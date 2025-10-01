Play It Again Sports Scoreboard - Sept. 30, 2025 Highland soccer, EHS field hockey, Edwardsville volleyball post wins. Listen to the story Your device does not support the audio. TUESDAY, SEPTEMBER 30 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Freeburg 9, Roxana 0 St. Louis U. High 8, Collinsville 0 Highland 3, Lebanon 0 Hillsboro 5, Trenton Wesclin 0 St. Louis Chaminade College Prep Catholic 2, O'Fallon 0 Mascoutah 1, Granite City 0 Breese Mater Dei Catholic 2, Breese Central 0 Waterloo 2, Columbia 2 GIRLS FIELD HOCKEY Edwardsville 2, Parkway South 1 GIRLS TENNIS Alton 5, Granite City 1 GIRLS VOLLEYBALL Edwardsville 25-25, Alton 16-16 Red Bud 25-25, Sparta 9-9 O'Fallon 25-25, Belleville West 19-22 Collinsville 22-25-27, Granite City 25-22-25 Triad 15-25-25, Waterloo 25-21-23 Belleville Althoff Catholic 25-25, Centralia Christ Our Rock Lutheran 8-18 Waterloo Gibault Catholic 25-25, Roxana 18-14 Breese Mater Dei Catholic 25-29-25, Breese Central 15-31-17 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON WILD CARD SERIES, PRESENTED BY T-MOBILE --- BEST-OF-THREE Article continues after sponsor message NATIONAL LEAGUE Chicago Cubs 3, San Diego Padres 1 (CHC leads 1-0) Los Angeles Dodgers 10, Cincinnati Reds 5 (LAD leads1-0) AMERICAN LEAGUE Detroit Tigers 2, Cleveland Guardians 1 (DET leads 1-0) Boston Red Sox 3, New York Yankees 1 (BOS leads 1-0) WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE LEAGUE SEMIFINALS --- BEST-OF-FIVE Las Vegas Aces 97, Indiana Fever 95 (LV wins 3-2) (NOTES: Lexie Hull: Stanford/Indiana: 12 points, seven rebounds, three assists. Sophie Cunningham: Missouri/Indiana: Did not play, injured, out for season. Caitlin Clark: Iowa, Indiana: Did not play, injured, out for season.) MAJOR LEAGUE SOCCER Inter Miami CF 3, Chicago Fire FC 5 FIFA WORLD SOCCER UEFA CHAMPIONS LEAGUE --- LEAGUE STAGE FC Kairat Almany (Kazakhstan) 0, Real Madrid CF (Spain) 5 FC Atalanta (Italy) 2, FC Brugges (Belgium) 1 CF Atletico Madrid (Spain) 5, Einracht Frankfurt (Germany) 0 FK Bodo/Glimt (Norway) 2, Tottenham Hotspur FC (England) 2 Chelsea FC (England) 1, SL Benfica (Portugal) 0 FK Galatasaray (Turkiye) 1, Liverpool FC (England) 0 FC Pafos (Cyprus) 1, FC Bayern Munich (Germany) 5 FC Inter Milan (Italy) 3, FC Slavia Prague (Czechia) 0 Olympique Marseilles (France) 4, AFC Ajax Amsterdam (Netherlands) 0 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending