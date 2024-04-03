Carrollton High School Releases Honor Roll List
CARROLLTON - This is a Carrollton High School Honor Roll list.
Class of 2024
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
DARCI R. ALBRECHT
AURORA M. BAKER
KONNOR D. CAMPBELL
ANNABEL F. HOWARD
EMMA C. KALLAL
EMMA J. NOLAN
MAYA J. RETHERFORD
BRAYLON A. RHOADES
LEXI J. STAPLES
PIPER E. STEINACHER
HALLE R. WEBB
Class of 2025
MADELINE J. BRANNAN
SOPHIE J. COTNER
HARPER A. DARR
CALIE A. FIELD
LAUREN E. FLOWERS
VANNA L. HOLMES
HANNAH E. UHLES
JOHN P. VANDERSAND
Class of 2026
MYA M. ALBRECHT
ELIJAH L. COX
CARSON R. FLOWERS
JULIA A. HEIL
BLAINE L. KAISER
HANNAH C. LAKE
TESSA F. PRICE
ELI M. RHOADES
MABRY J. ROBEEN
GUNNAR L. SHARROW
ALEX W. VANDERSAND
Class of 2027
AUDRIE E. ALVAREZ
ZACHARY R. BLASA
LILY B. CLOUGH
SHANNEN J. HOLMES
HAYDEN R. MCMURTRIE
ETHAN L. NOLAN
CARTER L. OSTERMAN
LARSEN J. PRUITT
WYATT J. ROSS
CHASE M. SCHNELTEN
JAYCE D. STEINKUEHLER
Article continues after sponsor message
COURTNEY J. WALDHEUSER
More like this: