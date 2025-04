Play It Again Sports Scoreboard - Thursday, April 10, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, APRIL 10 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BASEBALL Miami Columbus 4, Edwardsville 3 (Wednesday) Casteel, Ariz. 9, Edwardsville 2 Alton 19, East St. Louis 0 Valmeyer 5, Lebanon 0 Red Bud 2, Chester 0 Father McGivney Catholic 8, Centralia Christ Our Rock Lutheran 2 Roxana 13, East Alton-Wood River 0 Belleville East 11, Belleville West 0 Hardin Calhoun 6, Jacksonville Routt Catholic 4 Greenfield Northwestern 13, White Hall North Greene 3 SOFTBALL Chester 5, Red Bud 4 East Alton-Wood River 13, Roxana 3 Jersey 7, Hillsboro 6 Mascoutah 10, East St. Louis 1 Salem 6, Breese Central 0 Triad 6, Gillespie 2 Collinsville 8, Alton 7 Belleville East 10, Granite City 0 Hardin Calhoun 16, Jacksonville Routt Catholic 0 Centralia Christ Our Rock Lutheran 7, Father McGivney Catholic 2 Greenfield Northwestern 5, White Hall North Greene 3 GIRLS SOCCER Cor Jesu Academy Catholic at Edwardsville – postponed Columbia 6, Roxana 0 Waterloo Gibault Catholic 4, Breese Mater Dei Catholic 0 Granite City 2, Freeburg 0 Belleville West 3, Belleville East 1 Waterloo 2, Mascoutah 0 Triad 4, Civic Memorial 0 O’Fallon 5, Collinsville 9 BOYS VOLLEYBALL Edwardsville 25-25, Father McGivney Catholic 14-18 Belleville East 25-25, Alton 9-16 Maryville Christian 25-25, Metro-East Lutheran 13-21 Article continues after sponsor message Granite City 25-25,, Bunker Hill 22-23 O’Fallon 25-25, Collinsville 17-15 NCAA MEN’S HOCKEY 2025 FROZEN FOUR AT ENTERPRISE CENTER, ST. LOUIS, MO. Western Michigan Broncos 3, Denver University Pioneers 2 (2OT) Boston University Terriers 3, Penn State Nittany Lions 1 MAJOR LEAGUE BASEBALL Los Angeles Angels 11, Tampa Bay Rays 1 Cleveland Guardians 6, Chicago White Sox 1 Kansas City Royals 3, Minnesota Twins 2 Colorado Rockies 7, Milwaukee Brewers 2 Boston Red Sox 4, Toronto Blue Jays 3 (10 innings) Atlanta Braves 4, Philadelphia Phillies 2 (11 innings) NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Detroit Pistons 115, New York Knicks 106 Indiana Pacers 114, Cleveland Cavaliers 112 Atlanta Hawks 133, Brooklyn Nets 109 Milwaukee Bucks 136, New Orleans Pelicans 111 Minnesota Timberwolves 141, Memphis Grizzlies 125 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Chicago Blackhawks 5, Boston Bruins 2 Florida Panthers 4, Detroit Red Wings 1 Columbus Blue Jackets 3, Buffalo Sabres 2 Washington Capitals 5, Carolina Hurricanes 4 (Shootout, WSH wins 1-0) New York Rangers 9, New York Islanders 2 Winnipeg Jets 4, Dallas Stars 0 Vancouver Canucks 4, Colorado Avalanche 1 Nashville Predators 4, Utah Hockey Club 3 (Shootout, NSH wins 1-0)’ Vegas Golden Knights 2, Seattle Kraken 1 FIFA WORLD SOCCER UEFA EUROPA LEAGUE – QUARTERFINALS (TWO GAMES, TOTAL GOALS, EXTRA TIME IF TIED IN AGGREGATE) FIRST LEG FK Bodo/Glimt (Norway) 3, SS Lazio Roma (Italy) 0 Tottenham Hotspur FC (England) 1, Eintracht Frankfurt (Germany) 1 Glasgow Rangers FC (Scotland) 0, Athletic Bilbao CF (Spain) 0 Olympique Lyonnais FC (France) 2, Manchester United FC (England) 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending