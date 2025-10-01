Play It Again Sports Scoreboard - Sept. 30, 2025
Highland soccer, EHS field hockey, Edwardsville volleyball post wins.
TUESDAY, SEPTEMBER 30 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
BOYS SOCCER
Freeburg 9, Roxana 0
St. Louis U. High 8, Collinsville 0
Highland 3, Lebanon 0
Hillsboro 5, Trenton Wesclin 0
St. Louis Chaminade College Prep Catholic 2, O'Fallon 0
Mascoutah 1, Granite City 0
Breese Mater Dei Catholic 2, Breese Central 0
Waterloo 2, Columbia 2
GIRLS FIELD HOCKEY
Edwardsville 2, Parkway South 1
GIRLS TENNIS
Alton 5, Granite City 1
GIRLS VOLLEYBALL
Edwardsville 25-25, Alton 16-16
Red Bud 25-25, Sparta 9-9
O'Fallon 25-25, Belleville West 19-22
Collinsville 22-25-27, Granite City 25-22-25
Triad 15-25-25, Waterloo 25-21-23
Belleville Althoff Catholic 25-25, Centralia Christ Our Rock Lutheran 8-18
Waterloo Gibault Catholic 25-25, Roxana 18-14
Breese Mater Dei Catholic 25-29-25, Breese Central 15-31-17
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
WILD CARD SERIES, PRESENTED BY T-MOBILE --- BEST-OF-THREE
NATIONAL LEAGUE
Chicago Cubs 3, San Diego Padres 1 (CHC leads 1-0)
Los Angeles Dodgers 10, Cincinnati Reds 5 (LAD leads1-0)
AMERICAN LEAGUE
Detroit Tigers 2, Cleveland Guardians 1 (DET leads 1-0)
Boston Red Sox 3, New York Yankees 1 (BOS leads 1-0)
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE
LEAGUE SEMIFINALS --- BEST-OF-FIVE
Las Vegas Aces 97, Indiana Fever 95 (LV wins 3-2) (NOTES: Lexie Hull: Stanford/Indiana: 12 points, seven rebounds, three assists. Sophie Cunningham: Missouri/Indiana: Did not play, injured, out for season. Caitlin Clark: Iowa, Indiana: Did not play, injured, out for season.)
MAJOR LEAGUE SOCCER
Inter Miami CF 3, Chicago Fire FC 5
FIFA WORLD SOCCER
UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- LEAGUE STAGE
FC Kairat Almany (Kazakhstan) 0, Real Madrid CF (Spain) 5
FC Atalanta (Italy) 2, FC Brugges (Belgium) 1
CF Atletico Madrid (Spain) 5, Einracht Frankfurt (Germany) 0
FK Bodo/Glimt (Norway) 2, Tottenham Hotspur FC (England) 2
Chelsea FC (England) 1, SL Benfica (Portugal) 0
FK Galatasaray (Turkiye) 1, Liverpool FC (England) 0
FC Pafos (Cyprus) 1, FC Bayern Munich (Germany) 5
FC Inter Milan (Italy) 3, FC Slavia Prague (Czechia) 0
Olympique Marseilles (France) 4, AFC Ajax Amsterdam (Netherlands) 0
