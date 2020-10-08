Wednesday Sports Scoreboard Listen to the story Your device does not support the audio. WEDNESDAY, OCTOBER 7 SPORTS SCOREBOARD GIRLS GOLF IHSA REGIONALS CLASS 1A AT MARQUETTE CATHOLIC FINAL TEAM STANDINGS Marquette Catholic --- 330 Civic Memorial --- 391 Salem --- 393 Jersey --- 399 Father McGivney Catholic --- 407 Highland --- 415 Roxana --- 444 Centralia --- 448 Breese Central --- 453 Staunton --- 455 Breese Mater Dei Catholic --- 482 Vandalia --- 528 Odin --- 555 CLASS 2A AT MARION FINAL TEAM STANDINGS Article continues after sponsor message O'Fallon --- 316 Edwardsville --- 344 Marion --- 347 Collinsville --- 353 Belleville East --- 367 Triad --- 373 Alton --- 375 Mascoutah --- 375 Belleville West --- 377 Granite City --- 441 Mt. Vernon --- 454 MAJOR LEAGUE BASEBALL 2020 POSTSEASON NATIONAL LEAGUE DIVISION SERIES PRESENTED BY DOOSAN --- BEST-OF-FIVE WEDNESDAY'S RESULTS Atlanta Braves 2, Miami Marlins 0 (ATL leads 2-0) Los Angeles Dodgers 6, San Diego Padres 5 (LAD leads 2-0) AMERICAN LEAGUE DIVISION SERIES PRESENTED BY UTZ SNACKS --- BEST-OF-FIVE WEDNESDAY'S RESULTS Oakland Athletics 9, Houston Astros 7 (HOU leads 2-1) Tampa Bay Rays 8, New York Yankees 4 (TB leads 2-1) More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending