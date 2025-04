Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Jan. 22, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. WEDNESDAY, JANUARY 22 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL Gillespie 75, Mt, Olive 69 Collinsville 73, St. Louis Sumner 29 Murphysboro 48, Freeburg 37 Okawville 57, Centralia Christ Our Rock Lutheran 44 Edwardsville 64, Decatur Eisenhower 58 Jacksonville 57, Cahokia 55 (OT) Staunton 51, Bunker Hill 25 Mascoutah 75, St. Louis KIPP Academy 28 Belleville East 82, McCluer 27 East Alton-Wood River 72, Lebanon 68 Madison 52, Waterloo Gibault Catholic 44 Breese Mater Dei Catholic 47, Metro-East Lutheran 30 Piasa Southwestern 46, Carlinville 28 Jersey 43, Granite City 32 Belleville Althoff Catholic 71, Belleville West 61 GIRLS BASKETBALL Chatham Glenwood 60, Carlyle 52 Belleville East 53, Triad 32 Hillsboro 39, Trenton Wesclin 29 Belleville West 46, St. Louis Miller Career Academy 25 Columbia 51, Roxana 31 O’Fallon 57, Breese Central 46 NCAA MEN’S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Saint Louis University Billikens 64, La Salle Explorers 52 Massachusetts Minutemen 74, George Washington Colonials 61 Loyola-Chicago Ramblers 70, Fordham Rams 66 BIG TEN CONFERENCE Northwestern Wildcats 79, Indiana Hoosiers 70 USC Trojans 78. Nebraska Cornhuskers 73 MISSOURI VALLEY CONFERENCE Murray State Racers 74, SIU-Carbondale Salukis 64 Drake Bulldogs 81, Valparaiso Crusaders 71 Illinois-Chicago Flames 78, Evansville Purple Aces 67 Article continues after sponsor message SOUTHEASTERN CONFERENCE Florida Gators 70, South Carolina Gamecocks 69 Texas A&M Aggies 63, Mississippi Rebels 62 Arkansas Razorbacks 68, Georgia Bulldogs 65 NCAA WOMEN’S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Dayton Flyers 87, Saint Louis University Billikens 76 Duquesne Dukes 67, La Salle Explorers 57 Virginia Commonwealth Rams 65, George Washington Colonials 56 Rhode Island Rams 60, Massachusetts Minutemen 58 Saint Joseph’s Hawks 83, St. Bonaventure Bonnies 56 George Mason Patriots 81, Davidson Wildcats 73 BIG TEN CONFERENCE USC Trojans 79, Purdue Boilermakers 37 Michigan State Spartans 82, Penn State Nittany Lions 61 Michigan Wolverines 70, Minnesota Golden Gophers 65 Iowa Hawkeyes 85, Washington Huskies 61 MID-AMERICAN CONFERENCE Northern Illinois Huskies 78, Eastern Michigan Eagles 70 Kent State Golden Flashes 77, Central Michigan Chippewas 56 Buffalo Bulls 72, Ohio Bobcats 55 Western Michigan Broncos 63, Bowling Green Falcons 60 Miami, Ohio, RedHawls 76. Akron Zips 54 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Detroit Pistons 114, Atlanta Hawks 104 Phoenix 108, Brooklyn Nets 84 Minnesota Timberwolves 115, Dallas Mavericks 114 Houston Rockets 109, Cleveland Cavaliers 108 Memphis Grizzlies 132, Charlotte Hornets 120 Oklahoma City Thunder 123, Utah Jazz 114 Sacramento Kings 123, Golden State Warriors 117 Boston Celtics 117, Los Angeles Clippers 113 (OT) Milwaukee Bucks at New Orleans Pelicans – postponed, snow. Make-up date TBA NATIONAL HOCKEY LEAGUE New Jersey Devils 5, Boston Bruins 1 Columbus Blue Jackets 5, Toronto Maple Leafs 1 Winnipeg Jets 3, Colorado Avalanche 2 (OT) Los Angeles Kings 2, Florida Panthers 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending