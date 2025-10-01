TUESDAY, SEPTEMBER 30 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

Freeburg 9, Roxana 0

St. Louis U. High 8, Collinsville 0

Highland 3, Lebanon 0

Hillsboro 5, Trenton Wesclin 0

St. Louis Chaminade College Prep Catholic 2, O'Fallon 0

Mascoutah 1, Granite City 0

Breese Mater Dei Catholic 2, Breese Central 0

Waterloo 2, Columbia 2

GIRLS FIELD HOCKEY

Edwardsville 2, Parkway South 1

GIRLS TENNIS

Alton 5, Granite City 1

GIRLS VOLLEYBALL

Edwardsville 25-25, Alton 16-16

Red Bud 25-25, Sparta 9-9

O'Fallon 25-25, Belleville West 19-22

Collinsville 22-25-27, Granite City 25-22-25

Triad 15-25-25, Waterloo 25-21-23

Belleville Althoff Catholic 25-25, Centralia Christ Our Rock Lutheran 8-18

Waterloo Gibault Catholic 25-25, Roxana 18-14

Breese Mater Dei Catholic 25-29-25, Breese Central 15-31-17

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

WILD CARD SERIES, PRESENTED BY T-MOBILE --- BEST-OF-THREE

NATIONAL LEAGUE

Chicago Cubs 3, San Diego Padres 1 (CHC leads 1-0)

Los Angeles Dodgers 10, Cincinnati Reds 5 (LAD leads1-0)

AMERICAN LEAGUE

Detroit Tigers 2, Cleveland Guardians 1 (DET leads 1-0)

Boston Red Sox 3, New York Yankees 1 (BOS leads 1-0)

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE

LEAGUE SEMIFINALS --- BEST-OF-FIVE

Las Vegas Aces 97, Indiana Fever 95 (LV wins 3-2) (NOTES: Lexie Hull: Stanford/Indiana: 12 points, seven rebounds, three assists. Sophie Cunningham: Missouri/Indiana: Did not play, injured, out for season. Caitlin Clark: Iowa, Indiana: Did not play, injured, out for season.)

MAJOR LEAGUE SOCCER

Inter Miami CF 3, Chicago Fire FC 5

FIFA WORLD SOCCER

UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- LEAGUE STAGE

FC Kairat Almany (Kazakhstan) 0, Real Madrid CF (Spain) 5

FC Atalanta (Italy) 2, FC Brugges (Belgium) 1

CF Atletico Madrid (Spain) 5, Einracht Frankfurt (Germany) 0

FK Bodo/Glimt (Norway) 2, Tottenham Hotspur FC (England) 2

Chelsea FC (England) 1, SL Benfica (Portugal) 0

FK Galatasaray (Turkiye) 1, Liverpool FC (England) 0

FC Pafos (Cyprus) 1, FC Bayern Munich (Germany) 5

FC Inter Milan (Italy) 3, FC Slavia Prague (Czechia) 0

Olympique Marseilles (France) 4, AFC Ajax Amsterdam (Netherlands) 0

