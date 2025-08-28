WEDNESDAY, AUGUST 27 PLAY IT AGAIN SPORTS ROUNDUP

BOYS SOCCER

Triad 3, Collinsville 3

Maryville Christian 5, Waterloo Gibault Catholic 0

Carterville 7, Trenton Wesclin 0

Alton 3, Marion 2

Belleville West 2, Jacksonville Routt Catholic 0

Belleville Althoff Catholic 3, Springfield 0

GIRLS VOLLEYBALL

Alton 24-25-25, Metro-East Lutheran 26-12-20

Red Bud 25-25, Triad 22-18

Franklin South County 25-25-25, Piasa Southwestern 22-27-21

Columbia 25-25, Marquette Catholic 11-18

MAJOR LEAGUE BASEBALL

Pittsburgh Pirates 2, St. Louis Cardinals 1

New York Yankees 11, Washington Nationals 2

Atlanta Braves 1w, Miami Marlins 1

Cleveland Guardians 4, Tampa Bay Rays 3 (10 innings)

Seattle Mariners 4, San Diego Padres 3

Boston Red Sox 3, Baltimore Orioles 2

Toronto Blue Jays 9, Minnesota Twins 8

New York Mets 6, Philadelphia Phillies 0

Arizona Diamondbacks 3, Milwaukee Brewers 2

Kansas City Royals 12, Chicago White Sox 1

Texas Rangers 20, Los Angeles Angels 3

Houston Astros 4, Colorado Rockies 0

Los Angeles Dodgers 5, Cincinnati Reds 1

San Francisco Giants 12, Chicago Cubs 3

Sacramento Athletics 7, Detroit Tigers 0

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Las Vegas Aces 81, Atlanta Dream 75

Connecticut Sun 101, Dallas Wings 96

FIFA WORLD SOCCER

LEAGUES CUP --- MLS VS. LIGA MX --- SEMIFINALS

Los Angeles Galaxy FC 0, Seattle Sounders FC 2

Inter Miami CF 3, Orlando City SC 1

