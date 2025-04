Play It Again Sports Scoreboard - Jan. 20, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, JANUARY 20 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL Bunker Hill 52, Virden North Mac 44 Breese Central 56, Mascoutah 46 Piasa Southwestern 65, Mt. Olive 16 Moline 87, East St. Louis 65 Roxana 64, Father McGivney Catholic 58 Waterloo 66, Metro-East Lutheran 43 Cahokia 67, Granite City 42 Trenton Wesclin 72, Centralia Christ Our Rock Lutheran 64 Marquette Catholic 52, Pana 48 Okawville 65, Highland 64 Jacksonville 59, Jersey 55 Carlinville 74, Gillespie 55 Nashville 66, Breese Mater Dei Catholic 55 GIRLS BASKETBALL Etwanda, Calif. 74, St. Louis Incarnate Word Academy 65 Springfield Lanphier 61, East St. Louis 30 Gillespie 65, Bunker Hill 16 Trenton Wesclin 36, Mascoutah 21 Staunton 71, Mt. Olive 31 Chatham Glenwood 50, Waterloo 23 Columbia 42, Granite City 10 Carlyle 40, Okawville 24 Piasa Southwestern 60, Virden North Mac 45 Breese Central 48. Edwardsville 28 Red Bud 44, East Alton-Wood River 32 Hardin Calhoun 41, Marquette Catholic 34 O'Fallon 53, Highland 47 NCAA FOOTBALL Article continues after sponsor message 2024 NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME, PRESENTED BY AT&T AT MERCEDES-BENZ STADIUM, ATLANTA (8) Ohio State Buckeyes 34 (7) Notre Dame Fighting Irish 23 OHIO STATE BUCKEYES --- 2024 NATIONAL CHAMPIONSHIP NCAA MEN'S BASKETBALL BIG TEN CONFERENCE Penn State Nittany Lions 80, Rutgers Scarlet Knights 72 NCAA WOMEN'S BASKETBALL BIG TEN CONFERENCE Nebraska Cornhuskers 91, Wisconsin Badgers 60 MID-AMERICAN CONFERENCE Ball State Cardinals 77, Toledo Rockets 6 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Charlotte Hornets 110, Dallas Mavericks 105 Detroit Pistons 107, Houston Rockets 96 Memphis Grizzlies 108, Minnesota Timberwolves 106 New York Knicks 119, Atlanta Hawks 110 Cleveland Cavaliers 118, Phoenix Suns 92 Boston Celtics 125, Golden State Warriors 85 New Orleans Pelicans 123, Utah Jazz 119 (OT) Chicago Bulls 112, Los Angeles Clippers 99 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 5, Vegas Golden Knights 4 (Shootout, STL wins 2-1) Boston Bruins 6, San Jose Sharks 3 Minnesota Wild 3, Colorado Avalanche 1 Seattle Kraken 6, Buffalo Sabres 4 Toronto Maple Leafs 5, Tampa Bay Lightning 3 New York Islanders 3, Columbus Blue Jackets 1 Carolina Hurricanes 4, Chicago Blackhawks 3 (OT) Utah Hockey Club 5, Winnipeg Jets 2 Pittsburgh Penguins 5, Los Angeles Kings 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending