GIRLS GOLF

IHSA REGIONALS

CLASS 1A AT MARQUETTE CATHOLIC

FINAL TEAM STANDINGS

Marquette Catholic --- 330

Civic Memorial --- 391

Salem --- 393

Jersey --- 399

Father McGivney Catholic --- 407

Highland --- 415

Roxana --- 444

Centralia --- 448

Breese Central --- 453

Staunton --- 455

Breese Mater Dei Catholic --- 482

Vandalia --- 528

Odin --- 555

CLASS 2A AT MARION

FINAL TEAM STANDINGS

O'Fallon --- 316

Edwardsville --- 344

Marion --- 347

Collinsville --- 353

Belleville East --- 367

Triad --- 373

Alton --- 375

Mascoutah --- 375

Belleville West --- 377

Granite City --- 441

Mt. Vernon --- 454

MAJOR LEAGUE BASEBALL

2020 POSTSEASON

NATIONAL LEAGUE DIVISION SERIES PRESENTED BY DOOSAN --- BEST-OF-FIVE

WEDNESDAY'S RESULTS

Atlanta Braves 2, Miami Marlins 0 (ATL leads 2-0)

Los Angeles Dodgers 6, San Diego Padres 5 (LAD leads 2-0)

AMERICAN LEAGUE DIVISION SERIES PRESENTED BY UTZ SNACKS --- BEST-OF-FIVE

WEDNESDAY'S RESULTS

Oakland Athletics 9, Houston Astros 7 (HOU leads 2-1)

Tampa Bay Rays 8, New York Yankees 4 (TB leads 2-1)

