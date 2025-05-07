Play It Again Sports Scoreboard - Tuesday, May 6, 2025
TUESDAY, MAY 6 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
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BASEBALL
Trenton Wesclin 4, Carlyle 3
Collinsville 4, Alton 3
Piasa Southwestern 8, Vandalia 4
Edwardsville 10, Belleville West 3
Breese Central 16, East Alton-Wood River 1
Jersey 2, Waterloo 1
O’Fallon 15-11, East St. Louis 0-0
Civic Memorial 3, Waterloo Gibault Catholic 2
Valmeyer 3, Steeleville 1
Red Bud 11, Sparta 3
Roxana 2, Freeburg 0
Winchester West Central 13, Hardin Calhoun 1
SOFTBALL
Edwardsville 8, Belleville West 0
Collinsville 7, Alton 5
Triad 6, Highland 5
Breese Central 8, East Alton-Wood River 2
Marissa-Coulterville 11, New Athens 3
Waterloo Gibault Catholic 16, Cahokia 0
Belleville East 12, Granite City 0
Salem 1, Columbia 0
Steeleville 12, Valmeyer 0
Red Bud 6, Sparta 3
Dupo 17, Belleville Althoff Catholic 2
Gillespie 9, Staunton 7
Chester 4, Okawville 2
Freeburg 24, Roxana 7
Carrollton 13, Marquette Catholic 3
Greenfield Northwestern 20, Mt. Sterling Brown County 6
GIRLS SOCCER
Roxana 1, Freeburg 0
Edwardsville 2, O’Fallon 1
Trenton Wesclin 3, Hillsboro 0
Greenville 4, Breese Central 1
Belleville Althoff Catholic 8, Metro-East Lutheran 0
Columbia 10, Salem 0
Waterloo 2, Mascoutah 1
Triad 4, Civic Memorial 0
Highland 4, Jersey 1
BOYS VOLLEYBALL
O’Fallon 25-25, Belleville West 14-16
Belleville East 25-25, Collinsville 23-16
Edwardsville 25-26, Belleville Althoff Catholic 13-24
MAJOR LEAGUE BASEBALL
St. Louis Cardinals 2, Pittsburgh Pirates 1
Washington Nationals 10-1, Cleveland Guardians 9-9
Miami Marlins 5, Los Angeles Dodgers 4 (10 innings)
Texas Rangers 6, Boston Red Sox 1
Philadelphia Phillies 8, Tampa Bay Rays 4
New York Yankees 12, San Diego Padres 3
Atlanta Braves 2, Cincinnati Reds 1 (10 innings)
Minnesota Twins 9, Baltimore Orioles 1
Kansas City Royals 4, Chicago White Sox 3
Milwaukee Brewers 4, Houston Astros 3
San Francisco Giants 14, Chicago Cubs 5 (10 innings)
Los Angeles Angels 8, Toronto Blue Jays 3
Arizona Diamondbacks 5, New York Mets 1
Detroit Tigers at Colorado Rockies – postponed, rain
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
2025 NBA PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE
CONFERENCE SEMIFINALS – BEST-OF-SEVEN
EASTERN CONFERENCE
Indiana Pacers 120, Cleveland Cavaliers 119 (IND leads 2-0)
WESTERN CONFERENCE
Golden State Warriors 99, Oklahoma City Thunder 88 (GS leads 1-0)
WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
PRESEASON
Chicago Sky 74, Minnesota Lynx 69
Los Angeles Sparks 83, Golden State Valkyries 82
Las Vegas Aces 85, Phoenix Mercury 84
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
2025 STANLEY CUP PLAYOFFS, PRESENTED BY GEICO
SECOND ROUND – BEST-OF-SEVEN
WESTERN CONFERENCE
Edmonton Oilers 4, Vegas Golden Knights 2 (EDM leads 1-0)
EASTERN CONFERENCE
Carolina Hurricanes 2, Washington Capitals 2 (OT) (CAR leads 1-0)
FIFA WORLD SOCCER
UEFA CHAMPIONS LEAGUE – SEMIFINALS
(TWO GAMES, TOTAL GOALS, EXTRA TIME IF TIED IN AGGREGATE)
FC Inter Milan (Italy 4, FC Barcelona (Spain) 3 (After Extra Time) (FC inter Milan wins on aggregate 7-6)
LAMAR HUNT U.S. OPEN CUP
ROUND OF 32
North Carolina FC (USL Championship) 1, FC Charlotte (MLS) 4 (After Extra Time)
DC United (MLS) 2, Charleston Battery FC (USL Championship0 (After Extra Time)
Nashville SC (MLS) 1, Chattanooga Red Wolves SC (USL League One) 9
Colorado Springs Switchbacks FC (USL Championship) 1, New York Red Bulls FC (MLS) 4
Tacoma Defiance FC (MLA Next Pro) 2, Portland Timbers FC (MLS) 3
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