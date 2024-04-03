CARROLLTON - This is a Carrollton High School Honor Roll list.

Class of 2024

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DARCI R. ALBRECHT

AURORA M. BAKER

KONNOR D. CAMPBELL

ANNABEL F. HOWARD

EMMA C. KALLAL

EMMA J. NOLAN

MAYA J. RETHERFORD

BRAYLON A. RHOADES

LEXI J. STAPLES

PIPER E. STEINACHER

HALLE R. WEBB

Class of 2025

MADELINE J. BRANNAN

SOPHIE J. COTNER

HARPER A. DARR

CALIE A. FIELD

LAUREN E. FLOWERS

VANNA L. HOLMES

HANNAH E. UHLES

JOHN P. VANDERSAND

Class of 2026

MYA M. ALBRECHT

ELIJAH L. COX

CARSON R. FLOWERS

JULIA A. HEIL

BLAINE L. KAISER

HANNAH C. LAKE

TESSA F. PRICE

ELI M. RHOADES

MABRY J. ROBEEN

GUNNAR L. SHARROW

ALEX W. VANDERSAND

Class of 2027

AUDRIE E. ALVAREZ

ZACHARY R. BLASA

LILY B. CLOUGH

SHANNEN J. HOLMES

HAYDEN R. MCMURTRIE

ETHAN L. NOLAN

CARTER L. OSTERMAN

LARSEN J. PRUITT

WYATT J. ROSS

CHASE M. SCHNELTEN

JAYCE D. STEINKUEHLER

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COURTNEY J. WALDHEUSER

Honor Roll

Class of 2024

EMILY K. ALBRECHT

CARLIE L. BECK

MARGARET L. BLAND

JOHN B. CARROLL

JOSE FRANCISCO G. DE LA ROSA

COLE Y. DIXON

CLAIRE J. HEATON

CALEB R. HOWARD

KARSON N. KRAUSHAAR

KIRSTEN E. LAIR

DESTINI J. RILEY

LEXI B. WALTERS

Class of 2025

WILLIAM K. BLAND

MEGAN E. CAMDEN

JAYLA R. CAMPBELL

DAMON L. COMBS

DAGAN H. CORDES

GRANT T. COX

ABIGAIL G. FLOWERS

CARTER A. ROSE

KALEY J. WOELFEL

Class of 2026

LIAM J. ALBRECHT

CASH J. BRANNAN

SAVANNAH E. BUERKE

AVA G. CUSTER

CARTER R. JONES

AUGUST J. POWELL

BRANDON M. RABE

REED J. SCHNETTGOECKE

GAGE R. SHAW

OLIVIA B. SPRONG

CHARLES A. STUMPF

Class of 2027

ALEXANDREA N. BARNETT

KAYLEE M. DAY

BROOKELYN S. EILERMAN

LANDON D. GRAFFORD

ALYSSA N. HOLDER

ADISON K. LEWIS

ALEXIS P. MARTIN

CARTER M. RANDOLPH

SIDNEY N. TEPEN

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