Play It Again Sports Scoreboard - Oct. 4-5, 2025
Score highlights for weekend.
SUNDAY, OCTOBER 5 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
AMERICAN LEAGUE DIVISION SERIES, PRESENTED BY BOOKING.COM --- BEST-OF-FIVE
GAME TWO
Toronto Blue Jays 13, New York Yankees 7 (TOR leads 2-0)
Seattle Mariners 3, Detroit Tigers 2 (series tied 1-1)
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK FIVE
NFL INTERNATIONAL SERIES AT TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM, LONDON, ENGLAND
Minnesota Vikings 21, Cleveland Browns 17
Houston Texans 44, Baltimore Ravens 10
New Orleans Saints 26, New York Giants 14
Denver Broncos 21, Philadelphia Eagles 17
Dallas Cowboys 37, New York Giants 22
Indianapolis Colts 40, Las Vegas Raiders 6
Carolina Panthers 27, Miami Dolphins 25
Tampa Bay Buccaneers 38, Seattle Seahawks 36
Tennessee Titans 22, Arizona Cardinals 21
Washington Commanders 27, Los Angeles Chargers 10
Detroit Lions 37, Cincinnati Bengals 24
New England Patriots 23, Buffalo Bills 20
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE
2025 WNBA FINALS, PRESENTED BY YOUTUBE TV --- BEST-OF-SEVEN
GAME TWO
Las Vegas Aces 91, Phoenix Mercury 78 (LV leads 2-0)
MAJOR LEAGUE SOCCER
Vancouver Whitecaps FC 4, San Jose Earthquakes FC 1
Los Angeles FC 1, Atlanta United FC 0
FIFA WORLD SOCCER
MEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT ESTADIO EL TENOEMTE. RANOAGUA, CHILE
South Africa 2, United States 1
CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 18
FRIDAY'S RESULT
Saskatchewan Roughriders 20, Ottawa RedBlacks 18
SATURDAY'S RESULTS
Hamilton Tiger-Cats 47, Toronto Argonauts 29
British Columbia Lions 38, Calgary Stampeders 24
SATURDAY, OCTOBER 4 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
BOYS SOCCER
Collinsville 1, Ft. Zumwalt South 0
Highland 4, Mt. Vernon 2
Mascoutah 2, Freeburg 0
O"Fallon 1, St. Louis U. High 1
CBC 2. Edwardsville 0
GIRLS VOLLEYBALL
Mascoutah 25-25, St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 13-18
Breese Central 25-25-25, Belleville East 27-23-23
Normal Community 25-25, O'Fallon JV 10-11
Belleville West 25-25, Plainfield East 8-18
Breese Mater Dei Catholic 25-25, Waterloo 13-15
Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 25-20-25, O'Fallon 17-25-20
Belleville East 25-25, St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 18-18
Mascoutah 25-20-25, Breese Central 17-25-22
Mary Institute-Country Day (Ladue, Mo.) 25-24-25, O'Fallon JV 20-26-21
Breese Mater Dei Catholic 25-20-25, Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 17-25-22
Waterloo 25-25, O'Fallon 20-23
Quincy 25-27, Belleville West 21-25
Cor Jesu Academy Catholic (Affton, Mo.) 25-25, Breese Central 22-17
O'Fallon JV 25-25, Gateway Legacy Christian (Florissant, Mo.) 12-22
St. Louis Incarnate Word Academy Catholic 25-26-25, O"Fallon 27-24-22
Wentzville, Mo., Liberty 25-25, Belleville West 21-17
Belleville East 25-25, Waterloo 12-22
Mascoutah 25-20-25, Breese Mater Dei Catholic 22-25-22
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
LEAGUE DIVISION SERIES, PRESENTED BY BOOKING.COM --- BEST-OF-FIVE
NATIONAL LEAGUE
Milwaukee Brewers 9, Chicago Cubs 3 (MIL leads 1-0)
Los Angeles Dodgers 5, Philadelphia Phillies 3 (LAD leads 1-0)
AMERICAN LEAGUE
Toronto Blue Jays 10, New York Yankees 1 (TOR leads 1-0)
Detroit Tigers 3, Seattle Mariners 2 (11 innings) (DET leads 1-0)
NCAA FOOTBALL
BIG TEN CONFERENCE
Illinois Fighting Illini 43, Purdue Boilermakers 27
Ohio State Buckeyes 42, Minnesota Golden Gophers 3
UCAL Bruins 42, Penn State Nittany Lions 37
Michigan Wolverines 24, Wisconsin Badgers 10
Washington Huskies 24, Maryland Terrapins 20
Nebraska Cornhuskers 38, Michigan State Spartans 27
MID-AMERICAN CONFERENCE
Ball State Cardinals 20, Ohio Bobcats 14
Akron Zips 28, Central Michigan Chippewas 22
Buffalo Bulls 31, Eastern Michigan Eagles 30 (OT)
Miami, Ohio, Red Hawks 25, Northern Illinois Huskies 14
SOUTHEASTERN CONFERENCE
Texas A&M Aggies 31, Mississippi State Bulldogs 8
Florida Gators 29, Texas Longhorns 21
Alabama Crimson Tide 30, Vanderbilt Commodores 14
Georgia Bulldogs 25, Kentucky Wildcats 14
OHIO VALLEY-BIG SOUTH CONFERENCE
Tennessee Tech Golden Eagles 66, Western Illinois Leathernecks 20
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 30, Charleston Southern Buccaneers 27
Lindenwood Lions 30, Tennessee-Martin Skyhawks 14
Eastern Illinois Panthers 31, Tennessee State Tigers 7
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE
South Dakota Coyotes 49, Murray State Racers 24
North Dakota Eagles 35, Northern Iowa Panthers 7
South Dakota State Jackrabbits 35, Youngstown State Penguins 30
North Dakota State Bison 33, Illinois State Redbirds 14
SIU-Carbondale Salukis 55, Indiana State Sycamores 27
MAJOR LEAGUE SOCCER
Austin FC 1, St. Louis City SC 3
CF Montreal 1, Nashville SC 1
DC United 0, FC Charlotte 1
FC Dallas 2, Los Angeles Galaxy FC 1
Inter Miami CF 4, New England Revolution 1
New York Red Bulls FC 0, FC Cincinnati 1
Orlando City SC 1, Columbus Crew SC 1
Philadelphia Union FC 1, New York City FC 0
Chicago Fire FC 2, Toronto FC 2
Houston Dynamo FC 2, FC San Diego 4
Minnesota United FC 3, Sporting Kansas City 0
Real Salt Lake 1, Colorado Rapids FC 0
Seattle Sounders FC 1, Portland Timbers FC 0
FIFA WORLD SOCCER
LAMAR HUNT U.S. OPEN CUP FINAL
WEDNESDAY, OCT. 1 RESULT
Austin FC 1, Nashville SC 2
NASHVILLE SOCCER CLUB --- 2025 LAMAR HUNT U.S.OPEN CUP CHAMPIONS
