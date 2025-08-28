Wednesday, Aug. 27, 2025, Play It Again Sports Scoreboard
Alton, Triad, Maryville Christian, Belleville West and Althoff record boys soccer wins; Alton girls top MELHS in volleyball.
WEDNESDAY, AUGUST 27 PLAY IT AGAIN SPORTS ROUNDUP
BOYS SOCCER
Triad 3, Collinsville 3
Maryville Christian 5, Waterloo Gibault Catholic 0
Carterville 7, Trenton Wesclin 0
Alton 3, Marion 2
Belleville West 2, Jacksonville Routt Catholic 0
Belleville Althoff Catholic 3, Springfield 0
GIRLS VOLLEYBALL
Alton 24-25-25, Metro-East Lutheran 26-12-20
Red Bud 25-25, Triad 22-18
Franklin South County 25-25-25, Piasa Southwestern 22-27-21
Columbia 25-25, Marquette Catholic 11-18
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Pittsburgh Pirates 2, St. Louis Cardinals 1
New York Yankees 11, Washington Nationals 2
Atlanta Braves 1w, Miami Marlins 1
Cleveland Guardians 4, Tampa Bay Rays 3 (10 innings)
Seattle Mariners 4, San Diego Padres 3
Boston Red Sox 3, Baltimore Orioles 2
Toronto Blue Jays 9, Minnesota Twins 8
New York Mets 6, Philadelphia Phillies 0
Arizona Diamondbacks 3, Milwaukee Brewers 2
Kansas City Royals 12, Chicago White Sox 1
Texas Rangers 20, Los Angeles Angels 3
Houston Astros 4, Colorado Rockies 0
Los Angeles Dodgers 5, Cincinnati Reds 1
San Francisco Giants 12, Chicago Cubs 3
Sacramento Athletics 7, Detroit Tigers 0
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Las Vegas Aces 81, Atlanta Dream 75
Connecticut Sun 101, Dallas Wings 96
FIFA WORLD SOCCER
LEAGUES CUP --- MLS VS. LIGA MX --- SEMIFINALS
Los Angeles Galaxy FC 0, Seattle Sounders FC 2
Inter Miami CF 3, Orlando City SC 1
