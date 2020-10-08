Wednesday Sports Scoreboard
WEDNESDAY, OCTOBER 7 SPORTS SCOREBOARD
GIRLS GOLF
IHSA REGIONALS
CLASS 1A AT MARQUETTE CATHOLIC
FINAL TEAM STANDINGS
Marquette Catholic --- 330
Civic Memorial --- 391
Salem --- 393
Jersey --- 399
Father McGivney Catholic --- 407
Highland --- 415
Roxana --- 444
Centralia --- 448
Breese Central --- 453
Staunton --- 455
Breese Mater Dei Catholic --- 482
Vandalia --- 528
Odin --- 555
CLASS 2A AT MARION
FINAL TEAM STANDINGS
O'Fallon --- 316
Edwardsville --- 344
Marion --- 347
Collinsville --- 353
Belleville East --- 367
Triad --- 373
Alton --- 375
Mascoutah --- 375
Belleville West --- 377
Granite City --- 441
Mt. Vernon --- 454
MAJOR LEAGUE BASEBALL
2020 POSTSEASON
NATIONAL LEAGUE DIVISION SERIES PRESENTED BY DOOSAN --- BEST-OF-FIVE
WEDNESDAY'S RESULTS
Atlanta Braves 2, Miami Marlins 0 (ATL leads 2-0)
Los Angeles Dodgers 6, San Diego Padres 5 (LAD leads 2-0)
AMERICAN LEAGUE DIVISION SERIES PRESENTED BY UTZ SNACKS --- BEST-OF-FIVE
WEDNESDAY'S RESULTS
Oakland Athletics 9, Houston Astros 7 (HOU leads 2-1)
Tampa Bay Rays 8, New York Yankees 4 (TB leads 2-1)
