Civic Memorial High School 2022-2023 2nd Quarter Honor Roll
BETHALTO - Civic Memorial High School announced its 2023-23 2nd Quarter Honor Roll lists. The lists are alphabetized by last name.
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Seniors - High Honor Roll
Joseph Aiello
Clarence Arnold
Evangelynn Beasley
Hailey Becker
Carter Bloodworth
Hayden Bodwell
Jade Bowker
Ellah Brown
Sophee Brown
Gabrielle Bryant
Dalton Buhs
Lauren Carpenter
Jocelyn Combes
Madelyn Daniels
Isabella Dugger
Olivia Durbin
Carter Ehlers
Maireli Figueroa-Santana
Nicholas Fiorino
Zachary Fitzgerald
Jynnifer Floyd
Kylee Golden
Olivia Goodman
Haley Greeling
Dathan Greene
Addilyn Hadley
Nolan Halcomb
Ryan Halley
Journey Hammons
Logan Hanner
Hayley Hicks
Laura Hicks
Dylan Hoffmann
Cael Huber
Noah Huth
Tyler Jenkins
Isabella Kallal
Travis Kramer
Caitlynn Laird
Jarrett Lamb
Hannah Laper
Alyssa Mann
Hannah Meiser
Ethan Miller
Karli Miller
Dylan Moore
Baylea Nickle
Emma Niemeier
Kaitlyn Pfeifer
Aurora Phillips
William Piening
Peter James Postlewait
Kaitlyn Rider
Kaydence Saboff
Alexis Sheppard
Emma Smith
Savannah Sumpter
Jordan Teems
Jared Thomas
Maya Tuckson
Aubree Wallace
Drayden Wallendorf
Trinity Weaver
Payton Whaley
Clara Wineland
Abraham Wojcikiewicz
Brayden Zyung
Juniors - High Honor Roll
Alyssa Abernathy
David Adams
Akkadia Allsman
Kadince Arico
Charly Bellanca
Ethan Bruhn
Reid Buffington
David Chen
Gabriella Cochran
Makayla Collman
Avari Combes
Jasmine Davis
David Dutton
Justin Dyer
Garreth Floyd
Julian Floyd
Tayla Fontana
Camryn Gehrs
Bryce Griffin
Elijah Gruen
Samantha Hamby
Bella Hannaford
Lisa Henry
Joshua Hodge
Alyssa Hoffmann
Zak King
Ella Landers
Sydney Law
Madison Lindley
Chloe Maberry
Joshua McCune
Isabel Mims
Lucas Naugle
Aniston Naumann
Madelyn Ogden
Raegan Ottwell
Shelby Quick
Ethan Rea
Ella Richey
Meredith Schaaf
Kent Scottberg
Jae Lynne Shotwell
Destiny Slone
Taylor Stanford
Josaline Stewart
Christian Strader
Chloe Stryffeler
Noah Thien
Kylie Thomas
Mason Walker
Bryleigh Ward
Lauren Welcher
Avery Wilson
Darian Wolf
Zachary Wooten
Sophomores - High Honor Roll
Alexander Arnold
Katelyn Attebery
Lauren Bagby
Elouise Bargiel
John Bowker
Ryne Breyer
Isabelle Brousseau
Meredith Brueckner
Mackayla Byrd
Miriam Calixto
Amanda Cannon
Boe Cato
Danika Chester
Abigail Clowers
Jordyn Coleson
Alexis Collins
Sylvia Crockett
Connor Damm
Emma Davis
Gabrielle Davis
Kayleigh Donahue
Eliza Donaldson
Austin Droit
Aubrey Falk
Brea Farrell
Elliana Fiorino
Brody Floyd
August Frankford
Logan Gaertner
Megan Griffith
Gillian Gross
Jayna Halley
Dawson Hanneken
Lauren Hardy
Avery Huddleston
Taylor Hunter
Kylee Jenkins
Ashton Johnsey
Alora Kincade
Haley Klaas
Cannon LeBlanc
Makenna Lenhardt
Kyleigh Lowrance
Matthew Lyman
Bryce McArthur
Madalynn McKey
Savanah Meyers
Gracie Miller
Tyler Mills
Peyton Minner
Sydney Moore
Kendall Moss-Smith
Isabella Murray
Andrew Nation
Camryn Neilson
Adam Ogden
Madison Parnell
Nolan Paslay
Marissa Perez
Makya Phillips
Peyton Phillips
Carlie Pritchett
Cheyenne Quertermouse
Crysta Ridenour
Quentin Roose
Peyton Rorie
Joie Sappington
Jake Sims
Lilian Tackitt
Isabella Thien
Isabella Tite
Reegan Twente
Aubrey Voyles
Kaylin Weinberg
Luke Westerhold
Calvin Wieneke
Evan Wiley
Tyler Wilson
Madeline Wood
Arianna Wright
Freshmen - High Honor Roll
Delilah Allen
Isabelle Ambrose
Oletta Baker
Ty Books
Autumn Bowman
Jude Breyer
Taylor Brooks
Grace Burton
Taylor Clendenny
Kyli Collman
Rylee Covey
Carlie Crabtree
Abby Cruz
Josie Darrow
Wyatt Dorris
Marlee Durbin
Jaylenn Durham
Laila Earney
Isabelle Edwards
Ava Fassler
Mason Fries
Arayah Gallup
Olivia Garcia
Adrian Gares
Dane Godar
Kinley Govero
Delaney Grieve
Delaney Griffin
Jillian Halcomb
Patrick Hale
Wyatt Hall
Alexia Hamby
Melanie Hamrick
Abigail Harms
Rachel Harms
Brailey Harrop
Riley Harshbarger
Bryn Helminger
Raegan Herzog
Kaydence Hibbs
Danielle Hicks
Averie Huebner
Nicholas Huth
Olivia Johnson
Charlie Kilpatrick
Marissa Kudelka
Riley Lamb
Adisen Lilly
Kaden Link
Morgan McCann
Madison McCune
Kale McMichael
Grace Meyer
Sarah Mueller
Milla Munsch
Avery Naylor
Hunter Nolte
Marley Ogden
Parker Parnell
John Patrick
Brandi Patton
Alexa Peterson
Merkenna Phillips
Kimberly Price
Abagail Saboff
Isla Schilling
Claire Shaw
Grant Shirley
Ella Sims
Hunter Slotta
Aubrie Spann
Keagan Thomas
Mitaya Thomas
Caitlyn Thornton
Emma Wade
Kierstyn Watters
MaKenna Wehmeier
Audrey Whipple
Violet Williams
Keely Windsor
Nicholas Witcher
Brayden Zampieri
Makenzie Zimmerman
Morgan Zimmerman
Seniors - Honor Roll
Bryer Arview
Danny Arview
Michael Attebery
Jacob Baker
Gabriel Bays
Anaya Braggs
Jace Brawner
Caleb Butler
Meadow Cermak
Ryder Collins
Jackson Collman
Alexis Cox
Jessica Cox
Tyson Davidsmeyer
Bryce Davis
Shelby Duncan
Olivia Enke
Andrew Fonrodona
Nathan Friedel
Brady Geisler
Ana Godoy
Alexander Griffith
Braden Hammock
Gracie Hammond
Kaydence Harlan
Paige Harris
Ryleigh Haynes
Ronnie Herzog
Alexia Joseph
Hunter Keller
Aaron Kilpatrick
Kwentin King
Nikita Lawrence
Adelaide Liljedahl
Myah Lindley
Gage Martin
Dakota McDonnell
Bryanna McDuffie
Marley McGibany
Hunter Meiser
Adriana Nasello
Linda Paslay
Alivia Roark
Nathaniel Runyan
Charlie Sasek
Aidan Shields
Jose Silva
Travis Tendick
Kyra Wade
Jordan Waltz
Benjamin Werts
Wyatt Williams
Lauren Wright
Juniors - Honor Roll
Angelina Bays
Caleb Becker
Andrea Buchanan
Riley Clevenger
Anaiah Dabney
Hansford Davis
Alliya Eckler
Justice Eldridge
James Farris
Samuel Frey
Abrianna Garrett
Christian Garrett
Lela Haskins
Jacob Herrin
Caden Heston
Haylee Janssen
Drake Jones
Rileigh Jones
Andrew Klaas
Lucy Lednicky
Jacob Liefer
Jerrid Main
Timothy Oldham
Noah Petersen
Courtney Picklesimer
Caleb Scott
John Mark Setting
Avy Smith
Kaitlyn Twente
Sean Tyus
Lauren Vaughn
Brooklynn Wells
Connor Wells
Jillian Williams
Jordan Wright
Sophomores - Honor Roll
Andrey Ballard
Justin Banovz
Aliza Beaty
Garret Bugger
Blake Carroll
Jamiya Crymes
Charleigh Cummings
India Dabney
Brayden Eardley
Kira Eberlin
Kamdyn Fulcher
Avery Furlow
Brooke Harris
Brynlee Hausman
Trent Heflin
Nathan Herrin
Aaron Holman
Skylar Johnson
John Kotzamanis
Gabby Krieb
Erica McGaughey
Isaiah Oehmke
Om Patel
Taylor Peterson
Julie Phillips
Jack Piening
Thomas Pinski
Colton Rawlings
Bradley Ruckman
Elizabeth Runyan
Riley Ryals
Izzabella Sabin
Brett Schoen
Jonathan Scroggins
Lucas Smith
Kadin Thompson
Destiny Tungett
JaNiah Wade
Addyson Wolf
Freshmen - Honor Roll
Jaelyn Bagley
Patrick Bargiel
Gabriella Beasley
Lucas Bechtold
Addison Becker
Natalee Belcher
McKenzie Bohnhoff
Chase Cameron
Jonathan Carnes
Julien Castellanos
Sawyer Clark
Nicole Cooper
Rylee Cope
Mackenzie Dodd
Brenna Dugger
Clayton Eldridge
Jacob Flowers
Jazlyn Fontana
Anthony Garrett
Brock Greene
Savanah Hammock
Aubree Hawk
Ava-Rose Hernandez
Brayden Highley
Joslyn Highsmith
Landon Kearbey
Adam Lednicky
Emma Mayfield
Luke McCoy
Savannah McDonnell
Lillian McGuiggan
Jaden Meyers
Emma Moore
Gavin Morgan
Lauren Mouser
Austin Nichols
Kaitlynne Nunez
Ryder OBrien
Joseph Payne
Ashlyn Perkins
Olivia Phelan
Keirren Phillips
Amelia Pinski
Hudson Potter
Gabriel Rambeau
Ryan Richey
Kaden Robinson
Franky Romine
Hailey Rutherford
Nathan Ryan
Liam Shain
Kaylee Shields
Cali Vance
Tyler Ward
Leila Webber
Lucas Weinbauer
Lyla Wilks
Parker Wulf
Noa Zimmerman
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