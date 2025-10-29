St. Ambrose Catholic School 2025-2026

1st Quarter Honor Roll

4th Grade High Honor Roll

Vivian Kerkemeyer

Theadora Mendoza

4th Grade Honor Roll

Chase Baumgartner

Avenly Burns

Jackson Hoefert

Vincent Hollinger

Margaret Kessler

Lea Kiel

Jonah Krueger

Vivienne Morrissey

Nolan Nixon

Lucas Pulaski

Bianca Rodrigeuz-Frias

5th Grade High Honor Roll

Chrisley Bechtold

Thatcher Gregory

Sophie Hoefert

Hunter Johnson

Cayla Kory

Lucas Lacy

Reid Pruetzel

5th Grade Honor Roll

Colton French

Jordan McCormick

Samantha McCormick

Leo Noss

Ella Schroeder

Lily Yemm

6th Grade High Honor Roll

Elijah Baird

Benjamin Burns

Tucker Eberlin

Audrina Klasner

Maizy McCahill

6th Grade Honor Roll

Julian Certa

Holly Franklin

Kamryn Hollinger

Alysa Kochan

Barrett Kohl

Jackson Lacy

Marley Palmer

Helen Rakers

7th Grade High Honor Roll

Finn Kane Lydia

Lara Caroline Morrissey

7th Grade Honor Roll

Collin Cruse

Charlie Droste

Charlotte Hendrickson

Emma Kory

Liam Rose

Finn Stephan

Ryan Terry

Cameron Weirich

8th Grade High Honor Roll

Piper Adams

Kayli Jacobs

Charlotte Kohl

Lydia Kribs

Parker Williams

Laken Wong

8th Grade Honor Roll

Natalie Droste

Allie Hamberg

Leon Kerkemeyer

Averie Kochan

Adelyn Labrenz

Genevieve Merkle

Christian Monroe

Grayson Sidwell

Savannah Skelton

