St. Ambrose Catholic Announces High and Honor Roll Students
Students at St. Ambrose recognized for academic accomplishments.
St. Ambrose Catholic School 2025-2026
1st Quarter Honor Roll
4th Grade High Honor Roll
Vivian Kerkemeyer
Theadora Mendoza
4th Grade Honor Roll
Chase Baumgartner
Avenly Burns
Jackson Hoefert
Vincent Hollinger
Margaret Kessler
Lea Kiel
Jonah Krueger
Vivienne Morrissey
Nolan Nixon
Lucas Pulaski
Bianca Rodrigeuz-Frias
5th Grade High Honor Roll
Chrisley Bechtold
Thatcher Gregory
Sophie Hoefert
Hunter Johnson
Cayla Kory
Lucas Lacy
Reid Pruetzel
5th Grade Honor Roll
Colton French
Jordan McCormick
Samantha McCormick
Leo Noss
Ella Schroeder
Lily Yemm
6th Grade High Honor Roll
Elijah Baird
Benjamin Burns
Tucker Eberlin
Audrina Klasner
Maizy McCahill
6th Grade Honor Roll
Julian Certa
Holly Franklin
Kamryn Hollinger
Alysa Kochan
Barrett Kohl
Jackson Lacy
Marley Palmer
Helen Rakers
7th Grade High Honor Roll
Finn Kane Lydia
Lara Caroline Morrissey
7th Grade Honor Roll
Collin Cruse
Charlie Droste
Charlotte Hendrickson
Emma Kory
Liam Rose
Finn Stephan
Ryan Terry
Cameron Weirich
8th Grade High Honor Roll
Piper Adams
Kayli Jacobs
Charlotte Kohl
Lydia Kribs
Parker Williams
Laken Wong
8th Grade Honor Roll
Natalie Droste
Allie Hamberg
Leon Kerkemeyer
Averie Kochan
Adelyn Labrenz
Genevieve Merkle
Christian Monroe
Grayson Sidwell
Savannah Skelton
