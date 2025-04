Play It Again Sports Scoreboard - Wednesday, Feb. 26, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. WEDNESDAY, FEBRUARY 26 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL SEMIFINALS CLASS 1A Greenfield Northwestern 60, Madison 30 White Hall North Greene 45. Carrollton 41 Waltonville 64, Waterloo Gibault Catholic 41 Steeleville 65, New Athens 50 Hardin Calhoun 59, Father McGivney Catholic 30 Metro-East Lutheran 57, Raymond Lincolnwood 34 CLASS 2A Breese Central 38, Nashville 36 Columbia 52, Trenton Wesclin 39 Belleville Althoff Catholic 61, Chester 36 Pinckneyville 72. Red Bud 31 Staunton 52, Roxana 28 Piasa Southwestern 50, Marquette Catholic 46 CLASS 3A Highland 62, Jersey 34 East St. Louis 52, Civic Memorial 51 Triad 47, Cahokia 31 Waterloo 64, Mascoutah 45 CLASS 4A Edwardsville 61, Granite City 37 Alton 52, Collinsville 46 MVCHA HOCKEY PLAYOFFS --- SEMIFINALS --- BEST-OF-THREE MONDAY'S RESULTS CLASS 1A Alton 3, Belleville 1 (ALT wins 2-1) CLASS 2A O'Fallon 6, Granite City 3 (OFN wins 2-1) NCAA MEN'S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Duquesne Dukes 67, La Salle Explorers 62 George Mason Patriots 74, Fordham Rams 64 Dayton Flyers 88, Rhode Island Rams 77 Saint Joseph's Hawks 75, St. Bonaventure Bonnies 64 Loyola-Chicago Ramblers 77, George Washington Revolutionaries 57 BIG TEN CONFERENCE Michigan State Spartans 58, Maryland Terrapins 55 Indiana Hoosiers 83, Penn State Nittany Lions 78 Ohio State Buckeyes 87, USC Trojans 82 MISSOURI VALLEY CONFERENCE Northern Iowa Panthers 74, Illinois-Chicago Flames 52 Drake Bulldogs 65, Evansville Purple Aces 61 Article continues after sponsor message Belmont Bruins 74, Missouri State Bears 65 Bradley Braves 76, Valparaiso Crusaders 65 SOUTHEASTERN CONFERENCE Auburn Tigers 106, Mississippi Rebels 76 Vanderbilt Commodores 86, Texas A&M Aggies 84 Kentucky Wildcats 83, Oklahoma Sooners 82 Arkansas Razorbacks 86, Texas Longhorns 81 (OT) NCAA WOMEN'S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Saint Louis University Billikens 67, Rhode Island Rams 63 Duquesne Dukes 74, St. Bonaventure Bonnies 48 Massachusetts Minutemen 61, George Washington Revolutionaries 56 Richmond Spiders 59, Davidson Wildcats 46 Loyola-Chicago Ramblers 52, Virginia Commonwealth Rams 50 Fordham Rams 72, La Salle Explorers 51 Dayton Flyers 74, Saint Joseph's Hawks 65 BIG TEN CONFERENCE UCLA Bruins 91. Wisconsin Badgers 61 Ohio State Buckeyes 89, Michigan State Spartans 78 Iowa Hawkeyes 79, Michigan Wolverines 66 Washington Huskies 72, Minnesota Golden Gophers 62 MID-AMERICAN CONFERENCE Kent State Golden Flashes 76, Northern Illinois Huskies 58 Miami, Ohio, RedHawks 82, Eastern Michigan Eagles 72 (OT) Ball State Cardinals 60, Central Michigan Chippewas 58 (OT) Toledo Rockets 71, Buffalo Bulls 68 Bowling Green Falcons 91, Ohio Bobcats 1 Western Michigan Broncos 77, Akron Zips 66 MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING New York Yankees 7, St. Louis Cardinals 0 Pittsburgh Pirates 7, Baltimore Orioles 3 Houston Astros 3, Washington Nationals 0 Minnesota Twins 4, Detroit Tigers 0 Atlanta Braves 9, Pittsburgh Pirates 4 Tampa Bay Rays 8, Boston Red Sox 2 Philadelphia Phillies 9, Toronto Blue Jays 8 Miami Marlins 4, New York Mets 1 Chicago Cubs 4, San Francisco Giants 4 Colorado Rockies 7, Kansas City Royals 4 San Diego Padres 3, Chicago White Sox 1 Texas Rangers 7, Cleveland Guardians 4 Sacramento Athletics 8, Seattle Mariners 5 Cincinnati Reds 9, Los Angeles Angles 4 Los Angeles Dodgers 9, Milwaukee Brewers 3 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Detroit Pistons 117, Boston Celtics 97 Indiana Pacers 111, Toronto Raptors 91 New York Knicks 110, Philadelphia 76ers 105 Portland Trail Blazers 129, Washington Wizards 121 Oklahoma City Thunder 129, Brooklyn Nets 121 Miami Heat 131, Atlanta Hawks 109 Los Angeles Clippers 122, Chicago Bulls 117 Sacramento Kings 118, Utah Jazz 101 Houston Rockets 118, San Antonio Spurs 106 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Winnipeg Jets 4, Ottawa Senators 1 Colorado Avalanche 5, New Jersey Devils 1 Vancouver Canucks 3, Los Angeles Kings 2 (OT) More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending