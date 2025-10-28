Play It Again Sports Scoreboard - Monday, Oct. 27, 2025
Carrollton, Marquette, Jersey post regional girls volleyball wins.
MONDAY, OCTOBER 27 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
GIRLS VOLLEYBALL
IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL FIRST ROUND MATCHES
CLASS 1A
Marissa-Coulterville 25-25, Lebanon 7-10
Mt. Olive 25-25, Bunker Hill 22-23
Okawville 25-25, Sandoval 6-9
Carrollton 25-25, Madison 14-4
O'Fallon First Baptist Academy 25-25, White Hall North Greene 20-16
CLASS 2A
Litchfield 24-25-25, Piasa Southwestern 26-16-23
Marquette Catholic 25-25, East Alton-Wood River 4-16
Trenton Wesclin 25-25, Greenville 14-11
CLASS 3A
Jersey 25-25, Charleston 18-10
MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON
121ST WORLD SERIES PRESENTED BY CAPITALONE --- BEST-OF-SEVEN
GAME THREE
Los Angeles Dodgers 6, Toronto Blue Jays 5 (18 innings) (LAD leads 2-1)
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT
Kansas City Chiefs 28, Washington Commanders 7
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF
Cleveland Cavaliers 116, Detroit Pistons 95
Philadelphia 76ers 136, Orlando Magic 124
Chicago Bulls 128, Atlanta Hawks 123
Houston Rockets 137, Brooklyn Nets 109
Boston Celtics 122, New Orleans Pelicans 90
San Antonio Spurs 121, Toronto Raptors 103
Oklahoma City Thunder 101, Dallas Mavericks 94
Utah Jazz 138, Phoenix Suns 134 (OT)
Denver Nuggets 127, Minnesota Timberwolves 114
Golden State Warriors 131, Memphis Grizzlies 108
Portland Trail Blazers 122, Los Angeles Lakers 108
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Pittsburgh Penguins 6, St. Louis Blues 3
Ottawa Senators 7, Boston Bruins 2
MAJOR LEAGUE SOCCER
MLS CUP PLAYOFFS
ROUND ONE --- BEST-OF-THREE
GAME ONE
EASTERN CONFERENCE
FC Cincinnati 1, Columbus Crew SC 0 (CIN leads 1-0)
WESTERN CONFERENCE
Minnesota United FC 0, Seattle Sounders FC 0 (After Extra Time, MIN wins penalty kick shootout 3-2) (MIN leads 1-0)
FIFA WORLD SOCCER
WOMEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT PRATT & WHITNEY STADIUM AT RENTSCHLER FIELD, EAST HARTFORD, CONN.
SUNDAY'S RESULT
United States 3, Portugal 1
More like this: