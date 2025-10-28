Play It Again Sports Scoreboard - Monday, Oct. 27, 2025 Carrollton, Marquette, Jersey post regional girls volleyball wins. Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, OCTOBER 27 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD GIRLS VOLLEYBALL IHSA PLAYOFFS --- REGIONAL FIRST ROUND MATCHES CLASS 1A Marissa-Coulterville 25-25, Lebanon 7-10 Mt. Olive 25-25, Bunker Hill 22-23 Okawville 25-25, Sandoval 6-9 Carrollton 25-25, Madison 14-4 O'Fallon First Baptist Academy 25-25, White Hall North Greene 20-16 CLASS 2A Litchfield 24-25-25, Piasa Southwestern 26-16-23 Marquette Catholic 25-25, East Alton-Wood River 4-16 Trenton Wesclin 25-25, Greenville 14-11 CLASS 3A Jersey 25-25, Charleston 18-10 MAJOR LEAGUE BASEBALL POSTSEASON 121ST WORLD SERIES PRESENTED BY CAPITALONE --- BEST-OF-SEVEN GAME THREE Los Angeles Dodgers 6, Toronto Blue Jays 5 (18 innings) (LAD leads 2-1) NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK EIGHT Kansas City Chiefs 28, Washington Commanders 7 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION 2025 NBA AMERICAN EXPRESS TIP-OFF Cleveland Cavaliers 116, Detroit Pistons 95 Article continues after sponsor message Philadelphia 76ers 136, Orlando Magic 124 Chicago Bulls 128, Atlanta Hawks 123 Houston Rockets 137, Brooklyn Nets 109 Boston Celtics 122, New Orleans Pelicans 90 San Antonio Spurs 121, Toronto Raptors 103 Oklahoma City Thunder 101, Dallas Mavericks 94 Utah Jazz 138, Phoenix Suns 134 (OT) Denver Nuggets 127, Minnesota Timberwolves 114 Golden State Warriors 131, Memphis Grizzlies 108 Portland Trail Blazers 122, Los Angeles Lakers 108 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Pittsburgh Penguins 6, St. Louis Blues 3 Ottawa Senators 7, Boston Bruins 2 MAJOR LEAGUE SOCCER MLS CUP PLAYOFFS ROUND ONE --- BEST-OF-THREE GAME ONE EASTERN CONFERENCE FC Cincinnati 1, Columbus Crew SC 0 (CIN leads 1-0) WESTERN CONFERENCE Minnesota United FC 0, Seattle Sounders FC 0 (After Extra Time, MIN wins penalty kick shootout 3-2) (MIN leads 1-0) FIFA WORLD SOCCER WOMEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT PRATT & WHITNEY STADIUM AT RENTSCHLER FIELD, EAST HARTFORD, CONN. SUNDAY'S RESULT United States 3, Portugal 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending