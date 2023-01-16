BETHALTO - Civic Memorial High School announced its 2023-23 2nd Quarter Honor Roll lists. The lists are alphabetized by last name.

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Seniors - High Honor Roll

Joseph Aiello

Clarence Arnold

Evangelynn Beasley

Hailey Becker

Carter Bloodworth

Hayden Bodwell

Jade Bowker

Ellah Brown

Sophee Brown

Gabrielle Bryant

Dalton Buhs

Lauren Carpenter

Jocelyn Combes

Madelyn Daniels

Isabella Dugger

Olivia Durbin

Carter Ehlers

Maireli Figueroa-Santana

Nicholas Fiorino

Zachary Fitzgerald

Jynnifer Floyd

Kylee Golden

Olivia Goodman

Haley Greeling

Dathan Greene

Addilyn Hadley

Nolan Halcomb

Ryan Halley

Journey Hammons

Logan Hanner

Hayley Hicks

Laura Hicks

Dylan Hoffmann

Cael Huber

Noah Huth

Tyler Jenkins

Isabella Kallal

Travis Kramer

Caitlynn Laird

Jarrett Lamb

Hannah Laper

Alyssa Mann

Hannah Meiser

Ethan Miller

Karli Miller

Dylan Moore

Baylea Nickle

Emma Niemeier

Kaitlyn Pfeifer

Aurora Phillips

William Piening

Peter James Postlewait

Kaitlyn Rider

Kaydence Saboff

Alexis Sheppard

Emma Smith

Savannah Sumpter

Jordan Teems

Jared Thomas

Maya Tuckson

Aubree Wallace

Drayden Wallendorf

Trinity Weaver

Payton Whaley

Clara Wineland

Abraham Wojcikiewicz

Brayden Zyung

Juniors - High Honor Roll

Alyssa Abernathy

David Adams

Akkadia Allsman

Kadince Arico

Charly Bellanca

Ethan Bruhn

Reid Buffington

David Chen

Gabriella Cochran

Makayla Collman

Avari Combes

Jasmine Davis

David Dutton

Justin Dyer

Garreth Floyd

Julian Floyd

Tayla Fontana

Camryn Gehrs

Bryce Griffin

Elijah Gruen

Samantha Hamby

Bella Hannaford

Lisa Henry

Joshua Hodge

Alyssa Hoffmann

Zak King

Ella Landers

Sydney Law

Madison Lindley

Chloe Maberry

Joshua McCune

Isabel Mims

Lucas Naugle

Aniston Naumann

Madelyn Ogden

Raegan Ottwell

Shelby Quick

Ethan Rea

Ella Richey

Meredith Schaaf

Kent Scottberg

Jae Lynne Shotwell

Destiny Slone

Taylor Stanford

Josaline Stewart

Christian Strader

Chloe Stryffeler

Noah Thien

Kylie Thomas

Mason Walker

Bryleigh Ward

Lauren Welcher

Avery Wilson

Darian Wolf

Zachary Wooten

Sophomores - High Honor Roll

Alexander Arnold

Katelyn Attebery

Lauren Bagby

Elouise Bargiel

John Bowker

Ryne Breyer

Isabelle Brousseau

Meredith Brueckner

Mackayla Byrd

Miriam Calixto

Amanda Cannon

Boe Cato

Danika Chester

Abigail Clowers

Jordyn Coleson

Alexis Collins

Sylvia Crockett

Connor Damm

Emma Davis

Gabrielle Davis

Kayleigh Donahue

Eliza Donaldson

Austin Droit

Aubrey Falk

Brea Farrell

Elliana Fiorino

Brody Floyd

August Frankford

Logan Gaertner

Megan Griffith

Gillian Gross

Jayna Halley

Dawson Hanneken

Lauren Hardy

Avery Huddleston

Taylor Hunter

Kylee Jenkins

Ashton Johnsey

Alora Kincade

Haley Klaas

Cannon LeBlanc

Makenna Lenhardt

Kyleigh Lowrance

Matthew Lyman

Bryce McArthur

Madalynn McKey

Savanah Meyers

Gracie Miller

Tyler Mills

Peyton Minner

Sydney Moore

Kendall Moss-Smith

Isabella Murray

Andrew Nation

Camryn Neilson

Adam Ogden

Madison Parnell

Nolan Paslay

Marissa Perez

Makya Phillips

Peyton Phillips

Carlie Pritchett

Cheyenne Quertermouse

Crysta Ridenour

Quentin Roose

Peyton Rorie

Joie Sappington

Jake Sims

Lilian Tackitt

Isabella Thien

Isabella Tite

Reegan Twente

Aubrey Voyles

Kaylin Weinberg

Luke Westerhold

Calvin Wieneke

Evan Wiley

Tyler Wilson

Madeline Wood

Arianna Wright

Freshmen - High Honor Roll

Delilah Allen

Isabelle Ambrose

Oletta Baker

Ty Books

Autumn Bowman

Jude Breyer

Taylor Brooks

Grace Burton

Taylor Clendenny

Kyli Collman

Rylee Covey

Carlie Crabtree

Abby Cruz

Josie Darrow

Wyatt Dorris

Marlee Durbin

Jaylenn Durham

Laila Earney

Isabelle Edwards

Ava Fassler

Mason Fries

Arayah Gallup

Olivia Garcia

Adrian Gares

Dane Godar

Kinley Govero

Delaney Grieve

Delaney Griffin

Jillian Halcomb

Patrick Hale

Wyatt Hall

Alexia Hamby

Melanie Hamrick

Article continues after sponsor message

Abigail Harms

Rachel Harms

Brailey Harrop

Riley Harshbarger

Bryn Helminger

Raegan Herzog

Kaydence Hibbs

Danielle Hicks

Averie Huebner

Nicholas Huth

Olivia Johnson

Charlie Kilpatrick

Marissa Kudelka

Riley Lamb

Adisen Lilly

Kaden Link

Morgan McCann

Madison McCune

Kale McMichael

Grace Meyer

Sarah Mueller

Milla Munsch

Avery Naylor

Hunter Nolte

Marley Ogden

Parker Parnell

John Patrick

Brandi Patton

Alexa Peterson

Merkenna Phillips

Kimberly Price

Abagail Saboff

Isla Schilling

Claire Shaw

Grant Shirley

Ella Sims

Hunter Slotta

Aubrie Spann

Keagan Thomas

Mitaya Thomas

Caitlyn Thornton

Emma Wade

Kierstyn Watters

MaKenna Wehmeier

Audrey Whipple

Violet Williams

Keely Windsor

Nicholas Witcher

Brayden Zampieri

Makenzie Zimmerman

Morgan Zimmerman

Seniors - Honor Roll

Bryer Arview

Danny Arview

Michael Attebery

Jacob Baker

Gabriel Bays

Anaya Braggs

Jace Brawner

Caleb Butler

Meadow Cermak

Ryder Collins

Jackson Collman

Alexis Cox

Jessica Cox

Tyson Davidsmeyer

Bryce Davis

Shelby Duncan

Olivia Enke

Andrew Fonrodona

Nathan Friedel

Brady Geisler

Ana Godoy

Alexander Griffith

Braden Hammock

Gracie Hammond

Kaydence Harlan

Paige Harris

Ryleigh Haynes

Ronnie Herzog

Alexia Joseph

Hunter Keller

Aaron Kilpatrick

Kwentin King

Nikita Lawrence

Adelaide Liljedahl

Myah Lindley

Gage Martin

Dakota McDonnell

Bryanna McDuffie

Marley McGibany

Hunter Meiser

Adriana Nasello

Linda Paslay

Alivia Roark

Nathaniel Runyan

Charlie Sasek

Aidan Shields

Jose Silva

Travis Tendick

Kyra Wade

Jordan Waltz

Benjamin Werts

Wyatt Williams

Lauren Wright

Juniors - Honor Roll

Angelina Bays

Caleb Becker

Andrea Buchanan

Riley Clevenger

Anaiah Dabney

Hansford Davis

Alliya Eckler

Justice Eldridge

James Farris

Samuel Frey

Abrianna Garrett

Christian Garrett

Lela Haskins

Jacob Herrin

Caden Heston

Haylee Janssen

Drake Jones

Rileigh Jones

Andrew Klaas

Lucy Lednicky

Jacob Liefer

Jerrid Main

Timothy Oldham

Noah Petersen

Courtney Picklesimer

Caleb Scott

John Mark Setting

Avy Smith

Kaitlyn Twente

Sean Tyus

Lauren Vaughn

Brooklynn Wells

Connor Wells

Jillian Williams

Jordan Wright

Sophomores - Honor Roll

Andrey Ballard

Justin Banovz

Aliza Beaty

Garret Bugger

Blake Carroll

Jamiya Crymes

Charleigh Cummings

India Dabney

Brayden Eardley

Kira Eberlin

Kamdyn Fulcher

Avery Furlow

Brooke Harris

Brynlee Hausman

Trent Heflin

Nathan Herrin

Aaron Holman

Skylar Johnson

John Kotzamanis

Gabby Krieb

Erica McGaughey

Isaiah Oehmke

Om Patel

Taylor Peterson

Julie Phillips

Jack Piening

Thomas Pinski

Colton Rawlings

Bradley Ruckman

Elizabeth Runyan

Riley Ryals

Izzabella Sabin

Brett Schoen

Jonathan Scroggins

Lucas Smith

Kadin Thompson

Destiny Tungett

JaNiah Wade

Addyson Wolf

Freshmen - Honor Roll

Jaelyn Bagley

Patrick Bargiel

Gabriella Beasley

Lucas Bechtold

Addison Becker

Natalee Belcher

McKenzie Bohnhoff

Chase Cameron

Jonathan Carnes

Julien Castellanos

Sawyer Clark

Nicole Cooper

Rylee Cope

Mackenzie Dodd

Brenna Dugger

Clayton Eldridge

Jacob Flowers

Jazlyn Fontana

Anthony Garrett

Brock Greene

Savanah Hammock

Aubree Hawk

Ava-Rose Hernandez

Brayden Highley

Joslyn Highsmith

Landon Kearbey

Adam Lednicky

Emma Mayfield

Luke McCoy

Savannah McDonnell

Lillian McGuiggan

Jaden Meyers

Emma Moore

Gavin Morgan

Lauren Mouser

Austin Nichols

Kaitlynne Nunez

Ryder OBrien

Joseph Payne

Ashlyn Perkins

Olivia Phelan

Keirren Phillips

Amelia Pinski

Hudson Potter

Gabriel Rambeau

Ryan Richey

Kaden Robinson

Franky Romine

Hailey Rutherford

Nathan Ryan

Liam Shain

Kaylee Shields

Cali Vance

Tyler Ward

Leila Webber

Lucas Weinbauer

Lyla Wilks

Parker Wulf

Noa Zimmerman

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