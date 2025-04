Play It Again Sports Scoreboard - Monday, Nov. 25, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, NOVEMBER 25 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL Centralia 61, East Alton-Wood River 21 East St. Louis 65, Roxana 51 Marquette Catholic 61, Freeburg 51 Piasa Southwestern 54. Jersey 48 Alton 49. Waterloo 42 Belleville East 64, Highland 61 Belleville West 73. Danville 39 Belleville Althoff Catholic 87. Cahokia 81 Maryville Christian 51, Mulberry Grove 47 GIRLS BASKETBALL Collinsville 60, Freeburg 46 East Alton-Wood River 69, New Athens 54 Belleville East 72. Granite City 22 Pleasant Plains 54, Carlinville 34 MVCHA HOCKEY THURSDAY'S RESULTS Freeburg/Waterloo 4, Triad 0 Alton 8, Collinsville 3 Highland 7, O'Fallon 3 Edwardsville 12, East Alton-Wood River 0 MONDAY'S RESULTS Freeburg/Waterloo 5, Bethalto 1 Edwardsville 7, Highland 2 Alton 7, Triad 4 NCAA MEN'S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Saint Louis University Billikens 81, Quinnipiac Bobcats 67 BIG TEN CONFERENCE Article continues after sponsor message Illinois Fighting Illini 92 Little Rock Trojans 34 MISSOURI VALLEY CONFERENCE George Washington Colonials 72, Illinois State Redbirds 64 Louisiana Tech Bulldogs 86, SIU-Carbondale Salukis 79 (OT) NCAA WOMEN'S BASKETBALL MISSOURI VALLEY CONFERENCE Southeast Missouri Redhawks 70, SIU-Carbondale Salukis 58 SOUTHEASTERN CONFERENCE Syracuse Orange 82, Missouri Tigers 59 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 12 Baltimore Ravens 30, Los Angeles Chargers 23 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Orlando Magic 95, Charlotte Hornets 84 Detroit Pistons 102, Toronto Raptors 100 Indiana Pacers 114, New Orleans Pelicans 110 Dallas Mavericks 129, Atlanta Hawks 114 Boston Celtics 126, Los Angeles Clippers 94 Memphis Grizzlies 123, Portland Trail Blazers 98 New York Knicks 145, Denver Nuggets 118 Philadelphia 76ers 128, Golden State Warriors 120 Oklahoma City Thunder 130, Sacramento Kings 109 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 5, New York Rangers 2 Tampa Bay Lightning 8, Colorado Avalanche 2 Washington Capitals 4, Florida Panthers 1 New Jersey Devils 5, Nashville Predators 2 Vegas Golden Knights 5, Philadelphia Flyers 4 (Shootout, VGK wins 1-0) Carolina Hurricanes 6, Dallas Stars 4 Ottawa Senators 4, Calgary Flames 3 Detroit Red Wings 4, New York Islanders 2 Winnipeg Jets 4, Minnesota Wild 1 Seattle Kraken 3, Anaheim Ducks 2 San Jose Sharks 7, Los Angeles Kings 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending