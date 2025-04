Play It Again Sports Scoreboard Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, FEBRUARY 6 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL Hardin Calhoun 63, Madison 46 Waterloo Gibault Catholic 63. Festus, Mo., St. Pius X Catholic 46 St. Louis Confluence Academy 74, SIUE Charter 48 GIRLS BASKETBALL Dupo 41, New Athens 36 Belleville Althoff Catholic 2, Centralia Christ Our Rock Lutheran 0 (forfeit) Carlyle 51, Trenton Wesclin 36 Father McGivney Catholic 52, Metro-East Lutheran 14 Centralia 40, Collinsville 28 Breese Central 74, Columbia 33 Edwardsville 74, East St. Louis 34 O'Fallon 54, Belleville East 50 Alton 68, Belleville West 15 Winchester West Central 51, Hardin Calhoun 47 Carlinville 62, Virden North Mac 45 NCAA MEN'S BASKETBALL BIG TEN CONFERENCE Ohio State Buckeyes 73, Maryland Terrapins 70 OHIO VALLEY CONFERENCE SIU-Edwardsville Cougars 75, Tennessee Tech Golden Eagles 58 Southeast Missouri Redhawks 80, Morehead State Eagles 51 Tennessee State Tigers 87, Western Illinois Leathernecks 69 Little Rock Trojans 74, Southern Indiana Screaming Eagles 56 Lindenwood Lions 25, Tennessee-Martin Skyhawks 51 NCAA WOMEN'S BASKETBALL BIG TEN CONFERENCE Illinois Fighting Illini 73, Northwestern Wildcats 60 Article continues after sponsor message Maryland Terrapins 79, Oregon Ducks 61 Indiana Hoosiers 81, Rutgers Scarlet Knights 60 Michigan Wolverines 78, Nebraska Cornhuskers 60 Iowa Hawkeyes 68, Minnesota Golden Gophers 60 OHIO VALLEY CONFERENCE Tennessee Tech Golden Eagles 80, SIU-Edwardsville Cougars 54 Tennessee State Tigers 70, Western Illinois Leathernecks 66 Morehead State Eagles 63, Southeast Missouri Redhawks 57 Little Rock Trojans 75, Southern Indiana Screaming Eagles 61 Lindenwood Lions 62, Tennessee-Martin Skyhawks 59 SOUTHEASTERN CONFERENCE LSU Tigers 71, Missouri Tigers 60 South Carolina Gamecocks 74, Georgia Bulldogs 42 Texas Longhorns 87, Vanderbilt Commodores 66 Oklahoma Sooners 66, Mississippi Rebels 56 Alabama Crimson Tide 84, Florida Gators 66 Auburn Tigers 65, Texas A&M Aggies 52 Mississippi State Bulldogs 78, Arkansas Razorbacks 59 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Dallas Mavericks 127, Boston Celtics 120 Minnesota Timberwolves 127, Houston Rockets 114 Denver Nuggets 112, Orlando Magic 90 Los Angeles Lakers 120, Golden State Warriors 112 Portland Trail Blazers 108, Sacramento Kings 102 Indiana Pacers 119, Los Angeles Clippers 112 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Florida Panthers 3, St. Louis Blues 2 Tampa Bay Lightning 5, Ottawa Senators 1 Vegas Golden Knights 3, New Jersey Devils 1 Washington Capitals 4, Philadelphia Flyers 1 Utah Hockey Club 3. Columbus Blue Jackets 2 (OT) Minnesota Wild 2, Carolina Hurricanes 1 Colorado Avalanches 4 Calgary Flames 2 Toronto Maple Leafs 3, Seattle Kraken 1 Vancouver Canucks 2, San Jose Sharks 1 (OT) More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending