SOUTHWESTERN HIGH SCHOOL SEMESTER 2 2018-2019 HIGH HONOR AND HONOR ROLL Senior Class of 2019 High Honor Roll List for Semester 2 Ryleigh Baker, Cecilia Ballard, Brianne Bland, KayLee Bock, Brendan Bockstruck, Caden Bohn, Alec Bowman, Abbey Burns, Emily Burns, Nathan Cairns, Gary Chapman, Gabrielle Cranmer, Jared Dunnagan, Janel Gaither, Jami Gwillim, DeAnna Halcom, Alexis Hall, Mariah Hellrung, Ryleigh Jones, Karlena Lahey, Carter Moore, Brianna Murphy, Hannah Norris, Katey Norris, Molly Novack, Karlee Paslay, Emmaly Ragsdale, MacKenzie Randolph, Samantha Raymer, Shelby Ritchey, Jayden Sansone, Peyton Smith, Zoe Swift, Stanley Trevino, Luke Tutterow, Madelyn Vaughan, Morgan Vaughan, Alyson Walter, Bailey Weible, Tanner Werts, Brooklyn Wigger. Junior Class of 2020 High Honor Roll List for Semester 2 Megan Bachman, Raigen Baker, Kaitlyn Beilsmith, Annabelle Bollinger, Emma Brandon, Mackenzie Conlee, Averi Corby, Taylor Denbow, Morgan Douglas, Mariah Edwards, Gabrielle Emmons, Bethany French, Russell Goss, Andrea Gwillim, Layna Hanold, Olivia Harper, Harmony Hartley, Alyssa Juliano, Anna Kahl, Elizabeth Lowis, Deven Nasso, Shelby Oertel, Sarah Rutledge, Kyler Seyfried, Emily Simpson, Trinity Swift, Joseph Thompson,, Matilynn Thornsbury, Layla Ward, Rachel Watson, Sidney Wieneke, Mayci Wilderman. Sophomore Class of 2021 High Honor Roll List for Semester 2 Megan Bailey, Sydney Baumgartner, Alena Beilsmith, Myah Brantley, Collin Campbell, Mallory Carter, Maxwell Dugan, Brandon Dunsing, Brodie Edwards, Anna Gallaher, Sarah Goforth, Amelia Hines, Korrie Hopkins, Addison Moore, Megan Nolte, Molly Reed, Brianna Roloff, Brady Salzman, Madison Schneider, Wyatt Sims, Emily Smith, Rylee Smith, Justine Wigger, William Yurick. Freshman Class of 2022 High Honor Roll List for Semester 2 Article continues after sponsor message Olivia Ahlemeyer, Tanner Albrecht, Thomas Albrecht, AmyDee Bachman, Jelsumina Biciocchi, Laini Bock, Dale Brandon, Joshua Eddington, Joshua Goff, Alexandria Goss, Grace Greenwell, Mackenzie Hampsey, Whitney Keith, Kayla LeMarr, Haileigh Lenger, Emily Lowis, Quinn Owens, Kayla Rudolph, Chloe Ruyle, Cale Schuchman, Ashton Seniker, Jack Sinks, Joel Watts, Megan Webb, Laina Wilderman Senior Class of 2019 Honor Roll List for Semester 2 Tyler Albrecht, Jack Barkley, Kaleigh Becoat, John Bockstruck, , Sabrina Burns, Nicole Cottingham, Peyton Custer, Reece Davis, Malachi Ebbeler, Jamie Edelen, Kendra Elliott, McKinzee Fisher, Ryne Hanslow, Breeanna Hensley, Eugene Kahl, Natalie Kahl, Devin LePes, Jerel Loveless III, Stephen Schobernd, Autumn Skelton, Bailee Sorgea, Chase Stahl, Katherine Stormer, Madelyn Walter, Hannah Woods. Junior Class of 2020 Honor Roll List for Semester 2 Alexis Allen, Logan Anderson, Anjulena Biciocchi, Kamya Castro, Kailie Christian, Justin Crowell, Colby Dankenbring, Ryan Davis, Jarrett Dresch, Molly Hasquin, Nathaniel Holloway, Payne Hubbs, Natalie Keith, Cearra Langley, Isaac Marshall, Alexander Mercurio, Bailee Nixon, Cierra Parker, Savannah Scott, Bethany Seets, Caden Smith, Leslie Spurgeon, Abbigail Starkey, Brianna Taylor, Ryan Turner, Johnathan Watson, Laura Watson, Ashleigh Watts, Anastasia Wigger, Ashton Wilson, Sandra Wilson, Dailyn Young. Sophomore Class of 2021 Honor Roll List for Semester 2 Colton Adams, Bryce Anderson, Evan Archer, Kiley Baker, Mackenzie Behrends, Zoe Bohn, Josie Bouillon, Colten Campbell, Shailey Day, Jeffrey Doerr, Benjamin Drace, Alyssa Ebert, Hunter Edelen, Skylar Ewin, Christian Gust, Noah Kelly, Samantha Niebuhr, Alyssa Pruiett, Joseph Reno, Brittney Ross, Autumn Sutton, Andrew Vincent, James Wallace. Freshman Class of 2022 Honor Roll List for Semester 2 Jessica Arnold, Jordan Cottingham, Charles Darr, Gavin Day, Morgan Durham, Samuel Harshbarger, Madyson Heffington, Zoe Hoback, Bryan McGee, Madylan Murray, Hannah Nixon, Devin Scates, Katelyn Schrieber, Travon Smith, Callie Stormer, Christopher Taylor Jr., Riley Tucker, Jeffrey Turner III, Levi Unverzagt, Morgan Williams, Cadence Woods.