SUNDAY, OCTOBER 5 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON AMERICAN LEAGUE DIVISION SERIES, PRESENTED BY BOOKING.COM --- BEST-OF-FIVE GAME TWO Toronto Blue Jays 13, New York Yankees 7 (TOR leads 2-0) Seattle Mariners 3, Detroit Tigers 2 (series tied 1-1) NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK FIVE NFL INTERNATIONAL SERIES AT TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM, LONDON, ENGLAND Minnesota Vikings 21, Cleveland Browns 17 Houston Texans 44, Baltimore Ravens 10 New Orleans Saints 26, New York Giants 14 Denver Broncos 21, Philadelphia Eagles 17 Dallas Cowboys 37, New York Giants 22 Indianapolis Colts 40, Las Vegas Raiders 6 Carolina Panthers 27, Miami Dolphins 25 Tampa Bay Buccaneers 38, Seattle Seahawks 36 Tennessee Titans 22, Arizona Cardinals 21 Washington Commanders 27, Los Angeles Chargers 10 Detroit Lions 37, Cincinnati Bengals 24 New England Patriots 23, Buffalo Bills 20 WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE 2025 WNBA FINALS, PRESENTED BY YOUTUBE TV --- BEST-OF-SEVEN GAME TWO Las Vegas Aces 91, Phoenix Mercury 78 (LV leads 2-0) MAJOR LEAGUE SOCCER Vancouver Whitecaps FC 4, San Jose Earthquakes FC 1 Los Angeles FC 1, Atlanta United FC 0 FIFA WORLD SOCCER MEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT ESTADIO EL TENOEMTE. RANOAGUA, CHILE South Africa 2, United States 1 CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 18 FRIDAY'S RESULT Saskatchewan Roughriders 20, Ottawa RedBlacks 18 SATURDAY'S RESULTS Hamilton Tiger-Cats 47, Toronto Argonauts 29 British Columbia Lions 38, Calgary Stampeders 24 SATURDAY, OCTOBER 4 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS SOCCER Collinsville 1, Ft. Zumwalt South 0 Highland 4, Mt. Vernon 2 Mascoutah 2, Freeburg 0 O"Fallon 1, St. Louis U. High 1 CBC 2. GIRLS VOLLEYBALL Mascoutah 25-25, St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 13-18 Breese Central 25-25-25, Belleville East 27-23-23 Normal Community 25-25, O'Fallon JV 10-11 Belleville West 25-25, Plainfield East 8-18 Breese Mater Dei Catholic 25-25, Waterloo 13-15 Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 25-20-25, O'Fallon 17-25-20 Belleville East 25-25, St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 18-18 Mascoutah 25-20-25, Breese Central 17-25-22 Mary Institute-Country Day (Ladue, Mo.) 25-24-25, O'Fallon JV 20-26-21 Breese Mater Dei Catholic 25-20-25, Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 17-25-22 Waterloo 25-25, O'Fallon 20-23 Quincy 25-27, Belleville West 21-25 Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 25-25, Breese Central 22-17 O'Fallon JV 25-25, Gateway Legacy Christian (Florissant, Mo.) 12-22 St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 25-26-25, O"Fallon 27-24-22 Wentzville, Mo., Liberty 25-25, Belleville West 21-17 Belleville East 25-25, Waterloo 12-22 Mascoutah 25-20-25, Breese Mater Dei Catholic 22-25-22 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON LEAGUE DIVISION SERIES, PRESENTED BY BOOKING.COM --- BEST-OF-FIVE NATIONAL LEAGUE Milwaukee Brewers 9, Chicago Cubs 3 (MIL leads 1-0) Los Angeles Dodgers 5, Philadelphia Phillies 3 (LAD leads 1-0) AMERICAN LEAGUE Toronto Blue Jays 10, New York Yankees 1 (TOR leads 1-0) Detroit Tigers 3, Seattle Mariners 2 (11 innings) (DET leads 1-0) NCAA FOOTBALL BIG TEN CONFERENCE Illinois Fighting Illini 43, Purdue Boilermakers 27 Ohio State Buckeyes 42, Minnesota Golden Gophers 3 UCAL Bruins 42, Penn State Nittany Lions 37 Michigan Wolverines 24, Wisconsin Badgers 10 Washington Huskies 24, Maryland Terrapins 20 Nebraska Cornhuskers 38, Michigan State Spartans 27 MID-AMERICAN CONFERENCE Ball State Cardinals 20, Ohio Bobcats 14 Akron Zips 28, Central Michigan Chippewas 22 Buffalo Bulls 31, Eastern Michigan Eagles 30 (OT) Miami, Ohio, Red Hawks 25, Northern Illinois Huskies 14 SOUTHEASTERN CONFERENCE Texas A&M Aggies 31, Mississippi State Bulldogs 8 Florida Gators 29, Texas Longhorns 21 Alabama Crimson Tide 30, Vanderbilt Commodores 14 Georgia Bulldogs 25, Kentucky Wildcats 14 OHIO VALLEY-BIG SOUTH CONFERENCE Tennessee Tech Golden Eagles 66, Western Illinois Leathernecks 20 Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 30, Charleston Southern Buccaneers 27 Lindenwood Lions 30, Tennessee-Martin Skyhawks 14 Eastern Illinois Panthers 31, Tennessee State Tigers 7 MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE South Dakota Coyotes 49, Murray State Racers 24 North Dakota Eagles 35, Northern Iowa Panthers 7 South Dakota State Jackrabbits 35, Youngstown State Penguins 30 North Dakota State Bison 33, Illinois State Redbirds 14 SIU-Carbondale Salukis 55, Indiana State Sycamores 27 MAJOR LEAGUE SOCCER Austin FC 1, St. Louis City SC 3 CF Montreal 1, Nashville SC 1 DC United 0, FC Charlotte 1 FC Dallas 2, Los Angeles Galaxy FC 1 Inter Miami CF 4, New England Revolution 1 New York Red Bulls FC 0, FC Cincinnati 1 Orlando City SC 1, Columbus Crew SC 1 Philadelphia Union FC 1, New York City FC 0 Chicago Fire FC 2, Toronto FC 2 Houston Dynamo FC 2, FC San Diego 4 Minnesota United FC 3, Sporting Kansas City 0 Real Salt Lake 1, Colorado Rapids FC 0 Seattle Sounders FC 1, Portland Timbers FC 0 FIFA WORLD SOCCER LAMAR HUNT U.S. OPEN CUP FINAL WEDNESDAY, OCT. 1 RESULT Austin FC 1, Nashville SC 2 NASHVILLE SOCCER CLUB --- 2025 LAMAR HUNT U.S.OPEN CUP CHAMPIONS