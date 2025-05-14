Play It Again Sports Scoreboard - May 13, 2025
TUESDAY, MAY 13 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
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BASEBALL
Edwardsville 7, Belleville East 0
St. Louis U. High 6, Freeburg 3
Red Bud 9, Metro-East Lutheran 7
O’Fallon 7, Collinsville 2
Belleville West 16, East St. Louis 1
Alton 9, Granite City 6
Gillespie 4, Piasa Southwestern 2
Belleville Althoff Catholic 9, Valmeyer 4
Jacksonville Routt Catholic 7, Hardin Calhoun 0
Franklin South County 3, Carlinville 0
SOFTBALL
Trenton Wesclin 5, Vandalia 4
Belleville East 15, Collinsville 0
Breese Mater Dei Catholic 2, Freeburg 1
Jersey 10, Granite City 3
Red Bud 15, Metro-East Lutheran 0
Steeleville 4, New Athens 1
Dupo 7, Waterloo Gibault Catholic 0
Carrollton 9, Concord Triopia 6
Carlinville 6, Jacksonville 0
GIRLS SOCCER
Edwardsville 8, Alton 0
O’Fallon 5, Waterloo 0
Belleville West 6, Belleville East 1
Greenville 2, Trenton Wesclin 0
Triad 2, Collinsville 0
BOYS VOLLEYBALL
Belleville West 25-25, Belleville Althoff Catholic 20-13
O’Fallon 25-25, Collinsville 17-9
Belleville East 25-25, Alton 19-11
Granite City 25-15-25, Metro-East Lutheran 22-25-21
BOYS LACROSSE
DeSmet Jesuit 17, Edwardsville 6
MAJOR LEAGUE BASEBALL
St. Louis Cardinals at Philadelphia Phillies – postponed, rain
Cleveland Guardians 2, Milwaukee Brewers 0
Detroit Tigers 10, Boston Red Sox 9 (11 innings)
Chicago White Sox 5, Cincinnati Reds 1 (10 innings)
Tampa Bay Rays 11, Toronto Blue Jays 9
New York Mets 2, Pittsburgh Pirates 1
Atlanta Braves 5, Washington Nationals 2
Chicago Cubs 5, Miami Marlins 4
Texas Rangers 4, Colorado Rockies 1
Houston Astros 2, Kansas City Royals 1
San Diego Padres 6, Los Angeles Angels 4
Seattle Mariners 2, New York Yankees 1 (11 innings)
San Francisco Giants 10, Arizona Diamondbacks 6
Sacramento Athletics 11, Los Angeles Dodgers 1
Minnesota Twins at Baltimore Orioles – postponed, rain
NATIIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
2025 NBA PLAYOFFS, PRESENTED BY GOOGLE
CONFERENCE SEMIFINALS –BEST-OF-SEVEN
EASTERN CONFERENCE
Indiana Pacers 114, Cleveland Cavaliers 105 (IND wins 4-1)
WESTERN CONFERENCE
Oklahoma City Thunder 112, Denver Nuggets 105 (OKC leads 3-2)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
2025 STANLEY CUP PLAYOFFS, PRESENTED BY GEICO
SECOND ROUND – BEST-OF-SEVEN
WESTERN CONFERENCE
Dallas Stars 3, Winnipeg Jets 1 (DAL leads 3-1)
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