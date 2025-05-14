TUESDAY, MAY 13 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD

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BASEBALL

Edwardsville 7, Belleville East 0

St. Louis U. High 6, Freeburg 3

Red Bud 9, Metro-East Lutheran 7

O’Fallon 7, Collinsville 2

Belleville West 16, East St. Louis 1

Alton 9, Granite City 6

Gillespie 4, Piasa Southwestern 2

Belleville Althoff Catholic 9, Valmeyer 4

Jacksonville Routt Catholic 7, Hardin Calhoun 0

Franklin South County 3, Carlinville 0

SOFTBALL

Trenton Wesclin 5, Vandalia 4

Belleville East 15, Collinsville 0

Breese Mater Dei Catholic 2, Freeburg 1

Jersey 10, Granite City 3

Red Bud 15, Metro-East Lutheran 0

Steeleville 4, New Athens 1

Dupo 7, Waterloo Gibault Catholic 0

Carrollton 9, Concord Triopia 6

Carlinville 6, Jacksonville 0

GIRLS SOCCER

Edwardsville 8, Alton 0

O’Fallon 5, Waterloo 0

Belleville West 6, Belleville East 1

Greenville 2, Trenton Wesclin 0

Triad 2, Collinsville 0

BOYS VOLLEYBALL

Belleville West 25-25, Belleville Althoff Catholic 20-13

O’Fallon 25-25, Collinsville 17-9

Article continues after sponsor message

Belleville East 25-25, Alton 19-11

Granite City 25-15-25, Metro-East Lutheran 22-25-21

BOYS LACROSSE

DeSmet Jesuit 17, Edwardsville 6

MAJOR LEAGUE BASEBALL

St. Louis Cardinals at Philadelphia Phillies – postponed, rain

Cleveland Guardians 2, Milwaukee Brewers 0

Detroit Tigers 10, Boston Red Sox 9 (11 innings)

Chicago White Sox 5, Cincinnati Reds 1 (10 innings)

Tampa Bay Rays 11, Toronto Blue Jays 9

New York Mets 2, Pittsburgh Pirates 1

Atlanta Braves 5, Washington Nationals 2

Chicago Cubs 5, Miami Marlins 4

Texas Rangers 4, Colorado Rockies 1

Houston Astros 2, Kansas City Royals 1

San Diego Padres 6, Los Angeles Angels 4

Seattle Mariners 2, New York Yankees 1 (11 innings)

San Francisco Giants 10, Arizona Diamondbacks 6

Sacramento Athletics 11, Los Angeles Dodgers 1

Minnesota Twins at Baltimore Orioles – postponed, rain

NATIIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

2025 NBA PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE

CONFERENCE SEMIFINALS –BEST-OF-SEVEN

EASTERN CONFERENCE

Indiana Pacers 114, Cleveland Cavaliers 105 (IND wins 4-1)

WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 112, Denver Nuggets 105 (OKC leads 3-2)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

2025 STANLEY CUP PLAYOFFS, PRESENTED BY GEICO

SECOND ROUND – BEST-OF-SEVEN

WESTERN CONFERENCE

Dallas Stars 3, Winnipeg Jets 1 (DAL leads 3-1)

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