Play It Again Sports Scoreboard For Dec. 19, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, DECEMBER 19 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL WEDNESDAY'S RESULT Staunton 54, Pawnee 20 THURSDAY'S RESULTS Cahokia 65, Normandy 61 Triad 53, Highland 32 Granite City 47, McCluer 37 GIRLS BASKETBALL Granite City 29, McCluer 21 Triad 31, Highland 30 Mt. Vernon 83, Cahokia 13 Carlyle 50, Trenton Wesclin 38 New Athens 45. Dupo 36 Freeburg 54. Salem 46 O"Fallon 76, Collinsville 46 Marquette Catholic 34, Father McGivney Catholic 19 East St. Louis 54, Belleville West 37 Roxana 56, East Alton-Wood River 26 Alton 59, Belleville East 42 Breese Central 54, Columbia 35 Centralia 48, Mascoutah 20 NCAA FOOTBALL BOWL GAMES R+L CARRIERS NEW ORLEANS BOWL AT CAESAR'S SUPERDOME, NEW ORLEANS Sam Houston State Bearcats 41, Georgia Southern Eagles 26 NCAA MEN'S BASKETBALL OHIO VALLEY CONFERENCE Little Rock Trojans 60, SIU-Edwardsville Cougars 56 Article continues after sponsor message Morehead State Eagles 70, Tennesse-Martin Skyhawks 69 (OT) Southern Indiana Screaming Eagles 77, Tennessee State Tigers 75 Tennessee Tech Golden Eagles 79, Lindenwood Lions 73 Southeast Missouri Red Hawks 79, Eastern Illinois Panthers 72 NCAA WOMEN'S BASKETBALL OHIO VALLEY CONFERENCE Little Rock Trojans 83. SIU-Edwardsville 60 Tennessee-Martin Skyhawks 102, Morehead State Eagles 63 Southern Indiana Screaming Eagles 74, Tennessee State Tigers 56 Lindenwood Lions 67, Tennessee Tech Golden Eagles 54 Eastern Illinois Panthers 71. Southeast Missouri Red Hawks 56 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 16 Los Angeles Chargers 34, Denver Broncos 27 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Utah Jazz 126, Detroit Pistons 119 Oklahoma City Thunder 105, Orlando Magic 99 Washington Wizards 123, Charlotte Hornets 114 Chicago Bulls 117, Boston Celtics 108 Brooklyn Nets 101, Toronto Raptors 94 Houston Rockets 133, New Orleans Pelicans 113 Memphis Grizzlies 144, Golden State Warriors 93 San Antonio Spurs 133, Atlanta Hawks 126 (OT) Los Angeles Clippers 118, Dallas Mavericks 95 Indiana Pacers 120, Phoenix Suns 111 New York Knicks 133, Minnesota Timberwolves 107 Portland Trail Blazers 126, Denver Nuggets 124 Los Angeles Lakers 113, Sacramento Kings 100 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Tampa Bay Lightning 3, St. Louis Blues 1 Columbus Blue Jackets 4, New Jersey Devils 2 Los Angeles Kings 7, Philadelphia Flyers 3 Pittsburgh Penguins 5, Nashville Predators 4 (OT) Chicago Blackhawks 3, Seattle Kraken 1 Ottawa Senators 3, Calgary Flames 2 (OT) Edmonton Oilers 3, Boston Bruins 2 (OT) Vegas Golden Knights 3, Vancouver Canucks 1 Colorado Avalanche 4, San Jose Sharks 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending