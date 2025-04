Play It Again Sports Scoreboard For Thursday, Nov. 7, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, NOVEMBER 7 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER IHSA PLAYOFFS --- CLASS 1A STATE SEMIFINALS AT HOFFMAN ESTATES HIGH SCHOOL Chicago Cristo Rey Jesuit 1, Columbia 0 Normal University 1, Mendota 0 GIRLS VOLLEYBALL IHSA PLAYOFFS SECTIONAL FINALS/ROUND OF 16 CLASS 1A AT COBDEN Norris City-Omaha-Enfield 21-25-29, Albion Edwards County 25-19-27 AT ELGIN HARVEST CHRISTIAN ACADEMY Elgin Harvest Christian Academy 25-19-25, Elgin St Edward Catholic 15-25-14 AT FARINA SOUTH CENTRAL Hardin Calhoun 25-25, Nokomis 18-21 AT HARTSBURG-EMDEN Hartsburg-Emden Camp Point Central 17-19 AT OTTAWA MARQUETTE CATHOLIC Cissna Park 25-25, Lexington 23-22 AT POLO Stockton 25-25, Galena 19-20 AT TUSCOLA Windsor 25-25-25, Heyworth 10-27-15 AT WILLIAMSFIELD Glasford Illini Bluffs 25-25, Henry-Senachwine 17-21 CLASS 2A AT CHICAGO CRISTO REY JESUIT Chicago Latin 25-25, Chicago Cristo Rey Jesuit 9-14 AT FAIRFIELD Carmi White County 25-25, Newton 19-21 AT MANLIUS BUREAU VALLEY El Paso-Gridley 25-25, Prophetstown 22-16 AT MANTENO Palos Heights Chicago Christian 25-25, Wilmington 20-20 AT MONTICELLO Bloomington Central Catholic 25-34, Champaign St. Thomas More 10-32 AT RIVERTON Quincy Notre Dame Catholic 25-20-25, Springfield Sacred Heart-Griffin Catholic 16-25-20 AT STAUNTON Breese Mater Dei Catholic 27-25, Columbia 25-16 AT WOODSTOCK MARIAN CATHOLIC Elmhurst Timothy Christian 25-25, Elmhurst Immaculate Conception Catholic 21-23 CLASS 3A AT ARLINGTON HEIGHTS ST. VIATOR CATHOLIC Wheaton St. Francis Catholic 26-25, West Chicago Wheaton Academy 24-20 AT BURBANK ST. LAURENCE CATHOLIC Burbank St. Laurence Catholic 29-25. Lemont 27-17 AT CHICAGO ST. VIATOR CATHOLIC Wheaton St. Francis Catholic 26-25, West Chicago Wheaton Academy 24-20 AT BURBANK ST. LAURENCE CATHOLIC Burbank St. Laurence Catholic 29-25. Lemont 27-17 AT CHICAGO ST. IGNATIUS COLLEGE PREP CATHOLIC Chicago DePaul College Prep Catholic 25-25, Chicago St. Ignatius College Prep Catholic 23-16 AT CRYSTAL LAKE SOUTH Crystal Lake Prairie Ridge 25-25, Crystal Lake South 15-21 AT KANKAKEE New Lenox Providence Catholic 25-25, Evergreen Park 17-22 AT MAHOMET-SEYMOUR Mahomet-Seymour 25-20-27, Normal University 19-25-25 AT OTTAWA TOWNSHIP Bartonville Limestone 25-19-25, Geneseo 23-25-22 SALEM AT SOUTHWESTERN ILLINOIS COLLEGE, BELLEVILLE Mascoutah 25-25, Waterloo 19-19 CLASS 4A AT WEST AURORA Lisle Benet Academy Catholic 25-28, St. Charles North 18-26 Article continues after sponsor message AT BOLINGBROOK Lockport Township 25-25, Oswego 21-21 AT CHICAGO MARIST CATHOLIC Chicago Marist Catholic 25-25, Chicago Mother McAuley Catholic 20-17 AT MCHENRY Huntley 25-25, Libertyville 16-23 AT NORMAL COMMUNITY WEST Normal Community West 25-23-25, O'Fallon 12-25-21 AT PALATINE WILLIAM FREMD Palatine William Fremd 20-25-25, Rolling Meadows 25-20-17 AT VILLA PARK WILLOWBROOK Downers Grove South 25-23-25, Downers Grove North 13-25-21 AT WINNETKA NEW TRIER Winnetka New Trier 25-25, Wilmette Loyola Academy Catholic 18-23 MVCHA HOCKEY MONDAY'S RESULTS St John Vianney Catholic 7, Triad 0 Freeburg/Waterloo 5, Granite City 4 TUESDAY'S RESULTS Belleville 3, St. John Vianney 1 O'Fallon 5, Edwardsville 3 Alton 4, Bethalto 3 Columbia 11, East Alton-Wood River 0 THURSDAY'S RESULT Freeburg/Waterloo 4, Collinsville 2 NCAA MEN'S BASKETBALL MID-AMERICAN CONFERENCE Northern Illinois Huskies 105, Holy Cross Crusaders 37 NCAA WOMEN'S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Drake Bulldogs 95, Saint Louis University Billikens 70 BIG TEN CONFERENCE Illinois Fighting Illini 83, Florida State Seminoles 74 OHIO VALLEY CONFERENCE Murray State Racers 104, SIU-Edwardsville Cougars 60 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 10 Baltimore Ravens 35, Cincinnati Bengals 34 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Minnesota Timberwolves 135, Chicago Bulls 119 Milwaukee Bucks 123, Utah Jazz 100 San Antonio Spurs 118, Portland Trail Blazers 105 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Utah Hockey Club 4, St. Louis Blues 2 Boston Bruins 4, Calgary Flames 3 (OT) New York Islanders 4, Ottawa Senators 2 Florida Panthers 6, Nashville Predators 2 New Jersey Devils 5, Montreal Canadiens 3 Buffalo Sabres 6, New York Rangers 1 Carolina Hurricanes 5, Pittsburgh Penguins 1 Philadelphia Flyers 2, Tampa Bay Lightning 1 (Shootout, PHI wins 2-0) Dallas Stars 3, Chicago Blackhawks 1 Winnipeg Jets 1, Colorado Avalanche 0 Vancouver Canucks 4, Los Angeles Kings 2 Minnesota Wild 6, San Jose Sharks 2 FIFA WORLD SOCCER UEFA EUROPA LEAGUE --- GROUP STAGE WEDNESDAY'S RESULT Besikitas JK (Turkiye) 2, FF Malmo (Sweden) 1 THURSDAY'S RESULTS Galatasaray SK (Turkiye) 3, Tottenham Hotspur FC (England) 2 Royale Union Saint-Gilloise (Belgium) 1, AS Roma (Italy) 1 Olympiakos FC (Greece) 1, Glasgow Rangers FC (Scotland) 1 OGC Nice FC (France) 2, FC Twente Enschede (Netherlands) 2 PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 1, Athletic Club Bilbao (Spain) 2 FC Steaua Buchresti (Romania) 2, FC Midtjylland (Denmark) 0 IF Elfsborg (Sweden) 1, SC Braga (Portugal) 1 EIntracht Frankfort (Germany) 1, FC Slavia Prague (Czechnia) 0 FK Bodo/Glimt (Norway) 1, FK Qarabag (Azerbajian) 2 FC Viktoria Plzen (Czechnia) 2, Real Sociedad (Spain) 1 FC RFS (Latvia) 1, FC Anderlecht (Belgium) 1 Manchester United FC (England) 2, PAOK (Greece) 0 TSV Hoffenheim (Germany) 2, FC Olympique Lyonnaise (France) 2 FC Dynamo Kyiv (Ukraine) 0, FC Ferencvaros (Hungary) 4 SS Lazio (Italy) 2, FC Porto (Portugal) 1 AFC Ajax Amsterdam (Netherlands) 5, FC Maccabi Tel Aviv (Israel) 0 AZ 67 Alkmaar (Netherlands) 3, FK Fehnerbahce (Turkiye) 1