Saturday-Sunday, Nov. 2-3, 2024, Play It Again Sports Scoreboard Listen to the story Your device does not support the audio. SATURDAY-SUNDAY NOVEMBER 2-3 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD FOOTBALL IHSA PLAYOFFS – FIRST ROUND SATURDAY’S RESULTS CLASS 1A Camp Point Central 34, Nokomis 6 Casey Westfield 39, Jacksonville Routt Catholic 21 Gibson City-Melvin-Sibley 38, Catlin Salt Fork 7 Mt. Sterling Brown County 18, Greenfield Northwestern 16 Hardin Calhoun 38, Moweaqua Central A&M 7 Rockford Luteran 42, Kewanee Wethersfield 21 Lena-Winslow 70, Clifton Central 12 Stockton 50, Princeville 30 Sesser Vallier 30, Bridgeport Red Hill 6 Sterling Newman Central Catholic 50, Chicago Hope Academy 22 Galens 43, Toulon Starc County 42 Carrollton 44, Winchester West Central 8 CLASS 2A Arthur-Lovington-Atwood-Hammond 54, Virden North Mac 22 Bismarck-Henning-Rossville-Alvin 14, Erie-Prophetstown 6 Chester 40, Nashville 35 Farmington 21, Deer Creek-Mackinaw 0 Johnston City 46, Red Bud 13 Maroa-Forsyth 49, Decatur St. Teresa Catholic 13 Palos Heights Chicago Christian 53, Carthage Illini West 16 Quincy Notre Dame Catholic 49, Flora 6 Taylor Ridge Rockridge 22, Lanark Eastland-Pearl City 8 Warrensburg-Latham 35, Carmi White County 30 CLASS 3A Greemville 48, Fairfield 6 Paxton-Buckley-Loda 22, Monmouth-Roseville 20 Monticello 49, DuQuoin 20 Nashville 42, Stanford Olympia 35 Benton 48, New Berlin 7 Pecatonica 65, Genoa-Kingston 0 Lombard Montini Catholic 49, Chicago North Lawndale 0 Chicago King 40, Chicago Marshall 6 Tolono Unity 44, Roxana 31 St. Joseph Ogden 48, West Frankfort 0 Sullivan 30, Mt. Carmel 6 Wilmington 42, Stillman Valley 7 CLASS 4A Breese Central 42, Harrisburg 7 Chicago Agricultural Science 22, Chicago Clemente 12 Rockford Boylan Catholic 26, Chicago South Shore 0 Murphysboro 56, Macomb 33 Olney Richland County 41, Kewanee 14 Chicago DePaul Catholic 48, Chicago Dyett 8 Waterloo 33, Taylorville 30 Geneseo 42, Chicago Sullivan 0 CLASS 5A Metamora 23, Centralia 9 Crystal Lake Prairie Ridge 65, Chicago Goode 6 Chicago Morgan Park 34, Tinley Park 0 Joliet Catholic Academy 58, Jacksonville 6 LaGrange Park Nazareth Academy 54, Chicago Payton 0 Chicago Westinghouse 32, Chicago Prosser 14 Sycamore 50, Chicago Noble/Bulls 6 Morris 57, Triad 28 Woodstock North 34, Freeport 24 CLASS 6A Bloomington 31, Lemont 20 Burlington Central 42, Fox Lake Grant 14 Chatham Glenwood 49, Crete Monee 34 East St. Louis 67, Springfield 0 Geneva 49, Chicago Amundsen 7 Kankakee 42, Glen Ellyn Glenbard South 0 Oak Forest 44, Chicago Kennedy 0 Normal Community West 20, Chicago Simeon 15 CLASS 7A Chicago St. Rita Catholic 45, Rockford Guilford Catholic 0 Quincy 49, Summit Argo 7 Oak Park Fenwick Catholic 12, Chicago Brother Rice Catholic 7 CLASS 8A Park Ridge Maine South 49, Naperville North 42 BOYS SOCCER IHSA PLAYOFFS – SECTIONAL FINALS/ROUND OF 16 SATURDAY’S RESULTS AT BURBANK ST. LAURENCE CATHOLIC Chicago DeLaSalle Catholic 4, Chicago St. Ignatius College Prep Catholic 3 (After Extra Time) AT CHICAGO BROTHER RICE CATHOLIC Lemont 2, Chicago Brother Rice Catholic 0 AT DUNLAP Peoria Notre Dame Catholic 1, Washington 0 (After Extra Time, Peoria Notre Dame Catholic win penalty kick shootout 4-3) AT TRIAD Belleville Althoff Catholic 4, Triad 2 AT WARRENSBURG LATHAM Chatham Glenwood 3, Springfield 2 CLASS 3A AT JOLIET WEST Lockport Township 3, Frankfort Lincoln-Way East 2 AT LINCOLNSHIRE ADLAI STEVENSON Arlington Heights Hersey 3, Northbrook Glenbrook North 1 AT ST. CHARLES NORTH Hoffman Estates Conant 2, Geneva 1 (After Extra Time, Hoffman Estates Conant win penalty kick shootout 4-3) NCAA FOOTBALL – WEEK 10 Article continues after sponsor message SATURDAY’S RESULTS BIG TEN CONFERENCE Minnesota Golden Gophers 25, Illinois Fighting Illini 17 Ohio State Buckeyes 20, Penn State Nittany Lions 13 Northwestern Wildcats 26, Purdue Boilermakers 20 (OT) Oregon Ducks 38, Michigan Wolverines 17 Indiana Hoosiers 47, Michigan State Spartans 10 UCLA Bruins 27, Nebraska Cornhuskers 20 Iowa Hawkeyes 42, Wisconsin Badgers 10 Washington Huskies 26, USC Trojans 21 SOUTHEASTERN CONFERENCE Mississippi Rebels 63, Arkansas Razorbacks 31 Oklahoma Sooners 59, Maine Black Bears 14 Vanderbilt Commodores 17, Auburn Tigers 7 Georgia Bulldogs 34, Florida Gators 20 Mississippi State Bulldogs 45, Massachusetts Minutemen 20 South Carolina Gamecocks 44. Texas A&M Aggies 20 Tennessee Volunteers 28, Kentucky Wildcats 18 BIG SOUTH/OHIO VALLEY CONFERENCE Gardner-Webb Bulldogs 17, Charleston Southern Buccaneers 14 Tennesse Tech Golden Eagles 52, Lindenwood Lions 10 Eastern Illinois Panthers 45, Western Illinois Leathernecks 30 Tennessee-Martin Skyhawks 28, Tennessee State Tigers 21 MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE indiana State Sycamores 35, North Dakota Hawks 31 Illinois State Redbirds 23, Youngstown State Penguins 16 Missouri State Bears 38, SIU-Carbondale Salukis 17 South Dakota State Jackrabbits 52, Murray State Racers 6 North Dakota State Bison 42, Northern Iowa Panthers 19 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE – WEEK NINE Buffalo Bills 30, Miami Dolphins 27 Baltimore Ravens 41, Denver Broncos 10 Los Angeles Chargers 27, Cleveland Browns 10 Carolina Panthers 23, New Orleans Saints 22 Cincinnati Bengals 41, Las Vegas Raiders 24 Washington Commanders 27, New York Giants 22 Atlanta Falcons 27, Dallas Cowboys 21 Tennessee Titans 20, New England Patriots 17 (OT) Arizona Cardinals 20, Chicago Bears 9 Philadelphia Eagles 28, Jacksonville Jaguars 23 Detroit Lions 24, Green Bay Packers 14 Los Angeles Rams 26, Seattle Seahawks 20 (OT) Minnesota Vikings 21, Indianapolis Colts 13 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION SATURDAY’S RESULTS Boston Celtics 113, Charlotte Hornets 109 Memphis Grizzlies 124, Philadelphia 76ers 107 Toronto Raptors 131, Sacramento Kings 128 (OT) Golden State Warriors 127, Houston Rockets 121 (OT) Cleveland Cavaliers 114, Milwaukee Bucks 113 San Antonio Spurs 113, Minnesota Timberwolves 103 Miami Heat 113, Washington Wizards 103 Denver Nuggets 129, Utah Jazz 103 Phoenix Suns 103, Portland Trail Blazers 97 Oklahoma City Thunder 105, Los Angeles Clippers 92 SUNDAY’S RESULTS Detroit Pistons 106, Brooklyn Nets 92 Atlanta Hawks 126, New Orleans Pelicans 111 Dallas Mavericks 108, Orlando Magic 85 NATIONAL HOCKEY LEAGUE SATURDAY’S RESULTS St. Louis Blues 4, Toronto Maple Leafs 2 Florida Panthers 4, Dallas Stars 2 Boston Bruins 3, Philadelphia Flyers 0 Chicago Blackhawks 4, Los Angeles Kings 3 (Shootout, CHI wins 3-2) Washington Capitals 7, Columbus Blue Jackets 2 Ottawa Senators 3, Seattle Kraken 0 Detroit Red Wings 2, Buffalo Sabres 1 Pittsburgh Penguins 3, Montreal Canadiens 1 Nashville Predators 5, Colorado Avalanche 2 Vegas Golden Knights 4, Utah Hockey Club 3 (OT) Vancouver Canucks 3, San Jose Sharks 2 SUNDAY’S RESULTS New York Rangers 5, New York Islanders 2 Winnipeg Jets 7, Tampa Bay Lightning 4 Boston Bruins 2, Seattle Kraken 0 Carolina Hurricanes 4, Washington Capitals 2 Minnesota Wild 2, Toronto Maple Leafs 1 (OT) Edmonton Oilers 4, Calgary Flames 2 Chicago Blackhawks 4, Anaheim Ducks 2 MAJOR LEAGUE SOCCER CUP PLAYOFFS, PRESENTED BY AUDI ROUND ONE --- BEST-OF-THREE SATURDAY’S RESULTS EASTERN CONFERENCE New York City FC 3, FC Cincinnati 1 (series tied 1-1) Atlanta United FC 2, Inter Miami CF 1 (series tied 1-1) WESTERN CONFERENCE Minnesota United FC 1, Real Salt Lake 1 (Minnesota United FC wins penalty shootout 3-1) (MNUFC wins 2-0) SUNDAY’S RESULTS EASTERN CONFERENCE New York Red Bulls FC 2, Columbus Crew SC 2 (NYRB wins penalty kick shootout 5-4, seven rounds) (NYRB wins 2-0) WESTERN CONFERENCE Houston Dynamo FC 1, Seattle Sounders FC 1 (SEA wins penalty kick shootout 7-6, seven rounds) (SEA wins 2-0) Vancouver Whitecaps FC 3, Los Angeles FC 0 (series tied 1-1) More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending