Play It Again Sports Scoreboard For Oct. 29, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. TUESDAY, OCTOBER 29 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER IHSA PLAYOFFS CLASS 3A SECTIONAL SEMIFINALS AT ALTON Edwardsville 2, Belleville West 1 Normal Community 2, Moline 1 CLASS 1A SECTIONAL FINALS/ROUND OF 16 AT CHICAGO ACERA/SOTO Chicago Acera/Soto 2, Chicago Richards 0 GIRLS VOLLEYBALL IHSA PLAYOFFS REGIONAL QUARTERFINALS CLASS 1A AT METRO-EAST LUTHERAN Waterloo Gibault Catholic 25-25, Madison 9-1 Patoka 25-25, Dupo 15-21 AT LEBANON Marissa-Coulterville 25-25, Sandoval 8-11 AT MT..OLIVE Raymond Lincolnwood 25-25, Bunker Hill 15-17 Greenfield Northwestern 25-25, Mt. Olive 19-16 AT FRANKLIN New Berlin 25-25, White Hall North Greene 8-15 Franklin 25-25, Pawnee 11-20 AT HAVANA Concord Triopia 25-25, Griggsville-Perry 10-13 Rushville-Industry 25-25, Astonia 22-11 AT EFFINGHAM ST. ANTHONY CATHOLIC Carrollton 27-25, Cowden-Herrick 25-13 Effingham St, Anthony Catholic 25-25, Louisville North Clay 19-12 CLASS 2A – REGIONAL SEMIFINALS AT BREESE CENTRAL Breese Mater Dei Catholic 25-25, Carlyle 10-13 Breese Central 25-25, Trenton Wesclin 9-22 AT COLUMBIA Columbia 25-25, Red Bud 21-13 Nashville 25-25, Belleville Althoff Catholic 16-21 AT CARLINVILLE Carlinville 25-25, Piasa Southwestern 17-17 Pana 25-27, Gillespie 21-25 AT LITCHFIELD Staunton 25-25, Litchfield 17-17 Shelbyville 25-27, Hillsboro 19-25 CLASS 3A AT CIVIC MEMORIAL Effingham 25-25, Jersey 21-21 Civic Memorial 20-25-25, Highland 25-23-20 AT OLNEY RICHLAND COUNTY Article continues after sponsor message Charleston 25-22-25, Salem 22-25-22 Triad 25-25, Mattoon 19-17 AT MASCOUTAH Mascoutah 25-25, East St. Louis 7-9 Centralia 27-20-25, Freeburg 25-25-20 AT HERRIN Waterloo 25-25, Marion 11-11 Carbondale 22-25-25, Herrin 25-16-14 CLASS 4A AT EDWARDSVILLE Edwardsville 25-25, Granite City 17-10 Belleville West 25-25, Alton 10-19 AT COLLINSVILLE O’Fallon 25-25, Collinsville 17-9 Quincy 25-25, Belleville East 22-16 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON 120TH WORLD SERIES, PRESENTED BY CAPITAL ONE – BEST-OF-SEVEN GAME FOUR New York Yankees 11, Los Angeles Dodgers 4 (LAD leads 3-1) NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Denver Nuggets 144, Brooklyn Nets 139 (OT) Dallas Mavericks 120, Minnesota Timberwolves 114 Sacramento Kings 113, Utah Jazz 96 Golden State Warriors 124, New Orleans Pelicans 106 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Ottawa Senators 8, St. Louis Blues 1 Philadelphia Flyers 2, Boston Bruins 0 Seattle Kraken 8, Montreal Canadiens 2 Anaheim Ducks 3, New York Islanders 1 Minnesota Wild 5, Pittsburgh Penguins 3 Washington Capitals 5, New York Rangers 3 San Jose Sharks 4, Los Angeles Kings 2 MAJOR LEAGUE SOCCER CUP PLAYOFFS – ROUND ONE BEST-OF-THREE EASTERN CONFERENCE Columbus Crew SC 0, New York Red Bulls FC 1 (NYRB leads 1-0) WESTERN CONFERENCE Real Salt Lake 0, Minnesota United FC 0 (MUFC wins penalty shootout 5-4, six rounds) (MUFC leads 1-0) FIFA WORLD SOCCER WOMEN’S INTERNATIONAL FRIENDLIES MONDAY’S RESULTS Ecuador 1, Chile 2 Germany 1, Australia 2 TUESDAY’S RESULTS China 2, Vietnam 0 Denmark 1, Netherlands 2 Italy 1, Spain 1 England 2, South Africa 1 Switzerland 2, France 1 Brazil 3, Colombia 0 Mexico 4, Thailand 0 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending