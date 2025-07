Play It Again Sports Scoreboard - June 25-26, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, JUNE 26 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD AMERICAN LEGION BASEBALL Alton under-15 red juniors 12, Kirkwood, Mo., Post 156 juniors 1 Alton under017 navy juniors 23, Trenton Post 778 juniors 2 Highland Post 439 5, Alton Post 126 4 (9 innings) MAJOR LEAGUE BASEBALL Chicago Cubs 3, St. Louis Cardinals 0 Detroit Tigers 8, Sacramento Athletics 0 Toronto Blue Jays 6, Cleveland Guardians 0 Minnesota Twins 10, Seattle Mariners 1 Houston Astros 2, Philadelphia Phillies 1 Tampa Bay Rays 4, Kansas City Royals 0 Los Angeles Dodgers 3, Colorado Rockies 1 Miami Marlins 12, San Francisco Giants 5 New York Mets 4, Atlanta Braves 0 WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Los Angeles Sparks 85, Indiana Fever 75 Washington Mystics 94, Las Vegas Aces 83 FIFA WORLD SOCCER FIFA CLUB WORLD CUP --- GROUP STAGE Wydad AC (Morocco) 1, Al-Aln Saudi Club (Saudi Arabia) 2 Juventus FC (Italy) 2, Manchester City FC (England) 5 Al-Hillal Saudi Club (Saudi Arabia) 2, Pachuca FC (Mexico) 9 Red Bull Salzburg FC (Austria) 1, Real Madrid CF (Spain) 3 END GROUP STAGE WOMEN'S INTERNATIONAL FRIENDLY AT DICK'S SPORTING GOODS PARK, COMMERCE CITY, COLO. United States 4, Ireland 0 CANADIAN FOOTBALL LEAGUE --- WEEK FOUR Winnipeg Blue Bombers 36, Edmonton Elks 23 WEDNESDAY, JUNE 25 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD AMERICAN LEGION BASEBALL Eureka, Mo., Post 177 juniors at Alton Post 126 under=17 navy juniors --- postponed Article continues after sponsor message Eureka, Mo. Post 177 at Alton Post 126 --- postponed MAJOR LEAGUE BASEBALL Chicago Cubs 8, St. Louis Cardinals 0 Chicago White Sox 7, Arizona Diamondbacks 3 Milwaukee Brewers 4, Pittsburgh Pirates 3 Los Angeles Angels 5, Boston Red Sox 2 San Diego Padres 1, Washington Nationals 0 Texas Rangers 7, Baltimore Orioles 0 Sacramento Athletics 3, Detroit Tigers 0 Cleveland Guardians 5, Toronto Blue Jays 4 (10 innings) New York Mets 7, Atlanta Braves 3 New York Yankees 7, Cincinnati Reds 1 Minnesota Twins 2, Seattle Mariners 0 Tampa Bay Rays 3, Kansas City Royals 0 Houston Astros 2, Philadelphia Phillies 0 Los Angeles Dodgers 8, Colorado Rockies 1 Miami Marlins 8, San Francisco Giants 5 (10 innings) WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION New York Liberty 81, Golden State Valkyries 78 (NOTE: Kate Martin, Edwardsville/Golden State: 21 points, two rebounds) Las Vegas Aces 85, Connecticut Sun 59 MAJOR LEAGUE SOCCER St. Louis City SC 2, Orlando City SC 4 CF Montreal 1, FC Cincinnati 3 Columbus Crew SC 3, Atlanta United FC 1 New England Revolution 2, Nashville SC 3 Toronto FC 1, New York Red Bulls FC 1 Chicago Fire FC 0, Philadelphia Union FC 1 Minnesota United FC 3, Houston Dynamo FC 1 Sporting Kansas City 2, Charlotte FC 1 Colorado Rapids FC 2, Los Angeles Galaxy FC 0 FC Dallas 2, San Jose Earthquakes FC 4 Vancouver Whitecaps FC 3, FC San Diego 5 FIFA WORLD SOCCER FIFA CLUB WORLD CUP --- GROUP STAGE Borussia BVB Dortmund (Germany) 1, Ulsan HD FC (South Korea) 0 Mamelodi Sundowns FC (South Africa) 0, CF Fluminese (Brazil) 0 Urawa Red Diamonds FC (Japan) 0, FC Monterrey (Mexico) 4 Inter Milan FC (Italy) 2, CA River Plate (Argentina) 0 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending