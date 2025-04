Wednesday, Oct. 2, 2024, Play It Again Sports Scoreboard Listen to the story Your device does not support the audio. WEDNESDAY, OCTOBER 2 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Piasa Southwestern 2, Metro-East Lutheran 1 Civic Memorial 10, East Alton-Wood River 1 Father McGivney Catholic 5, Waterloo Gibault Catholic 0 Marquette Catholic 4, Breese Mater Dei Catholic 0 Freeburg 8, Centralia 1 GIRLS FIELD HOCKEY Edwardsville 1, Eureka, Mo. 0 GIRLS TENNIS Jersey 8, Granite City 1 GIRLS VOLLEYBALL Hardin Calhoun 25-25, White Hall North Greene 12-8 Belleville Althoff Catholic 25-23-25. Collinsville 19-25-13 Breese Mater Dei Catholic 25-25, Columbia 22-23 Granite City 25-25, Cahokia 19-15 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON LEAGUE WILD CARD SERIES PRESENTED BY T-MOBILE 5G HOME INTERNET --- BEST-OF-THREE NATIONAL LEAGUE ---- GANE TWO Milwaukee Brewers 5, New York Mets 3 (series tied 1-1) San Diego Padres 5, Atlanta Braves 4 (SD wins series 2-0 AMERICAN LEAGUE --- GAME TWO Detroit Tigers 5, Houston Astros 2 (DET wins 2-0) Kansas City Royals 2, Baltimore Orioles 1 (KC wins 2-0) MAJOR LEAGUE SOCCER (NOTE: Home teams listed first in all scorelines) Article continues after sponsor message Los Angeles FC 1, St. Louis City SC 0 Atlanta United FC 1, CF Montreal 2 FC Charlotte 4, Chicago Fire FC 3 New York City FC 3, FC Cincinnati 2 Orlando City SC 2, Philadelphia Union FC 1 Toronto FC 1, New York Red Bulls FC 4 Columbus Crew FC 2, Inter Miami CF 3 Houston Dynamo FC 2 New England Revolution 1 Nashville SC 3 DC United 4 Colorado Rapids FC 1, Los Angeles Galaxy FC 3 Real Salt Lake 0, Minnesota United FC 0 Portland Timbers FC 0, Austin FC 1 San Jose Earthquakes 3, FC Dallas 2 Vancouver Whitecaps FC 0, Seattle Sounders FC 3 FIFA WORLD SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE STAGE MATCHDAY TWO (NOTE: Home teams listed first in all scorelines) FC Shaktar Donetsk (Ukraine) 0, FC Atalanta (Italy) 3 Girona FC (Spain) 2, FC Feyenoord Rotterdam (Netherlands) 3 Liverpool FC (England) 2, FC Bologna (Italy 0 FC Dinamo Zagreb (Croatia) 2, FC Monaco (France) 2 CF Benfica (Portugal) 4, CF Atletico Madrid (Spain) 0 FOSC Lille (France) 1, Real Madrid CF (Spain) 0 Red Bull Leipzig (Germany) 2, AC Juventus (Italy) 3 FC Sturn Graz (Austria) 0, FC Bruegge (Belgium) 1 Aston Villa FC (England) 1, FC Bayern Munich (Germany) 0 Print Version Submit a Sports Tip Trending