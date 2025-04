St. Ambrose Catholic School Releases 2024-2025 First Quarter Honor Roll, High Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. GODFREY - St. Ambrose Catholic School of Godfrey recently released their Honor Roll and High Honor Roll lists for the first quarter of the 2024-2025 academic school year. 4th Grade Honor Roll Chrisley Bechtold

Colton French

Cayla Kory

Leo Noss

Reid Pruetzel

Ella Schroeder

Lilly Yemm 4th Grade High Honor Roll Sophie Hoefert

Hunter Johnson 5th Grade Honor Roll Holly Franklin

Alyssa Kochan

Barrett Kohl

Jackson Lacy

Maizy McCahill

William Monahan

Marley Palmer 5th Grade High Honor Roll Elijah Baird

Tucker Eberlin

James Erwin

Kamryn Hollinger

Audrina Klasner

Miles Schroeder

6th Grade Honor Roll

Ruth Beck

Collin Cruse

Charlie Droste

Rylan Estes

Charlotte Hendrickson

Neal Pichee

Myles Pickens

Liam Rose

Finn Stephan

Thomas Stirnaman

Ryan Terry 6th Grade High Honor Roll Danica Dornes

Finn Kane

Emma Kory

Lydia Lara

Caroline Morrissey 7th Grade Honor Roll Bennett Beiser

Natalie Droste

Allie Hamberg

Leon Kerkemeyer

Averie Kochan

Lydia Kribs

Genevieve Merkle

Christian Monroe

Grayson Sidwell

Parker Williams 7th Grade High Honor Roll Piper Adams

Erin Crawford

Kayli Jacobs

Charlotte Kohl

Laken Wong 8th Grade Honor Roll Isabelle Bassett

Paul Hamberg

Camille Hampton

Max King

Carson Klasner

Ryan Kline

Nora Murray

Maggie Pruetzel

Parker Robinson 8th Grade High Honor Roll Mallory Cronin

Addie Estes

Cooper Kane

Shane Morrissey

Catherine Pulaski

