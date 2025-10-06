SUNDAY, OCTOBER 5 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

AMERICAN LEAGUE DIVISION SERIES, PRESENTED BY BOOKING.COM --- BEST-OF-FIVE

GAME TWO

Toronto Blue Jays 13, New York Yankees 7 (TOR leads 2-0)

Seattle Mariners 3, Detroit Tigers 2 (series tied 1-1)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK FIVE

NFL INTERNATIONAL SERIES AT TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM, LONDON, ENGLAND

Minnesota Vikings 21, Cleveland Browns 17

Houston Texans 44, Baltimore Ravens 10

New Orleans Saints 26, New York Giants 14

Denver Broncos 21, Philadelphia Eagles 17

Dallas Cowboys 37, New York Giants 22

Indianapolis Colts 40, Las Vegas Raiders 6

Carolina Panthers 27, Miami Dolphins 25

Tampa Bay Buccaneers 38, Seattle Seahawks 36

Tennessee Titans 22, Arizona Cardinals 21

Washington Commanders 27, Los Angeles Chargers 10

Detroit Lions 37, Cincinnati Bengals 24

New England Patriots 23, Buffalo Bills 20

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE

2025 WNBA FINALS, PRESENTED BY YOUTUBE TV --- BEST-OF-SEVEN

GAME TWO

Las Vegas Aces 91, Phoenix Mercury 78 (LV leads 2-0)

MAJOR LEAGUE SOCCER

Vancouver Whitecaps FC 4, San Jose Earthquakes FC 1

Los Angeles FC 1, Atlanta United FC 0

FIFA WORLD SOCCER

MEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT ESTADIO EL TENOEMTE. RANOAGUA, CHILE

South Africa 2, United States 1

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 18

FRIDAY'S RESULT

Saskatchewan Roughriders 20, Ottawa RedBlacks 18

SATURDAY'S RESULTS

Hamilton Tiger-Cats 47, Toronto Argonauts 29

British Columbia Lions 38, Calgary Stampeders 24

SATURDAY, OCTOBER 4 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

BOYS SOCCER

Collinsville 1, Ft. Zumwalt South 0

Highland 4, Mt. Vernon 2

Mascoutah 2, Freeburg 0

O"Fallon 1, St. Louis U. High 1

CBC 2. Edwardsville 0

GIRLS VOLLEYBALL

Mascoutah 25-25, St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 13-18

Breese Central 25-25-25, Belleville East 27-23-23

Normal Community 25-25, O'Fallon JV 10-11

Belleville West 25-25, Plainfield East 8-18

Breese Mater Dei Catholic 25-25, Waterloo 13-15

Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 25-20-25, O'Fallon 17-25-20

Belleville East 25-25, St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 18-18

Mascoutah 25-20-25, Breese Central 17-25-22

Mary Institute-Country Day (Ladue, Mo.) 25-24-25, O'Fallon JV 20-26-21

Breese Mater Dei Catholic 25-20-25, Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 17-25-22

Waterloo 25-25, O'Fallon 20-23

Quincy 25-27, Belleville West 21-25

Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 25-25, Breese Central 22-17

O'Fallon JV 25-25, Gateway Legacy Christian (Florissant, Mo.) 12-22

St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 25-26-25, O"Fallon 27-24-22

Wentzville, Mo., Liberty 25-25, Belleville West 21-17

Belleville East 25-25, Waterloo 12-22

Mascoutah 25-20-25, Breese Mater Dei Catholic 22-25-22

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

LEAGUE DIVISION SERIES, PRESENTED BY BOOKING.COM --- BEST-OF-FIVE

NATIONAL LEAGUE

Milwaukee Brewers 9, Chicago Cubs 3 (MIL leads 1-0)

Los Angeles Dodgers 5, Philadelphia Phillies 3 (LAD leads 1-0)

AMERICAN LEAGUE

Toronto Blue Jays 10, New York Yankees 1 (TOR leads 1-0)

Detroit Tigers 3, Seattle Mariners 2 (11 innings) (DET leads 1-0)

NCAA FOOTBALL

BIG TEN CONFERENCE

Illinois Fighting Illini 43, Purdue Boilermakers 27

Ohio State Buckeyes 42, Minnesota Golden Gophers 3

UCAL Bruins 42, Penn State Nittany Lions 37

Michigan Wolverines 24, Wisconsin Badgers 10

Washington Huskies 24, Maryland Terrapins 20

Nebraska Cornhuskers 38, Michigan State Spartans 27

MID-AMERICAN CONFERENCE

Ball State Cardinals 20, Ohio Bobcats 14

Akron Zips 28, Central Michigan Chippewas 22

Buffalo Bulls 31, Eastern Michigan Eagles 30 (OT)

Miami, Ohio, Red Hawks 25, Northern Illinois Huskies 14

SOUTHEASTERN CONFERENCE

Texas A&M Aggies 31, Mississippi State Bulldogs 8

Florida Gators 29, Texas Longhorns 21

Alabama Crimson Tide 30, Vanderbilt Commodores 14

Georgia Bulldogs 25, Kentucky Wildcats 14

OHIO VALLEY-BIG SOUTH CONFERENCE

Tennessee Tech Golden Eagles 66, Western Illinois Leathernecks 20

Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 30, Charleston Southern Buccaneers 27

Lindenwood Lions 30, Tennessee-Martin Skyhawks 14

Eastern Illinois Panthers 31, Tennessee State Tigers 7

MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE

South Dakota Coyotes 49, Murray State Racers 24

North Dakota Eagles 35, Northern Iowa Panthers 7

South Dakota State Jackrabbits 35, Youngstown State Penguins 30

North Dakota State Bison 33, Illinois State Redbirds 14

SIU-Carbondale Salukis 55, Indiana State Sycamores 27

MAJOR LEAGUE SOCCER

Austin FC 1, St. Louis City SC 3

CF Montreal 1, Nashville SC 1

DC United 0, FC Charlotte 1

FC Dallas 2, Los Angeles Galaxy FC 1

Inter Miami CF 4, New England Revolution 1

New York Red Bulls FC 0, FC Cincinnati 1

Orlando City SC 1, Columbus Crew SC 1

Philadelphia Union FC 1, New York City FC 0

Chicago Fire FC 2, Toronto FC 2

Houston Dynamo FC 2, FC San Diego 4

Minnesota United FC 3, Sporting Kansas City 0

Real Salt Lake 1, Colorado Rapids FC 0

Seattle Sounders FC 1, Portland Timbers FC 0

FIFA WORLD SOCCER

LAMAR HUNT U.S. OPEN CUP FINAL

WEDNESDAY, OCT. 1 RESULT

Austin FC 1, Nashville SC 2

NASHVILLE SOCCER CLUB --- 2025 LAMAR HUNT U.S.OPEN CUP CHAMPIONS

