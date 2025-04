Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Nov. 27, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. WEDNESDAY, NOVEMBER 27 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD HAPPY THANKSGIVING! BOYS BASKETBALL East St. Louis 54, Gateway Legacy Christian 34 Staunton 53, Freeburg 51 Piasa Southwestern 50, Carbondale 49 Centralia 50, Civic Memorial 49 Father McGivney Catholic 78, Lebanon 32 Mt. Vernon 53, Granite City 32 Belleville East 67, Overland, Mo., Ritenour 53 St. Elmo 48. Maryville Christian 31 Alton 82, Jennings 47 Lincoln 37, Belleville West 33 Mascoutah 71, Hazelwood East 58 Breese Mater Dei Catholic 62, Trenton Wesclin 56 Edwardsville 68, Effingham St. Anthony Catholic 50 GIRLS BASKETBALL Trenton Wesclin 39, Mascoutah 31 Freeburg 43. Centralia 32 Edwardsville 37, Breese Mater Dei Catholic 32 Okawville 39, Collinsville 34 Breese Central 56, Highland 23 BOYS WRESTLING TUESDAY'S RESULT Edwardsville 58, Quincy 12 MVCHA HOCKEY MONDAY'S RESULTS Freeburg/Waterloo 5, Bethalto 1 Edwardsville 7, Highland 2 Columbia 1, Granite City 0 Collinsville 7, St. John Vianney Catholic 4 Alton 7, Triad 4 NCAA MEN'S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Saint Louis University Billikens 93, Massachusetts-Lowell River Hawks 90 MISSOURI VALLEY CONFERENCE SIU-Carbondale Salukis 81, Florida Tech Panthers 54 SOUTHEASTERN CONFERENCE Missouri Tigers 81, Lindenwood Lions 61 NCAA WOMEN'S BASKETBALL Article continues after sponsor message BIG TEN CONFERENCE Kentucky Wildcats 76, Illinois Fighting Illini 53 MID-AMERICAN CONFERENCE Illinois-Chicago Flames 69, Northern Illinois Huskies 66 OHIO VALLEY CONFERENCE Eastern Illinois Panthers 66, Indiana-Indianapolis Jaguars 49 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Miami Heat 98, Charlotte Hornets 94 Atlanta Hawks 135. Cleveland Cavaliers 124 Indiana Pacers 121, Portland Trail Blazers 114 Orlando Magic 133. Chicago Bulls 119 Houston Rockets 122, Philadelphia 76ers 115 (OT) Los Angeles Clippers 121, Washington Wizards 96 Dallas Mavericks 129, New York Knicks 114 Memphis Grizzlies 131, New York Knicks 111 Sacramento Kings 115. Minnesota Timberwolves 104 Toronto Raptors 119, New Orleans Pelicans 93 Los Angeles Lakers 119. San Antonio Spurs 101 Brooklyn Nets 127. Phoenix Suns 117 Denver Nuggets 122, Utah Jazz 103 Oklahoma City Thunder 05, Golden State Warriors 101 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St.. Louis Blues 3, New Jersey Devils 0 Minnesota Wild 1, Buffalo Sabres 0 Carolina Hurricanes 4, New York Rangers 3 Detroit Red Wings 2, Calgary Flames 1 (OT) Washington Capitals 5, Tampa Bay Lightning 4 Florida Panthers 5, Toronto Maple Leafs 1 Boston Bruins 6, New York Islanders 3 Pittsburgh Penguins 5, Vancouver Canucks 4 Montreal Canadiens 4, Columbus Blue Jackets 3 (OT) Philadelphia Flyers 3, Nashville Predators 2 (OT) Chicago Blackhawks 6, Dallas Stars 2 Colorado Avalanche 2, Vegas Golden Knights 1 (Shootout, COL wins 1-0, five rounds) Los Angeles Kings 4, Winnipeg Jets 1 Anaheim Ducks 5, Seattle Kraken 2 Ottawa Senators 4, San Jose Sharks 3 FIFA WORLD SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- GROUP STAGE SK Sturm Graz (Austria) 1, FC Girona (France) 0 FC Red Star Belgrade (Croatia) 5, VFB Stuttgart (Germany) 1 Liverpool FC (England), Real Madrid CF (Spain 0 FC Bologna (Italy) 1, Lille OSC (France) 2 Glasgow Celtic FC (Scotland) 1, FC Brugge (Belgium) 1 Aston Villa FC (England) 0, AC Juventus (Italy) 0 FC Dinamo Zagreb (Croatia) 0, Borussia VFB Dortmund (Germany) 3 AC Monaco (France) 2, SL Benfica (Portugal) 3 PSV Eindhoven (Netherlands) 3, FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending