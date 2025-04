Play It Again Sports Scoreboard For Monday, Oct. 21, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. TUESDAY, OCTOBER 22 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER IHSA PLAYOFFS CLASS 1A REGIONAL FINALS AT FATHER MCGIVNEY CATHOLIC Father McGivney Catholic 9, Maryville Christian 0 AT WATERLOO GIBAULT CATHOLIC Breese Mater Dei Catholic 6, Waterloo Gibault Catholic 0 AT ALTAMONT Teutopolis 4, Staunton 2 CLASS 2A --- REGIONAL SEMIFINALS AT BELLEVILLE ALTHOFF CATHOLIC Belleville Althoff Catholic 7, Litchfield 1 Civic Memorial 2, Highland 0 AT OLNEY RICHLAND COUNTY Triad 1, Salem 0 AT WATERLOO Waterloo 7, Mt. Vernon 0 Freeburg 2, Centralia 1 CLASS 3A --- REGIONAL SEMIFINALS AT GRANITE CITY Belleville West 7, Alton 0 Collinsville 2, Granite City 1 AT QUINCY O'Fallon 9, Springfield Southeast 0 Edwardsville 4, Quincy 0 GIRLS VOLLEYBALL Belleville West 25-25, Alton 9-15 O'Fallon 22-25-25, Collinsville 25-20-15 Edwardsville 25-25, Breese Mater Dei Catholic 18-23 Mascoutah 25-25, Civic Memorial 15-17 Belleville Althoff Catholic 25-25, Centralia 14-16 Triad 25-25, Jersey 21-10 Article continues after sponsor message Carlinville 20-25-25, Hillsboro 25-15-12 Piasa Southwestern 25-22-29, Gillespie 20-25-27 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Boston Celtics 132, New York Knicks 109 Los Angeles Lakers 110, Minnesota Timberwolves 103 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Winnipeg Jest 3, St. Louis Blues 2 Washington Capitals 4 Philadelphia Flyers 1 Minnesota Wild 5, Florida Panthers 1 Tampa Bay Lightning 8, New JerseyDevils 5 Buffalo Sabres 4, Dallas Stars 2 New York Rangers 7, Montreal Canadiens 2 Columbus Blue Jackets 6, Toronto Maple Leafs 2 Detroit Red Wings 1, New York Islanders 0 Vancouver Canucks 6, Chicago Blackhawks 3 Colorado Avalanche 3, Seattle Kraken 2 Nashville Predators 4, Boston Bruins 0 Carolina Hurricanes 3, Edmonton Oilers 2 (OT) Ottawa Senators 4, Utah Hockey Club 0 Calgary Flames 4, Pittsburgh Penguins 3 (Shootout, CGY wins 4-3, 5 rounds) Anaheim Ducks 3, San Jose Sharks 1 Vegas Golden Knights 6, Los Angeles Kings 1 MLS CUP PLAYOFFS EASTERN CONFERENCE PLAY-IN GAME CF Montreal 2, Atlanta United FC 2 (After extra time, Atlanta advances 5-4 in penalty shootout) FIFA WORLD SOCCER (NOTE: Home teams are listed first in all scorelines) UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- GROUP STAGE AS Monaco (France) 5, Red Star Belgrade (Croatia) 1 AC Milan (Italy 3, FC Brugge (Belgium) 1 Girona FC (Spain) 2, Slovan Brataslava (Slovakia) 0 Arsenal FC (England) 1, Donetsk Shakhtar (Ukraine) 0 AC Juventus (Italy) 1, VFB Stuttgart (Germany) 1 Aston Villa FC (England) 2, FC Bologna (Italy) 0 FS Sturm Graz (Austria) 0, Sporting Lisbon (Portugal) 2 Real Madrid CF (Spain) 5, Borussia BVB Dortmund (Germany) 2 Paris Sainte-Germaine (France 1, PSA Eindhover (Netherlands) 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending