Johnson

Katelyn Johnson

Caroline Kaminsky

Ian Klein

Riley Kloostra

Jasmyn Kloster

Oliver Knapp

McKenna Knobeloch

Nathaniel Kolesa

Sophie Kraus

Jessica Krebs

Matthew Kundrick

Sara LaCicero

Madison Lammert

Mercedes Langston

Meghan Lanzante

Samantha Leapley

Sarah Lenhardt

Benjamin Lombardi

Dawson Loyd

Alexandra Lunn

Katherine Lynn

Rebecca Lynn

Riley Mackey

Savannah Maloney

Rory Margherio

Nara Markowitz

Taylor Mateyka

Samuel McCormick

Kathleen McCracken

Madalyn McDaniel

Sidney McLean

Elaine McWhorter

Alison Meehan

Gavin Menk

Nicole Meyer

Maria Mezo

Mirela Minkova

Miranda Mobley

Emma Moore

Erin Morrisey

Isaiah Mueller

Rylie Murray

Benjamin Musec

Mallory Mushill

Amanda Mutz

Elaine Myers

Hannah Nafziger

Jared Nosser

Darla Opel

Riley Patterson

Spencer Patterson

Grace Perry

Daniel Picchiotti

Michael Picchiotti

Brett Polinske

Jason Queen

Luke Raffaelle

Jeanna Roman

Amanda Sakadaris

Hannah Scaggs

Caitlyn Scheibal

Julann Scheibal

Benjamin Schlueter

Jacob Schoenthal

Emily Schroeder

Curtis Sellers

Christine Sheriff

Spencer Sholl

Makenzie Silvey

Luniva Singh

Jamie Skigen

Amber Sommer

Molly Spangenberg

Katrina Springman

Connor Stewart

Sean Swanson

Julia Sylvies

Camille Taylor

Emma Taylor

Amy Terry

Jane Thompson

Brian Tiahrt

Emily Troske

Julia Tsertsvadze

Noni Updyke

Claudia Vazquez-Flanigan

Victoria Vegher

Mercedes Velez

Alyssa Voepel

Jack Vuagniaux

John Wasmuth

Zachary Way

Mary Webb

Jade Weber

Erik Weiler

Kayla Weinacht

Chase Wernex

Ashlin West

Mark White

Joshua Wilburn

Rana Wilken

Emily Will

Bailey Williams

Braydon Williams

Kaylynn Williamson

Hannah Willmore

Megan Winston

Megan Wyatt

Elliot Yablonsky

Andrew Yancik

Madison Young 11th Grade High Honor Roll Kennison Adams

Dane Aerne-Moore

James Akeman

Delaney Allan

Parker Allen

Andrew Aramowicz

Myah Archer

Mary Arth

Erika Axtell

Sydney Balding

Ezri Beckmann

Hannah Benson

Grant Berkbigler

Sydney Biethman

Evan Billiter

Megan Bowman

Andrew Bridenbaugh

Taryn Brown

Anna Burke

Lorie Cashdollar

Jessie Charpentier

Kylie Chiapelli

Lucas Clayton

Madalyn Close

Anna Conner

Collin Cox

Alexis Cummings

Haley Deem

Izabella Delgado

Grace Desse

Lindsey Dial

Sarah Dietzen

Ansley Dorsey

Jared Engeman

Wyatt Engeman

Ava Fehrmann

Akbar Fidahussain

Bryce Fitzgerald

James Foppe

Zak Francis

Devonte Fuller

Courtney Genovese

Grant Gill

Kayla Gluntz

Luke Goeckner

Meghan Gorniak

David Grant

Spencer Gray

Danielle Greathouse

Matthew Griffin

Ryan Grimm

Rachel Gvillo

Kirsten Halverson

Jessica Harris

Tanner Hartman

Riley Hathhorn

Marissa Hayes

Mitchell Heberer

Leatrice Hein

William Hengehold

Wyatt Hennig

Brenden Hernandez

Robyn Herndon

Maeve Heumann

Anna Hicks

Michael Hoelting

Lindsey Hohlt

Allie Hosto

Austin Huang

Abigail Huffstutler

Caylie Hurtte

Abbie Huynh

Meghan Ide

Brittany Jett

Sarah Jobe

Alyssa Johnson

Sydney Joslyn

Emily Joyce

Adrienne Kelley

Aaron Keune

Areej Khan

Zakary Kimble

Darren Kirsch

Emma Knowlton

Sydney Kolnsberg

Griffin Kraut

Anna Kutz

Matthew Lawhead

Emma Lazerson

Emma Lewis

Alexander Ligman

Dylan Loyd

Colin Loyet

Ryan Luer

Robin Luo

Airiana Madrid

Ben Manibusan

Jack Marinko

Cameron Marsh

Ryan McFarland

Kilauren McMahon

Christian Meinzen

Andrew Meng

Dane Miller

Joshua Myung

Natalie Nava

Nicolas Nelson

Blake Neville

Avery Ogle

Jackson O'Leary

Jason Pan

Joseph Paolucci

Graham Peterson

Madeline Pierce

Grace Pizzini

Amber Pocuca

Emily Potter

Rachel Pranger

Logan Pursell

Hannah Reed-Elliott

Abbigail Reynolds

Madison Richey

Payton Roberts

Zoe Robinson

Francesco Romano

David Scepurek

Nicholas Schuette

Justin Schulz

Amber Schwertman

Paige Scott

Ryan Shustrin

Katelyn Singh

Maxwell Smidowicz

Amber Smith

Whitney Smith

Emilie Sparrow

Melissa Spencer

Hailey Sponeman

Ryan St. Peters

LeAnn Steinbrook

Jacob Stellhorn

Rachel Stephenson

Stephen Stewart

David Stricker

Dean Stuart

Mikaela Suess

Morgan Swanner

Matthew Swanson

Amal Tamari

Lauren Taplin

Paige Terch

Mary Teske

Lilli Thalmann

Daniel Thomas

Zachary Timmermann

Lauren Tripp

Nicholas Trueb

Caleb Tucker-Loewe

Chloe Turner

Skylar Van Ryswyk

Chase Viehman

Rachel Vinyard

William Wallace

Ava Walton

Paige Way

Jon Wickenhauser

Megan Woll

Natalee Wooff

Hannah Zeier

Addasyn Zeller 10th Grade High Honor Roll Kolten Ackerman

Emilee Adams

Katrina Agustin

Morgan Allen

Ryan Ash

Lukas Bixen

Noah Black

Grace Bolton

Lindsey Bonk

Justin Bonner

Matthew Boyer

Samantha Boyer

Alexis Boykin

Amari Brooks

Isabella Brown

Benjamin Byrd

Lauren Byrd

Christopher Byron

Eunice Chung

Abby Cimarolli

Tara Colligan

Emily Coulter

Lauren Coulter

Zachary Crutchfield

Jacob Davis

Macy Deck

Kiara Delgado

Greer DenHouter

Patrick Doolin

Patrick Driscoll

Daniel Duncan

Evan Dunning

Meghan Dustmann

Anna Elovitz

Anthony Evans

Anna Farrar

Margaret Farrar

Alexandra Fawbush

Annie Fawbush

Zachary Fillback

Aniyah Fletcher

Zanayah Flores

Jessica Fosse

Adam Foster

Lorelei Frank

Dustin Franke

Jamie Garrison

Jop Gielingh

Spencer Gillaspie

Payton Ginestra

McKinlee Gobble

Sydney Grammer

Caden Grizzard

Emily Haar

Rebecca Hackett

Jeffrey Hampton

Lynde Hampton

Lauren Hangsleben

Maxwell Hartmann

Grace Hauch

Katherine Henderson

Talia Holmes

Tyler Holt

Destiny Hope

Vanessa Hovey

Alison Howard

Haley Hundelt

Macy Ivie

Joseph Jaworski-Moiles

Claire Jenkins

Meredith Johnson

Emily Jones

Alanna Kaminsky

Mulenga Kapatamoyo

Rebecca Keasey

Katherine Korasick

Sarah Kraus

Rachel Kubicek

Samuel Lance

Emma Laughlin

Sarah Lavelle

Rachel Lavick

Katherine Lickert

Seth Lipe

Joey Lu

Lindsey Lucas

Mackenzie Lyerla

Amy Malcharek

Liam McCracken

Benjamin McNabnay

Maren McSparin

Ashley Melosci

Alexander Miller

Madelyn Miller

Joshua Mills

Lila Motley

Marenike Moyegun

Amanda Munzert

Kylee Myers

Abby Nahlik

Maya Noonan

Loewy Noud

Mackenzie Owens

Joshua Perry

Alexandra Pohl

Kylie Raasch

Jack Raffaelle

Delaney Reed

Taegan Riley

Raechel Roberson

Morgan Rockwell

Skyler Romano

Adrienne Rose

Joy Schollmeier

Abigail Schrobilgen

Matthew Sharoni

Garrett Short

Hope Shumake

Megan Silvey

Kiara Smidt

Blake Stawar

Molly Stout

Hannah Stuart

Noah Surtin

Harishaan Suthan

Jaydi Swanson

Sophia Swarthout

Sean Sweet

Mitchell Sylvies

Galina Tennant

Tyler Tepen

Ashlee Thomilson

Corrine Timmermann

Joseph Toscano

Jade Townsend

Jaeden Townsend

Zachary Trimpe

Paige Tulacro

Cierra Veizer

Kyle Walsh

Adam Walters

Nathaniel Waple

Reece Watson

Caden Watters

Peyton Weaver

Madison Wente

Alex Wernex

Claire Wickenhauser

David Wickman

Alyssa Wilson

Regan Windau

Jared Wright

Aaron Young

Matthew Zollner Article continues after sponsor message 9th Grade High Honor Roll Lindsay Ahlers

Zoe Ahlers

Zahra Ali

Eloise Allen

Hannah Almos

Jacquelin Anderson

Ian Bailey

Maraya Baker

Cyrina Beckmann

Jacqueline Benson

Katrina Benson

Hannah Bielicke

Anna Blankenship

Katherine Bobinski-Boyd

Muriel Bowen

Kurt Brase

Anna Bruss

Meghan Burris

Anna Buss

Grant Coffey

Ava Cruzan

Mia Dalla Riva

Ethan Daly

Abigail Davis

Leonardo De La Torre Cruz

Alecea Dees

Lauren Dial

Gaylen Dimick

Justine Dioneda

Kiera Doughty

Isabella Doyle

Jakob Doyle

Mathiew Doyle

Evan Driscoll

John Duffy

Hayley Earnhart

Ayden El-Khatib

Julia French

Nathaniel Frey

Elise Fricke

Gwynn Frisbie-Firsching

Grace Gassiraro

Kenneth Giese

Kyrah Glaze

Jacqueline Glenn

Jessica Glenn

Chase Green

Shivani Greene

Nathaniel Greenland

Margaret Grieve

Henry Gruben

Casey Hansen

Joshua Harris

Caleb Harrold

Nicholas Hemken

Brock Hennig

Jonah Herndon

Alexandria Hicks

Zachary Hunter

Henry Hupp

Austin Jackels

Corryn Jarrett

Reed Kaburick

Paul Kampwerth

Grant Karlas

Miriam Kastens

Makenzi Keller

John Kelley

Eliza Keth

Mackenzie Kimble

Joshua Klein

Emily Kloostra

Gayathri Kondepati

Emily Kramer

Hannah Kramer

Tess Kruse

Ryan Kulasekara

Alayna Lammert

Elizabeth Lebro

Samuel Lewis

Jason Liu

Abigail Loftus

Logan Loftus

Quierra Love

Natalie Loveridge

Bruce Lowry

Benjamin Lunn

Bryson Maedge

Dev Mathur

Lauren McCartney

Edgar McClintock

Colleen McCracken

Connor McNabnay

Amanda Mills

Logan Mills

Aubrey Morgan

Nadia Msakni

Alison Mutz

Natalie Niehaus

Javier Nieto

Matteson Norton

Kailey Noud

Denis Pandarakalam

Daivi Patel

Jack Pifer

Ashley Pizzini

Danielle Polinske

William Range

Gabrielle Rasche

Lawson Redmon

Usma Rizvi

Samantha Rojas

Riley Salmi

William Schueler

Kylie Schumacher

Carli Scott

Daniel Searcy

Maria Smith

Adam Sneed

Karmanpreet Sohal

Dara Stack

Sam Stearns

Sydni Stevens

Latham Studley

Meredith Stump

Austin Svoboda

Elizabeth Thompson

Jocelyn Tiller

Michaela Tillerson

Caitlin Towell

Mark Tucker

Garrett Valley

Kristen Valley

Kamryn Van Arsdale

Barrett Van

McKenna Vereeke

Elizabeth Viox

Emma Vuagniaux

Zachary Walters

Morgan Weiler

Trevor Welsh

Brooke Wesley

Lauren Whaley

Joshua Whittenburg

Amanda Wickman

Aidan Williams

Payton Wolfe

Alyson Yablonsky

Emma Youchoff

Andi Zabotka 12th Grade Honor Roll Brian Baggette

Blair Baugher

Allysiah Belt

Alan Benson

Logan Bielicke

L'oreal Boyd-Harper

Eric Brammeier

Spencer Burbach

Kade Burns

Mackenzie Cadagin

Veronica Carrow

Jason Clark

Taija Cook

Olivia Cope

Alexander Daly

Christian Davis

Lucas Davis

Rebecca Dean

Rebecca Delin

Erin Delmore

Meredith Dodson

Veronica Fields

Ethan Flatt

Laura Forsyth

Andrew Frank

Ryleigh Franklin

Alexandra Furfaro

Juleigh Furry

Isaac Garrett

Cheyenne Grenaway

Hayley Grimm

Jack Grimm

Miranda Gusewelle

Sarah Hangsleben

Darryl Harlan

Lawrence Hartman

Matthew Heaton

Chandler Henson

Benjamin Hickman

Kaitlin Hogan

Kara Holder

Karli Hubbard

Natalie Hubert

Cameron Johnston

Logan Jones

Cameron Kelahan

Nathan Klein

Colton Klenke

Abigail Knight

Brendan Korak

Micah Korasick

John Krekovich

Benjamin Linck

Emma Lipe

Jarod Long

Katie Malcharek

Ethan Manley

Ian McAtee

Evan Meyers

Amber Miller

Kamali Mitchell

Isaac Mizel

Zachary Modrusic

Tyler Morris

Avalyn Mosby

Joel Mueller

Anna Mulford

Madison Niesciur

Hunter Noud

Jesse Parrick

Tyarra Pattin

Ethan Payne

Kathleen Pennington

Jessica Peters

Callum Plunk

Callista Poiter

Campbell Potter

Alexis Pulliam

Cody Reyman

Kyleigh Roberts

Hannah Rolens

Shelbey Saye

Tess Secor

Nathan Sedor

Edward Sims Jr

Jaren Smidt

Kaitlyn Smith

Makinsey Smith

Joseph Stahl II

Eleanor Stamer

Danielle Steele

Katrianna Stern-Ritter

Grant Thiede

Elizabeth Thomas

Ian Thomas

Caitlyn Thompson

Devonte' Tincher

Joseph Towner

Hannah Townzen

Caitlyn Violet

Craig Whitaker

Kaylie Wilson

August Windau

Benjamin Womack 11th Grade Honor Roll Haley Allard

Caleb Blakemore

Ryan Bobb

Audrey Bridges

Morgan Brown

Margaret Brumback

Hannah Burch

Kyle Burch

El Burkhead

Caleb Carnes

Paige Carter

Grant Connoyer

Alison Conway

Audrey Crader

Tymei Dappert

Myles Daugherty

Sheyenne Daughrity

Natasha Davis

Elaine Day

Aidan Delgado

Molly Denmon

Kyleigh Duboise

Collin Elvers

Dalton Ferris

Alexandra Freese

Bridgett Gain

Elizabeth Gaumer

Sophie Gianaris

Chase Gockel

Morgan Gray

Rachael Gray

Remington Grosze

Zachary Hale

Paige Hamel

Cole Hampton

Dakota Harlan

Caitlin Henseler

Daniel Hentz

Ethan Hoefer

Connor Holt

Maisie Jett

Andrew Jones

Eli Kaase

Zoe Kienstra

Emma Ladd

Jaylen Lewis

Madison Linden-Swafford

Douglas Lloyd

Kara Lowry

Stanley Lucas

Anthony Maliszewski

Olivia Marks

Kate Martin

Jacob Milton

Cierra Mitchell

Madeleine Moffett

Jacob Mulvihill

Gillian Murphey

Xavier Ojeda

Grace Olsen

Brooke Ory

Shauna Parker

Julia Paul

Sarah Pfile

Jesse Plunk

Hayden Roberts

Xander Roberts

Alisha Romann

Bailey Ruesch

Blake Runyon

Melanie Russell

Ryan Salamon

Carla Sampaio Pinheiro

Cole Scarbrough

Ethan Schmidt

Mark Schoolman

Kayla Seest

Taylor Seilheimer

Thomas Siganga

Willem Skigen

Kristine Skinner

Austin Smith

Haley Sparks

Reagan Stanfill

Michael Taplin

Riley Threlkeld

Alec Van Patten

Lucas Verdun

Matthew Voltz

Jocelyn Wagner

Emily Webb

Madison Weimer

Cal Werths

Carson Whitney

Alana Wilkerson

Destiny Williams 10th Grade Honor Roll David Ahrens

Alexis Allen

Annabell Ambuel

Joshua Anderson

Maddison Arseneaux-Castillo

Sierra Barnard

Benjamin Basarich

Grace Becker

Jacob Behme

Tyler Berry

Tristan Blair

Skylar Bloch

Kallista Booker-Rhodes

Connor Bouse

Sierra Brannan

Lukas Brase

Brianna Brasfield

James Bright

Lauren Brown

Maori Brown

Anastasia Castle

Grace Chapman

Christina Clark

Layla Cooley

Abigail Davey

Leta DeBardeleben

Bianca Diaz

Emily Diekemper

Elizabeth Doak

Erin Dowdy

Tyler Duty

Andreas Ellinas

Maria Fitzgerald

Payton Flowers

Carter Fulton

Monique Garrett

Kailea Garvey

Laura Giguere

Bryce Glisson

Seth Goodman

Bailey Hanson

Abigail Harmon

Amber Harris

Samantha Hartnagel

Maryn Heidt

Ryan Hellmann

Lydia Hemings

Emma Hensley

Jacob Hinds

Justin Hinds

Jon Hinson

Megan Hubler

Gretchen Iken

Aleksandra Ivanov

Lauren Jenkins

Taylor Jennings

Kaitlyn John

Dylan Johnson

Natalie Karibian

Bronson Kelley

Ross Kerlin

Alexandra Klamm

John Kocevar

Joshua Krausz

Elise Krone

Luca Krug

Tessa Leapley

Elizabeth Levey

Anna Lombardi

Christopher Lott

Sean Marsteller

Teagan McKechnie

Rachel McTague

Dylan Messina

Ethan Metcalf

Christina Mills

Elizabeth Mislan

Madeline Misukonis

Zoe Monroe

Trenton Moore

Mitchell Nolan

Emma O'Boyle

Joshua Ohl

Lauren Parker

Michael Pinson

Tyler Pope

Miranda Pratte

Severine Rebmann

Noah Robertson

Malik Robinson

Sydney Sahuri

Kennedy Scaggs

Meara Schaefer

Jaren Schuette

David Sedor

Emma Sitton

Jacob Slosar

Drew Smith

Julianna Smith

Connor Sotelo

Eric Spurling

Madelyn Stephen

Kody Sterkis

Cami Stieren

Stella Swalley

Kay Swanson

Emma Tegert

Kayla Toenyes

Heather Usher

Matthew Vollmar

Jonathan Voltz

Tiana Washington

Jackson Weller

Katherine White

Mackayla Wieter 9th Grade Honor Roll Jocelyn Allen

Emily Anderson

Kaitlin Baker

Scottlynn Ballard

Khary Bausily

Jason Beard

Kaden Beeler

Olivia Bell

Jessica Benson

Ethan Bogner

Elise Bollinger

Anna Brase

Beauregard Braundmeier

Josephine Bushell

Olivia Byrne

Gwendalyn Calvo

Erynn Colligan

Brennen Collins

Ella Cooper

Sabrina Copple

Shelby Craft

Alexandra Curtis

Jacob Davis

Madalynn Davis

William Day

Colten Dickmann

Abigail Downes

Katelyn Draper

Mario Emanuel

Joshua Fenner

Olivia Fensterman

Hannah Garde

Raegene Gardner

Shane Greathouse

Leah Griffin

Marie Grimm

Emilee Gulledge

Trent Hansel

Peyton Hauk

Paige Hendrickson

Akilah Hudson

Hunter James

Alexis Jones

Amara Jones

Abigail Korak

Rileigh Kuhns

Rylee Langendorf

Kadin Lieberman

Henry Lingafelter

John Link

Nicholas Logan

Madeleine Loyet

Troy Marchetto

Tamia McCray

Elizabeth McDougal

Gabriel McGuiggan

Taylor McOlgan

Devin McVey

Maurice Miner

Joseph Moore

Lydia Morningstar

John Mulvihill

Jack Nafziger

Andrew Neville

Cooper Nolan

McLain Oertle

Elizabeth Paschall

Zachary Paul

Allison Paur

Layne Pfund

Joseph Picarella

Anna Potter

George Rasmussen

Madison Rea

Everett Roseman

Adam Sarabia

Jace Scheibal

Ryan Schelling

William Schuster

Max Sellers

Olivia Sotelo

Evan Stamer

Ashley Stephenson

Benjamin Strotheide

Ellery Tyrrell

Brenda Untama

Lauren Vaughn

Annabelle Watkins

Sydney Webber

Colin Williams

Jaden Willis

Kurt Wright

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