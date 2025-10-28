MONDAY, OCTOBER 27 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

GIRLS VOLLEYBALL

IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL FIRST ROUND MATCHES

CLASS 1A

Marissa-Coulterville 25-25, Lebanon 7-10

Mt. Olive 25-25, Bunker Hill 22-23

Okawville 25-25, Sandoval 6-9

Carrollton 25-25, Madison 14-4

O'Fallon First Baptist Academy 25-25, White Hall North Greene 20-16

CLASS 2A

Litchfield 24-25-25, Piasa Southwestern 26-16-23

Marquette Catholic 25-25, East Alton-Wood River 4-16

Trenton Wesclin 25-25, Greenville 14-11

CLASS 3A

Jersey 25-25, Charleston 18-10

MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON

121ST WORLD SERIES PRESENTED BY CAPITALONE --- BEST-OF-SEVEN

GAME THREE

Los Angeles Dodgers 6, Toronto Blue Jays 5 (18 innings) (LAD leads 2-1)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT

Kansas City Chiefs 28, Washington Commanders 7

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF

Cleveland Cavaliers 116, Detroit Pistons 95

Philadelphia 76ers 136, Orlando Magic 124

Chicago Bulls 128, Atlanta Hawks 123

Houston Rockets 137, Brooklyn Nets 109

Boston Celtics 122, New Orleans Pelicans 90

San Antonio Spurs 121, Toronto Raptors 103

Oklahoma City Thunder 101, Dallas Mavericks 94

Utah Jazz 138, Phoenix Suns 134 (OT)

Denver Nuggets 127, Minnesota Timberwolves 114

Golden State Warriors 131, Memphis Grizzlies 108

Portland Trail Blazers 122, Los Angeles Lakers 108

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh Penguins 6, St. Louis Blues 3

Ottawa Senators 7, Boston Bruins 2

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS CUP PLAYOFFS

ROUND ONE --- BEST-OF-THREE

GAME ONE

EASTERN CONFERENCE

FC Cincinnati 1, Columbus Crew SC 0 (CIN leads 1-0)

WESTERN CONFERENCE

Minnesota United FC 0, Seattle Sounders FC 0 (After Extra Time, MIN wins penalty kick shootout 3-2) (MIN leads 1-0)

FIFA WORLD SOCCER

WOMEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT PRATT & WHITNEY STADIUM AT RENTSCHLER FIELD, EAST HARTFORD, CONN.

SUNDAY'S RESULT

United States 3, Portugal 1

